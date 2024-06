Cудя по началу премьерской деятельности Никола Пашиняна, к его большому несчастью вместе с должностью премьера ему явно не вручили хоть какую-нибудь инструкцию, как этой должностью следует пользоваться. К тому же складывается впечатление, что свержением Саргсяна и разрушением в стране гегемонии Республиканской партии Армении (РПА), реальные организаторы майдана в Армении свою деятельность этим временно и ограничили, использовав Пашиняна, как таран для разрушения властных бастионов РПА, а теперь со стороны наблюдают, когда он наломает достаточно политико-экономических дров в стране, чтобы прийти к власти либо самим, либо привести к власти более адекватного и управляемого премьера и, в отличие от Пашиняна, легитимным способом не только формально.

Armenpress Антиолигархическая революция Никола Пашиняна: олигарх Гагик Царукян и революционер Никол Пашинян

В отношении Пашиняна, как премьер-министра Армении, глава Института Кавказа Александр Искандарян сказал: «У него гигантская поддержка улицы, но нет ничего институционального. Он никогда ничем, кроме уличной политики, не занимался. Нет опыта управленца, нет команды. И нет позитивных программ, по крайней мере, нам они не выдавались».

Образно выражаясь, властная команда Пашиняна представляет собой пирамиду, перевёрнутую вершиной вниз, у которой находящаяся вверху непомерной величины основа олицетворяет амбиции этой команды, причём как минимум ¾ этой основы являются амбиции самого Пашиняна, а вершина размером в кончик иголки — её профессионализм, постепенно утопающий в зыбучем песке требующих неотложного решения проблем Армении.

И это закономерно, поскольку Пашинян в своей жизни никогда ничего значимого либо самодостаточного не создавал и никогда ничем значимым либо самодостаточным не руководил. Его газета «Айкакан Жаманак», с 2012 года формально возглавляемая его женой, выживает за счёт грантов США, партия «Гражданский договор» (ГД) без присоединения к избирательному блоку с другим лидером, попасть в Национальное собрание Армении (НСА) при проходном минимуме для партий в 5% не имела никаких шансов, и даже блок ещё с двумя партиями («Просвещённая Армения» (ПА) и «Республика») набрал всего 7,78% голосов при минимуме для блоков 7%, т. е. фактически блок в НСА просто «прополз». А в своей личной политической деятельности Пашинян либо поддерживал кого-то более значимого себя и его программу, как экс-президента Левона Тер-Петросяна, либо боролся против кого-то более успешного себя и их программ, как против экс-президента Роберта Кочаряна и экс-президента и экс-премьера Сержа Саргсяна, а все попытки добиться персонального успеха со своей личной программой заканчивались фиаско, как, например, попытка возглавляемого им блока «Импичмент» попасть в НСА в 2007 году или прошлогодняя попытка стать мэром Еревана.

Limegirl Роберт Кочарян

Поэтому Пашинян, попав в премьерство на гребне майданной волны и воспользовавшись любезно сконцентрированными Саргсяном премьерскими полномочиями, руководство министерств и ведомств на лояльное себе поменял, конечно, очень быстро, но с НСА, в котором даже после выхода из фракции 8-и депутатов, у РПА осталось 50 депутатов из 105, он ничего сделать не может, не выводя каждый раз на улицу толпы митингующих и не устраивая личный террор несогласным депутатам. А без подконтрольного устойчивого парламентского большинства Пашинян, как премьер, полноты власти в государстве не имеет. В настоящее время для того чтобы конвертировать своё, пока ещё существующее, доверие улицы в подконтрольные ему депутатские мандаты, Пашиняну необходимо в кратчайшие сроки, пока это доверие ещё не иссякло, провести досрочные выборы в НСА, а для этого надо существующий состав НСА распустить. Но НСА может быть распущено «силой закона» только в двух случаях: либо депутаты не утверждают представленную правительством программу, но 7 июня НСА её утвердило, либо НСА после отставки действующего премьера дважды не изберёт нового.

