В начале сентября издательство «Блумсбери» выпустило труд британского историка Джеймса Уайта о судьбе марксизма в России. 70 лет история России прошла под знаком воплощения идеи Маркса о бесклассовом обществе, поэтому ещё долго не будут утихать споры о наследии этой эпохи. Джеймс Уайт, изучая происхождение теории диалектического материализма у Маркса (Karl Marx and the Intellectual Origins of Dialectical Materialism. 1996) теорию и практику революции у В.И. Ленина (Lenin: The Practice and Theory of Revolution. 2001), создал обобщающий труд, где он проследил судьбу наследия немецкого философа в головах русских интеллектуалов.

Книга ценна тем, что автор рассматривает взгляды Маркса на Россию — через призму его теории. По словам автора — марксизм в России начался с самого Маркса, с его интереса к России, возникшего ввиду происходивших там с 1861 года социально-политических и экономических перемен. В главах о Марксе виден анализ марксовой «русистики», его связей с русскими социалистами, что позволяет глубже взглянуть на проблему Маркса и России. Отдельного внимания заслуживает то, как автор уделяет внимание интерпретации Маркса — от первых русских переводов «Капитала» до чтения Маркса через призму трудов Энгельса. Это очень важный момент, который задаёт тон всей книге и её дальнейшему чтению.

Что касается судьбы марксизма в России, то российский читатель из этой книги почерпнёт для себя мало нового, разве что вновь узнает об отношении русских марксистов к Марксу. Об основных трансформациях марксизма, то в сторону теории Троцкого о всемирной революции, то к сталинскому тезису о социализме в отдельно взятой стране, и так уже известно, это вошло в школьные учебники истории. Поэтому эта книга может быть интересна как новый взгляд на отношение Карла Маркса к России и то, как этот взгляд прошёл длительную эволюцию в головах интеллектуалов и политиков, лишний раз подтверждая, что грани определения «марксист» для политика и философа — весьма и весьма условны. Поэтому книга условно делится как бы на две части — Маркс и Россия и марксисты в России. Если ценная и новая первая часть книги представляет новое и оригинальное исследование и вносит весомый вклад в развитие темы «Маркс и Россия», то судьба Маркса в России — увы, банальна, повторяет общеизвестные тезисы и факты, но открывает взгляд русских революционеров на Маркса и их личное отношение к его наследию, что не могло не сказаться на проводимой ими политике по построению марксистского бесклассового общества.

Поэтому этот интересный труд должен стать весомым вкладом в деле изучения советской эпохи и её истоков в головах русских мыслителей и революционеров.