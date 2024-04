Согласно информации, предоставленной HaberTürk, турецкие и саудовские должностные лица из совместной группы по расследованию исчезновения саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги), работающего в The Washington Post, который пропал после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, провели обыск и обследовали места происшествия. Так, совместная следственная группа в течение девяти часов изучала здание консульства в районе Левент. Тем временем The Associated Press представило шокирующие версии произошедшего. Согласно информации, полученной от высших турецких должностных лиц, во время обыска в здании консульства полиция обнаружила «четкие доказательства» того, что саудовский журналист был убит именно там. Источник не уточнил, правда, какие именно доказательства были найдены полицией. Стало известно, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Утейби после исчезновения журналиста вернулся на родину. CNN International, ссылаясь на источник среди турецких чиновников, передало, что Кашикчи был не просто убит, но после его тело якобы было расчленено. Высказался и президент США Дональд Трамп: «Кашикчи, по всей вероятности, мертв, последствия этого будут тяжелыми».

Иван Шилов ИА REGNUM

Эрдоган в Молдавии

Согласно сообщению Aktif Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17−18 октября по приглашению президента Игоря Додона посетил Молдавию. В заявлении пресс-центра президента говорится о личных встречах Эрдогана с Додоном, встречах между делегациями двух стран. Эрдоган провел переговоры также с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом, министрами и политиками, а также посетил башкана Гагаузии Ирину Влах во время визита в Комрат. В ходе переговоров были затронуты все аспекты отношений между Турцией и Молдавией, произошел обмен мнениями по поводу региональных событий. Эрдоган и Додон подписали документ о создании совместного Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне. С премьер-министром Молдавии было подписано пять соглашений. Внимание привлек тот курьезный факт, что Эрдоган уснул во время совместной с Додоном пресс-конференции. Ранее турецкий президент уже засыпал однажды на пресс-конференции с украинским коллегой.

Presedinte.md Реджеп Эрдоган и Игорь Додон

Помпео в Турции

Согласно SamanyoluHaber, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Турцию в связи с расследованием дела о пропаже саудовского журналиста Кашикчи. Эрдоган, который готовился к вылету в Кишинев, провел встречу с госсекретарем прямо в аэропорту, их беседа продлилась 40 минут. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Помпео, в свою очередь, сопровождал Джеймс Джеффри, специальный посланник США по сирийскому вопросу. В заявлении госдепартамента США говорится следующее: «Помпео во время переговоров с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с исчезновением Кашикчи. Мы готовы оказать помощь Турции в расследовании дела».

США получили от саудовцев 100 миллионов долларов

Как сообщает NTV, Саудовская Аравия, которая переживает сейчас тяжелые времена в связи с реакцией по делу пропавшего журналиста, передала американцам 100 миллионов долларов для трат в регионе, занятом Отрядами народной самообороны (YPG) и Рабочей партией Курдистана (РПК). Это случилось в тот момент, когда госсекретарь Помпео приземлялся в Эр-Рияде. Администрация Трампа долгое время требовала финансовой поддержки от Эр-Рияда, который принял свое решение именно во время визита Помпео.

Путин о террористах и заложниках

Согласно NTV, президент России Владимир Путин заявил о том, что террористы захватили нескольких американских и европейских граждан в заложники на юге Ефрата. «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличило свое присутствие в контролируемом США регионе вдоль Ефрата. Боевики захватили в заложники около 700 человек и казнили 10», — отметил Путин. Президент России также заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширило свое присутствие в регионах, контролируемых Соединенными Штатами и группами, действующими при поддержке Вашингтона.

(сс) PublicDomainPictures Заложник

Турция иСША начали совместные учения

Как сообщает NTV, США и Турция приступили к подготовке к совместным учениям после переговоров по Манбиджу. Батальон вооруженных сил США прибыл в Турцию 2 октября и начал обучение совместно с турецкими солдатами в городе Газиантеп. Военные, которые участвуют в учениях, более близко познакомятся со стилем ведения операции друг друга и таким образом повысят свои координационные возможности. После тренировки США и Турция начнут совместное патрулирование вокруг Манбиджа.

Автокатастрофа в Измире

Согласно новостям Aktif Haber, грузовик, в кузове которого находились беженцы-нелегалы, направляющиеся на греческий остров Самос, потерял управление и упал в реку недалеко от города Мендерес провинции Измир. В жуткой аварии погибло 23 человека.