А подать в отставку Пашинян панически боится, о чём сам же сказал 17 августа на митинге по случаю 100 дней деятельности на посту премьер-министра, и вполне обоснованно, поскольку после его отставки НСА на первом же заседании может действительно запросто избрать другого премьера, и если это будет не представитель РПА, то улица Пашиняну уже не поможет. И это вполне реально, поскольку у Пашиняна, при пока ещё существующей значительной поддержке улицы политические союзники отсутствуют совсем, так как депутаты НСА от блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», голосуя за его премьерство, в действительности голосовали не за него, а против гегемонии РПА, поскольку в тот момент это был единственный способ эту гегемонию разрушить. И даже блок «Елк», в составе которого его ГД прошёл в НСА, фактически распался, поскольку для участия в предстоящих 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана (ССЕ) ПА и «Республика» создали блок «Луйс» («Свет»), выдвинули отдельного кандидата и уже выступают с критикой действий Пашиняна на посту премьера.

А ГД идёт на выборы в блоке «Мой шаг» с партией «Аракелутюн» («Миссия») из блока «Царукян» в НСА, которая на прошлых выборах в ССЕ в мае 2013 года получила 0,64% (2692) голосов. То ли Пашинян «арендовал» эту партию у Царукяна сугубо в технических целях для использования в названии блока раскрученного бренда одноименной акции по свержению Саргсяна, вместо неизвестного большинству избирателей названия его партии ГД, то ли переманил, поскольку представитель этой партии экономист Месроп Аракелян, который ранее рекламировал экономические программы блока «Царукян», 17 июля назначен внештатным советником Пашиняна и теперь рекламирует экономические программы нового правительства. Данная ситуация, кстати, весьма красочно демонстрирует «флюгерность» некоторых армянских политических (?) партий, когда партия на выборах в ССЕ в блоке с другой партией ведёт борьбу против партии, в блоке с которой попала в НСА и продолжает в НСА быть с ней в этом блоке?!

Кроме того, 10 сентября с. г. в беседе с журналистами в ходе предвыборной агитации к предстоящем выборам в мэрию Еревана глава партии «Процветающая Армения» (ППА), лидер депутатского блока «Царукян» в НСА и один из богатейших бизнесменов Армении Гагик Царукян заявил по поводу возможной поддержки заявившего о намерении вернуться в политику экс-президента Роберта Кочаряна: «Если народ примет его, то и я приму. Если же нет, я же не враг народа. Вы же знаете, что Царукян всегда был рядом с народом и всё делал ради народа». Это в переводе на общедоступный язык означает, что у Царукяна перед Пашиняном «вечных» обязательств нет и Царукян будет поддерживать того, кого ему поддерживать будет в данный момент выгодно, невзирая на свои же высказывания в поддержку Пашиняна.

И это неудивительно, поскольку у Царукяна отношения не сложились не только с Саргсяном, но и с Пашиняном — 22 ноября 2004 года, когда принадлежавший Пашиняну автомобиль «Нива», припаркованный недалеко от офиса его газеты, после взрыва загорелся, Пашинян обвинил Царукяна в организации террористического акта с целью своего убийства, заявив, что это месть за его разоблачения нарушений законов компаниями Царукяна. Не содействуют укреплению их отношений и проверки в июне с. г. деятельности заправок, принадлежащих Царукяну с последующим составлением актов и штрафами, не говоря уже о том, что в связи с возобновлением расследования событий 1−2 марта 2008 года в СМИ начала активно обсуждаться информация об участии охраны Царукяна в разгоне митингующих, что делает его просто неизбежным союзником Кочаряна в борьбе против Пашиняна.

