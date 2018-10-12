Мировыми, в том числе и российскими, СМИ сингапурская встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном была единодушно названа «исторической». И, пожалуй, только авторы ИА REGNUM хладнокровно и политически выдержанно оценили произошедшее как важное событие текущей международной политики, которое, однако, не разрешит в одночасье, как, возможно, это виделось в Вашингтоне и других столицах, проблему «денуклеаризации» Корейского полуострова. Тем более что под «денуклеаризацией» Трамп и его администрация понимали и продолжают понимать ничто иное, как одностороннее ракетно-ядерное разоружение Северной Кореи, за что последняя будет-де «вознаграждена» послаблениями в санкционной политике и некоторыми другими «пряниками» при сохранении в арсенале воздействия на Ким Чен Ына и «кнута» за спиной из известного метода политики.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

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В связи с этим привлекла внимание статья в авторитетном американском журнале The National Interest, содержание которой подробно изложило ИА REGNUM. Статья называется «Фантазии США в отношении КНДР могут привести к кризису».

«За последние несколько месяцев можно было убедиться, что в переговорах между США и КНДР не будет никакого драматического прорыва, пока Соединенные Штаты не примут основополагающую истину: Пхеньян — это государство, обладающее ядерным оружием, которое никогда не откажется от своего ядерного арсенала», — справедливо утверждает автор статьи Гарри Казианис.

Karl-Ludwig Poggemann Северокорейская МБР «Хвасон-15». Тактико-технические характеристики

А ведь с самого начала заигрывания Дональда Трампа со строптивым в отношении США с их «политикой канонерок», молодым, но в последние годы политически окрепшим северокорейским руководителем специалистам было понятно, что Ким Чен Ын не откажется от с таким трудом и лишениями народа созданного ракетно-ядерного щита. Не откажется, несмотря на посулы экономических и иных благ, которые Трамп наивно демонстрировал на встрече в Сингапуре своему визави даже с использованием красочных мультфильмов.

А потому автор статьи, по существу, советует американскому президенту спрятать подальше свой «кнут» и смириться с тем, что КНДР де-факто приобрела статус ядерного государства. И ни при каких условиях от него не откажется, ибо это означало бы вновь оказаться безоружной перед лицом ненавидящих Пхеньян и его режим американцами и японцами, которые еще недавно всерьез вынашивали планы физического уничтожения северокорейского руководителя и его страны. Нет никаких гарантий того, что от этих планов навсегда отказались.

«Если Вашингтон не намерен вести войну с режимом, который может использовать не только ядерное, но также химическое и биологическое оружие, то нужно признать реальность такой, как она есть. Это означает, что США должны отказаться от ядерного разоружения КНДР и сделать акцент на контроле над ядерным вооружением, чтобы ограничить размеры северокорейского арсенала», — разумно предлагает аналитик. И предупреждает: «Ибо повторение прошлогоднего затяжного столкновения между США и КНДР, а также новые угрозы Трампа могут привести к катастрофе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Проблема состоит в том, прислушаются ли к этим предостережениям американские и японские неоконы, которые долго терпеть «дипломатию улыбок» Трампа и его госсекретаря не будут и по-прежнему не исключают силового решения «северокорейской проблемы».

Хотелось бы отослать их к недавнему весьма четкому и откровенному высказыванию президента РФ Владимира Путина, с которым нельзя не согласиться. Говоря о ядерной войне, которую безрассудно не исключают «горячие головы» в Вашингтоне и Пентагоне, он не оставил иллюзий, заявив: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Думаю, так же рассуждают и Ким Чен Ын, и северокорейский народ, смело противостоящие американским угрозам. А посему Трампу надо не «заигрывать» с Кимом, обволакивая его дешевой лестью и чуть ли не «признаниями в любви», а серьезно на равных договариваться о том, как реально можно ослабить военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.