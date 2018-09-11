Правительство одобрило проект закона о бюджете, сообщает Gazeta Współczesna (Белосток). Чего ждать польским пенсионерам? Совет министров предусмотрел расходы на индексацию пенсионных пособий с 1 марта 2019 года с показателем индексации 103,26%. Это означает, что если парламентарии проголосуют за проект бюджета, пенсия конкретного поляка увеличится на 3,26%. Для этого выделяется в следующем году около 7 млрд злотых (130,9 млрд рублей — ИА REGNUM ). Стоит добавить, что это самая высокая индексация пенсий и пенсий за последние годы. При этом в бюджете также запланированы расходы в связи с понижением пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Есть предложение о введении так называемых материнских пенсий (родителю на период воспитания детей — как для матери, так и для отца). Оно будет оставлять самую низкую пенсионную ставку в Польше — 880 злотых (16 456 рублей — ИА REGNUM ). Планируется ввести «выход на пенсию для матерей» в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

Владимир Маковский. Старички (Чаепитие). 1881

Правительство Польши и правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) работают над программой «500 плюс» для пенсионеров, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Об этом заявил председатель PiS Ярослав Качиньский. Подробности пока не известны, однако глава правящей партии заверил, что программа — несмотря на ее высокую стоимость — вступит в силу. Он сказал, что средства для пенсионеров по линии «500 плюс» будут найдены, что улучшит будущее пенсионеров. Это непростой вопрос, отметил Качиньский, потому что пенсионная группа в Польше насчитывает девять миллионов человек. Ранее введенная программа «500 плюс» является флагманской идеей «Права и Справедливости», она предполагает выплаты ежемесячно 500 злотых (9350 рублей — ИА REGNUM ) на второго и последующего ребенка. В проекте бюджете на 2018 год планируется выделение 24,5 млрд злотых (458,1 млрд рублей — ИА REGNUM ) по этой линии.

Sławomir Kaczorek Мачей Грубский

Сенатора Мачея Грубского исключили из оппозиционной партии «Гражданская платформа» (PO), рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). За то, что он дал интервью российскому порталу «Спутник», в котором похвалил президента России Владимира Путина. «Я полностью уважаю российского президента России и очень впечатлен этим человеком. Мы в Польше его недооцениваем», — всего лишь одна цитата из слов лодзинского сенатора. Беседа с ним озаглавлена так: «Каждый поляк платит дополнительные деньги за враждебное отношение к России». Грубского первым делом «Спутник» поздравляет с проявленным мужеством, поскольку собеседник агентства будет признан в Польше «российским агентом». В ответ политик «Гражданской платформы» развивает свою мысль: «Если мы покупаем сегодня нефть или газ из Саудовской Аравии или США, которые стоят дороже, чем российская нефть и российский газ, то необходимо серьезно рассмотреть вопрос о том, в чём тут интерес поляка». Оказывается, ни в чём, потому что каждый поляк доплачивает за более дорогое топливо. Сенатор также добавил, что он не считает, что российское правительство настроено против Польши, и сожалеет о том, что Польша и «Гражданская платформа» приняли участие в украинском «майдане». По словам Грубского, «Украина сегодня — это расшатанное государство с множеством проблем, которые скоро не решатся. Даже если ее включат в структуры НАТО, она не сильно изменится, а мы вызвали очень негативную реакцию к себе со стороны русских». Вице-президент РО Томаш Семоняк назвал интервью, которое дал сенатор, «скандальным». Заявлено, что Грубского исключают из партии. Сам же политик в интервью изданию отметил, что ни одна партийная или партийная комиссия не сообщила ему о приостановлении членства в «Гражданской платформе». Он добавил, что если такое случится, то он покинет РО. «Мои взгляды на Палестину, Сирию, Украину и Россию были хорошо известны в партии, — говорит сенатор. — И если я исключен из-за них, это означает, что «Гражданская платформа», которая говорит так много о свободе слова и мнений, сама душит внутрипартийную дискуссию».

