



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15−21 сентября 2018 года стали: папа Франциск принял президента Республики Кореи; что сказал понтифик прибалтийским иезуитам; против епархии Пенсильвании началось федеральное расследование; Русская православная церковь ищет поддержки Ватикана; константинопольский патриарх Варфоломей выбрал раскол; католики Восточной Европы пробираются сквозь межправославную вражду; Эрдоган в Гагаузи выступил лоббистом турок-христиан.

Папа Римский Франциск принял президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина, передает Vatican News (Ватикан). Во время дружественной беседы были отмечены добрые двусторонние отношения, вклад поместной Католической церкви в жизнь народа благодаря деятельности ее образовательных, медицинских и общественных организаций, а также в продвижение примирения и диалога между корейцами. Стороны затронули некоторые вопросы регионального интереса и высоко оценили каждое полезное начинание по преодолению напряженности, которая все еще имеет место на Корейском полуострове, и высказали надежду на новые пути мира и развития. После беседы с понтификом президент Республики Кореи встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Обнародованы подробности встречи папы Франциска с прибалтийскими иезуитами. В последнем номере иезуитского журнала La Civilta Cattolica приведено содержание частной беседы, которая состоялась 23 сентября в Вильнюсе между понтификом и 28 членами Общества Иисуса из прибалтийских республик. В частности, своей историей с Франциском поделился монсеньор Сигитас Тамкявичюс, рассказавший о страданиях политзаключенных в советских тюрьмах, через которые прошел и он сам. Папа отметил, что подобные раны наносились людям не только в прошлом: «Сегодня мы раздираем на себе одежды за то, что делали коммунисты, нацисты, фашисты… А сегодня? Не происходит ли то же самое и сегодня? Безусловно, но все это делается в белых и шелковых перчатках!» В беседе с иезуитами он подчеркнул, что для обновления Церкви необходима «встреча между молодыми и стариками». Молодому иезуиту, спросившему, как выжить посреди современного хаоса, Франциск ответил, что в этот хаос «нужно заходить не в одиночку», а «с благодатью духовной беседы с настоятелем, с общиной — тогда это будет миссия, тогда ты будешь с Господом и нечего будет бояться».

Vatican.va Папа Римский в Прибалтике

Федеральные агенты вручили повестки представителя католической епархии Пенсильвании, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Министерство юстиции США пошло на этот шаг, что, как полагают, является переводом расследования случаев сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католического духовенства с уровня штата на федеральный уровень. Должностные лица епархии Пенсильвании не комментируют ситуацию. В то же время высокопоставленный церковный чиновник заявил одному из информационных католических агентств, что обвинения предъявлены в части перемещения несовершеннолетних через границы штатов в целях злоупотребления подростками, а также в изготовлении и распространении порнографии, в том числе в электронном виде. По словам источника, запрошенные документы относятся только к 2001 году. Наблюдатели ранее высказывали предположение, что федеральное расследование может быть сосредоточено на сюжетах, которые дадут основания обвинить подозреваемых в заговоре, использовав федеральный закон RICO (закон о борьбе с рэкетом и коррупцией), обычно применяемый в борьбе с организованной преступностью. Но, похоже, речь об этом не идет. Пока не идет. Инициирование федерального расследования в Пенсильвании повышает вероятность того, что нечто подобное может быть запущено и в других штатах, констатирует издание.

