Армения

В ходе избирательной кампании в Совет старейшин Еревана премьер-министр Армении Никол Пашинян, по-прежнему прикрываясь «мнением народа», окончательно продемонстрировал неуёмную жажду сугубо личной власти, демонстративный отказ от приведших его на пост премьера прежних политических «союзников» с публичным переводом их в категорию «контрреволюционеров», т. е. врагов, и то, что для достижения своей неограниченной личной власти он не остановится даже перед разрушением государственности Армении, действуя согласно известному правилу, — разделяй и властвуй. А любые проявления неподчинения, несогласия с ним или тем более сопротивления или разоблачения нарушений им и его командой законодательства и конституции Армении вызывают у него приступы неконтролируемой ярости, чему свидетельство появление 11 сентября в интернете аудиозаписи разговоров директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна и совершенно неадекватная реакция на это событие премьера, по авторитету которого обнародованием этой аудиозаписи нанесли весьма болезненный имиджевый удар.

Пашинян по этому поводу в тот же день на митинге категорично заявил:

«Я поручил СНБ, полиции в самые короткие сроки выявить организаторов этого предательства и подвергнуть их самой строгой ответственности. Ещё когда я был главным редактором газеты «Айкакан жаманак», опубликовал информацию, что некоторые люди, связанные с олигархами и высокопоставленными чиновниками, приобрели устройства для прослушки и создали свои спецслужбы параллельно с государственными спецслужбами. Все они, так называемые «спецслужбы» в виде «бритоголовых» и «охраны», будут выявлены и уничтожены. Все группировки, имеющие незаконное оружие, будут обезоружены»,

указал, как это сделать:

«Я поручаю полиции и СНБ с этого момента начать рейды, уложить на асфальты телохранителей олигархов и высокопоставленных чиновников и всех обезоружить. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах. Никто не ускользнет от правосудия. Ни одной мыши не удастся ускользнуть. В Армении прошли времена воров. Мы найдём их в Америке, Австралии и России, найдём и привезём сюда»,

Pandukht Служба национальной безопасности Республики Армения

конкретизировал адресатов своих угроз:

«Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вот теперь ждите»

и подвёл итог:

«У нас есть полиция и СНБ, я требую от них установить порядок по всей Армении. Если увижу, что они не могут это сделать, то я знаю как. Вновь одену камуфляж, установим порядок по всей Армении: улицу за улицей, дом за домом».

Неадекватность этого потока слов очевидна, поскольку если Пашинян ранее писал о приобретении «устройств для прослушки» и создании олигархами своих спецслужб и об этом у него действительно были достоверные материалы, то в настоящее время ему, в его статусе премьера, было бы достаточно просто передать эти материалы в подчинённую ему же СНБ, причём даже не дожидаясь скандальной утечки, и она бы их моментально реализовала. Но публичный призыв к каким-то «рейдам» указывает на то, что никаких реальных материалов о наличии у олигархов «прослушки» нет ни у него, ни у СНБ, и последующие события это подтвердили, поскольку ни за «два часа», ни за почти месяц, прошедший со времени указаний Пашиняна и доклада ему, что его указания выполнены, никого не то, что не «уничтожили», но даже и не «выявили».

Ничего не дали обыски и изъятие технических средств 17 сентября в редакции интернет-издания Yerevan Today, что в отсутствие результатов выглядит как примитивная месть со стороны Пашиняна за интервью этого издания с Кочаряном 11 сентября, и в офисе инициативы «Защита христианской системы ценностей и традиционной семьи», у которой поиск «прослушки» выглядит вообще полным абсурдом. И даже конкретно названные Пашиняном Роберт Кочарян и Серж Саргсян тоже до сих пор «ждут». Хотя Осипян и заявил журналистам спустя три дня после выступления Пашиняна, что «любое распоряжение исполняется незамедлительно, в установленный срок и об этом докладывается премьер-министру», но комментировать заявление Пашиняна о наличии у олигархов техники для прослушивания отказался так же, как и отвечать на вопрос журналистов о том, сколько кортежей олигархов во время «рейдов» было проверено и сколько оружия найдено.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Зато в результате «рейдов» одним из первых и весьма показательно попал «под раздачу» занимавший седьмое место в списке партии «Процветающая Армения» (ППА) на выборах в Совет старейшин Еревана Маркос Арутюнян. Как рассказал Арутюнян, когда он с друзьями на двух машинах возвращался в офис после предвыборной встречи, его машину остановили автоматчики в касках:

«Я вышел из машины с поднятыми руками, на мне была майка с логотипом ППА. Я представился, сказал, что кандидат в Совет старейшин. Не говоря ни слова, меня «уложили на асфальт». Подержали так пару минут, поснимали, потом сказали, что могу идти»

Отснятый материал, затем был распространён полицией с комментарием, что кандидат в члены Совета старейшин Еревана от ППА разъезжает в сопровождении автоколонны, что Арутюнян опроверг на пресс-конференции 15 сентября, а обозреватель телеканала «Кентрон» Петрос Казарян на этой же пресс-конференции сказал:

«Если верить распространенному ими видео, там нет никакого преступления, однако людей уложили на асфальт, а хуже всего — всё это засняли и представили людей преступниками» (?!).

И это при том, что именно депутаты Национального собрания Армении (НСА) от ППА стали решающим фактором избрания Пашиняна премьером, поскольку без их голосов во втором туре выборов премьера в НСА его бы даже не смогли бы выдвинуть кандидатом на эту должность! К сожалению, но руководство ППА такого прозрачного намёка от Пашиняна на то, что они уже «контрреволюционеры» и, соответственно, его враги, не поняло и на той же пресс-конференции Казарян заявил, что «у этой истории нет политического подтекста, тут речь идет о профессионализме полиции» и обратился к прокуратуре с «наивной» и, естественно, бесполезной в данной ситуации просьбой проверить правомерность действий полиции в отношении Арутюняна.

Bouarf Армянская полиция

12 сентября попали «под раздачу» также охранники бизнесменов Хачатура Сукиасяна и Самвела Алексаняна, который также является депутатом НСА от Республиканской партии Армении (РПА). При этом по поводу «укладывания на асфальт» охранников Алексаняна, видеозапись которого появилась на YouTube, армянский адвокат Ваагн Манукян написал на своей странице в Facebook:

«Я хочу понять, по какому праву, на каком основании оперативные работники запросто останавливают машины, оттуда насильственными действиями выволакивают людей, швыряют на асфальт и начинают обыск движимого имущества?! Где постановление о возбуждении уголовного дела, где санкция обыска машины?»

А на сайте Shame. am этот эпизод прокомментировали следующим образом:

«Народный премьер-министр находился в приступе истерии и приказал полиции и СНБ за два часа уложить на асфальт охранников всех олигархов и исполнить также ряд других сумасшедших беззаконий. Ну, а эти выполнили приказ, правда, чуть с опозданием, но зато выполнили. Причем сделали это с качеством, а критерием качества для Никола Пашиняна является наглость — чем наглее, тем лучше. Следовательно, наглость в системе государственного управления становится важнейшей ценностью, если, конечно, она будет сопутствовать реализации программ Никола Пашиняна».

А без наглости Пашинян действительно никак обойтись не может, поскольку уже сейчас он стоит перед неизбежным выбором: либо честно признаться, что на майданных митингах он ради своего прихода к власти врал о возможности быстрого повышения жизненного уровня народа, ради чего, собственно, в основном и «свергли Сержа», но с учётом личных качеств Пашиняна, это нереально, либо все свои неудачи списать на происки врагов, которых он обозначил ещё на митинге 17 августа, назвав их «контрреволюционерами», что в настоящее время и происходит. Нынешний мэр Еревана Айк Марутян поддержал Пашиняна в его квалификации врагов и на предвыборном митинге 2 сентября заявил:

«Я хочу официально объявить, хотя и знаете, но должен сказать, да, мы — белая сила, а все те, кто не хочет, чтобы мы имели успех, могу сказать — черные силы. Поскольку мы, и наш успех — это успех Армении»,

записав таким образом в «чёрные силы» около 70% избирателей Еревана, которые либо не захотели прийти на выборы проголосовать за Марутяна и «белую силу» во главе с Пашиняном, чтобы она «имела успех», либо, того хуже, пришли и проголосовали за «чёрные силы», хотя основными соперниками блока Пашиняна «Мой шаг» были партии, входящие на тот момент в состав его же правительства (?!).