На существование теневых организаторов майдана и их нежелание укрепления власти Пашиняна указывает и то, что Пашинян мог элементарно спровоцировать роспуск НСА, если бы он сразу после утверждения 12 мая состава своего правительства президентом Армении Арменом Саркисяном предложил на утверждение НСА не реальную экономическую программу правительства, а под этим названием, например, некий политический «манифест», обвиняющий Сержа Саргсяна и всё руководство РПА в антигосударственной деятельности и требующий их привлечения к уголовной ответственности с соответствующим поручением Генеральной прокуратуре Армении (ГПА) прямо в этой же «программе правительства». Естественно, что такая «программа» принята не была бы однозначно, вследствие чего НСА было бы распущено «силой закона» и в течение 30−45 дней, т. е. до конца июня с. г., должны были бы пройти новые парламентские выборы при сохранении Пашиняном поста премьера на время избирательного срока, что поддержка улицы в той ситуации ему бы, безусловно, гарантировала, несмотря ни на какие возражения.

Это решение не просто «лежало на поверхности», оно в течение нескольких недель даже активно обсуждалось экспертами в армянских СМИ, в частности, экс-ректор Ереванского государственного лингвистического университета им. В. Я. Брюсова Сурен Золян допускал, что для инициирования роспуска НСА Пашинян может вообще предоставить на рассмотрение парламента чистый лист бумаги! А ведь согласно результатам социологического опроса, проведённого представительством Gallup International Association в Армении период с 4-го по 9-е мая, были получены данные, что в случае проведения выборов 13 мая за политическую силу с участием Пашиняна были готовы проголосовать 75% опрошенных, а это означает, что политическая сила с участием Пашиняна могла получить в ходе досрочных выборов настолько тотальное большинство в НСА, что оно могло бы даже провозгласить Пашиняна императором Армении! Для сравнения, РПА на выборах 2 апреля 2017 года, набрав 49,17%, получила 58 депутатских мандат из 105, а для внесения изменений в конституцию необходимо 70 голосов.

Yerevantsi Никол Пашинян

И этой цифре в 75% можно вполне доверять, поскольку она соотносится с другими данными этого опроса, которые объясняют её происхождение, — 36,2% опрошенных были «абсолютно уверены», что в срок от 6 месяцев до года Пашинян сумеет решить основные проблемы, стоящие перед страной, и ещё 41,5% считали, что Пашинян сумеет решить эти проблемы, «скорее всего». Т. е. , 77,7% опрошенных свои надежды на решение проблем Армении в срок от 6 месяцев до года возложили именно на Пашиняна и потому 75% из них были готовы проголосовать за политическую силу с его участием. Эти показатели можно расценивать и как результат майданной эйфории, и как показатель низкой политической культуры, и как следствие высокого уровня внушаемости избирателей Армении, которые, видимо, никогда не слышали написанные ещё в 1871 году знаменитые строки французского поэта и революционера Эжена Потье о том, что «никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой», но факт высочайшей, хоть и полностью безосновательной «веры в Пашиняна» налицо.

Это подтверждает и комментарий результатов опроса директором армянского представительства Gallup Арамом Навасардяном: «Многие точно до сих пор не знают название партии Никола Пашиняна, а некоторые говорят, что отдали бы голос «за партию Никола»?!

Т. е. опрашиваемые не знали даже названия его партии, не говоря уже о его программе, но были уверены, что одновременно воплотившийся в образе Пашиняна «бог, царь и герой»… решит проблемы Армении «кричалками» на митинге?! О том же свидетельствуют и некоторые другие результаты опроса, например, несмотря на то, что майдан в Армении возглавил официальный грантополучатель «Национального фонда за демократию» (National Endowment for Democracy — NED), учреждённого в 1983 году конгрессом США и им же финансируемого для «содействия становлению и развитию демократии и свободы во всём мире», а после того, как этого грантополучателя вместе со своими сторонниками задержала полиция, ЕС буквально через пару часов после их задержания посредством официального (!) заявления потребовал их «немедленного освобождения», что в общем-то является грубым вмешательством во внутренние дела Армении, — 86% опрошенных заявили, что события, связанные с «бархатной революцией», имели… «исключительно внутреннее происхождение»?! Впрочем, на Украине даже после того, как бывшая в то время помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд (Victoria Nuland) на пару с послом США на Украине Джеффри Пайеттом (Geoffrey Pyatt) раздавали во время майдана 2013−14 годов на майдане «печеньки», а по телефону обсуждали кого из украинских «оппозиционеров» на какие должности назначить, многие тоже считали, что этот майдан имел «исключительно внутреннее происхождение», а некоторые и до сих пор так считают.

