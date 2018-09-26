



Иван Шилов ИА REGNUM

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США) и с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика проведут встречу в Нью-Йорке.

Отметим, что первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна состоялась 11 июля сего года в столице Бельгии и тоже при посредничестве сопредседателей Минской группы. Сам факт, что министры встречаются и что-то обсуждают, свидетельствует о наличии предмета переговоров. Это первое. Второе. Переговорная повестка должна быть согласована главными переговорщиками. Это есть. Но, увы, как и прежде, о ней ничего неизвестно, и только проскальзывающие в СМИ определенные намеки со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ свидетельствуют, что в центре внимания находится практическая реализация Венских и Санкт-Петербургских договоренностей, достигнутых после апрельской войны. Баку их, правда, не подписал, и можно предполагать, что Минская группа пытается склонить его к полному юридическому оформлению этих документов. Следовательно, можно говорить только о переговорах о переговорах, а прорывом следует считать решение Азербайджана принять и поставить свою подпись под соглашениями. К этому подталкивает рост напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон, что подрывает и так слабое доверие сторон друг к другу.

В то же время сложившаяся ситуация на «дипломатическом фронте» откровенно провисает. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН решил повторить «формулу Степанакерта»: Азербайджану необходимо вести переговоры с Нагорным Карабахом, в противном случае Баку нужны лишь территории, а не люди Карабаха. То есть Ереван намерен вести или продолжать переговоры с Азербайджаном только в пределах своей компетенции по выстраиванию двухсторонних отношений, а карабахские проблемы должны обсуждаться в формате Баку — Степанкерт или Баку — Ереван — Степанакерт. Но сейчас действует формат Баку — Ереван. По логике Пашиняна, единственный документ, который может быть подписан — это прекращение между Арменией и Азербайджаном состояния войны. И только после этого, отмечает британский эксперт Томас Де Ваал, можно будет в новых условиях переходить к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Минская группа ОБСЕ

Правда, возможна и другая комбинация. Но, как не крути, тут не просматривается наличие какой-либо новой концепции урегулирования конфликта, а видны всего лишь маневры тактического характера. К тому же не претерпевает никаких изменений и позиция Баку. Он выступает против привлечения к переговорному процессу представителей «сепаратистского режима» Республики Арцах (Нагорного Карабаха), потому что это будет означать признание его де-факто, настаивает на выполнении известных резолюций Совета Безопасности ООН. Чего, кстати, не значится в переговорной повестке глав МИД Азербайджана и Армении. Более того, если Ереван часто говорит о возможности поиска каких-то компромиссов, то в дипломатической лексике Азербайджана это слово вообще не употребляется. Вот почему за словами об исключительно мирном решении конфликта, которые используют как сопредседатели МГ ОБСЕ, так и иногда Баку и Ереван, ничего не стоит.

Тем не менее часто внешне ничем не мотивированные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «Нагорный Карабах не получит никакого статуса за пределами суверенитета Азербайджана», наводят на мысль, что такая дискуссия негласно ведется в определенных политических и дипломатических кругах, и Алиев публично вступает именно с ними в полемику. Из этого следует, что в буквальном смысле предметных переговоров между Азербайджаном и Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не ведется. Никто не знает и то, когда состоится и состоится ли вообще встреча Алиева и Пашиняна, который еще какое-то время будет заниматься консолидацией своей власти, что выводит нагорно-карабахскую проблематику в периферийную зону внимания премьера. Потому что фактически любой конкретно сформулированный им компромисс, на что, кстати, намекает Баку, будет атакован противниками Пашиняна и назван «капитуляцией» и «предательством национальных интересов».

Вот почему несмотря на переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, речь можно вести только об отдаленной перспективе. Хотя кто-то, конечно, выигрывает и от такой ситуации.