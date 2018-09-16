Предистория. 3.

Адольф Гитлер

Положение в Европе продолжало ухудшаться. Версальская система разрушалась. Одним из ее созданий была Чехословацкая республика. Это была довольно мощная в экономическом отношении страна. В 1937 году здесь было добыто 17 млн тонн каменного и 18 млн тонн бурого угля, 600 тыс. тонн железной руды, 170 тыс. тонн серебряной, цинковой, свинцовой руды, произведено 1,7 млн тонн чугуна, 2,3 млн тонн стали. В среднем в 1932—1936 гг. в республике собирали 1,6 млн тонн пшеницы, 1,75 млн тонн ржи, 1,2 млн тонн ячменя, 1,3 млн тонн овса. Золотой запас Национального банка равнялся 23 млн фунтов. Для Германии, не имевшей достаточного количества качественного каменного угля и вообще небогатой сырьевыми ресурсами, это были весьма важные цифры.

ЧСР была далеко не монолитным в этническом плане государством. По данным переписи 1930 года, в этой стране проживало 14,73 млн чел., из них 9,689 — «чехословаки», 3,232 — немцы, 692 тыс. — венгры, 549 тыс. — русины, 357 тыс. — евреи, 81 тыс. — поляки. При этом само единство «чехословацкого народа» оказалось мифом — католическое и преимущественное крестьянское население Словакии было весьма далеко от буржуазной и протестантской по духу, а скорее — секуляризованной культуры чехов. С другой стороны, в Праге привыкли смотреть на Братиславу как на бедного родственника и объект культуркампфа. Равноправие чешского и словацкого языков, провозглашенное Конституцией 1920 года, осталось на бумаге. В результате с 1930-х в Словакии начало усиливаться недовольство своим неравноправным положением в республике. Немцев в ЧСР проживало больше, чем словаков, и республику можно было бы назвать Чехо-немецко-словацкой, но вторая этническая группа страны оказалась в ущербном положении.

Henry Mühlpfordt Этническая карта Чехословакии

В 1918 году внезапно для себя австрийцы Богемии оказались людьми второго сорта на землях, где их предки проживали столетиями. В так называемом Судетском крае — Судетенланде — немцев проживало около 3 млн чел. В 1918—1919 годах эта община, еще разобщенная, пыталась создать Судетскую Австрию, а фактически четыре отдельных немецких государства. В Версале представителей судетских немцев не пустили даже на порог, их мечты были пресечены чехословацкими войсками. Прага получала полную поддержку Антанты, и прежде всего Франции во всех пограничных спорах. А их было немало, так административные границы превращались в государственные, шел процесс становления национальных государств на развалинах империй. Это вызывало проблему территориальных споров с соседями, причем не только с Германией. Самой невинной из этих проблем была принадлежавшая до 1918 года Венгрии Подкарпатская Русь.

Следует отметить, что поначалу в проект создания Чехословакии не включались земли Подкарпатской Руси. Американские организации русин (трудовая эмиграция привела к формированию в США и Канаде около 500-тыс. общины) заявили о независимости Родины и желании войти в будущем в состав единого русского государства. В самом Подкарпатье также превалировали русофилы, хотя здесь появились и сторонники украинского выбора. В январе 1919 года в Ужгород вошли чехословацкие войска, и ситуация изменилась. Даже в этих условиях лидеры русинов высказались за автономию края. Чехи на несколько месяцев утратили контроль над территорией в результате наступления венгерской Красной Армии, но революция в Венгрии была подавлена совместными действиями румын, сербов и чехов. В августе-сентябре 1919 года ЧСР восстановила контроль над Подкарпатьем.

Ужгород

4 июня 1920 г. правительство Венгрии вынуждено было подписать с союзниками Трианонский договор. Транслейтания, венгерское королевство или земли короны Св. Иштвана, в котором собственно венгры представляли меньшинство, перестало существовать. До трети венгров оказались за пределами своего этнического государства, что обусловило популярность лозунга ревизии Трианона. По условиям Сен-Жерменского (1919) и Трианонского договоров Подкарпатская Русь передавалась Чехословакии, которая обязалась установить там автономию. Это положение было зафиксировано и в Конституции ЧСР 1920 года. Среди прочего она гарантировала языковые и культурные права национальных меньшинств, но многие из них не были удовлетворены выполнением этих обещаний на практике.

