1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Одним из самых резонансных политических событий сентября 2018 года стали региональные выборы, электоральные итоги которых уже были детально проанализированы в тематических докладах АПЭК. Тем не менее итоги единого дня голосования пока не привели к заметным изменениям в региональной кадровой политике Центра. Вопреки ряду прогнозов, Кремль пока не стал делать ключевую ставку на людей с опытом в публичной политике и не отказывается от направления в целый ряд регионов «внешних» по отношению к ним управленцев (Сергей Морозов в Астраханской области, Вадим Шумков в Курганской, Игорь Артамонов в Липецкой), зато среди новых назначенцев по-прежнему заметную долю составляют люди, успевшие поработать в федеральных структурах (Казбек Коков в Кабардино-Балкарии, уже упомянутый Сергей Морозов, подобные эпизоды есть и в биографии Олега Кожемяко, ставшего врио главы Приморья). Хотя перестановки среди глав регионов в сентябре — начале октября учитывают опыт региональных выборов — 2018, эти решения отнюдь не стоит сводить к реакции на недавние электоральные вызовы. Так, глава Кабардино-Балкарии не избирается напрямую населением, а отставка «старожилов» Олега Королева и Александра Жилкина прогнозировалась как весьма вероятная еще до сентября 2018 года.

Kremlin.ru Александр Жилкин

Скорее, можно предположить: Центр чувствует себя уверенно, не меняя основных принципов своей кадровой политики — в том числе имея основания считать, что в 2019 году уровень протестного голосования на региональных и муниципальных выборах в среднем может быть ниже, чем в сентябре 2018-го. К следующему еЕдиному дню голосования вопрос о пенсионной реформе, вероятно, окончательно уйдет из активной политической повестки, а основным мобилизующим фактором для протестного электората (если на федеральном уровне не произойдет событий с очень серьезным политическим резонансом) будет региональная и местная проблематика.

В тени электоральных процессов и кадровых перестановок оказалась другая важная тенденция — внимание Кремля к формам международного сотрудничества, предполагающим активное участие глав регионов. Если Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно пользуется приоритетным вниманием президента, то визит Владимира Путина на Российско-Азербайджанский межрегиональный форум в Баку дополнительно поднял статус этого мероприятия. Серьезная ставка Кремля на международные проекты со ставкой на транзитные возможности страны (инвестиции в арктические регионы для реализации дополнительных возможностей Северного морского пути; проект международного транспортного коридора «Север — Юг», повышающий транзитное значение Дагестана и Астраханской области; проекты на Дальнем Востоке) будет повышать планку профессиональных и антикоррупционных требований к губернаторам в таких транзитных регионах и их командам, увеличивать влияние корпораций федерального уровня на экономику таких территорий, а также влиять на внутриэлитный баланс в соответствующих субъектах РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин на российско-азербайджанском межрегиональном форуме

При этом подход Москвы к проблемам транзитных и приграничных регионов остается комплексным — так, первое заседание президиума Госсовета РФ, посвященное реализации «майского указа» Владимира Путина, прошедшее 10 сентября 2018 года, было посвящено именно целям опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Хотя субъекты РФ с высоким уровнем протестного голосования составили незначительную часть территорий, где 9 сентября 2018 года прошли выборы (например, «регионами второго тура» стали только 4 из 26 регионов, где проходили губернаторские кампании), именно их пример будет стимулировать активность игроков в наиболее конфликтных регионах, где будут проходить кампании в рамках единого дня голосования — 2019.

Однако во всех регионах, где список «Единой России» уступил лидерство на выборах в заксобрания (в Ульяновской, Иркутской областях и Хакасии), председателями этих органов все равно смогли стать ее деятели. Показательно, что, например, в Приангарье КПРФ, сформировавшая по итогам выборах самую крупную фракцию, получила в заксобрании только посты вице-спикера и главы комиссии, в то время как «Единая Россия» добилась должностей председателя, двух вице-спикеров, руководителей четырех комитетов (включая бюджетный) и одной комиссии, а также представителя от региона в Совете Федерации.

Схожая ситуация сложилась и в сформированной на волне протестного голосования думе Великого Новгорода, где вокруг «Единой России» была сформирована «коалиция развития» (определение, прозвучавшее в речи главы региона Андрея Никитина), позволившая в том числе провести представителя партии на пост спикера. Эти поствыборные «коалиционные» успехи «Единой России» могут повлиять на подготовку к кампаниям 2019 года в других регионах — видя успехи партии в коалиционном строительстве, местные влиятельные игроки получают дополнительный стимул для борьбы за выдвижение именно от нее близких им кандидатов. Это дополнительно работает на расширение кадрового резерва «Единой России», рост интереса к праймериз под ее эгидой, а значит, в итоге может стать одним из ее электоральных преимуществ в 2019 году.

Kremlin.ru Андрей Никитин

При этом в регионах с высокой интенсивностью внутриэлитных конфликтов активизируются информационные атаки против готовящихся к выборам-2019 губернаторов, позиции которых считаются уязвимыми. Примером курса на обострение напряженности, которого придерживаются как глава региона, так и его оппоненты, остается Севастополь. Среди эпизодов конфликта между губернатором Дмитрием Овсянниковым и руководством городского парламента, имевших место в сентябре 2018 года, стоит отметить письмо главы региона с замечанием, что «контрольная деятельность заксобрания осуществляется с нарушением законодательства Севастополя». Не исключено, что в ближайшем будущем роль федерального руководства «Единой России» в реализации задач по урегулированию конфликтов в наиболее сложных регионах может возрасти.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Итоги единого дня голосования и последующие кадровые перестановки оказали заметное влияние на позиции большинства фигурантов рейтинга при сохранении значимости крупных федеральных проектов, местной протестной повестки и активности правоохранительных органов. В группу с очень сильным влиянием переходит глава Тюменской области Александр Моор (20-е место).

