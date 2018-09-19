В Пермском крае разразился скандал вокруг документа, который утвердила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Он касается порядка выявления детского и семейного неблагополучия. Волна возмущений докатилась до губернатора, который в соцсети охарактеризовал пункт документа по поводу проверки учителями холодильников в семьях и оценку ассортимента продуктов питания как перебор.

Иван Шилов ИА REGNUM Досмотр холодильника

Скандал за скандалом

Скандальное постановление КДНиЗП о порядке работы субъектов профилактики по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия утверждено после еще более большого скандала, который случился летом в Краснокамске. Медики зафиксировали смерть 14-летней девочки. Ребенок умер дома. У подростка были явные признаки истощения. Голодная смерть школьницы шокировала не только Пермский край, но и всю Россию.

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Бурные обсуждения ситуации, сложившейся в сфере профилактики семейного неблагополучия привели к пересмотру оценки этого неблагополучия органами профилактики. В порядке выявления детского и семейного неблагополучия появилось требование, согласно которому педагоги должны посещать своих учеников и воспитанников дома и осуществлять определенные проверки.

Константин Егорович Маковский. Посещение бедных. 1874

Во время визита в семьи учителя и воспитатели (бремя проверок повесили на школы и детские сады) должны заполнять акт обследования жилищно-бытовых условий семьи. Собственно он и вызвал негодование родителей.

Кроме персональных данных, акт предусматривает информацию о доходе семьи, состоянии квартиры и условиях проживания (наличие мебели, игровой зоны, спортивных принадлежности и др.), оценку ассортимента продуктов питания. Именно ревизия продовольствия стала поводом для родительского сопротивления.

«Риски вторжения»

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова призналась, что к ней обращаются обеспокоенные скандальным постановлением о «проверках классными руководителями холодильников» родители. Омбудсмен считает, что школа также должна участвовать в работе по выявлению семейного неблагополучия, поскольку явлется субъектом профилактики. Однако алгоритм действий и терминология порядка должны быть законны и понятны для всех.

По словам Денисовой, сама жизнь и частые случаи детского неблагополучия продиктовали необходимость более плотной работы с семьей, и это правильно — ранняя профилактика гораздо эффективнее.

«Однако не могу не согласиться с обеспокоенностью родителей — действительно, ряд положений Порядка имеют риски вторжения в частную и семейную жизнь, то есть избыточны. Например, оценка ассортимента продуктов питания при посещении семьи. Также считаю невозможным объективно оценить психологическую атмосферу в семье за одно посещение в год. Поясню, что если родители откажутся пускать учителя в свой дом — это их конституционное право. Считаю, что документ нуждается в доработке. В том числе — в вопросе перекладывания функций социальных работников на классного руководителя», — заявила омбудсмен.

С ее точки зрения, выходы в семью — одна, но не единственная возможность увидеть неблагополучие ребенка. Главное, чтобы сигнал о неблагополучии ребенка поступил вовремя. А поступить он может и от педагога, и от соседей, и от одноклассников.

Реакция губернатора

Спустя месяц после утверждения постановления «о проверке холодильников» последовала реакция губернатора Пермского края Максима Решетникова. На своей странице в соцсети он заявил, что поручил комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пересмотреть данное решение.

«Пример того, как чиновники, пытаясь решить реальные проблемы, выбирают негодные методы и, что называется, «перегибают палку». Да, жизнь показала, что нам нужно внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, элементарно —не голодают ли. Но ходить по домам и проверять холодильники ― это точно перебор», — оставил глава региона запись в Инстаграм.

Пабло Пикассо. Семья Солер. 1903

Сообщение Решетникова вызвало множество комментариев. Пользователи соцсети считают, что от действий КДНиЗП «пахнет ювенальной юстицией», и это ужасает. Пермяки недоумевают, почему губернатор узнает о решении комиссии только после издания скандального постановления. Один из комментаторов предложил «сходить в гости к чиновникам» и провести проверку с заполнением утвержденного акта, чтобы те на своей шкуре почувствовали весь букет эмоций, которые должны почувствовать родители и педагоги при исполнении постановления.

Запоздалый откат

Обсуждая скандальный документ, педагоги и родители надеялись на реакцию власти. Однако при принятии таких решений с перегибами каждый раз возникает резонный вопрос — где была власть со своей реакцией раньше и почему нельзя было упредить провокационные моменты.

После мирного протеста общества последовал откат, правда, запоздалый. Один из пользователей соцсети заметил:

«Наши бедные чиновники мечутся между двумя страхами: «недобдеть» и «вызвать социальное обострение». Поэтому сперва закручивают гайки, где можно и нельзя, потом видят реакцию — и тут же сдают по тормозам. Таким образом, здоровый бухтёж служит отличным регулятором адекватности административных мер».