Епархия Пенсильвании выразила готовность к всецелому сотрудничеству в расследовании, начатом министерством юстиции США по делу о сексуальных злоупотреблениях духовенства, информирует Vatican News (Ватикан). Федеральное расследование началось после публикации в августе досье, в котором говорится примерно о трехстах священниках, подвергших насилию по меньшей мере тысячу малолетних за последние 70 лет. В различных заявлениях епархия Пенсильвании подтвердила свою поддержку, которая заключается в первую очередь в предоставлении всей необходимой документации. «Церковь, — читаем в одном из заявлений американских иерархов, — считает себя партнером правоохранительных органов, поставив перед собой цель искоренить злоупотребления малолетними, где бы они ни происходили в обществе». После публикации данных о злоупотреблениях кардинал Даниэль ДиНардо, возглавляющий Конференцию католического епископата США (USCCB), заявил о «нравственной катастрофе», возобновив просьбу о прощении и обязательство идти по пути правды, правосудия и нулевой терпимости по отношению к любой форме злоупотреблений. Со своей стороны, директор Зала печати Святого престола Грег Берк заявил: «Жертвы должны знать, что папа Франциск на их стороне. Те, кто пострадали, — его приоритет, и Церковь желает выслушать их, чтобы искоренить эту чудовищную трагедию, разрушающую жизнь невинных».

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

Русская православная церковь ищет поддержки Ватикана по вопросу украинской автокефалии, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). В Риме гостем Синода католических епископов был митрополит Иларион (Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Он встретился с главой Папского совета по содействию христианского единства кардиналом Куртом Кохом и после — с папой Франциском, представив им причины разрыва РПЦ общения с Константинополем, после того как последний вновь принял украинских епископов, отлученных Москвой от Церкви (Филарета Денисенко и Макария Малетича). Святой престол неоднократно заявлял, что вопрос создания единой автокефальной Украинской православной церкви является внутренним православным вопросом, который папа не желает оценивать. На предыдущей встрече с Иларионом в Ватикане 2 июня Франциск заявил, что Католическая церковь признает только Московский патриархат на исконно русских землях. Эта декларация была сделана в частном порядке, но сайты, близкие к Московскому патриархату, сделали ее публичной. С момента своего прибытия в Рим митрополит дал несколько интервью итальянской прессе, отстаивая позицию Москвы в споре с Константинопольским патриархатом.

Константинопольский патриарх Варфоломей выбрал раскол. Об этом Иларион заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В практическом плане это означает, подчеркнул глава ОВЦС, «что мы больше не будем участвовать в евхаристическом служении с Константинопольским патриархатом, наши верующие отныне не будут причащаться в их храмах. Более того, мы больше не будем участвовать ни в одной встрече, организованной или проходящей под председательством Константинопольского патриарха или его представителей. Для нас этот патриархат пребывает в расколе, поэтому мы вычеркнули имя патриарха Варфоломея из литургического списка патриархов, входящих в диптих. Отсюда следует, что он не будет поминаться Русской православной церковью, а мы начинаем диптих с Александрийского патриарха. Это всё следствие решения, принятого патриархом Варфоломеем. Он мог бы стать координационным центром всех Православных церквей или пойти на раскол. И сделал выбор в пользу раскола». По словам митрополита Илариона, условием возвращения к нормальной жизни является отмена Фанаром «своих прежних решений». Говоря о ситуации на Украине, он сказал, что «с точки зрения Церкви, разрыв, произошедший на церковном уровне в начале 1990-х годов, расширился и перешел на общественный уровень. Общество разделено. Это обременительное разделение. Именно оно привело к расколу в обществе, который спровоцировал вооруженный конфликт. Возьмем, например, лингвистический вопрос. Есть люди, которые хотят, чтобы украинский был единственным разговорным языком, есть миллионы других, которые хотят говорить по-русски, но власти Украины отказывают им и их детям в такой возможности. Очевидно, что споры не ограничиваются только языковой проблемой, это вопрос идентичности, что провоцирует раскол внутри Церкви и во всем обществе».