Ameria Мэрия Еревана

Впрочем, несмотря на свою вроде бы творческую натуру актёра-комика, Марутян деление армянского общества на «белых» и «чёрных» наглейшим образом сплагиатил у руководителя парламентской фракции РПА Ваграма Багдасаряна, который в ходе заседания НСА 8 мая обвинил пашиняновскую оппозицию в том, что она создаёт «напряжение и атмосферу ненависти в стране», и сказал:

«Из-за вас наше общество раскололось на «черных» и «белых», в своем политическом поведении вы перешли все границы приличий, нарушили все неписаные правила. Тем не менее, когда вы придете к власти, вы убедитесь, что большинство обвинений в наш адрес по поводу проблем в экономике и социальном развитии были абсолютно беспочвенными. Народ верит вам, но обещаю, что вскоре, сформировав правительство, вы столкнётесь точно с такими же проблемами, с которыми сталкивались мы».

А когда по поводу официального деления Марутяном армянского народа на «белых» и «чёрных», что выглядит абсолютно не смешно, даже если его по-прежнему воспринимать не как мэра Еревана, а исключительно как комика из свиты Пашиняна, разгорелся скандал, для его выгораживания в ход пошло хоть и подкреплённое многозначительным подтекстом, но уже ставшее привычным для команды Пашиняна примитивное и совершенно очевидное враньё. Например, ставшая членом Совета старейшин Еревана от блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян в беседе с Радио Азатутюн в ходе выборов заявила, что «в речи Айка говорилось исключительно о тех политических силах, которые препятствуют и которые поставили довольно серьёзную задачу сорвать выборы», что выглядит очень глупо после слов самого Марутяна, заявившего накануне о силе своей команды и подкрепившего своё заявление убедительным аргументом: «Могу даже сказать, что против нашей команды нет игры» (?!). К тому же словам Абрамяна не то, что нет никаких доказательств, более того, РПА в выборах вообще не участвовала, а на участках в состав избирательных комиссий хотя и входили в основном представители РПА, но ни одного факта противодействия выборам с их стороны никем зафиксировано не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Таким образом, совершенно понятно, что в данном случае деление на «белых» и «чёрных» касалось не только и не столько не участвовавшей в выборах в Совет старейшин РПА, сколько в первую очередь основных соперников блока Пашиняна на этих выборах — ППА, блока «Луйс», в составе партий «Просвещённая Армения» и «Республика», которые, кстати, вместе с партией Пашиняна «Гражданский договор» в блоке «Елк» получили в 2017 году 9 депутатских мандатов в НСА и до сих пор находятся вместе с его партией в одноимённой парламентской фракции, и партии Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (АРФД), которая ещё 1 мая настолько принципиально поддерживала избрание Пашиняна премьером, что своего депутата Агвана Варданяна, который категорически отказался голосовать за Пашиняна, решением верховного органа АРФД… исключили из партии, после чего Варданян сложил свои депутатские полномочия.

Т. е. принцип деления армянского общества у Пашиняна и его команды примитивно прост и потому доступен для понимания на любом, даже самом нижайшем уровне мышления, на который в основном такого рода политические лозунги и рассчитаны, — «белая сила», это только те, кто безоговорочно за Пашиняна и беспрекословно ему подчиняются, «чёрные силы» — это все остальные: и те, кто против, и те, кто не против, но и не поддерживают, и те, кто поддерживают, но не во всём и не беспрекословно, чему наглядный пример грязная предвыборная агитация против ППА, которую кандидат в мэры от ППА Наира Зограбян назвала «политическим террором». Впрочем, этот принцип деления и его методы не новы и детально описаны в книге британского дипломата лорда Артура Понсонби (Arthur Ponsonby) в книге «Ложь во время войны» («Falsehood in War-Time»), изданной ещё в 1928 году, одно из правил которой гласит:

«Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель», —

и которое в настоящее время Пашинян и его команда усердно внедряют в сознание армянского социума.

Артура Понсонби. «Ложь во время войны»

Впрочем, ложь, извращение фактов, действия — вопреки ранее продекларированной «непоколебимой» позиции, либо таким же «твёрдым» обещаниям и заверениям — без малейшего объяснения причин такого разворота на 180°, и, безусловно, «наглость в системе государственного управления», о которой писалось на сайте Shame. am, стали уже показательной «визитной карточкой» Пашиняна и его команды. Официальный старт началу кампании разделения армянского общества положил сам Пашинян, когда 17 августа на митинге по случаю 100 дней нахождения во власти заявил: «Сейчас тоже известные вам силы — республиканцы, контрреволюционеры — распространяют слухи о том, что потенциальные инвесторы не приходят, ожидают, чтобы посмотреть, что произойдет дальше». Но, когда 8 сентября во время встречи в Москве с российскими бизнесменами армянского происхождения президент благотворительного фонда «Товмасян» Артак Товмасян выразил свою обеспокоенность делением Марутяном армянского общества на «белых» и «чёрных», Пашинян его твёрдо заверил: «Я исключаю, что в Армении будет атмосфера ненависти. И принимаю во внимание ваш сигнал. Разделения на «наших» и «ваших» должны быть исключены».