В начале 1920-х, по данным чешской статистики, в Подкарпатье проживало 370 368 русинов, 103 791 венгр, 79 715 евреев, 21 853 «чехословака» и 10 348 немцев. Русины в основном были крестьянами, города района были премущественно венгерско-еврейскими. Русинское население административного центра — Ужгорода — в 1918 году составляло 4%, а в 1930-м — 25%. Основной конфессией русинов было униатство, но в 1920-е годы до трети населения перешло в православие. Прага не без основания опасалась ориентации венгерско-еврейского меньшинства на Будапешт. Край управлялся назначаемым Прагой из местных политических деятелей губернатором, но вся реальная власть находилась в руках постоянного чиновника — вице-губернатора. С 1918 по 1938 гг. эту должность занимали только чехи. Сейм Подкарпатья так и не был созван ни разу, автономия региона была реализована уже при «второй Чехословакии», после Мюнхена.

Территориальные противоречия существовали и между Прагой и Варшавой. Польша претендовала на бывшие владения Австро-Венгрии в т.н. «Тешинской» Силезии. Эти территории примерно поровну были населены чехами и поляками, исторические претензии сторон также были примерно одинаковы. Споры не привели к согласию, а в 1920 г. спорную территорию заняли чехословацкие войска. Польша, которая вела войну с Советской Россией и имела территориальные споры с Литвой и Германией, не могла сопротивляться. В июле 1920 г. Совет послов Антанты решил проблему Тешина, во-всяком случае, на 18 лет. Прага получила 1273 кв. км с 297 тыс. чел., Варшава 1013 кв. км со 137 тыс. чел. Сам город Тешин также был разделен по реке Олше между двумя странами. Железная дорога осталась в ЧСР. Итак, пограничные споры с Венгрией и даже с Польшей были решены в пользу Праги. Вряд ли будет преувеличением утверждение, что таким образом новое государство получало плату за услуги, оказанные чехословаками Антанте в Сибири в 1918 году.

Польско-чехословацкая граница

Приобретения ЧСР были продиктованы как воззрениями Праги на историческое наследие Богемского королевства (Судеты, Тешин), так и задачами национального строительства (Словакия) и стратегическими интересами (Судеты, Тешин, Подкарпатье). Судеты давали возможность создания обороноспособной границы с немецкими государствами, Тешин — удобную линию связи со Словакией, Подкарпатье давало выход на границу с Румынией. Это определило и приоритеты внешней политики Праги — она стремилась к сохранению status quo в регионе, союз с Францией должен был обеспечить Чехословакию от опасности польских территориальных амбиций и германского реваншизма, а союз с Румынией и Югославией — от возможной угрозы реванша со стороны Венгрии.

Национальные общины ЧСР, вопреки обещаниям и даже положениям Конституции, были неудовлетворены своим положением в стране. Делопроизводство велось на чешском языке, экономически очень развитые территории были недовольны и распределением налогов в ЧСР. Тем не менее парламентские выборы 1920, 1925 и 1929 годов, давшие до 24% немцев-депутатов, показали, что от 74 до 83% избирателей в Судетах голосовали за лояльные Праге партии. Рано или поздно это должно было кончиться. С 1935 года в Чехословакии активизировалось и движение немцев, а чешский культуркампф и победа нацистов в Германии сделали из судетяков единый народ, смотревший как на свою Родину на Германию, а не Австрию. В Судетах немецкое население колебалось от 80 до 96%, в некоторых городах чехи были представлены исключительно чиновниками и военными. Лидер судетонемцев — Конрад Генлейн — в 1931 году организовал Немецкую гимнастическую ассоциацию, в 1933 году — Германский патриотический фронт, в 1935 — Судетскую немецкую партию, которая достигла существенных успехов на выборах. С другой стороны, именно в Судетах находились основные долговременные укрепления ЧСР, а позиции в горах делали эту границу обороноспособной. Немцы и поляки готовились к часу икс. С 1934 года польский генеральный штаб приступил к формированию групп вооруженного подполья в Тешинской Силезии.

Конрад Генлейн и Адольф Гитлер

25 мая 1935 года германское правительство издало ноту о том, что франко-советский договор направлен против Германии и противоречит положениям Локарно. В то же самое время Берлин не скрывал своего взгляда на проблему Судетенланда — с точки зрения Гитлера, это была немецкая территория. В ноябре 1935 года Варшава отказалась от предложения Праги передать спорные вопросы на рассмотрение третейского суда Лиги Наций. В защиту этого соглашения вскоре выступили Франция, Италия, Бельгия и Англия. Европа была по-прежнему настроена подталкивать Берлин на восток. Ради этого многие были готовы на большие уступки. Мощь победительниц в Первой мировой войне постоянно убывала. В Британии в 1920-е годы шло постоянное сокращение военных и военно-морских бюджетов. Если в 1918—1919 годах расходы на флот составили 356 млн фунтов, в 1919—1920 годах — 188 млн, то в 1923 году — уже 52 млн. Через 10 лет траты на армию составили 37,5, на флот — 53,5 и на ВВС — 16,7 млн фунтов. В 1934 году эти цифры составили 39,6; 56,5 и 17,6 млн фунтов., в 1935 — 44,6; 64,8 и 27,4 млн фунтов.