Andrey Fimushkin Балтийская коса

Россия жалуется в Брюссель на решение Польши перекопать Балтийскую (Вислинскую) косу, рассказывает Dziennik Elblaski (Эльблонг). По словам россиян, с ними не консультировались по поводу работ по созданию канала, который должен пройти через Балтийскую косу. Они обратились в Европейскую комиссию по этому вопросу. Заместитель министра сельского хозяйства России — глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков написал комиссару ЕС по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велли, что канал угрожает экологии Калининградского (Вислинского) залива. Шестаков также указал, что польская сторона не провела переговоров с российской стороной. Он призвал «провести всесторонний анализ возможных последствий и принять обоснованное решение о Балтийской косе» и при необходимости «обеспечить и осуществить ряд мер по компенсации ущерба биологическим ресурсам и месту их обитания». Это письмо прокомментировал министр морского хозяйства и водного транспорта Польши Марек Грубарчик. «Странно, что экологические аргументы сегодня используются страной, для которой экология никогда не была приоритетом, — сказал министр. — Я оцениваю это как попытку заблокировать строительство канала через Балтийскую косу. Я призываю оппозиционных политиков и экологов не поддаваться российскому нарративу. Инвестиции имеют большое значение с точки зрения государственной безопасности и экономического развития северо-восточной Польши. Проект осуществляется с соблюдением самых высоких стандартов охраны окружающей среды». В ноябре 2018 года планируется провести тендер на строительные работы. Строительство канала через Балтийскую косу должно начаться осенью этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Приведет ли Польшу в Россию венгерский премьер-министр Виктор Орбан? Этот вопрос, передает Gazeta Krakowska (Краков), рассматривали участники панельной дискуссии в ходе Экономического форума в Крынице. Распад Европейского союза предсказывали много раз. В последнее время — по поводу Brexit. Прошло два года, а ЕС существует. Хотя на его фундаменте появились новые строения. Это и политика России, но прежде всего — революция в американской внешней и экономической политике, рост влияния Китая и миграционный кризис. Всё это коренным образом изменило условия внешней среды, в которой существует ЕС. И это приводит к спорам о будущем как в Евросоюза, так и отдельных стран. Одним из ответов на этот вызов является лозунг «больше Европы», то есть углубление интеграции во имя общих ценностей и солидарности. Другие, особенно правительства Польши и Венгрии, считают, что такое «единство» будет означать утрату оставшихся суверенных прав, потому продвигают лозунг «Европы сильных государств». Какая тенденция победит в ЕС после выхода Великобритании? Какова политика Орбана? Стремится ли он изменить границы и геополитическую систему в Европе? Об этом был спрошен профессор Петер Балаш, бывший венгерский министр иностранных дел, последний перед тем, как партия Орбана Fidesz пришла к власти. Балаш ответил, что нынешний премьер уже давно говорил, кто враги Венгрии: Международный валютный фонд, Европейский союз (который «слишком сильно вмешивается во внутренние дела страны и ограничивает суверенитет») и ООН (которая тоже вмешивается). А среди своих приятелей числит Путина, с которым сблизился на почве широких экономических интересов (атомная электростанция, метро в Будапеште). «Орбан является единственным европейским лидером, который встречается с президентом России не реже раза в год, — отмечает профессор. — Премьер также встретился недавно в Киргизии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с другими лидерами стран этого региона, гарантируя, что «Венгрия принадлежит этой семье». Когда Орбан сидит сразу на Востоке и на Западе, заключил Балаш, говоря, с одной стороны, «я нахожусь в ЕС», а с другой — «хочу флиртовать с врагами ЕС», то такое чрезвычайно опасно для будущего Европейского союза и самой Венгрии, особенно когда растет напряженность между США и ЕС и неопределенность в отношении роли НАТО в Европе.