Однако, несмотря на 100%-ю возможность столь очевидного, быстрого и триумфального завершения вхождения во власть, Пашинян «почему-то» так не сделал?! А после трёхнедельного обсуждения этого варианта в СМИ команда Пашиняна представила программу правительства на утверждение НСА, которая, естественно, была незамедлительно утверждена. После этого Пашиняну, чтобы не подавать в рискованную для него отставку, пришлось пойти очень «длинным путём» — через внесение изменений в конституцию, чтобы парламент получил право просто самораспуститься, а премьер получил право оставаться в межвыборный период при власти. Т. е. , фактически Пашиняну пришлось начинать свою деятельность на посту премьера с того же, чем Саргсян разрушил свою политическую карьеру, — с реформы конституции «под себя».

Но и этот вопрос можно решить только через НСА, которое не торопится ничего решать, тем более, что и конкретных предложений по поводу внесения изменений в конституцию на рассмотрение парламента от Пашиняна пока не поступало, поскольку выступления на митингах, это одно, а законотворчество — совершенно другое. Но данное обстоятельство опять-таки свидетельствует о наличии теневых организаторов майдана, которые, приведя к власти Пашиняна, тем не менее абсолютно не заинтересованы в укреплении его во власти и потому не допустили роспуска НСА кратчайшим путём, а Пашинян, видимо, не посмел им либо возразить, либо настоять на немедленном роспуске НСА и был вынужден принять их условия, хотя затяжка времени в этом вопросе грозит ему катастрофой.

Естественно, что со временем вопрос о тех, кто стоял в тени сотворения «пашиняновского чуда» обязательно прояснится, но уже сейчас вызывают интерес, например, некоторые обстоятельства возвращения в политику Царукяна, после ухода которого ППА, по словам эксперта, по политическим и избирательным технологиям Армена Бадаляна«превратилась в фактический филиал Республиканской партии. Возвращение Гагика Царукяна заполняет этот пробел, и ППА становится самостоятельной силой с её ресурсами и мощью». Сам Царукян ещё в октябре 2016 года говорил: «Если подобная надобность возникнет, я вступлю в политику. Если почувствую нужду в этом со стороны политических деятелей, моего народа, если будет спрос, я совершу этот шаг, если нет — то я живу, работаю сам по себе и прекрасно себя чувствую». И добавил: «Да меня еще и просить должны, чтобы я взял на себя бремя возвращения в политику!»

А 17 января 2017 года Царукян уже заявил, что «каждый день ко мне обращаются тысячи людей с призывом вернуться в политику. Ко мне обращаются также мои товарищи в «Процветающей Армении», представители общественных и политических сил», и потому он принял решение вернуться в политику. Естественно, о том, кто из «политических деятелей» и как попросил «прекрасно себя чувствующего» Царукяна в ноябре-декабре 2016 года, да ещё настолько убедительно, что он принял решение о возврате в политику, можно только предполагать, но то, что Царукяну принадлежит решающая роль в избрании Пашиняна премьером, это бесспорно. Согласно процедуре выдвижения кандидатуры премьера для утверждения НСА, в течение семи дней после отставки премьер-министра имеют право выдвигать кандидатов все фракции вне зависимости от их количества, а вот во второй раз кандидат в премьеры должен быть выдвинут не менее чем одной третью от общего числа депутатов, а это 35 человек.

