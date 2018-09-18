Сколько бы мы ни пытались подстелить соломки на пути подростка — советы помогают примерно как мёртвому припарки. А вот чего им не хватает — так это смелости. Куража. Вдохновения, которое может изменить всё в один момент. В этом смысле ничего не помогает лучше, чем художественная литература. Ведь по существу это чья-то история. Чужая жизнь, о которой рассказывает автор. И у читателя есть возможность самому всё оценить, обдумать и сделать собственные выводы.

Лариса Романовская. «Удалить эту запись?»

Лариса Романовская. «Удалить эту запись?»

Лариса Романовская. «Удалить эту запись?»

Нет на свете более недовольных и несчастных людей, чем подростки. И более уязвимых. Никто пока не сообщил им, что требовательная «англичанка» — это не проклятие, а удача. Если правильно действовать. Что пугающий экзамен станет первой победой, после которой придёт уверенность в себе. И что мир оказывается куда ярче, лучше, интереснее, если отвлекаться иногда от своих страданий и смотреть, слушать других людей.

На самом деле подросткам всё это говорят, только слова ничего не значат. А что действительно годится — личный опыт. И уж если узнать о нём, то не из сборника советов, не от родителей, а из чужого блога. Как будто нечаянно.

Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»

Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»

Ульф Старк как никто умеет смешать озорство, грусть и доброту, бесконечную, как небо. У Берра нет деда, но что за беда, если на свете полно дедов, которые никому не нужны? Почему бы не взять одного себе? И вот уже одинокий старик вместе с внезапно обретённым внуком лезет на чужую вишню. А вот одинокий парень внезапно осознаёт, как важно вовремя успеть к деду, чтобы похвастаться, что научился свистеть. Ту самую песню, которую когда-то дед насвистывал одной девушке.

А вот читатель. До которого вдруг дошло, как это просто — найти счастье. Просто до слёз.

Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка. Мандариновые острова»

Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка. Мандариновые острова»

Оказаться в больнице никому бы не хотелось. Сколько бы нам ни было лет, когда это случается, мы падаем духом. Но есть такие люди, которые в больнице, считайте, живут. Постоянные клиенты реанимации. И ничего, знаете ли, неплохо обжились. Это, само собой, не значит, что этим ребятам просто прекрасно и домой не хочется. Наоборот, на попытках героя вырваться хоть на несколько дней домой и построена эта повесть. Но то ли близость к смерти делает человека особенно жизнелюбивым, то ли просто мальчишки — такой народ, который не задушишь, не убьёшь в смысле желания подурачиться, а только герои «Изумрудной рыбки» так вселяют волю к жизни, шалостям, а ещё — упорству в сотворении чуда, что только ахнешь, да вдруг и поймёшь простые вещи.

Ну, а удача всегда приходит к тем, кто надеется на себя. На собственное чудо.

Фрида Нильсон. «Джаггер, Джаггер»

Фрида Нильсон. «Джаггер, Джаггер»

Представим этакую хулиганскую вариацию Карлсона. Подросший Малыш окажется не синеглазым худощавым блондином, а полным, рыхлым парнем по имени Бенгт. Случайно ли, нет ли, но одну из девочек в его дворе зовут Гуниллой — совсем как приятельницу Малыша. Вот только у Бенгта друзей нет. Внешность, знаете ли, многое изменила: над ним издеваются. По крайней мере говорят, что из-за неё.

А вот озорной друг Бенгта необычен не мотором на спине, а тем, что он… собака. Говорящий бродячий пёс, побирающийся по помойкам с клетчатой сумкой на колёсах. Как и Карлсон, Джаггер очень любит пожалеть себя и устроить что-нибудь этакое. И, конечно, будет сущее безобразие — но справедливость всё же восстановится. Ну, а мысль о том, что Джаггер всего лишь фантазия Бенгта, в отличие от истории о Малыше и Карлсоне, озвучена не будет. Считайте её читательским домыслом. Больно уж вовремя исчез Джаггер, сделав то, на что никак не мог решиться сам Бенгт.

Александра и Даниэль Мизелиньские. «Есть патент? История дерзких изобретений»

Александра и Даниэль Мизелиньские. «Есть патент? История дерзких изобретений»

А вот эта книга про изобретения, которые не нашли признания. Дерзкие, неожиданные, удивительные. К примеру, Никола Тесла в своё время объявили безумцем за эксперименты с беспроводным электричеством. Во время эксперимента в соседнем городе слышались раскаты грома, земля искрилась, а в сорока километрах от места, где орудовал изобретатель, зажглись воткнутые в землю двести электрических лампочек. Только представить, какие разговоры ходили об изобретателе! Особенно впечатляет в наше время, когда беспроводным электричеством никого не удивишь.

А вот ещё паровой конь. Как было не построить парового коня, если в то время, с одной стороны, уже вовсю ходили омнибусы (и вот-вот ждали электрический трамвай), а с другой — конная тяга уверенно держала позиции? И хотя паровые лошадки позволяли передвигаться быстрее и дешевле, встретили их без восторга: извергая пар, новые повозки пугали лошадей и дразнили собак. Нервные дамы падали в обморок, а в деревнях ходили слухи, что из-за этих штук и курочки не несутся, и коровки-де плохо доятся.

А вот велосипед для бега — его ещё называют беговая машина. Эту конструкцию совершенствуют с самого 1817 года — до сих пор не закончили. Есть смысл сравнить вариации сезона 1817 и 2015!

Вы, наверное, уже догадались, что за всеми казусами стоит история: во всей своей непредсказуемости. Никогда не узнаешь, выиграешь ли, проиграешь ли — пока не рискнёшь. Воздадим же должное дерзким изобретателям — людям, которые меняют мир!