Kremlin.ru Александр Моор

Усиливается влияние большинства губернаторов, выигравших прямые выборы или наделенных полномочиями решением заксобраний своих регионов: главы Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 4-е место), главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место), губернатора Тюменской области Александра Моора, главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 32-го на 21-е место), главы Кемеровской области Сергея Цивилева (с 28-го на 22-е место), губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 30-го на 27-е место), главы Псковской области Михаила Ведерникова (с 38-го на 29-е место), губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 40-го на 34-е место), главы Амурской области Василия Орлова (с 49-го на 40-е место), главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 50-го на 43-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Якутии Айсена Николаева (с 48-го на 44-е место), губернатора Алтайского края Виктора Томенко (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Магаданской области Сергея Носова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (с 69-го на 64-е место), главы Чукотского автономного округа Романа Копина (с 80-го на 71-е место). На фоне победы на выборах мэра Томска Ивана Кляйна укрепляются позиции губернатора региона Сергея Жвачкина (с 51-го на 42-е место, входит в группу с сильным влиянием).

Для избранных губернаторов фактором ослабления позиций могли становиться в том числе получившие негативный резонанс новости из их регионов — так, теряет влияние глава Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 18-е место) после публикаций о выплате его заместителю Юрию Агибалову единовременной выплаты в размере 23 должностных окладов.

Kremlin.ru Александр Гусев

Теряют позиции проигравшие выборы глава Владимирской области Светлана Орлова (с 34-го на 70-е место) и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт (с 77-го на 81-е место), отказавшийся от участия во втором туре глава правительства Хакасии Виктор Зимин (с 71-го на 84-е место), а также покинувшие посты губернатор Астраханской области Александр Жилкин (с 57-го на 62-е место) и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (с 73-го на 79-е место). Самое заметное падение в рейтинге коснулось покинувшего пост врио главы Приморского края Андрея Тарасенко (с 29-го на 81-е место), серьезно усиливается влияние Олега Кожемяко, назначенного врио губернатора этого региона (с 54-го на 31-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Опрос экспертов проводился до вторых туров выборов, отставок и назначений врио — новые губернаторы — фигуранты рейтинга будут оцениваться в октябре.

Поскольку одной из причин поражения на выборах ряда губернаторов могла стать усталость населения от глав субъектов, долгое время занимавших эти посты, ослабевают в разной степени позиции ряда губернаторов-«старожилов»: главы Белгородской области Евгения Савченко (с 31-го на 36-е место), губернатора Калужской области Анатолия Артамонова (с 22-го на 37-е место), главы Курской области Александра Михайлова (с 45-го на 53-е место), главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 65-го на 66-е место), главы Республики Алтай Александра Бердникова (с 81-го на 82-е место).

Kremlin.ru Александр Бердников

Укрепляются позиции главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 20-го на 17-е место) — после сообщений, что прокуратура просит признать недействительным разрешение на строительство в Геленджике винодельческого предприятия, которое связывают с семьей экс-главы региона Александра Ткачева. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова теряет позиции (с 18-го на 26-е место, покидает группу с очень сильным влиянием) — на фоне существенно менее благоприятных, чем по «матрешке» в целом, результатов выборов губернатора Тюменской области в ХМАО. Вероятнее всего, это конъюнктурные колебания, и влияние Комаровой вскоре восстановится. После многочисленных жалоб жителей по поводу проблем с вывозом мусора ослабевают позиции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (с 47-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием). На фоне акций протеста жителей Ростова-на-Дону против строительства мусоросжигательного завода продолжается нисходящий тренд для главы региона Василия Голубева (с 42-го на 54-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Укрепляются позиции губернатора Тверской области Игоря Рудени (с 36-го на 33-е место) — после заявления главы Ростуризма Олега Сафонова о планах выделить региону 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие круизного туризма. Получает дополнительные очки глава Пензенской области Иван Белозерцев (с 55-го на 48-е место, переходит в группу с ильным влиянием) после решения выделить его региону федеральную субсидию в размере около 1 млрд рублей на строительство школ.

Kremlin.ru Игорь Руденя

Усиливаются позиции губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 61-го на 55-е место) — после направления в Минтранс России региональной программы, предполагающей выделение около 20 млрд рублей да 2024 года на ремонт дорог. Усиливается и влияние главы Марий Эл Александра Евстифеева (с 63-го на 56-е место) — после сообщений, что в связи с исполнением «майского указа» Владимира Путина региону будет выделено около 17 млрд рублей, из них около 3 млрд — в 2019 году. Укрепляются позиции главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 64-го на 57-е место) — после заявления о намерении выделить около 2 млрд рублей на строительство моста через реку Шексна в Череповце. Усиливается влияние губернатора Тамбовской области Александра Никитина (с 66-го на 60-е место), заявившего о начале реализации проекта «Тамбовский молочник» емкостью 40 млрд рублей, получившего одобрение Минсельхоза. Укрепляется влияние председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола (с 72-го на 68-е место), сопровождавшего Владимира Путина, Сергея Шойгу и Александра Бортникова во время их визита в регион.

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).