Николай Коперник. Картина неизвестного художника. Около 1580 года

Более половины молодых польских ученых думают о проведении научной карьеры за пределами Польши, пишет Dziennik Polski (Краков). Их ожидания, связанные с развитием их карьеры, были проанализированы в рамках «Ученого проекта», финансируемого министерством науки и высшего образования Польши и Европейским союзом. Резюме исследования показывает, что 80% молодых ученых заинтересованы в работе в польских университетах и научно-исследовательских институтах. Однако почти 66% рассматривают возможность выезда за границу, если в стране нет интересной работы. Они чувствуют себя готовыми к продолжению карьеры за пределами Польши, а иностранные языки не являются для них препятствием. «Для меня этот результат не вызывает удивления, потому что в Польше развитие научной карьеры по-прежнему затруднено, — комментирует доктор Марчин Кенджерский из Университета экономики в Кракове. — Это вызвано несколькими факторами. Во-первых, косная организационная структура, которая препятствует продвижению по службе. Во-вторых, низкая заработная плата, которая несравнима с теми, которые предлагают иностранные университеты. В-третьих, немаловажно то, что молодые ученые заинтересованы в публикации результатов своих работ в самых престижных журналах, на страницы которых легче попасть, сотрудничая с самыми рейтинговыми академическими центрами». Данные Европейского статистического управления показывают, что в Польше на 10 тысяч человек насчитывается 20,7 академических работников. В Чешской Республике — 34,3, в Эстонии — 32,9, в России — 30,7 и в Венгрии — 26,5. В университетах ощущается нехватка свежей крови. За 2012—2016 годы число сотрудников без ученой степени и со степенью доктора сократилось на 5,8%, а также снизилась их доля в группе всех сотрудников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов уменьшилась. Молодые ученые получают мало предложений о работе в польских университетах и институтах. Они жалуются на низкий уровень заработной платы и отсутствие полной занятости. В результате многие аспиранты вынуждены совмещать научные исследования с дополнительной работой, недовольны условиями работы в университетах, большой бюрократизацией и враждебным отношением более старших ученых к молодому персоналу. Между тем, как говорит эксперт Института развития высшего образования Петр Покорный, в ближайшие годы перспективы начинающих исследователей должны улучшиться. Этому будет способствовать вступающий в силу в октябре закон о высшем образовании.

Эмиль Бернар. Сбор урожая на берегу моря. 1892

Полиция Сандомежа расследует поступок фермеров, которые пришли на встречу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с местными активистами PiS, рассказывают Super Nowości (Жешув). Напомним, что тогда, 19 августа, фермеры хотели поговорить с Моравецким о низких ценах на сельскохозяйственную продукцию. Они пришли со знаменами, мегафонами и дуделками, но самым примечательным оказались символический гроб, забитый черными досками, в центр которого положили фрукты и овощи, а также прибитая к гробу голова свиньи. Служба безопасности не подпустила фермеров к премьеру, к ним согласился выйти министр сельского хозяйства Ян Ардановский. Спустя две недели после этих событий выясняется, что фермеры получили повестки, в которых от них требуют явиться в полицию. «Мы не станем молчать, мы говорим вслух о страшной ситуации в сельском хозяйстве. Нас не запугают, потому что это касается наших ферм и семей, которые мы должны поддерживать, — заявляют участники августовского протеста. — Сегодня мы видим, как эта власть относится к нам. За то, что мы громко выразили наше недовольство, мы наказаны». Как оказалось, один из протестующих фермеров оштрафован на 300 злотых. Другим угрожают штрафами в размере 500 злотых или обращением в суд. Участники протеста не сложили оружия. Некоторые от греха подальше скорее всего оплатят штрафы, однако есть также и те, которых наказание не заставит замолчать. Они намерены отправиться на президентский фестиваль урожая в Спале (традиционный праздник урожая в Польше — ИА REGNUM ).