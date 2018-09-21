Польский телеканал «Белсат» разорвал отношения с белорусом Иваном Шило — он был уволен в течение суток после того, как разместил на своей странице в Facebook фотоснимок пресс-службы президента США. Руководство телеканала посчитало публикацию фотоснимка проявлением нелояльности к коллективу и тех, кто содержит телеканал, — властям Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Анджей Дуда

Фотография, на которой президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписывают декларацию об укреплении стратегического партнерства, стала хитом польских соцсетей. Поводом для насмешек стало то, что американский президент подписывает документ, сидя в кресле за столом своего рабочего кабинета, а польский лидер пристроился к столу сбоку и, как и полагается при этом, согнувшись, ставит подпись, со странной улыбкой глядя в камеру фотографа. Некоторые комментаторы сочли такую ситуацию наглядным проявлением реального статуса Дуды и отношения США к странам типа Польши.

Шило сопроводил публикацию официального медиапродукта президентской пресс-службы лаконичным комментарием: «Слева — президент Польши». Этого оказалось достаточно для обвинений со стороны телеканала и скорого увольнения.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Анджей Дуда в Польше

Заместитель директора телеканала «Белсат» Беата Красицкая (Beata Krasicka) в комментариях к посту задала Ивану Шило вопрос — понимает ли он, где работает. В комментариях у них возникли также разногласия по вопросу необходимости размещения военной базы США в Польше.

Шило написал: «Я живу в Белоруссии. Коллеги пробуют уговорить меня думать по-другому не потому, что я неправ, а потому, что я работаю на Белсате». Он также поставил вопрос о самоцензуре, на что Красицкая ответила, что Шило может писать о чём угодно, однако его поведение похоже на ситуацию с рабочим, который нелестно отзывается о руководстве фабрики и её продукции.

К обсуждению подтянулись Виктор Шукелович и другие сотрудники Белсата, намекавшие Ивану Шило выйти из дискуссии. Но тот продолжал стоять на своём, и Беату Красицкую в обсуждении поведения сотрудника сменила директор телеканала Агнешка Ромашевская (Agnieszka Romaszewska).

«cenzura … blabla bla … Сделал глупость — надо пабальбатаць о цензуре … У тебя забота с пониманием не только что это лояльность к работодателю, но и лояльность к коллегам и всех этих людей, которые огромными усилиями пробуют помогать твоей стране и твоим соотечественникам. A, в частности, и ко мне. И ты должен серьезно продумать. Договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши, и это одна из немногих тем, которые не являются почвой для шуток сотрудников Белсата. Понял?» — в хамском тоне написала директор Белсата Ромашевская.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Молчать, я здесь главный!

В ответ Шило заявил: «Я могу помещать фото Дуды и Трампа с подписью для многих моих друзей, которые не знают, как выглядит президент Польши. Напоминать мне о месте работы и отправлять в Белоруссию «попробовать свободы» — это некорректно. Если польское правительство финансирует Белсат — большая ему благодарность, но деньги польского правительства не означают, что я должен поддерживать каждый шаг этого правительства. Это очень простой принцип. СБ Беларусь не критикует Лукашенко, Белсат не критикует польского президента? И обращаю внимание, это мой ФБ, и я просто разместил официальное фото Белого дома, и да, назвать это смешным я могу, потому что мне это представляется смешным».

Другие присоединившиеся к обсуждению нелицеприятно высказались о польском телеканале, который позиционирует себя почему-то как «белорусский» и вещает на соседнюю Белоруссию, пропагандируя идеи национализма и русофобии. В частности, Maksim Szulc так увидел скандальную ситуацию: «Капец, какие этатисты оказывается белсатовцы. Белорус может уехать из совка, но совок из белоруса никогда. Воистину уж («. Были поставлены закономерные в свете данной ситуации вопросы о наличии свободы слова на «Белсате» и тотальной некомпетентности руководства телеканала.

Никита Устинов ИА Красная Весна Русофобская пропаганда

Редактор телеканала Сергей Пеляса (Siarhiej Pieliasa) посчитал необходимым донести свою лояльность к руководству «Белсата», оставив такой комментарий: «Не могу понять тебя Иван, ты ведешь себя как московский тролль сейчас. А работаешь на «Белсате». Его поставил на место Алексей Лявончик (Laksiej Lavončyk): «Аргументы вроде «вы помогаете российским троллям» смешны. Миллионы поляков, которые ржут над этим фото — российские тролли? Начните наконец себя уважать».

Затем в дискуссию вернулась Ромашевская и продемонстрировала отсутствие знания белорусского или русского языка — в обращении к Шило использовала так называемую «трасянку» из смеси слов: «так ты мне і не адказал… А я чакала. Ліш адзін вэлміі свабодны чувак на тваей ленце мне абразіл параўнаўшы з рэдакатарам Саўбелкі., How nice…» (орфография и пунктуация сохранены).

