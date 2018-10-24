11 марта 2011 года произошла фукусимская трагедия, создавшая серьезные трудности для японской экономики и жизни населения. Удар был нанесен и по имиджу страны, что весьма болезненно сказалось на индустрии туризма. Хорошо помню обезлюдивший и из-за экономии электроэнергии ставший вдруг мрачным обычно оживленный и заполненный светом и гомоном туристов со всего света международный аэропорт Нарита. Интервал развозящих туристов от аэропорта по столичным гостиницам комфортабельных автобусов из-за отсутствия пассажиров увеличился в разы.

(сс) Max Braun Японская виза

Не лучшая картина наблюдалась и в городах, где в крупных универмагах остановили лифты и эскалаторы. Причина — в нехватке электроэнергии из-за одновременной остановки всех атомных станций страны, вырабатывавших треть всей потребляемой в Японии электроэнергии.

Опасения оказаться зараженными, получить дозу облучения вызвали панику среди иностранцев, в прямом смысле слова бравших приступом аэропорты с требованием немедленно отправить их домой. Это было настоящее бегство. В самолете, в котором я летел в Токио, из иностранцев, кроме меня, была еще только одна русская женщина, которая летела к мужу-японцу. Казалось, что ущерб японской индустрии туризма непоправим. Правительство даже было вынуждено спасать крупные туристические фирмы, оказывая им помощь из средств бюджета.

Однако уже через два-три года туристический поток в Японию из различных стран мира, особенно соседнего многонаселенного Китая, стал восстанавливаться. В 2017 году Страну восходящего солнца с ее красотами природы и достижениями цивилизации посетили 28,7 млн иностранцев, что приблизило Японию к десятке самых популярных у туристов стран, которые по данным за 2016 год расположились в следующем порядке:

Франция — 83,7 млн

США — 74,8 млн

Испания — 65,0 млн

Китай — 55,6 млн

Италия — 48,6 млн

Турция — 39,8 млн

Германия — 33,0 млн

Великобритания — 32,6 млн

Россия — 29,8 млн

Мексика — 29,1 млн

Андрей Грук ИА Красная Весна Замок Химэдзи. Япония

Можно не сомневаться, что буквально в ближайшее время Япония получит престижное звание одной из наиболее посещаемой стран мира. Во всяком случае, японское правительство поставило такую цель, и не только из соображений престижа — туристическая индустрия уже сейчас помогает стране преодолевать затянувшуюся стагнацию экономики. По данным Японского туристического агентства, траты приезжающих в Японию из-за рубежа туристов в 2017 году выросли сразу на 17,8% по сравнению с аналогичными данными годом ранее и достигли рекордной суммы в 4,42 трлн иен (39,9 млрд долларов). Поставлена задача в максимально возможных масштабах использовать туриндустрию как важную отрасль экономики — поток туристов к 2020 году должен быть увеличен до 40 млн, а к 2030 — до 60 млн человек.

Важным стимулирующим к поездкам в Японию фактором стало облегчение получения туристами въездных виз. Правительство Японии приняло решение ввести с апреля 2020 года электронную систему выдачи виз. В первую очередь система online станет доступной китайским туристам при одноразовой поездке на Японские острова, а затем и для граждан других стран. Привилегии жителям Поднебесной диктуются тем, что именно они являются основными донорами в японскую казну, составляя около 60 процентов посещающих страну иностранцев. Сообщается, что в правительстве рассматривают возможность использования системы online и при выдаче других видов виз. Это должно заметно упростить процедуру обращения за разрешением въехать в Японию, сократит объем работы в японских дипломатических представительствах за рубежом и, как считается, будет способствовать усилению иммиграционного контроля. Такие меры предпринимаются и в связи с ожиданием большого числа болельщиков и просто любителей спорта со всего мира во время летней Токийской олимпиады 2020 года.

Продумывается и то, как сократить расходы туристов, в первую очередь, на авиационные перелеты. Факторами роста туризма, как полагают в Токио, стало резкое увеличение количества недорогих бюджетных авиарейсов, связывающих Японию с КНР, Южной Кореей и другими странами Азии.

К сожалению, этого пока нельзя сказать об авиабилетах по маршруту Москва — Токио — Москва, которые остаются для многих наших людей малодоступными из-за высокой стоимости. Дороги в Японии и гостиницы, и городской транспорт, и продукты питания. И тем не менее и здесь отмечается рост. Число туристов из России, посетивших Японию в 2017 году, увеличилось на 40,8% — во многом из-за облегчения режима выдачи въездных виз. Об этом сообщили в международном отделе Японского агентства по туризму при министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

(сс) Terence Ong Аэропорт Нарита

«Общее число туристов из России пока у нас относительно невелико — в прошлом году их было 77,2 тыс. человек», — сказал представитель ведомства. «Однако темпы роста числа гостей из вашей страны впечатляют, это превышает показатели по другим туристическим потокам. Мы напрямую связываем это с существенным облегчением визового режима для граждан России, которое вступило в силу в январе прошлого года».

Могу подтвердить справедливость этих слов на собственном примере. Раньше, несмотря на то, что я практически ежегодно посещаю Японию и работал в этой стране в течение длительного периода времени, я каждый раз был вынужден собирать документы, обращаться в японское посольство и ждать разрешения дипломатического ведомства Японии на въезд в страну, изучению которой посвятил жизнь. И вот благая весть — на сей раз мне выдана многократная виза на три года, что весьма удобно. Считаю, что это одно из реальных и конкретных проявлений улучшения взаимоотношений наших стран, углубления взаимопонимания и доверия друг к другу.

Токио