А уже 11 сентября на очередном митинге в Ереване, наплевав на свои «твёрдые заверения» Товмасяну, Пашинян заявил:

«Выборы мэра Еревана являются выборами между революцией и контрреволюцией. Есть множество политических сил, которые представляют себя сегодня союзниками революции, моими друзьями, соратниками, говорят о коалиции. Однако они заигрывали и заигрывают с контрреволюцией. И я вас призываю не отдать контрреволюции ни одного голоса». И добавил: «В этих выборах нам необходима полная капитуляция контрреволюции. И для этого от вас лишь требуется 23 сентября пойти на избирательные участки и проголосовать за 7-й номер — блок «Мой шаг» и Айка Марутяна».

Этим заявлением Пашинян одновременно и безоговорочно зачислил в разряд «контрреволюционеров» все 11 блоков и партий, которые на этих выборах составляли конкуренцию его блоку, включая его же партнёров по парламентскому блоку «Елк» в НСА, создавших для участия в выборах в Совет старейшин блок «Луйс» (?!). И совершенно «миролюбиво», показывая на присутствовавших на митинге детей в возрасте от 7 до 14 лет, поведал о том, какое будущее этих «контрреволюционеров» ожидает: «Все те, кто попытается посягнуть на будущее этих детей, мы их не только уложим на асфальте, но и размажем их по стенкам». Так что Арутюнян ещё легко отделался, поскольку к нему применили пока только первый этап «наставления на путь истинный» в виде «укладывания на асфальт».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Кардинально изменилось у Пашиняна и отношение к срокам проведения досрочных выборов, поскольку 7 июня в ходе утверждения программы правительства в НСА Пашинян сказал: «У нас после бархатной революции большой рейтинг, и, соответственно, без особых трудностей получим большинство голосов, но мы должны дать шанс всем остальным партиям реабилитироваться после смены власти». Ещё более конкретно Пашинян сформулировал свою точку зрения на сроки выборов 26 июля в интервью журналисту Робину Форестеру-Уокеру (Robin Forestier-Walker) в программе «Talk to Al Jazeera», заявив, что «если наша политическая ситуация останется прежней, я думаю, что в следующем году у нас будут выборы», и уточнил причину такого решения: «Наша важная цель — провести действительно демократические, прозрачные и свободные выборы. Проблема в том, что для других политических деятелей, которые не ожидали таких политических изменений, это непредвиденная ситуация, и если бы у нас были запланированные выборы сейчас, это не было бы равным положением для других политических субъектов. Мы хотим дать нашим политическим противникам время для подготовки к этим выборам», — даже несмотря на замечание Форестера-Уокера, что через год «люди могут разочароваться в революции». И эта же позиция была подтверждена Пашиняном даже 27 августа в ходе его встречи с председателем НСА Арой Баблояном.

Но уже 23 сентября, сразу по прилёту в США для участия и выступления в 73-й Генеральной Ассамблее ООН, Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в США заявил о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов… в кратчайшие сроки и обосновал эту необходимость тем, что «инвесторам нужны гарантии политической стабильности в стране. Они не верят нашим устным словам, что политические реалии в стране не изменятся». И это даже несмотря на то, что, во-первых, именно за констатацию этого недоверия он зачислил РПА на митинге 17 августа в «контрреволюционеры», а во-вторых, это прозвучало как публичное признание ложью ранее озвученного им утверждения, что «у граждан Армении и наших соотечественников из диаспоры есть исключительная уверенность относительно будущего, и это самая важная гарантия дальнейшего экономического прогресса и роста» (?!).

