Андрей Травников одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области с результатом 64,52% (405 722 избирателя) при явке по региону 29,52% (628 945 избирателей), по городу Новосибирску — 21,21% (250 523 избирателя).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Спасибо всем, кто вчера пришёл на избирательные участки, всем, кто ответственно подошёл к выбору. Благодарю своих сторонников за поддержку. Вместе мы, безусловно, сможем сделать многое для нашей области», — написал сегодня, 10 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook Травников.

В том, что победу одержит именно Травников, ни у кого не было сомнений — после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) отказался участвовать в кампании в пользу единоросса, для многих выбор стал очевиден.

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Двое из трёх конкурентов Травникова в губернаторских выборах четыре года назад уже принимали участие. Тогда кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев набрал 122 757 голосов (18,82%), кандидат от «Справедливой России» Анатолий Кубанов — 88 000 голосов (13,49%). Для сравнения, в 2018 году Савельев получил 17,35% голосов (109 076 избирателей), а Кубанов — 11,73% (73 762 избирателя). Четвёртый кандидат Георгий Михайлов и того меньше — 3,39% (21 300 избирателей).

При этом в социальных сетях накануне единого дня голосования некоторые новосибирцы призывали выборы либо проигнорировать, либо намеренно испортить бюллетень. И позже даже выкладывали фотографии для подтверждения своего намерения.

Но на результате это не отразилось. Многие СМИ, анализируя итоги, писали о победе Травникова как «ожидаемой», «предсказуемой» и «как и предполагалось».

Вопрос оставался по явке — сможет ли она дотянуть до показателя на выборах губернатора в 2014 году. Не дотянула: 29,52% против 30,73%. Её уже назвали «рекордно низкой» для Новосибирской области. Хотя новоизбранный губернатор региона считает её «нормальной».

"Я не считаю явку низкой. Это явка на уровне 2014 года. Явка примерно соответствует среднему уровню регионов с высокой урбанизацией, как Новосибирская область. Нормальная явка», — сказал он, комментируя итоги голосования.

Впрочем, и в 2014 году и сейчас низкая явка объясняется отсутствием реальной политической конкуренции.

Kremlin.ru Андрей Травников

В 2014 году после выборов губернатора политолог Дмитрий Березняков отмечал, что реальная мотивация политического электората возможна тогда, когда затрагиваются реальные интересы существующих сильных социальных и политических игроков на региональной сцене. И те уже потом подтягивают простых избирателей.

«Реальной политической конкуренции на этих выборах не было, и это все прекрасно понимают», — говорил в 2014 году Березняков.

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Подобная ситуация сложилась в регионе спустя четыре года.

Декан факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Андрей Макарцев считает, что явка на выборах губернатора региона в 2018 году — «показатель активности избирателей в ходе спокойной, без интриги, избирательной кампании».

«После обработки всех бюллетеней предварительная явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 29,52%. Это чуть ниже, чем на предыдущих выборах, которые прошли в сентябре 2014 года. Явка избирателей в городе Новосибирске была значительно ниже, чем в области. Но этот показатель активности избирателей в ходе спокойной, без интриги, избирательной кампании, можно считать достаточно хорошим», — сказал ИА REGNUM Маркарцев.

А размышляя об уроне легитимности прошедших выборов, эксперт отметил, что такой показатель явки можно назвать «неявкой согласия», а не протестом.

«Неявка, скорее всего, свидетельствует о том, что избирателей устраивает существующая ситуация, и они согласны с реализуемой областной политикой. На настоящий момент губернатору оказана определённая поддержка населения области, и дальнейшее будет зависеть от реальных действий. Судя по всему, от главы региона ждут экономических решений, независимо от состава команды, с которой он будет это реализовывать», — говорит Андрей Макарцев.

Политологу Сергею Бирюкову результаты голосования и явка на региональных выборах, прошедших 9 сентября, как и многим, представляются достаточно предсказуемыми и закономерными.

«В регионах, где мобилизованное политическое участие не является укоренившейся традицией, и политическая культура имеет более дифференцированный характер, показатели явки ощутимо ниже (в районе 30%), результаты голосования за фаворитов выборов и партию власти ощутимо ниже. К числу таких регионов принадлежит и Новосибирская область», — отметил Бирюков.

Тем не менее избирательный рубеж Андрей Травников перешагнул. Период знакомства и выдачи авансов доверия как от населения, так и от представителей политических кругов региона подошёл к концу. Теперь новосибирцы будут спрашивать со всей присущей им требовательностью. Сможет ли Андрей Травников, которого до недавнего времени многие называли «варягом» и которому предрекали сложности на посту, оправдать ожидания жителей региона, станет ясно очень скоро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Конечно, в регионе есть те, кто критикует действия и шаги Травникова с самого начала, и это логично: регион все эти годы жил по своим правилам и игроки были тоже свои. И вот пришёл тот, кто оказался далёк от годами и даже десятилетиями устанавливающихся правил.

Но есть и те, кто с приходом нового человека в областное правительство лелеют надежду на то самое светлое будущее.

На чей стороне окажется правда, пока что сказать трудно. За время своего пребывания на посту временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников так и не раскрыл ни своих планов на область, ни самого себя как личность. За 11 месяцев, которые он провёл в регионе, он не сделал каких-то громких заявлений, которых, быть может, от него ждали, ни опрометчивых поступков, которых некоторым, быть может, не хватало. Все его слова и шаги были выверены и продуманы, а может даже и осторожными.

Сейчас наступило то время дел, которое важнее слов (именно такой лозунг был на предвыборных плакатах Андрея Травникова). Новосибирцы уже ждут от Травникова конкретных шагов по решению назревших вопросов: это и проект «Академгородок 2.0», и критикуемые концессии по строительству мусоросортировочных комплексов с полигонами и платного моста, и многие другие вопросы, которые (как считают жители региона) в том числе повлияли на досрочную отставку предшественника Андрея Травникова Владимира Городецкого.

И эти вопросы уже нужно решать. Отмолчаться не получится — не тот народ новосибирцы, чтобы забывать данные ему обещания. Спросят с присущей им настойчивостью.

Пока же Андрей Травников готовится к инаугурации, которая назначена на 14 сентября, и принимает поздравления.