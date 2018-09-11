Белорусский рубль (BYN) за последние дни стал дешевле почти на 10% к доллару США и евро, что характеризует проводимый новым составом белорусского совмина курс. В отличие от России, по экономике которой чувствительно бьют санкции США, Евросоюза и их союзников, официальный Минск не может сослаться на «внешние факторы» — причины обвала деноминированного белорусского рубля рукотворные и являются целенаправленной политикой Нацбанка и совмина, одобренной администрацией президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Белоруссии

За последние две недели курс белорусского рубля «просел», как лукаво выражаются власти, почти на 5%, а с конца августа — почти на 10% к доллару и евро. На самом деле деноминированный белорусский рубль, известный как «зайчик» и «белка», целенаправленно опускают руководители республики. Тем самым они пытаются скрыть ошибки госуправления и заставляют расплачиваться за них всё население и все предприятия, в том числе формально существующие за счёт административных костылей и бюджетных вливаний — так называемой «господдержки».

При проведении деноминации белорусского рубля в 2016 году при обозначении курса к доллару и евро зачеркнули сразу четыре нуля. Курс BYN к RUB в белорусских банках стали почему-то обозначать сразу за 100 российских рублей — видимо, чтобы подчеркнуть «крепость» деноминированного дензнака постсоветской республики. Так белорусские пенсионеры и студенты лишились статуса миллионеров. До этого деноминации проводились в 1990, 1992, 1994 и 2000 годах. Белорусский рубль, ранее обозначавшийся как Br, был мировым рекордсменом по обесцениванию и соперничал в антирейтинге с валютами таких держав, как Сомали и Зимбабве.

Сейчас Нацбанк Белоруссии публикует интересные данные. Например, в котировках на 12 сентября курс деноминированного белорусского рубля к корзине валют (USD, EUR, RUB) по отношению к предыдущему дню снижен на 0,34%. В том числе к российскому рублю он снижен на 0,12%. При рассмотрении динамики доллара США — подлинно национальной валюты белорусов, в которой они пересчитывают цены и ведут накопления — с начала года курс деноминированного «зайчика» был снижен на 9,6%.

Белорусский рубль

С российским рублём всё понятно в свете пакетов санкций, применяемых США, которые обещают усилить Дональд Трамп и слившиеся в антироссийском тандеме Республиканская и Демократическая партии. Выходит, против российского рубля играет ещё и официальный Минск — союзник по Союзному государству, ЕАЭС, ОДКБ и т.д.

Фактически правительство Белоруссии вернулось к практике занижения белорусского рубля как оружия в торговых войнах. Только не понятно, почему врагами при этом рассматриваются социально уязвимые слои населения — ведь ни инвалидам, ни пенсионерам индексации выплат на процент обвала курса белорусского рубля правительство не сделало. Такая политика проводится под девизом «государство для народа».

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко популярно объяснял, что девальвация белорусского рубля полезна и даже необходима для стимулирования экспорта. Механизм прост, как хвост вола, пасущегося в пригороде Калинковичей, и одинаково универсален как для экспортёров белорусских креветок, так и для экспортёров российского леса: товар приобретается за местные рубли, а за рубежом продаётся за иностранную валюту. После того, как сделка провернулась, на валютную выручку можно купить гораздо больше сырья, полуфабрикатов — нефти, бензина, леса-кругляка, белорусских устриц.

Более того: труд всё это добывающих и приводящих в товарный вид местных жителей становится дешевле — ведь рубль «просел». С такой ренты неоколониальные элиты живут не первое столетие, рассказывая одурманенной националистической пропагандой молодёжи сказки о великом прошлом и не менее великом будущем, призывая крепить суверенитет отчленённого бантустана и ни в коем случае не променять стеклянные бусы или другие аналоги «вышиванок» на восстановление и перспективу.

Занижение курса белорусского рубля дополняет повышение цен. Населению сообщают о том, что цены «выросли». На самом деле цены повышают, и это знает каждый продавец, не говоря уж о директоре магазина. Правительство Белоруссии целенаправленно раскручивает девальвационно-инфляционную спираль в классических традициях кризисов РБ. Такими методами максимизируется прибыль международных спекулянтов и находящихся с ними в доле местных элит, сокращаются реальные социальные обязательства перед населением, решаются прочие необходимые для удержания власти и обогащения задачи.

Основным экспортным рынком Белоруссии является Россия, поглощающая почти половину промышленной продукции. На российский рынок приходится более 90% экспортируемых из Белоруссии продуктов питания. Очевидно, не против Евросоюза и США все эти годы играло руководство Белоруссии, одновременно выпрашивая льготы на поставки сырья и преференции во взаимной торговле.

Дело доходит до фарса: 10 сентября курирующий ТЭК в совмине Белоруссии вице-премьер Игорь Ляшенко ничтоже сумняшеся заявил, что решение правительства РФ ограничить поставляемые из РФ без вывозных пошлин нефтепродукты неприемлемо. «Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы, традиционно сложившиеся», — заявил Ляшенко. И добавил: «Нам нужна стабильность».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Очень интересная традиция сложилась — рассматривать Россию как дойную корову. Россия должна, просто обязана продавать по заниженным ценам в Белоруссию нефть, нефтепродукты, газ, другое стратегическое сырьё и продукты его переработки, причём даже при реэкспорте Белоруссия зачисляет в свой бюджет российские пошлины. Это что-то невероятное и непонятное для таких интеграционных объединений, как американская НАФТА, африканский ЗАЭВС или европейский ЕС.

Воистину: Россия — щедрая душа. Но зачем наглеть? Зачем обваливать курс своей валюты, чтобы получить дополнительные ценовые преимущества на рынке союзника? Зачем грабить собственное население, снижая его покупательскую способность, заставляя его расплачиваться за ошибки госуправления, в том числе за негативные последствия отказа от реформ?

Судя по заявлениям нынешнего главы совмина Белоруссии Сергея Румаса, нынешнего министра экономики Дмитрия Крутого и других белорусских чиновников, республика не может обойтись без девальвации. Падение темпов ВВП Белоруссии они прямо связывают со снижением курса именно российского рубля, не бросая камней в огороды эмитентов долларов и евро. Природа такой избирательности, видимо, политическая или идеологическая.

Может быть, в требованиях официального Минска нет наглости, а есть отчаяние и безысходность, плохо скрываемые за реляциями о мифических достижениях и гневными оскорблениями объекта, на которого можно переложить ответственность за собственную несостоятельность. Не может группа провинциальных деятелей, считающая себя «сенаторами», «губернаторами» и т.п., публично признаться в очевидном: граждане республики, независимо от национальности, в формате «Республика Беларусь» никогда не будут жить так, как живут граждане стран первого мира. И даже уровень жизни в соседней Польше постоянно будет предметом зависти. Нет для такой перспективы объективных условий, а субъективные факторы белорусскую трагедию лишь усугубляют. В этом белорусы не уникальны — рядом пример Украины, которая потенциально богаче и которую самостийный сепаратизм довёл до гораздо худшего состояния.

Реальным выходом из сложившейся ситуации является политическая модернизация, которая даст импульс модернизации экономической. В обратной последовательности преобразования провести не получится. Минимизировать риски переходного периода поможет реальная интеграция. Поэтому настало самое время выполнить договор о создании Союзного государства Белоруссии и России.