Patriarchia.ru Митрополит Иларион

Католики Восточной Европы пробираются сквозь межправославную вражду, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Католические епископы по всей Европе стараются держатся на расстоянии от спора между Московским и Константинопольским патриархатом. Хотя видные миряне признают, что конфликт может иметь значительные последствия для Европы, а также поднимает вопросы о будущем отношений между православными и католиками. «Строго говоря, это на самом деле не конфликт — константинопольский патриарх использует свое право признать независимость Церкви, а русские православные это оспаривают, — говорит Марчин Пшечишевский, директор польского Katolicka Agencja Informacyjna. — Конечно, это не касается ни нашей Церкви, ни Ватикана, они не будут делать заявлений по этому поводу. Но католики в таких странах, как наша, естественно, хотят, чтобы Украина была полностью суверенной, но этого не будет до тех пор, пока часть ее Церкви зависит от Московского патриархата». Этим летом казалось, что католики могут быть втянуты в спор между Москвой и Константинополем, рискуя хорошими отношениями, о которых было объявлено на исторической встрече папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в феврале 2016 года в Гаване. Во время юбилея крещения Руси патриарх Кирилл жаловался на «отколовшихся» православных и униатов, а митрополит Иларион мрачно предупреждал о кровопролитии, заявив, что стремление к автокефалии подпитывается «раскольническими структурами и греко-католиками» в надежде объединить еще больше украинцев с Римом. Но в мае понтифик заверил Илариона в Риме, что Католическая церковь признает «только один патриархат» и не будет «вмешиваться ни во внутренние дела Русской православной церкви, ни в политические вопросы». Претензии на участие униатов категорически опроверг и глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Другие католические деятели проявляют такую же осторожность. В начале октября ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович заверил National Catholic Reporter, что межправославный спор «не волнует» российских католиков. В сентябре апостольская нунциатура на Украине опровергла заявление украинского правительства о том, что секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер поддержал создание независимой Православной церкви в переговорах с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, настаивая на том, что Ватикан «не намерен» давать оценки этому «внутреннему вопросу Православной церкви».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Виктор Хруль, профессор-католик Московского государственного университета и бывший редактор католической газеты, сомневается, что католический епископат можно всерьез обвинять в принятии чьей-либо стороны, учитывая недавние усилия Франциска по улучшению диалога с Кириллом наряду с традиционно теплыми отношениями понтифика с Варфоломеем. Но если православные окажутся еще более разобщенными, католикам может стать труднее найти среди них партнеров, признает Хруль. Так, на Украине католики уже испытывают трудности в работе с православными по социальным и благотворительным направлениям, отмечает он. Эти трудности могут найти свое отражение на международном уровне, поскольку конкурирующие православные делегации отказываются работать вместе в деле оказания помощи христианам на Ближнем Востоке. «Если раньше Кирилл, Иларион и другие обвиняли католиков в прозелитизме в России и на Украине, то в последнее время таких обвинений не слышно», — сказал Хруль в интервью изданию. В свою очередь Пшечишевский предлагает воспринимать воинственные заявления главы ОВЦС трезво. «Такие люди, как Иларион, пытаются напугать мир, — говорит директор KAI. — Это политика страха, которую Москва обычно использует». Но, на самом деле, ее угрозы не означают, что все именно так и будет, поскольку «контакты с Ватиканом и Католической церковью важны для Российского государства и Церкви для укрепления их позиций в мире. Ни в чьих интересах не является разрыв их, тем более когда папа Франциск проявляет такую добрую волю». Пшечишевский уверен в праве украинского православия на получение автокефалии и праве Константинопольского патриархата ее предоставить, считая, что позиция Московского патриархата противоречит православным принципам и лишь подчеркивает его тесную идентификацию с российскими государственными интересами.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск

Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук в восторженных выражениях оценил последние действия Константинопольского патриархата по Украине. Как он заявил в интервью Crux (Денвер, США), «есть ощущение, что Мать-Церковь [Константинополь] проявила целительные инстинкты по отношению к своим детям, таково ощущение украинского общества». Шевчук оговорился при этом, что «как представитель Украинской греко-католической церкви я не считаю себя уполномоченным давать каноническое или историческое толкование, не уполномочен входить во внутренние дела Православной церкви, чтобы говорить о том, кто прав, а кто ошибся». Но все же он решился заявить, что «решение синода Константинопольского патриархата войти в церковное общение с двумя Православными церквями на Украине, которые до сих пор назывались «неканоническими», то есть отрезанными от константинопольской Матери-Церкви и всего православия», является великим событием. «Украине сейчас нужно подтверждение ее прав, — заявил Шевчук. — Это не только право иметь независимую страну, но и иметь собственную интерпретацию своего религиозного прошлого, настоящего и будущего… До сего момента единственной уполномоченной стороной, выступающей от имени православия на Украине, был Московский патриархат. Другой голос был нашим, голос греко-католиков, который всегда представлял другое видение, альтернативную интерпретацию. Будет очень интересным, если к симфонии православного мира добавился бы голос самого украинского православия, чтобы он сам засвидетельствовал о своей идентичности, своей истории».

«КатолицькийОглядач» (Львов, Украина): «13 октября Блаженнейший Святослав, Отец и глава УГКЦ, встретился в Риме с КуртомВолкером, спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины. Встреча состоялась по инициативе Курта Волкера в рамках его визита в Ватикан. В разговоре с представителем госдепартамента США предстоятель УГКЦ выразил надежду украинского народа на прекращение войны в Украине и поддержку международных партнеров в стремлении украинского государства защитить себя от российской агрессии. Блаженнейший Святослав рассказал Курту Волкеру об участии УГКЦ в помощи жертвам войны и о состоянии приходов УГКЦ на оккупированных территориях. «Наше присутствие на Донбассе вместе с нашими верными — это пастырский долг УГКЦ», — отметил Блаженнейший Святослав. В завершение разговора глава УГКЦ пожелал собеседнику благословение в его миссии для прекращения войны на Украине и ее развития как свободной европейской страны».

Ugcc.tv Святослав Шевчук и Курт Волкер

«Катастрофой» назвал венский профессор Рудольф Прокши нынешний разрыв между Московским патриархатом и Константинопольским, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). По его словам, Русская православная церковь традиционно рассматривает Россию, Белоруссию и Украину как единое целое. То, как «Украина может выйти из всего этого, просто непонятно». На днях мюнхенский богослов Афанасий Влецис выступил на международной конференции в Вене. Он говорил о большой опасности распада православного общения и резко осудил вмешательство властей с любой стороны в церковный конфликт на Украине. По словам Влециса, возможно, папа Франциск мог бы выступить посредником между Москвой и Константинополем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе недавнего визита в Молдавию достиг договоренности с президентом Игорем Додоном о полной реализации давнего решения о предоставлении автономии Гагаузии, населенной турками-христианами, передает Agenzia Fides (Ватикан). На встрече 18 октября в Комрате, столице Гагаузии, при участии местного губернатора Ирины Влах президенты двух стран, как сообщают турецкие СМИ, определили конкретные шаги, которые необходимо предпринять для эффективного вступления в силу автономии. Настойчивость, с которой турецкая дипломатия отстаивала интересы гагаузов перед Кишиневом, характерна для нынешнего турецкого правительства во главе с Эрдоганом и правящей Партии справедливости и развития, которые поддерживают требования христианского населения этого молдавского региона. Гагаузы являются потомками турецких племен. Они поселились в Средние века на юге дельты Дуная, затем обратились в православие. Позже по приглашению российского императора Александра I переехали в Бессарабию — в настоящее время юго-восток Молдавии — которая до сих пор является зоной их поселения. Население Гагаузии составляет около 200 тысяч человек, которые принадлежат к огузской этнической группе. К ней же относят сельджуков и осман, от которых также произошли турки Анатолии и азербайджанцы. После распада Советского Союза и провозглашения независимости Молдавии в 1991 году гагаузы решили провозгласить независимость Гагаузии. В 1994 году после напряженности был достигнут компромисс в виде идеи создания гагаузской национально-территориальной автономии в составе молдавской нации. Сегодня гагаузов объединяет сильное чувство гордости за свою турецкую идентичность, еще более укрепившееся в ходе борьбы за автономию.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».