Гагик Царукян (справа)

Т. е. для того, чтобы Пашинян смог даже просто выдвинуться во второй раз, ему обязательно нужна была поддержка Царукяна (31 депутат), поскольку у Пашиняна (9 депутатов) не набиралось требуемого количества голосов даже вместе с поддержавшей его АРФ «Дашнакцутюн» (7 депутатов). И Царукян его поддержал, вполне возможно, вынужденно продемонстрировав таким образом свою истинную причину возвращения в политику, поскольку совершенно очевидно, что если бы ППА и дальше оставалась «фактическим филиалом Республиканской партии», то выдвижение во втором туре избрания Пашиняна премьером просто не состоялось бы. Кроме того, встреча Царукяна с Пашиняном 26 апреля, о которой сам Пашинян весьма кратко сообщил на своей странице в Facebook («Мы обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения продолжатся») и на которой были оговорены условия поддержки Пашиняна Царукяном, прошла за закрытыми дверями, и обстоятельства этой встречи ни одной из сторон не разглашаются в отличие от других встреч Пашиняна.

В этом плане представляют также интерес ответы Искандаряна в интервью радио «Эхо Кавказа» 8 марта 2015 года, т. е. , сразу после заявления Царукяна 5 марта на внеочередном съезде партии «Процветающая Армения» об уходе из политики. На вопрос о «предпосылках для «цветной революции» он заявил: «В Армении нет никаких предпосылок для революций… именно потому, что не существует серьезной политической силы, которая могла бы организовать что-то подобное. Любой такого рода переворот — революция, электоральная победа — это технология, для этого нужны финансовые, организационные, людские ресурсы, медиаресурсы и т. д.». А в ответ на вопрос Амины Умаровой«Они все были у Царукяна?», сказал: «Их не было ни у кого другого, кроме Царукяна. Как оказалось, для Царукяна их было недостаточно, но ни у кого другого не было точно».

С учётом этого интервью тем более представляет интерес личности тех «политических деятелей», которым Царукян не смог отказать в просьбе о возвращении в политику, да и безусловно не факт, что именно Царукян, не говоря уже о том, чтобы в одиночку, представлял Пашиняну «финансовые, организационные, людские ресурсы, медиаресурсы и т. д.». И потому, с учётом той роли в «раскрутке» Пашиняна, какую сыграли СМИ, одновременно с тем, что действующая власть не смогла организовать вообще никакого информационного противодействия майданным процессам, возникают вопросы о роли в этом процессе молодого армянского миллиардера, посла Армении в Ватикане и… зяте Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, которому, кроме владения многими бизнес-активами, в том числе ГЭС, небезосновательно приписывают контроль над примерно 80% индустрии СМИ и маркетингово-коммуникативных агентств в Армении, среди которых называют медиагруппу Panarmenian, Armenia TV, Hay TV, ATV, онлайн-издания tert. am, news. am, blognews. am, asekose. am и некоторые другие. И, естественно, самый главный вопрос — почему при таком колоссальном медиаресурсе Минасян не смог/не захотел помочь удержаться во власти своему тестю?!

Озвученные Пашиняном возможные сроки досрочных выборов в НСА, май — первая декада июня 2019 года, могут быть просто для него убийственными, и об этом свидетельствуют те же самые, вроде как победные для него, цифры майских опросов Gallup о том, что за него 13 мая были готовы проголосовать 75% опрошенных. Но эта многообещающая цифра появилась потому, что 36,2% опрошенных были «абсолютно уверены», что в срок от 6 месяцев до года Пашинян сумеет решить основные проблемы, стоящие перед страной, и ещё 41,5% считали, что Пашинян сумеет решить эти проблемы в указанный срок, «скорее всего». И совершенно понятно, что по мере отсутствия решения проблем в указанное время, эта цифра будет неуклонно таять, поскольку, как известно, самое большое разочарование наступает после того, когда не оправдываются самые большие надежды, и в результате «партия Никола» может вообще не попасть в НСА!

