«Золушка», «Красавица и чудовище», «Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица» и даже «Морозко» — всё эти и многие другие сказки известны нам с детства. По ним написано немало различных адаптаций, выпущен не один мультфильм и кинолента, а также настольные и компьютерные игры. В подавляющем большинстве традиционных сказок жизнь женского персонажа выстроена вокруг ожидания принца-спасителя, а её главная задача — так или иначе подготовиться ко встрече с тем самым, предварительно пройдя испытания, где самое ценное качество в женщине или девушке — это смирение и покорность. К слову, и мужские персонажи, которые обычно активнее, целеустремлённые, заняты каким-то глобальным делом, оказываются скованы в рамках патриархальной традиции: почти не имеют права на эмоции или «слабость», постоянно обязаны доказывать свою мужественность и превосходство над другими. Подобные сюжеты были вполне оправданы несколько столетий назад, но сейчас это анахронизм.

Сергей Соломко. Василиса Микулишна. 1917

Безусловно, немало русских волшебных сказок, где героиня наделена не только и не столько красотой, как мудростью, физической силой. Например, Василиса Премудрая, Марья Моревна и другие действуют весьма решительно, хотя и не очень далеко отходят от патриархальных стандартов (оно и понятно, если учитывать время появления этих сказок). В былинах активной героиней оказывается Василиса Микулишка, о которой был снят одноимённый советский мультфильм 1975 года. Или еще один очень известный и более современный пример — Пеппи Длинныйчулок — главная героиня в книгах шведской писательницы Астрид Линдгрен. Однако в целом таких персонажей в детской литературе несоизмеримо меньше по сравнению с тем, как распространены покорные и безропотные женские образы в детских сказках, хотя теперь они имеют мало отношения к реальности.

Традиционные сказки для детей в большинстве случаев навязывают различные гендерные стереотипы. Кроме того, есть существенная разница между миром, описанным во многих произведениях детской литературы, и реальной жизнью, однако сказки, на которых выросло не одно поколение, готовит девочек к романтическому миру, а при столкновении с реальностью всё оказывается совсем не так. Этому активистки петербургского социально-художественного проекта «Рёбра Евы», посвященного борьбе с гендерной дискриминацией, хотят противопоставить альтернативные истории, где героини не боятся быть активными, мечтают, дружат и не выстраивают свою жизнь вокруг ожидания принца. С такой целью в августе был запущен проект «Сказки для девочек», где планируется собрать различные феминистские сказочные сюжеты, свободные от патриархальных стереотипов.

Цитата из к/ф «Пеппи Длинныйчулок», реж. Маргарита Микаэлян. 1984. СССР Пеппи Длинныйчулок

Это некоммерческий проект, поэтому все его участницы работают бесплатно. Кураторки* литературной части проекта «Сказки для девочек» — активистки и феминистки Дарья Апахончич и Леда Гарина. В интервью ИА REGNUM Дарья рассказала, что в настоящее время прислали уже около 50 произведений. Часть из них была написала специально для проекта, а какие-то сказки давно лежали на полках, ожидая своего часа.

«Мы планируем собирать сказки до октября, чтобы над ними ещё успели поработать иллюстраторки. Как только у нас будет много сказок и иллюстраций к ним, мы запустим сайт, но продолжим собирать сказки и публиковать их, то есть пока у нашего проекта нет дедлайна, но есть желание сделать всё быстрее. «Сказки для девочек» — не конкурс, мы не выставляем оценок, не присуждаем призы, но предлагаем авторкам доработать тексты, если, например, они написаны очень сложным для детей языком, или в них транслируются патриархальные стереотипы», — отмечает Дарья.

Она рассказала, что главная идея проекта — увеличить количество сказок, в которых действующими лицами были бы не просто девочки, а девочки активные, мечтающие и побеждающие. Однако это не единственная цель проекта. Дарья подчеркнула:

«Но также мы хотим увеличить количество пишущих женщин, поэтому обращаемся не к профессиональному писательскому сообществу, а больше к аудитории, которая задумывается о литературе, но пока не решается попытаться. Это огромная проблема, например, для мам, которые рассказывают детям сказки, но стесняются их публиковать (или у них просто нет для этого времени, как у Астрид Линдгрен, которая записала сказки про Пеппи только тогда, когда сломала ногу и несколько недель пролежала в постели). Просто представьте, как много бы мы потеряли, если бы она не решилась записывать свои сказки!».

Для реализации проекта планируется создать сайт, который было бы интересно читать и детям, и взрослым. Это приоритетная задача. В дальнейшем будет издана одна или несколько книг со сказками.

Несмотря на то, что на призыв участниц сообщества «Рёбра Евы» откликнулось много людей, и за первый месяц удалось собрать разные работы, без трудностей в процессе реализации нового проекта не обходится. Дарья Апахончич поделилась тем, что особенно трудно бывает, когда присылают хорошую сказку, но написанную трудным языком и непонятную детям.