Уходят из Турции

Как пишет газета Dünya, один из самых крупных в мире портовых операторов голландский APM Terminals уходит из Турции. APM Terminals, которая является частью датской группы AP Moller-Maersk Group, работает в различных портах 50 странах мира и располагает 22-х тысячным штатом сотрудников. В Турцию компания пришла в 2012 году. APM Terminals начал свою работу в Турции в Измире и должен была управлять Petlim, принадлежащей холдингу Petkim, в течение 28 лет. Голландский гигант принял решение покинуть страну по причине кризиса. APM Terminals, который сел за стол переговоров с Азербайджанской государственной энергетической компанией SOCAR, продаст свою единственную собственность в Турции. Компания SOCAR станет стопроцентным владельцем всех портовых ресурсов APM Terminals.

(сс) Frans Berkelaar В порту

259 мухтаров были уволены

Согласно сообщению SonDakika.com, министерство внутренних дел Турции объявило об увольнении 259 мухтаров (деревенский или квартальный староста — ИА REGNUM ) якобы за «причастность к террористической организации». В письменном заявлении МВД говорится о том, что основанием для подобного решения стала «причастность, принадлежность и связь мухтаров с террористическими организациями или организациями, группами или собраниями, которые по решению Совета национальной безопасности совершают действия против государственной безопасности», а для некоторых причиной увольнения стали «действия, несовместимые с должностью».

«Защищали ли члены SADAT Эрдогана?»

Как сообщает сайт Artigercek.com, депутат и пресс-секретарь комиссии по внутренним делам Левой партии Улла Йелпке спросила федеральное правительство Германии о том, отвечала ли так называемая группа Team Yörükoglu Europa, созданная в Гамбурге, за безопасность президента Эрдогана во время открытия мечети в Кёльне. А также о том, охраняла ли президента организация SADAT (Международный центр консультирования по вопросам обороны), возглавляемая генералом на пенсии и главным советником по безопасности Эрдогана Аднаном Танрыверди, наряду с Team Yörükoglu Europa, которой руководит Нури Харманкая. «Были ли члены SADAT в числе участников делегации, которая прибыла в Германию во время визита президента Эрдогана?» — спросила представительница Левой партии у кабинета Ангелы Меркель. Немецкому правительству были адресованы следующие вопросы: «Общалось ли каким-либо образом ранее немецкое правительство с SADAT? Если общалось, то в какой форме? Что известно правительству Германии о функциях SADAT на севере Ирака и в восточных провинциях Турции? Сотрудничали ли немецкие вооруженные силы или немецкие подразделения безопасности ранее с SADAT? Сотрудничают ли сейчас? Если да, то в какой форме? Что федеральное правительство знает о возможной деятельности SADAT по созданию преступной организации, особенно в Сирии, Ираке и на востоке Турции? Что знает немецкое правительство о деятельности SADAT и национальной разведывательной организации Турции, в особенности в Европе и Германии?». Напомним, что SADAT является частной охранной организацией, созданной по приказу Эрдогана.

(сс) Jan Maximilian Gerlach Снайперы на крыше мечети в Кельне. Открытие мечети

1 миллион факсов в ЕСПЧ

Газета Sözcü сообщает о том, что споры по поводу того, является ли подлинным диплом о четырехлетнем высшем образовании Эрдогана, наличие которого необходимо для участия в выборах президента, не утихают по сей день. Как стало известно, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило более 1 миллиона факсов с жалобами. В заявлениях, направленных в ЕСПЧ, говорится: «Среди кандидатов в президенты присутствовал тот, кто не имел на это права, и он выиграл, таким образом перекрыв пути другим кандидатам, это является преступлением в отношении прав тех, кто хочет заниматься политикой».

И снова «охота на ведьм», и снова военные

Как сообщает TR724, главная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 36 человек — 33 старших лейтенантов и трех лейтенантов. В 18 городах были проведены одновременные операции по поиску офицеров, в том числе девяти пилотов. Прокуратура Стамбула в свою очередь объявила об аресте 34 военных, 19 из которых являлись служащими действующей армии, а также четырех студентов военных вузов и 11 ранее уволенных из войск. Двое из арестованных служащих находятся в звании полковника, трое — майора, пять — капитанов, столько же — старших лейтенантов, остальные служили в звании старшины. После попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции продолжаются незаконные задержания и аресты, в особенности это касается женщин. Больше всего от этого страдают дети. Мать троих детей Хатидже Демирхан, арестованная в Амасье, пережила припадок. Супруг Демирхан уже 26 месяцев находится в заключении, а ее дочка (8 лет) и близнецы (6 лет) ждут своих маму и папу.