Хотя цена вопроса не просто попадания в НСА, а завоевания подконтрольного парламентского большинства очень высока, поскольку Пашинян должен хорошо понимать, что утрата премьерского кресла означает для него либо эмиграцию, либо новый тюремный срок, и не факт, что снова получится либо скрыться, как в 2008 году, либо повезёт с амнистиями. А уголовное дело, открытое ГПА по факту столкновения протестующих с полицией с 13 по 22 апреля с. г. с непосредственным участием Пашиняна, хотя 23 апреля и закрыто ГПА, но может так же легко снова открыться, как и пересматриваемое сейчас дело по событиям 1−2 марта 2008 года, особенно с учётом слов экс-президента Армении Роберта Кочаряна о том, что «Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со мной», сказанных в интервью, записанном утром 11 сентября, буквально за несколько часов до появившейся в тот же день в интернете аудиозаписи разговоров директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна!

Пашиняну, как премьеру, в настоящее время необходимо срочно решать три основных блока общегосударственных вопросов, вытекающих друг из друга, тесно между собой связанных и имеющих определяющее значение для будущего Армении и его самого, — это как минимум сохранение нынешнего статус-кво Нагорного Карабаха (Арцаха), лавирование между Западом и Россией и развитие экономики. При этом успешность решения первого вопроса напрямую зависит от успехов в решении второго и третьего, но в решение второго и третьего вопросов вклинивается четвёртый, лично пашиняновский, решение которого для него, судя по развитию событий, важнее всех общегосударственных вопросов вместе взятых.

На каком бы высоком уровне зарубежные политики не принимали бы сейчас Пашиняна, как премьер-министра Армении, но, согласно букве закона, Пашинян — уголовник, поскольку имеет судимость, как один из организаторов массовых беспорядков с человеческими жертвами, и это все хорошо понимают. Для Запада и особенно США это очень важно — одно дело поддерживать лидера-уголовника, поскольку общественность может это «не понять», и совсем другое дело — несправедливо осужденного и реабилитированного судом «узника совести», что у той же общественности пройдёт «на ура». Безусловно, этот фактор влияет и на отношения с российским руководством. А полностью очиститься, смыв с себя клеймо уголовника, Пашинян может только переложив ответственность за трагические события 1−2 марта 2008 года на других, в первую очередь на Кочаряна, после чего начать процедуру своей реабилитации как «невинной жертвы преступного режима». Этим и объясняется просто маниакальное стремление Пашиняна как можно быстрее пересмотреть уголовное дело по событиям 1−2 марта 2008 года, по которому он был осужден, но, поспешив с решением этого своего сугубо личного вопроса, он совершенно предсказуемо вступил в острейший конфликт с российским руководством.

В первую очередь, естественно, вследствие ареста действующего генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, который был публично расценен министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как «преследование своих предшественников по политическим мотивам», и Пашиняну пришлось в срочном порядке выполнять «намёк» Лаврова на то, «что ситуация всё-таки пойдет по конструктивному пути», который хотя и привёл к освобождению Хачатурову и его выезду в Москву, но оказался не совсем «конструктивным», поскольку уголовное дело в отношении Хачатурова не прекратили, а освободили… только под залог. Естественно, этим решением российское руководство удовлетвориться никак не может, поскольку генсек ОДКБ под следствием, хоть и лучше, чем под арестом, но репутационный ущерб для организации и РФ как лидера ОДКБ нисколько не меньше. К тому же из уже упоминавшейся аудиозаписи разговоров директора СНБ и начальника ССС стало известно, что арест Хачатурова как генсека ОДКБ производился по личному указанию Пашиняна и заведомо зная о неизбежно негативном отношении к этому России, что только усугубило негативное отношение к нему со стороны российского руководства.