Un.org Никол Пашинян в ООН

Но, естественно, никаких объяснений по поводу того, почему в августе у инвесторов была «исключительная уверенность относительно будущего», а в сентябре она уже куда-то резко исчезла и ему пришлось обосновывать срочное проведение и без того досрочных выборов в НСА аргументами «контрреволюционеров», Пашинян не дал и понятно почему. Если бы он, придя к власти, не стал закрывать фонды и разрывать контракты с бизнесменами, которые при предыдущей власти вложили в Армению сотни миллионов долларов, а продолжил с ними сотрудничество, возможно, даже на несколько других, более выгодных с его точки зрения условиях для государства, но подтвердив тем самым преемственность экономической политики власти, то и у инвесторов не возникало бы никаких сомнений в «политической стабильности в стране». Но поскольку он сам и является гарантией перманентной политической нестабильности в Армении, то и инвесторы реагируют на его предложения о сотрудничестве соответствующим образом. Например, его предложение, сделанное 8 сентября на встрече с российскими бизнесменами армянского происхождения о проведении этой зимой форума армянских предпринимателей в Цахкадзоре и Джермуке, который мог бы стать «армянским Давосом», так и осталось без ответа.

Не отстают от своего шефа и подчинённые Пашиняна — на пресс-конференции 11 сентября Ванецян сказал, что Роберт Кочарян несколько лет назад заплатил $6 миллионов в качестве взятки с целью приобрести гостиницу «Конгресс» в центре Еревана. 17 сентября сын Роберта Кочаряна Седрак подал на него в суд, требуя от Ванецяна публичного опровержения и денежной компенсации за клевету. 22 сентября Ванецян заявил: «Я хочу внести одно уточнение: во время пресс-конференции я заявил о взятке в размере шести миллионов, вы помните? Это был результат того, что я быстро говорил. Не взятка, а приобретение за счет средств, полученных преступным путём» (?!). Т. е. Ванецян сам, ещё до начала суда, публично признал факт клеветы. После этого в суде может рассматриваться исключительно размер денежной компенсации Ванецяна за клевету, поскольку публичное опровержение своей лжи Ванецян осуществил в добровольном порядке.

Если решение суда будет другим, это только подтвердит достоверность оказания давления на судей, о котором стало известно из уже упоминавшейся аудиозаписи телефонных разговоров между Ванецяном и Хачатряном, идентичность которой оба подтвердили. А Седрак Кочарян может подавать на Ванецяна в суд следующий иск по факту очередного клеветнического заявления Ванецяна, поскольку на данный момент никакого решения суда о приобретении гостиницы «Конгресс» именно «за счет средств, полученных преступным путем», тоже нет, следовательно, подтвердить это своё заявление Ванецян не может, точно так же, как и первое, хотя и говорил медленнее, чем прошлый раз.

DavitEG Еревеан

Но, пожалуй, самое пикантное заключается в том, что теперь на любой пресс-конференции журналисты могут доставать Пашиняна и членов его команды вопросами о том, не слишком ли быстро они говорят, поскольку, как оказалось, достоверность информации от их команды напрямую зависит от скорости её подачи (?!). Кстати, такая же поспешность в словах и действиях характерна на только Ванецяну — ранее это уже отмечала Зограбян в обращении к начальнику полиции: «Господин Осипян, медленнее реагируйте, а перед тем как отреагировать, задумайтесь над тем, что вы делаете». Но свойство думать перед тем, как говорить и делать, команде Пашиняна, как и ему самому, видимо, явно не присуще.

Сами выборы в Совет старейшин Еревана, с одной стороны, стали безусловным успехом лично Пашиняна, который был самым активным участником предвыборной агитации за свой блок «Мой шаг», поскольку отданные за блок 81,5% голосов, безусловно, впечатляют, но, с другой стороны, в победе блока Пашиняна «Мой шаг» никто и не сомневался, вне зависимости от личного участия Пашиняна в избирательной кампании. Не сомневался в победе блока и сам Пашинян, чему свидетельство его выбор в качестве придатка для создания избирательного блока «Мой шаг» партии «Аракелутюн» («Миссия»), которая на выборах в Совет старейшин 5 мая 2013 года получила 0,64% (2692 голосов), а в прошлогодних выборах вообще не принимала участие. Блок был нужен Пашиняну для использования в его названии раскрученного в последнее время бренда «Мой шаг» вместо мало кому известного названия его партии «Гражданский договор», а делить заведомую победу на выборах с его партнёрами по блоку «Елк» в НСА он, видимо, не захотел.