«Тогда собираем знакомых девочек и читаем им вслух или просим прочитать самостоятельно, это наша экспертная группа», — объясняет кураторка литературной части «Сказок для девочек».

Шарль Ленепвё. Жанна д’Арк при осаде Орлеана. 1890

Однако это не единственная проблема, с которой женщинам приходится сталкиваться в процессе реализации проекта. Негативная реакция и непонимание — постоянные спутники людей, реализующих феминистские инициативы. Дарья рассказала о том, какого рода критика озвучивается в адрес активисток.

«Все феминистские инициативы всегда сталкиваются с негативной реакцией, и это очень хорошо показывает, зачем нужен феминизм: наше общество ещё очень патриархально. Мы встречали комментарии типа: «Вот, сумасшедшие феминистки, докопались до сказок, чего вам Пеппи мало?». Да, конечно, мало, мы хотим много разных феминистских сказок, так много, чтобы в следующий раз, когда какая-нибудь новая Джоан Роулинг придумает замечательную сказку, она не испугается сделать её главной героиней девочку и не поставит вместо имени одну букву, чтобы никто не догадался, что она — женщина (именно так поступила Роулинг всего лишь 20 лет назад, только представьте, как мы далеки ещё от настоящего равенства)».

Несмотря на то, что проект вполне конкретно позиционируется как феминистский, нередко присылают истории с традиционными сюжетами в патриархальном духе. Для чего нужны совершенно другие, новые сказки для детей, в частности для девочек, и почему их до сих пор мало, объяснила также кураторка проекта Леда Гарина:

«Я хотела добавить вот что: многие не понимают, что такое сексизм. Никогда не слышали этого слова, или считают, что это прямая ненависть к женщинам. Но сексизм — это в первую очередь исключение из культурного поля. Потому что 99% литературы, как взрослой, так и детской, посвящено героям мужского пола. Их солидарности, общению, приключениям. А девочки и женщины либо второстепенные персонажи, либо — приз, далёкая возлюбленная, ради которой можно совершать подвиги.

А в той небольшой части книжек, где главные героини — девочки, их сюжет либо крутится вокруг Большой Любви (а не Дела, Долга, Спасения мира, как у мальчиков), либо все окружающие персонажи — мужчины. Как в мифе о Жанне д'Арк. Когда вроде бы женщина и спасительница. Но всё, что она делает — ради мужчин, да и действовать ей дают только потому, что она дева, а не женщина, потому что от женщин — только зло.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм в стране басков. 1798

Сказки сильнейшим образом влияют и на детское сознание, и на нашу культуру в целом. Чему же они учат девочек?

— быть покорной

— терпеть

— заниматься хозяйством

— и жертвовать собой ради любви

Кажется, что эти сюжеты абстрактны и романтичны, но на практике девочки, выросшие на таких историях, во взрослом возрасте верят в то, что нужно терпеть насилие, заниматься хозяйством в одиночку и быть во всём зависимой от принца на белом коне.

Даже сейчас самые наиболее частые истории, которые нам присылают — это истории о принцессах в башне. И, хотя авторки пытаются бороться с мифом о принце-спасителе, где же сюжеты, которые научат девочек стремиться в космос, быть первооткрывательницами, ничего не бояться, и самоотверженно дружить?».

Сказки и другие литературные произведения для детей играют одну из главных ролей в формировании личности, поскольку доносят до юных читателей и слушателей определённое видение мира. Во времена почти повсеместного патриархата они несли в мир патриархальные ценности, что ещё несколько столетий назад было в какой-то мере оправдано, учитывая условия жизни, экономические и политические реалии. Сегодня — другое время. И хотя женщины работают часто не меньше, а то и больше мужчин, они всё равно оказываются заложницами допотопных сексистских стереотипов, где равномерное распределение обязанностей — это «стыд» и «позор», потому что «плохая хозяйка»; где не сидеть дома два года с ребёнком после его рождения — это «плохая мать»; где нежелание терпеть насилие и жить с агрессором — это «выносить мусор из избы», и вообще «могла бы ради детей и потерпеть»; где жизнь «изменится к лучшему», когда она встретит принца на белом мерсидесе. И какой смысл обвинять женщин в желании выйти замуж за богатого принца, если именно такую жизненную цель навязывает «Золушка» (и другие подобные сказки)? Давно пора что-то менять и начинать можно, например, со сказок.

* Слово «кураторка» употребляется намеренно. Появление феминитивов связано с антидискриминационным движением и употребляется для того, чтобы сделать профессии, работы, которые выполняют женщины, видимыми на уровне языка в частности и культуры в целом. Как отмечает Ю. А. Бельчикова в работе «Практическая стилистика современного русского языка», исторически некоторые феминитивы (еще феминатативы) обозначают не женщину определённой профессии, а жену занятого в этой профессией мужчины. Например, «профессорша» — это жена профессора, а «генеральша» — жена генерала.