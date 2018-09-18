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Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вторая встреча двух лидеров в этом году. Путин и Орбан сделали публичные заявления, их цитирует пресс-служба Кремля.

Российский президент, в частности, назвал важной сферой двустороннего взаимодействия энергетику. Россия обеспечивает свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа. «Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу, — отметил Путин. — Не исключаю, что после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти через Венгрию. Венгерские корпорации участвуют в освоении углеводородных запасов на российской территории». Что касается Орбана, то он подчеркнул, что за «прошлые годы мы стали надежными партнерами друг для друга», а «все договоренности, которые мы заключили за последние годы, исполнены». И выразил надежду, что «когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, мы хотели бы, чтобы он дальше проходил через Венгрию. Прекрасные возможности будут для Венгрии. Я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности».

Для венгерского премьера энергетический вопрос выходит за пределы нужд его страны. В начале 2015 года в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он уже задавался вопросом: почему немцам дали завершить «Северный поток — 1», а по отношению к «Южному потоку» Брюссель задним числом установил, по сути, заградительные нормы? «Это очень недружелюбно по отношению к Венгрии», — заметил глава правительства. Накануне нынешнего визита Орбана в Москву венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что Будапешт заинтересован в «национальных программах по развитию газотранспортных систем стран региона таким образом, чтобы газ можно было из Турции через Болгарию и Сербию поставлять в Венгрию и далее». Так можно обозначить важные маркеры, за которыми стоят многозначительные смыслы венгерской политики. Будапешт подтверждает, что делает ставку на Москву и на Турцию, что проявляется в различных действиях правительства Венгрии.

Напомним, что в начале сентября Орбан принял участие в качестве почетного гостя в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который проходил в Киргизии. Он выступил с речью, в которой отметил связь венгерского языка с тюркскими, назвав венгров обладателями тюркской идентичности, которые приняли христианство и живут на Западе. «Венгрия часто упоминается как самый западный восточный народ в Европе, — сказал премьер, обращаясь к участникам саммита ССТГ. — Раньше это было оскорблением, вызывало некоторое недоверие и неодобрение. Однако благодаря фантастическим успехам ваших стран, благодаря экономическому и политическому развитию ваших стран, сегодня мы должны воспринимать как похвалу, когда нас называют восточными людьми». Будапешт таким образом позиционирует себя как евразийскую страну, христианскую на тюркском Востоке и тюркскую на христианском Западе. За этим стоит определенная геополитическая ориентация.

Венгрия поисками альянсов с Москвой и Анкарой решает для себя задачу в том числе стать еще одним энергетическим хабом в Европе, альтернативным Германии. Речь не идет только о поставках российского газа, Будапешт хотел бы получать и американский сжиженный газ, который должен доставляться на хорватский остров Крк. Правда, разговор о строительстве СПГ-терминала еще ведется, он пока что не построен, так что это перспектива немного отдаленная. Но возможен и вариант, при котором Венгрия предложит подключиться к своему проекту Польше. Напомним, что у Варшавы самой есть концепция создания газового хаба «Северные ворота», который включает в себя уже готовый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и проект строительства норвежско-датско-польского газопровода Baltic Pipe. Помимо того, поляки ведут сложную игру с Россией, направленную на то, чтобы выбить максимально возможные скидки от «Газпрома» в преддверии окончания действующего контракта с российским концерном.

Но Венгрия может первой договориться о массированных поставках российского газа по «Турецкому потоку» и оттянуть на себя американский сжиженный газ, Польше практически ничего не останется. В этом случае Варшава могла бы принять участие в работе венгерского хаба, поставляя туда «лишний» газ, если он, конечно, у нее будет оставаться. Однако подобное решение означает смену внешнего вектора для Польши, которой придется задуматься, готова ли она образовать энергетический треугольник Москва — Будапешт — Варшава в обход Берлина.