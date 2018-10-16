Британская газета «Дейли Телеграф» опубликовала материалы брифинга генерала Джеффа МакМутри, руководителя оперативного отдела корпуса морской пехоты Нидерландов, заявившего, что «русские самолеты и корабли пытаются провоцировать британских и голландских морских пехотинцев за Полярным кругом… Например, когда мы тренируемся в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они приближаются к нам ближе, чем в последние десятилетия».

Корабль Виллема Баренца в Карском море, у Новой Земли, август 1596 года. 1598

Таким образом, он поддержал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильмсона, сделанное в конце сентября на презентации британской «стратегии обороны Арктики», что «деятельность российских подводных лодок очень близка к уровню, который был во время «холодной войны». Британец назвал Арктику «нашим задним двором» и объявил, что на Севере Норвегии в следующем году будут размещены 800 морских пехотинцев и новая британская военная база.

МакМутри включился в раскрутку милитаристского маховика, начатую в Нидерландах с «дела Скрипалей» и высылки четверых россиян, якобы пытавшихся подключиться в Гааге к сетям Организации по запрещению химического оружия. На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бьелевельд на вопрос идет ли кибервойна с Россией даже заявила: «Да, идет, они пытаются повлиять на политические процессы в нашей стране».

Mil.ru Арктический десант

Свои претензии на Арктику голландские военные подкрепляют воспоминаниями о мореплавателе Виллеме Баренце (1550−1597), трижды посетившем в 1594—1597 годах Новую Землю и Грумант (Шпицберген). Баренц похоронен на Новой Земле, а его экспедицию спасли русские рыбаки.

Считается, что русские ходили в арктические моря значительно раньше и гораздо чаще голландцев. Англичанин Стивен Бэрроу привлекал русских мореплавателей как арктических проводников в 1556 году, за 40 лет до путешествий Баренца. Археологическая экспедиция на Шпицберген Института археологии АН СССР в 1978 году с помощью дендрохронологии установила, что доска с русскими надписями найденная в становище Стаббэльва имеет более раннее происхождение, чем визит Баренца на архипелаг.

Несмотря на это, имя Виллема Баренца поднято Европой «на знамена» в XIX веке, когда нужно было сделать входящие в сферу русских интересов арктические пространства «ничьей (а значит, международной) землей». К сожалению, Российская империя, СССР и Российская Федерация здесь чаще отступали, чем твердо отстаивали интересы. Царское правительство во второй половине XIX века, согласилось именовать Русское море Баренцевым, а русский в XVIII веке Грумант — «ничьим». Согласились с «европейской» датой открытия Шпицбергена — 21 июня 1596 года, когда Баренц нанес его на карту. Советское правительство в 1924 году признало над Шпицбергеном норвежский суверенитет. Российская Федерация в 1993 году вошла в совет, названный, по предложению Запада, Баренцевым Евроарктическим.

Баренц-топо и гидронимика Арктики политизируются, и символизирует приоритет Европы в освоении Севера. Похоже, и Голландии она дала символическое право вмешиваться в дела арктической страны — России, возвращающей после 1990-х на Север армию и флот.