Однако главный вопрос выборов в Совет старейшин и в первую очередь для самого Пашиняна, чем и объясняется его неистовая активность на них, заключался в другом — они должны были подтвердить его «ВСЕнародную поддержку» и, соответственно, статус «ВСЕнародного лидера». А с этим случился конфуз, поскольку с учётом явки 43,66% откликнулись на призыв Пашиняна проголосовать за его блок, т. е. , фактически за него самого, всего около трети избирателей Еревана, что автоматически лишает его права говорить от имени «всего народа», чем он давно и явно злоупотребляет. Зато эти выборы подтвердили общую тенденцию всех майданов, что организованное и активное меньшинство диктует свою волю гораздо более значительному, но неорганизованному инертному большинству. Подвела и явка, поскольку на «выборах Пашиняна» она оказалась всего на 2,67% больше прошлогодней, т. е. в пределах статистической погрешности, несмотря на то, что в выборах 2017 года участвовало всего… три политические силы, — РПА, блок «Елк» и партия «Еркир Цирани», вместо 12 в этом году. А если сравнивать с выборами 2013 года, в которых принимали участие 7 политических сил, то явка на них была 53,55%, что опять-таки свидетельствует о том, что, несмотря на сумасшедшую агитационную активность Пашиняна, забросившего ради выборов премьерскую работу, большинство избирателей Еревана осталось равнодушными к его призывам, даже несмотря на то, что Ереван, пожалуй, наиболее оппозиционный регион Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Армении

В этих выборах есть ещё один момент, который ни в коем случае не ставит под сомнение победу блока Пашиняна в целом, но вполне может объяснять его феерический результат — единственной организацией, осуществлявшей наблюдательскую миссию на выборах, стал Международный экспертный центр избирательных систем (ICES), и то, скорее всего, потому, что его президент — экс-депутат израильского Кнессета Александр Цинкер — уроженец Еревана. По его словам, только у блока «Мой шаг» доверенные лица были на всех избирательных участках, на многих, но не на всех, были доверенные лица ППА. И можно не сомневаться, что представители блока «Мой шаг» этим обстоятельством пользовались. Во всяком случае депутат НСА от ППА Шаке Исаян на своей странице в Facebook написала о полученном сообщении, что один из членов блока «Мой шаг» проводил на избирательном участке агитацию за свой блок и контрагитацию против ППА. А мизерное количество выявленных подобных фактов, скорее, говорит не столько о том, что таких случаев было мало, сколько о том, что сообщать о них было некому. В связи с этим возникает почти риторический вопрос о том, что если ППА с её мощной организационной структурой и мультимиллионером во главе партии не смогла обеспечить присутствие доверенных лиц на всех избирательных участках, то каким образом это удалось Пашиняну на его премьерскую зарплату и с организационной структурой партии, неспособной принимать самостоятельное участие в выборах (?!).

Показательно и то, что впервые для осуществления наблюдения за выборами в Совет старейшин Еревана не приехали представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (The Congress of Local and Regional Authorities, CLRA). По их официальному заявлению, вследствие отсутствия «достаточных ресурсов, чтобы отправить людей и в Армению», поскольку ещё «до лета решили послать группу в Боснию и Герцеговину для осуществления там наблюдательской миссии». Но, по мнению главы Союза общин Армении Эмина Ерицяна, «прежде приглашения поступали от премьер-министров республики. Возможно, теоретически изменение предыдущего протокольного уровня было воспринято как месседж, и потому они не приезжают», поскольку, несмотря на заявление председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, что «в ЦИК обратился министр территориального управления и развития, сообщив о том, что он обратился к премьер-министру Армении с ходатайством пригласить Конгресс местных и региональных властей осуществить наблюдательную миссию Совета Европы на выборах органов местного самоуправления Еревана», приглашение направила только ЦИК и это указывает на то, «политический террор» в отношении соперников в ходе избирательной кампании был предварительно спланирован, и потому, во избежание негативной оценки выборов наблюдателями конгресса, Пашинян решил их вообще не приглашать.

OSCE Parliamentary Assembly Тигран Мукучян

Жёсткая и грязная, но, как показал результат выборов, эффективная комплексная работа команды Пашиняна по дискредитации своего основного соперника на этих выборах ППА, в том числе с привлечением админресурса, безусловно, сыграла свою значимую роль в достижении победного результата. Это и распространение полицией видеозаписи задержания Арутюняна с соответствующим комментарием, и ничем не подтверждённые обвинения ППА в раздаче взяток, и обыски в офисах ППА, сопровождавшиеся задержанием активистов ППА и возбуждением против них уголовных дел по смехотворной после недавней майданной вакханалии статье за «сопротивление полиции». Естественно, немалую роль в оттоке голосов от ППА сыграла и аморфная позиция её руководства, которое решилось только на отдельные выпады в сторону команды Пашиняна, но которому явно не хватило политической смелости дать адекватную оценку действиям самого Пашиняна. Видимо, для бизнесмена и по совместительству главы ППА Гагика Царукяна безопасность своего бизнеса оказалась важнее результатов выборов и авторитета партии. А эта аморфная позиция ППА дала Пашиняну основание в целях укрепления своего авторитета заявить с трибуны ООН:

«Тот факт, что все кандидаты впервые с момента обретения независимости Армении поздравили кандидата, который победил, и не поставили под сомнение официальные результаты выборов, говорит о создании абсолютно новой политической культуры в Армении».

