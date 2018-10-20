Архимандрит Кирилл (Сергей Николаевич Говорун), в прошлом Председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), а ныне — один из лидеров «автокефалистов» в составе этой церкви — недавно заметил, что автор документов (в первую очередь — томоса), продуцируемых Константинопольским патриархатом в контексте украинского церковного кризиса, это его бывший учитель из школы теологии NKUA (Национальный каподистрийский университет Афин):

Николай Ге. Христос и разбойник. 1893

«Это один из лучших канонистов в православном мире… И тексты, которые он пишет, канонические — абсолютно совершенны. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий».

И, вот, не могу с этим не согласиться. Потому что не знаю, как там насчет каноничности, но текст «Официальное объявление Вселенского Патриархата по украинскому вопросу», принятый на Синоде Константинопольского Патриархата 11 октября — это вершина не только казуистики, но и интриги. Ведь смысл любой интриги — это противопоставить друг другу тех, кто может помешать исполнению задуманного.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Основными «союзниками» Константинопольского патриархата в «украинском кризисе» являются УПЦ Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Но это только в том случае, если всерьез считать, что в Константинополе-Стамбуле всерьез озабочены созданием Единой Поместной Церкви Украины и предоставлением Петру Алексеевичу Порошенко дополнительных козырей в начавшейся президентской гонке. Если же предположить, что целью Стамбула является установление безоговорочного контроля (в идеале — канонической юрисдикции) над территорией и церковными активами Украины, то украинские «автокефалисты» в перспективе становятся только препятствием для задуманного. Потому что они могут перехватить и духовную власть над украинскими верующими, и право распоряжения церковными доходами.

А в таком случае «автокефалисты» обречены на «ослабление через противостояние».

К этому константинопольские «гении каноничного права» и ведут. Путем старого, доброго древнеримского «divide et impera» (разделяй и властвуй). И поскольку лидеров народа разделить проще, чем сам народ (пусть даже и церковный), то и появился третий пункт «Официального объявления»:

«Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета (Денисенко Михаил Антонович, 89 лет, непризнанный «патриарх» УПЦ КП — М.С.), Макария (Малетич Николай Иванович, 74 года, непризнанный митрополит УАПЦ — М.С.) и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей из всех Автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верующих с Церковью».

Украинские журналисты ВВС Святослав Хоменко и Виталий Червоненко спросили в Фанаре у «собеседника, пожелавшего остаться анонимным»: «Кем теперь является восстановленный в правах Филарет, который до лишения сана и анафемы был митрополитом Киевским?» Собеседник ВВС в Константинополе просит не углубляться в дебри канонического права и добавил: «Считайте его православным иерархом». А вот Иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча) был куда более категоричен: Филарет, «насколько мне известно, бывший митрополит Киевский». То есть, Фанар считает его обычным епископом без кафедры, который когда-то был митрополитом Киевским. И в «бэкграунде» этого епископа запрещение священнослужения (27 мая 1992 года), лишение сана (11 июня 1992 года) и отлучение от церкви, или анафема (21 февраля 1997 года). Анафема, кстати, фанарской декларацией не снята.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

(Причем в 1992 году из Фанара писали в адрес Московского патриарха, «ВО ХРИСТЕ ЗЕЛО ВОЗЛЮБЛЕННОМУ И ЖЕЛАННОМУ БРАТУ И СОСЛУЖИТЕЛЮ НАШЕЙ МЕРНОСТИ»: «В ответ на соответствующие телеграмму и письмо Вашего зело возлюбленного и досточтимого Блаженства по поводу возникшей в Вашей Святейшей Русской Церкви проблемы, которая привела ее Священный Синод по известным ему причинам к низложению до недавнего времени ведущего члена Синода митрополита Киевского г-на Филарета, мы желаем братски сообщить Вашей любви, что наша Святая Великая Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально решенное о вышесказанном, не желая доставлять никакой трудности Вашей Церкви». И подпись: «Вашего почитаемого Блаженства во Христе Брат ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ВАРФОЛОМЕЙ»).