Кроме того, хотя свой первый рабочий визит Пашинян и совершил именно в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где в первый раз встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в настоящее время, несмотря на свою прежнюю и неоднократно декларируемую антироссийскую позицию, активно имитирует работу в российском направлении, это можно расценить лишь не более как вынужденную необходимость вследствие достаточно сильных пророссийских настроений среди большого числа армян, и Пашиняну, особенно в период подготовки к досрочным выборам в НСА, абсолютно не с руки преждевременно терять голоса этой части избирателей. Кроме того, и в самой России в настоящее время проживает около 2,2 миллиона армян, а, по данным российского и армянского центральных банков, в 2017 году из России в Армению перечислили более $1 миллиарда при товарообороте между странами в том же 2017 году в $1,7 миллиарда, который к тому же по сравнению с предыдущим годом вырос на 30,78%. А первую тройку торговых партнёров Армении в этот же период составляют Россия, Китай и Швейцария с показателями соответственно 26,7%, 9,4% и 5,7%, что только подчёркивает значимость России для экономики Армении, не говоря уже о том, что в Армении работает более 1300 российских компаний.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

А на то, что это именно имитация работы, несмотря на заявление Пашиняна в интервью изданию «Коммерсант» в сентябре с. г. о том, что «армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, что на беспрецедентно высоком уровне», указывает тот факт, что спустя четыре месяца после вступления в должность премьера, в ходе уже третьей встречи Пашиняна с Путиным 8 сентября с. г., с крупнейшим торговым партнёром Армении, каким является РФ, не подписано ни одного соглашения! Кроме того, судя по риторике Пашиняна, в целях скорейшего решения своего личного вопроса отношения с Россией он решил построить одновременно и на лести, и на угрозах — с одной стороны, пуская российскому руководству в глаза политическую пыль в виде лестных заверений о «беспрецедентно высоком уровне отношений», а, с другой стороны, и в достаточно жёсткой форме заявляя тому же российскому руководству, что «мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважения интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», что на фоне арестов Кочаряна, Хачатурова и объявления в розыск экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна звучит как ультиматум, точно так же, как и его заявление корреспонденту «Коммерсанта», что «поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться».

По сути, в отношении Хачатурова, например, это означает предупреждение российской стороне о его новом аресте сразу после завершения процедуры его отзыва с должности генсека ОДКБ, а также свидетельствует о том, что не за горами новые уголовные дела, в отношении которых у российского руководства тоже могут быть примерно такие же вопросы, как и по поводу ареста Хачатурова, поэтому и такой жёсткий акцент «на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга». А на то, что будут новые дела, указывает выступление в тот же день на предвыборном митинге кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» самого Пашиняна, который заявил, что это прослушивание является «заговором и преступлением против государственности Республики Армения», а также сделал весьма резкое заявление: «Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вы решили бросить народу Армении вызов. Ваш вызов принят». И добавил, чтобы у них не было сомнений в серьёзности его слов: «У вас будут большие проблемы, вам никто не поможет, нет в мире силы, которая вам поможет», — явно намекая на бесполезность упования на российское заступничество.

Kremlin.ru Юрий Хачатуров

Из этого заявления понятно, какая участь уготована и Саргсяну, что, естественно, повышает градус политического противостояния и непосредственно в Армении, и в отношениях с Россией, особенно если учесть тёплое поздравление Кочаряна Путиным 31 августа с. г. и отнюдь не с юбилеем, что также является своеобразным предупреждением о недопустимости «преследования своих предшественников по политическим мотивам». Но, поскольку у Пашиняна нет другого пути своей реабилитации, кроме привлечения к уголовной ответственности не только перечисленных экс-чиновников, но и других причастных к этому событию, в частности, в ближайшее время в статусе обвиняемых могут оказаться бывшие в то время генеральным прокурором Армении Агван Овсепян и руководителем следственной группы по делу 1−2 марта Ваагн Арутюнян, то конфронтация, о которой, например, свидетельствует отсутствие совместной пресс-конференции по итогам встречи с Путиным 8 сентября с. г., будет только углубляться.

Как результат, процесс реабилитации заморожен и очень надолго, поскольку, во-первых, может долго продлиться сам процесс отзыва Хачатурова, с завершением которого ОДКБ явно не торопится, а, во-вторых, даже после отзыва он вполне может в Армению не вернуться, как Арутюнян, который тоже в Москве, и никто его в Армению экстрадировать не собирается. А без их обвинительных показаний Кочаряна можно, конечно, ещё раз арестовать, но не посадить, тем более, что несмотря на грозное заявление Пашиняна на митинге 17 августа о том, что «события 1 марта полностью раскрыты», «слитая» 11 сентября в интернет аудиозапись разговоров директора СНБ и начальника ССС показала, что в самом деле доказательства вины Кочаряна отсутствуют.