Шотландские гвардейцы

Казалось, что в условиях финансового кризиса и Великой депрессии 1929−1939 годов не могло быть и речи о повторении гонки вооружений образца 1905−1914 гг. Британская экономика перестала развиваться. Некоторые её показатели явно ухудшались. Добыча угля в 1913 году составила 387 млн тонн, в 1937 г. — 240 млн тонн. В 1913 году на долю Англии приходилось 73% мирового экспорта хлопчатобумажной ткани, в 1937 — только 36%, в 1913 году 58% всех судов в мире было построено на британских верфях, в 1937 — только 30%. Удельный вес Великобритании в мировом производстве в 1913 году равнялся 14%, в 1937 — уже 9%. Доля Англии в мировом экспорте в 1913 году равнялась 15%, в 1937 — 10%. В 1929 году Лондон свел бюджет с положительным сальдо в 103 млн фунтов, но в 1931 году образовался дефицит в 104 млн фунтов, и положительный бюджет надолго исчез.

Лондон постоянно стремился удержать положение в Мировом океане путем уступок и соглашений. 18 июня 1935 года в Лондоне министром иностранных дел Великобритании Самуэлем Хором и посланником Гитлера Иоахимом фон Риббентропом был заключен германо-английский морской договор. Решением Версальской конференции 1919 года Германия была лишена права иметь современные военно-морские силы и подводные лодки. Теперь Лондон соглашался на соотношение германского и британского флотов как 35:100. Берлин получал право построить корабли общим тоннажем свыше 420 тыс. тонн, но обязался не иметь подводного флота, превышающего 45% от британского. Между тем сэкономить не удалось. В 1935 году Военно-воздушные силы Англии занимали 5-е место в мире, но в 1936 году Германия обошла Лондон. К 1937 году расходы на армию, флот и авиацию выросли до 77,8; 101,9 и 82,2 млн фунтов, а в 1938 подскочили до 122,3; 127,2 и 133,8 млн фунтов.

После англо-германского договора стало ясно, что единого фронта Европы по отношению к Берлину не будет. Не было его и по отношению к Риму. 3 октября начинается вторжение Италии в Абиссинию. Муссолини направил сюда 350 тыс. солдат, 14,5 тыс. офицеров, 300 танков, 800 орудий, 11,5 тыс. пулеметов, 510 самолетов и 15 тыс. автомобилей. 7 октября Совет Лиги наций признал Италию агрессором и призвал членов Лиги к ее экономической и торговой блокаде. При этом санкции не распространялись на нефть, руду, уголь, то есть на всё то, в чем остро нуждалась экономика Италии. Военные санкции не обсуждались. Осуждение фактически ограничилось словесами. Великобритания даже не закрыла Суэцкий канал для итальянского флага, а этого было бы достаточно, чтобы сделать развитие итальянской агрессии невозможным. США, Германия, Австрия и Венгрия отказались присоединиться к санкциям вообще. Эти страны поставляли в Италию железо, целлюлозу, продовольствие, лесоматериалы, уголь, нефть. Объем продаж американской нефти в Италию вырос за время войны с 12 до 451 тыс. долларов. При этом Вашингтон отказался продавать абиссинцам не только оружие, но и медицинское оборудование, просьба продать два медицинских самолета была отклонена. Абиссиния была обречена. В Европе никто не собирался мешать итальянцам в чём-то.

Итальянские танкетки атакуют. Эфиопия

Лаваль относился к колониальным планам Муссолини с пониманием, его английский коллега — даже с одобрением. Итальянский флот постоянно рос и достиг уровня, с которым приходилось считаться и Франции, и Англии, на глазах возрождался германский флот, а сила японского была такова, что в Адмиралтействе считали, что весь королевский флот потребуется для борьбы с ним. В Лондоне предпочитали векторировать потенциальную угрозу в сторону от своих интересов. 8 декабря 1935 года Хор подготовил соглашение с Лавалем об уступках со стороны Эфиопии в пользу Италии, которая предоставила бы Аддис-Абебе выход к морю в районе южной Эритреи. Италия обнаружила готовность к переговорам после того, как возникла угроза приостановки нефтяного импорта со стороны 10 государств, дававших 74,6% ввоза нефти и нефтепродуктов в королевство. 12 декабря условия соглашения просочились в прессу, и в результате кабинет Лаваля пал, а Хор уже 18 декабря 1935 года вынужден был подать в отставку. Форейн офис возглавил Иден.