Тоже самое и с Макарием. Он был лишен сана священника Русской Православной Церкви в 1989 году, когда присоединился к возрождаемой УАПЦ. Международных протестов это не вызвало. Формулировка «Официального объявления» возвращает его в сан именно священника. Его митрополичий сан в УАПЦ в документе даже не упоминается.

Получается, что решение Фанара превращает Филарета в епископа (без своей кафедры), а Макария в священника (без своего прихода). И этим двум персонам предлагается создать и возглавить Единую Поместную Церковь в Украине. Имена их упоминаются рядом и «без чинов», значит шансы имеют оба.

«Команда» Филарета, безусловно, сильнее. На начало 2018 года у нее было 34 епархии, 5167 действующих приходов, 62 монастыря, 3640 священников (по данным Религиозно-информационной службы Украины). У Макария 14 епархий, 1167 приходов, 12 монастырей, 693 священника. Но более 80% приходов УАПЦ расположены на Западной Украине, где самая высокая поддержка самой идеи Поместной церкви (51%). В Центре 39%, а на Юге вообще 27%. Да и правят Украиной сейчас преимущественно выходцы из западных ее областей.

President.gov.ua Митрополит Макарий

Вот и получается, что «Официальное объявление» 11 сентября — это не «кадровое решение» в вопросе Единой Поместной Церкви, а «приглашение к противостоянию». Причины противостояния есть, и их с недипломатической откровенностью и заметной злостью высказал 16 октября митрополит Макарий в интервью телеканалу ZIK. На вопрос: «Когда пройдет Объединительный собор» (а только после него Экуменистический патриархат может дать томос новообразованной Церкви) митрополит ответил:

«Когда будет подготовлен Устав, будет название Объединенной церкви. Устав не готовим, объединяющего названия нет еще, нет статуса или модели: какое будет церковное устройство — патриаршее или митрополичье. С чем идти на Собор?»

И готово все это будет не скоро, потому что нет единого мнения о принципах организации Церкви. И Филарет не особо расположен к компромиссам. Это понятно из рассказа Макария о встрече с Филаретом:

«Пообщались 14-го числа, на Покров. Меня потрясло общение. Когда мы встретились, Филарет обратился ко мне, что надо собор собирать. Я говорю: «Ваше Святейшество, Собор собирать — нету Устава».

— А Устав у меня есть.

— У меня тоже есть. Но из двух уставов надо сделать один Устав.

— Все, мой будет устав.

— И второй вопрос, какое название будет?

— Название уже есть. Вы должны присоединиться к тому названию, что уже существует, и возглавляет ее патриарх.

Третий вопрос — какой статус? Когда я сказал, что может быть митрополичья, а может быть патриаршия, надо знать. А он со злобой сказал, что не будет митрополичьей, будет патриаршия.

И вот так … Экзархи (два клирика, присланные Фанаром в Украину для подготовки и контроля — М.С.) ничего не говорят».

Ну разве это похоже на разговор единомышленников? Скорее яростных конкурентов… А ведь иерархи УАПЦ выражаются еще более откровенно. Секретарь Патриархии УАПЦ Виталий Даньчак, относительно позиции УАПЦ по Единой Церкви, заявил, что «она не будет слушать ни Патриарха Филарета, ни кто бы что не писал, а будет выполнять четко благословение его Святейшества Патриарха Варфоломея». Интересно: даже в том случае, если целью Варфоломея окажется не автокефальная церковь Украины, а тривиальный фанарский экзархат? Ведь все решают экзархи и даже название Церкви готовит сам Варфоломей.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

У Николая Васильевича Гоголя Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем из-за ружьеца и бурой свиньи. Ставки в споре Михаила Антоновича и Николая Ивановича куда более велики, поэтому и результаты могут быть куда трагичнее, чем тосклива погода в Миргороде, покрывающая «жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе». Страну могут разодрать еще по конфессиональной линии разлома: как будто уже имеющихся мало!

А ведь явное противостояние УПЦ (МП) и УАПЦ — это еще далеко не все. «В засаде» еще сидит Украинская Греко-Католическая Церковь с могучим католицизмом за спиной. Но это отдельный разговор…

Киев