К тому же и так не лучшие отношения с российским руководством имеют стойкую тенденцию к дальнейшему ухудшению. И потому, что обидчивый Пашинян никогда не забудет, как его, лидера майдана и победителя власти, 27 апреля с. г. во время встречи с делегаций российских парламентариев сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НСА и Федеральным Собранием РФ Николай Рыжков публично обозвал «дурачком» и обвинил в организации майдана, и потому, что сразу после отзыва Хачатурова для Армении начнутся непреодолимые проблемы с его заменой. По мнению Пашиняна: «Есть срок работы представителя Армении на посту генсека. Он не истек. У нас есть, по крайней мере, полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», — и США, кстати, в этом тоже немало заинтересованы, поскольку имеют в этом случае реальные шансы поставить во главе ОДКБ вместо Хачатурова сугубо «своего человека», например, из числа тех высокопоставленных армянских офицеров, которые в рамках Международной программы военного образования и переподготовки прошли обучение в Колледже вооруженных сил США (US Army War College). И абсолютно не исключено, что Пашинян, поторопившись с арестом Хачатурова, им эту операцию «запорол», а теперь этот вполне реальный до ареста Хачатурова план уже неосуществим, поскольку большинство государств-членов ОДКБ склоняются к передаче этой должности следующей по очереди Белоруссии.

Ещё больше проблем с решением самой острой армянской проблемы — экономической, которую ни Пашинян, ни его команда решить неспособны в принципе, поскольку предложить им нечего, но вместо того, чтобы заняться вопросами экономики, Пашинян ударился в свою излюбленную митинговую стихию, на этот раз предвыборной кампании Совета старейшин Еревана, что достаточно опрометчиво по целому ряду причин, которые бьют по его имиджу. Вместо исполнения обязанностей премьера в интересах государства, Пашинян фактически стал работать доверенным лицом своего кандидата в мэры столицы, постоянно участвуя на его агитационных митингах, а вместо обеспечения честных прозрачных выборов сам использует админресурс и лично участвует в грязной избирательной кампании, что делает его соучастником этой политической грязи. Тем более, что именно его однопартийцы безосновательно обвинили представителей ППА в даче взяток, что вдвойне ущербно лично для имиджа Пашиняна, поскольку именно депутаты НСА от ППА стали решающим фактором избрания Пашиняна премьером.

И если уж к ППА вместо если не благодарности, то хотя бы сдержанности, в избирательной кампании применяются настолько грязные методы борьбы, что ППА была вынуждена обратиться за защитой в европейские институты, что, во-первых, большой репутационный удар лично по Пашиняну, а, во-вторых, это неизбежно подвергает сомнению и честность методов, с помощью которых он пришёл к власти. Кроме того, это достаточно наглядно показывает и то, как будут Пашинян и его сподвижники действовать в ходе предстоящих досрочных выборов в НСА, в которых цена победы будет гораздо выше, и что получит, а точнее, уже получил армянский избиратель вместо обещанных Пашиняном «честных и прозрачных» выборов. К тому же, если кандидат Пашиняна не станет мэром, это будет ещё один удар по имиджу Пашиняна, если его кандидат станет мэром, результаты работы этого кандидата станут ещё большим ударом по имиджу Пашиняна и именно к весне, т. е. накануне досрочных выборов в НСА, поскольку столичные проблемы в короткие сроки и особенно в зимний период решить просто невозможно.

А ответственность за все неурядицы ляжет лично на Пашиняна с учётом высочайшей степени его вовлечённости в избирательный процесс, что будет несомненно использоваться его политическими противниками и в первую очередь экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, заявившим о своём вынужденном возвращении в политическую жизнь страны.