Хотя, пожалуй, лучшей характеристикой пашиняновской «абсолютно новой политической культуры в Армении» являются слова Зограбян, рассказавшей, что полиция неоднократно проводила обыски в предвыборных штабах ППА по наводке неизвестных людей, которые заявляли, что представители партии раздают взятки избирателям, но: «Ни разу полиция ничего не нашла. Правоохранители убеждаются, что ничего подобного нет, и уходят». Она также заявила, что за все время предвыборной агитации более 200 сторонников ППА были подвергнуты приводу в полицию, подчеркнув при этом: «Естественно, всех отпустили, не найдя при них ничего подозрительного…, но тем самым хотели вселить страх в сторонников «Процветающей Армении», чтобы те не могли работать». Естественно, что её призыв к главе полиции Армении Валерию Осипяну с призывом выявить ложных доносчиков и возбудить уголовные дела против них, в противном случае подать в отставку, «поскольку он не владеет ситуацией», стал не более, чем «гласом вопиющего в пустыне демократии», задавленной пашиняновской «наглостью в системе государственного управления». Характерной особенностью пашиняновской «абсолютно новой политической культуры в Армении» стало также фактическое участие в «политическом терроре» против ППА, входящей в блок «Мой шаг» партии «Аракелутюн», которая в НСА вместе с ППА входит в парламентский «Блок Царукяна» (?!).

Иван Шилов ИА REGNUM Гагик Царукян и Никол Пашинян

Проводимую Пашиняном политику можно охарактеризовать как своеобразный «политический серфинг», поскольку оседлав гребень волны недовольства армянского общества ложью Сержа Саргсяна, обещавшего не занимать пост премьера, а также фактической узурпацией власти РПА, он буквально вознёсся на этом гребне во власть, но достигнув вершины в виде премьерского кресла, в отсутствие моральных устоев и принципов, наплевал на все свои обещания на пути к нему и занялся укреплением не совместной власти с теми, кто помог ему достичь вершины, а исключительно своей личной. Партнёров по блоку «Елк» Пашинян использовал в 2017 году для попадания в парламент, ППА и АРФД — в мае для получения премьерского кресла, но как только он в нём укрепился, уже в сентябре они все стали для него «контрреволюционерами» и «чёрными силами» наравне с РПА, монополию на власть которой они вместе с Пашиняном и разрушили (?!). Видимо, «политический серфингист» Пашинян на волне успеха от выборов в Совет старейшин решил нанести окончательный удар по «чёрным силам» и, оставаясь премьером, распустить парламент и окончательно закрепить свой успех на «срочных» досрочных выборах.

Совершенно инертная общественно-политическая позиция РПА, которая фактически полностью отдала инициативу в политической жизни страны, в том числе в виде отказа от участия в выборах Совета старейшин, видимо, породила у Пашиняна иллюзию в её окончательной кончине, и он решил, что пришло время избавиться от так называемых «попутчиков». Но, как оказалось, его заявления вроде того, что: «В Армении нет политического фактора по имени Роберт Кочарян. Как Серж Саргсян, так и Роберт Кочарян и их окружение — политические трупы», — оказались несколько преждевременными, поскольку разработанному Пашиняном плану роспуска парламента РПА подставила оказавшуюся неожиданной для Пашиняна подножку в виде принятия 2 октября изменений в закон «О регламенте Национального Собрания», которые позволят депутатам застраховаться от возможного искусственного роспуска парламента. Насколько это было для Пашиняна неожиданно, показывает то, что в целях воспрепятствовать голосованию за эти изменения глава фракции блока «Елк» Лена Назарян перед началом заседания НСА не нашла ничего лучшего, как… забрать карточки депутатов, которыми они подключаются к электронной системе голосования, т. е. фактически их украсть, в очередной раз продемонстрировав ту самую «наглость в сфере государственного управления».