Директор телеканала, демонстрируя столь низкий уровень владения языком вещания телеканала, удостоилась критики других комментаторов за «самодурство» и приглашения трудоустроиться в «Совбелку» — печатный орган администрации президента Белоруссии газету «Советская Белоруссия» (её второй бренд — «СБ. Беларусь сегодня»). Шило посоветовали ждать польский «чёрный воронок».

Halibutt «Чёрный воронок»

Долго ждать не пришлось — Шило уволили, и известил его об этом по электронной почте заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий: «Дирекцией нашего телеканала принято решение о твоем увольнении. Основание — неподобающее поведение в отношении коллег и всей фирмы».

Ромашевская в свою очередь написала: «У каждого СМИ своя редакционная политика. У «Белсата» она такова: «Недопустимо сотрудникам вписываться в кремлёвско-пропагандистский нарратив, в частности, направленный против Польши, даже если они считают это очень смешным». Не понимаю, что и кому здесь может быть странно?». Белорусское необандеровское русофобское издание «Наша нива» пишет: «В этой связи следует отметить, что мать Агнешки Ромашевской — советник президента Анджея Дуды».

Позже Иван Шило дал развёрнутый комментарий:

«Я проясню несколько моментов.

1.Президент Дуда не является моим работодателем. Я не сотрудник канцелярии, не чиновник или военнослужащий. Польское правительство также не является работодателем, хотя частично оно выделяет средства на телеканал Белсат. Кстати, правительство не подчиняется президенту. Помимо польского правительства, Белсат финансируется британским, норвежским и другими правительствами под разные проекты и программы.

Halibutt Телевидение по-польски

Даже если правительство выделяет деньги на СМИ, это не значит, что СМИ заключают договор о том, что они не будут писать о правительстве плохо. А тем более, их сотрудники на своих личных страницах. Пример у нас есть — это газета СБ, печатный орган Администрации президента Беларуси. Они плохо о президенте не пишут, а нам это почему-то не нравится.

2. Я понимаю, что личная страница сотрудника СМИ это не просто личная страница и также понимаю, что не могу негативно высказываться о своем работодателе. Но мой работодатель — TVP, польское телевидение, которое, кстати, никак не обязано писать о польском президенте только позитивно. Я также понимаю, что все СМИ зависимы в определенной степени — но не в степени невозможности запостить фотографии польского президента на личной странице. Хотя…

3. Вся история конфликта — в комментариях. Сразу четверо сотрудников Белсат (трое из них руководители) начали убеждать меня в том, что я не могу постить эту фотографию. Я пошел на конфликт сознательно и понимал возможные последствия. Откинув попытки цензурировать личные страницы сотрудников, добавилась ситуация с неповиновением — оспаривать авторитет руководство нигде нельзя. За это увольняют не только на Белсате.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены

4. Другое дело — их комментарии и решения, которые в большей степени этот авторитет испортили. Вся история конфликта от начала до конца — в комментах к этому посту https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2267203549976252&set=a.147911935238768&type=3&theater.

Я ничего не скрываю и надеюсь, руководство Белсата тоже не будет удалять комменты. Никаких личных разговоров не было. UPD некоторых моих бывших коллег попросили удалить комментарии под этим постом.

5. Меня не собирались увольнять до сегодняшнего утра. Я надеюсь, кто-то из моих непосредственных начальников найдет смелость это подтвердить. Но уволили.

6. Как уволили — стыдно. Никаких личных разговоров, сообщений либо звонков. Просто я получил уведомления о том, что лишен статуса администратора и доступа к разным чатам и сервисам. Через час — короткое письмо. Никакой конкретики, никакого официального объяснения. После увольнения никто из руководства ситуацию не комментирует.

7. Почему я считаю это цензурой — потому что это противоречит польской Конституции. Сегодня сотрудники Белсата получили письмо, где КАЖДУЮ новость про Польшу нужно будет согласовывать с редакторами — каждую, даже заметку в два предложения. Новости о Британии, Венгрии или Германии не согласовываются. Согласование — это значит, что ничего плохого о правящей партии Белсат не скажет никогда. Хорошо это или плохо решайте сами.

Michael Verhoef Без права слова

8. Я не знаю, насколько это полезная и важная информация, но если у вас есть знакомые польские журналисты — я готов давать комментарии. Но исключительно про эту ситуацию. Никакой другой критики Белсата не будет.

9. Возвращаться на Белсат я не собираюсь».

Некоторым может показаться, что даже при покойной Войцехе Ярузельском такой «свободы слова» не было. Действительно: в истории с размещённой Иваном Шило фотографией пресс-службы Белого дома «Белсат» пробил дно.

Теперь со всеми основаниями можно утверждать, что руководство этого польского телеканала имеет опосредованное отношение к журналистике. Об этом следует помнить, наблюдая за тем, как в Евросоюзе, прикрываясь журналистскими удостоверениями, ведут откровенную русофобскую пропаганду, оправдывают дискриминацию журналистов российских СМИ и лицемерно рассказывают о «европейских ценностях».