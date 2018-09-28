В конце сентября в нашем уютном городе за полярным кругом уже холодно, а гуляющие по улицам ветра делают мои поиски еще более занимательными. Найти свежий номер «National Geographic Россия» в Мурманске — большая проблема, и приходится проходить километр за километром, заглядывая во все киоски. Я уже давно индифферентен к модным глянцевым журналам, даже если они обещают рассказывать о природе, но этот выпуск National Geographic посвящен нашей стране, а на его обложке — на редкость глухие и красивые якутские места.

Обложка «National Geographic Россия»

Пятнадцать лет назад на русскую землю пришло заморское детище о природе, этнокультуре и туризме — «National Geographic Россия»; в походы тогда я еще не ходил. Спустя годы вышло уже 180 номеров; когда-то я любил подобные журналы, но со временем обилие рекламы охладило пыл. Рекламы, похоже, в нынешнем номере National Geographic стало еще больше — но таковы тенденции печатных изданий, а обещанный номер о России свелся к двум-трем полноценным материалам о Восточной Сибири. И полторы сотни страниц я осилил за полчаса. Впрочем, о хорошем.

«Гранитные города Улахан-Сис» — именно фотография из этого репортажа о Якутии и легла на обложку сентябрьского «National Geographic Россия». Путешественник Сергей Карпухин год за годом странствовал по якутским рекам и горам, снимая то, что ни один профессиональный фотограф, кроме него, не видел; да и подчас ни один современный человек. Улахан-Сис — это останцы, причудливые гранитные великаны, стоящие на возвышенности в тундре, где заканчивается последнее криволесье. А Карпухин открыл их миру — их летнюю красоту и зимнее величие. Следить за National Geographic я вряд ли буду, а вот «Живой журнал» Карпухина не только читаю, но даже и перечитываю. Если бы в журнале писали не скучные журналисты, а настоящие путешественники — я бы стал его поклонником.

«Едем нападать» — так говорят чукчи, уплывая в ледяное и бурное море, отделяющее их от Аляски, чтобы охотиться на моржей. О чем и рассказывает Андрей Шапран, который проводит массу времени в дальних экспедициях. Он единственный из всех фотографов, который обещал и прислал почтой свои работы в Лорино, столицу морских охотников Чукотки. Моржи пугают: один старик как-то нашел ледяной схрон, где одинокий зверь хранил труп человека. Репортаж Шапрана — это сочетание хорошего литературного слога и сильных фотографий с края России. На чем номер и заканчивается.