Marcin Konsek Национальное собрание Армении

Поэтому вполне закономерно, что на митинге 2 октября перед парламентом Пашинян снова продолжил свою воинственную риторику:

«Все, кто ввел в оборот данный законопроект о внесении поправок в закон РА «Регламент НС» и проголосовал за его принятие, — РПА и поддержавшие их фракции в Армении — официально объявили контрреволюцию. Республиканская партия Армении должна быть искоренена из политического поля Армении, как и все те силы, которые поддержали контрреволюцию. В Армении должны быть искоренены силы, поддерживающие контрреволюцию».

Видимо, «размажут по стенкам», но, естественно, «атмосфера ненависти» при этом будет «исключена», поскольку это «ненасильственная бархатная революция». Только вот проголосовали за принятие поправок, представители всех фракций в НПА, кроме «Елк», что фактически означает объявление Пашиняном войны всем представленным в НСА политическим силам, кроме его собственной.

И это объяснимо, поскольку на Пашиняна с каждым днём всё более неумолимо давят время и обстоятельства, — митинговые обещания немедленного социального эффекта, при котором сократится безработица и будет преодолена бедность, уже начинают работать против него, законопроект о повышении пенсий на 60%, о котором было объявлено летом, очень хорошо смотрелся в пропагандистском плане и, вполне возможно, сыграл свою агитационную роль в ходе выборов Совета старейшин, но в поданном на рассмотрение НСА бюджете на 2019 год порядок расчёта трудовой пенсии не изменился, министр финансов Армении Атом Джанджугазян на встрече с журналистами 4 октября возможность повышения пенсий не подтвердил, а Пашинян и вовсе заявил, что в 2019 году повышение пенсий невозможно.

Созданная НСА следственная комиссия по изучению аудиозаписи уже упоминавшегося разговора может опросить не только Ванецяна и Хачатряна, но и тех, кто в этом разговоре упоминался, т. е. и самого Пашиняна, а как надо «правильно» отвечать на вопросы комиссии — непонятно, поскольку неизвестно какие ещё аудиозаписи разговоров могут появиться в интернете после этих ответов. Тем более что по факту появления в интернете аудиозаписи телефонного разговора Ванецяна и Хачатряна Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело не только по статье 146 ч. 1 «Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан» и статье 254 ч. 3 п. 4 «Неправомерное завладение компьютерной информацией, совершенное в целях получения информации, имеющей особую ценность», что предусматривает ответственность тех, кто эти разговоры записал и выложил их аудиозапись в интернет, но и по признакам статьи 309 ч. 1 «Превышение должностных полномочий», что означает перспективу привлечения к ответственности участников разговора и не только. А на выводы комиссии с учётом её состава из 11 депутатов повлиять будет сложно — 5 от РПА, 3 от «Елк», 2 от «Блока «Царукян» и 1 от АРФД.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Поэтому Пашинян просто вынужден наращивать радикализацию армянского общества, чему немало будет способствовать создание 29 сентября партии «Сасна Црер», руководство которой уже заявило, что она будет поддерживать Пашиняна до формирования нового НСА, в состав которого сами либо в блоке, естественно, рассчитывают попасть. Но это те самые «Сасна Црер», которые 17 июля 2016 года захватили в Ереване здание полка полиции и удерживали его, взяв заложников, до 31 июля, когда сдались властям, после чего 31 человек был арестован. В ходе нападения и противостояния три полицейских были убиты и четыре ранены. Но после прихода новой власти 27 человек были освобождены как «политические узники», и вот они и организовали создание партии. А координатор партии и один из участников нападения Варужан Аветисян уже успел заявить, что

«парламент должен быть немедленно распущен, и почему нет, при необходимости, и с применением физической силы. Если сопротивляются, просто взять за руки-ноги и выкинуть из парламента».

Так что «размазывать по стенам» по призыву Пашиняна уже есть кому.

В настоящее время дальнейшее обострение ситуации сдерживает, пожалуй, только проведение в Ереване 7−12 октября саммита Международной организации Франкофонии, для участия в котором в Армению должны прибыть представители 83 стран членов и партнеров МОФ, в том числе порядка 30 делегаций на уровне президентов и глав правительств. Но после его окончания новый виток напряжённости вокруг вопроса сроков проведения досрочных выборов неизбежен, остаётся только надеяться, что у политических сил Армении и её народа хватит мудрости и выдержки избежать слишком радикальных вариантов развития событий.