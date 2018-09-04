Южнее всего интервенты на Севере добрались до села Благовещенское, сейчас это Вельский район Архангельской области.

Владимир Станулевич Благовещенская церковь 1817 года на центральной площади села Благовещенское, где 9 сентября 1918 года проводился парад шотландцев и волостной митинг в поддержку белых

«Контрреволюционное» Благовещенское определилось со стороной в Гражданской войне, скорее всего, из-за капитана Сергея Ивановича Воробьева — уроженца села из крестьян и боевого офицера. За героизм и подвиги в Первой мировой он стал кавалером орденов Святого Станислава 2-й и 3-й степени, Святой Анны — 2-й, 3-й и 4-й степеней, Георгиевского креста. Понятно, что, когда летом 1918 года он вернулся на родину, уважение к нему в селе достигло недостижимых высот, молодежь слушала его, а не голос расчета и осторожности. Личные качества способствовали этому — во время шенкурского восстания в июле 1918 года к нему, как выборному коменданту Благовещенской волости, отправили арестованных комиссаров Олунина, Новова и Вялова.

Но Воробьев отпустил их: «Когда их привезли ко мне… я их в первую очередь накормил и дал лошадей, и направил на станцию Няндому, без всякого конвоя, потому что я взял с них честное слово, чтобы наша волость была гарантирована от всех нападений со стороны уездного… исполкома» (1).

Владимир Станулевич Могила красноармейца Ивана Глазачева, погибшего 10 сентября 1918 года при штурме Благовещенского

Никто пока не хотел воевать, и только молодые рвались устанавливать справедливость. Именно из нее офицер сформировал белый отряд числом в 40 штыков. Молодежи помогали старшие — купцы Воробьев, Баев, Суховский снабдили провиантом, священники Любимский, Кулаков и Шилов вдохновляли идейно, летом — во время шенкурского восстания — в село завезли 70 винтовок, патроны, револьверы и даже два пулемета.

Боевое крещение отряд получил 12 августа 1918-го, когда вверх по Ваге на пароходе «Шенкурск» бежали члены шенкурского исполкома и актив волостей числом 100 человек. Воробьев: «…Взял пять человек вооруженных и пошли на берег, стали ожидать… ночь была очень темная, и пароход не дошел пяти верст до Благовещенского и остановился на рейде. С парохода высадилось несколько человек вооруженных…» (2). Застава воробьевского отряда открыла огонь, комиссары отступили, захватив в плен нескольких человек. Оказалось, что все они — мальчишки 15−19 лет, что не остановило большевиков, расстрелявших 26 августа в Вельске самого старшего — Петра Булатова, захваченного с оружием в руках.

Красных преследовали скорее паника и слухи, чем интервенты и белогвардейцы. Когда в Вельск прибыли шенкурские исполкомовцы, местный исполком 29 августа 1918 тоже решил эвакуироваться в Вологду. В городе остался только саперный отряд из 42 человек, да прибывший на «Шенкурске» отряд Второго Советского полка — 80 человек, подавлявших шенкурское восстание.

Владимир Станулевич Благовещенская церковь 1817 года на центральной площади села Благовещенское, где 9 сентября 1918 года проводился парад шотландцев и волостной митинг в поддержку белых

15 августа тогда еще начштаба Северо-Восточной завесы А. А. Самойло телеграфировал в Каргополь: «Немедленно…выслать из Каргополя около 100 красноармейцев, коих самым срочным порядком направить на Няндому и далее на Вельск, в распоряжении т. Валентинова, организующего оборону Вельска» (3).

Но у интервентов и белых с численностью тоже были большие проблемы. В Архангельске 2 августа 1918 года высадились всего 600 пехотинцев, с тех пор пополнения только-только обеспечивали растопыренные пальцы Железнодорожного, Онежского, Двинского фронтов. Наступление, в надежде на падение большевиков, такового не дождалось и остановилось. На его острие, направленном на красный Вельск, находился благовещенский отряд капитана Воробьева. Несмотря на низкую боевую ценность вооруженных мальчишек, отряд рвался вперед и даже попытался захватить Пайтово в 20 километрах южнее, но был отбит.

В начале сентября у большевиков ситуация начала меняться к лучшему. В ответ на телеграммы М. Кедрова: «Необходима дальнейшая срочная присылка пехоты, артиллерии…», Москва начала отправлять по крохам отряды, а местные сформировали из вельских, шенкурских, каргопольских красноармейцев две роты. Когда численность достигла 300 человек, решили наступать на Благовещенское. Одновременно и белые поняли, что еще немного и благовещенский отряд будет разгромлен. Для его эвакуации 8 сентября 1918 года из Шенкурска на пароходе «Лев Толстой» отправился отряд шотландских стрелков с 76-мм пушкой. Шотландцы опередили красных на один день и оставили пароход у Благовещенского для прикрытия. На центральной площади села шотландцы провели парад, а белые — митинг, где заверили население, что скоро большевиков прогонят отовсюду.

Владимир Станулевич Деревянная церковь Фрола и Лавра XVII-XIX веков, у которой в ночь на 10 сентября 1918 года шла перестрелка белых и красных и погиб красноармеец Иван Глазачев. Сейчас в ней клуб

В это время красные добровольцы числом 135 человек были на пути к селу. «Шли целый день, у переправы за р. Вагу остановились бивуаком, выслали разведку и стали готовиться к переправе… Ночью переправились на плоту и в маленьких лодках… В село вошли без выстрела. Навстречу попался местный ярый контрреволюционер Кокшаров, которого арестовали (он каким-то образом сумел удрать от конвоя). Тут же сразу разоблачили, поднялся шум, тревога… Пароход открыл по нам огонь шрапнелью. Из окон отрыли стрельбу местные кулаки. Некоторые из наших товарищей, не слыхав до этого артиллерийского огня, струхнули. Отступали в беспорядке, противник непрерывно бил по нам из орудий» (4).

Несмотря на сильную стрельбу, в бою погиб один красноармеец — Иван Глазачев (1878−1918). Он, по воспоминаниям очевидцев, занял позицию в 10 метрах от деревянной церкви, здесь погиб и здесь же был похоронен. Командира Дроздова сняли, назначили В. Богового и приказали взять или сжечь Благовещенское на следующий день. Возможно, красные организовали утечку информации в сторону сельчан, так как запасшиеся керосином красноармейцы на полдороге узнали, что белые и интервенты на пароходе покинули село. Дело было не столько в соотношении сторон, сколько в неготовности крестьян к упорному сопротивлению, сгоревшим избам, стрельбе в таких же мужиков «по ту сторону». Еще в сентябре 1918 года, по воспоминаниям местных жителей, молодежь из белых и красных отрядов собиралась в нейтральную деревню на вечеринки с танцами — оставляя винтовки у стены.

Отступивший в Шенкурск отряд Воробьева был принят в состав Славно-Британского легиона. В октябре 1919 года, уже на позициях в Шипилихе, С. И. Воробьев сформировал отдельный Шенкурский батальон, ставший ядром белого фронта на Двине с ноября 1919 по февраль 1920 года. При отступлении вместе с остатками войск Двинского фронта 20 февраля 1920 года батальон был взят в плен у станции Тундра бронепоездом «Адмирал Колчак» перешедшим на сторону Красной армии. С. Воробьев был арестован и в марте 1921 года по приговору ЧК расстрелян.

Владимир Станулевич Красноармеец Иван Глазачев (1878–1918), погибший 10 сентября 1918 года при неудачном ночном штурме Благовещенского

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