«Накормить» детей классикой дело непростое. Прошлое отодвинулось ещё дальше. То, что для сегодняшних родителей было бабушкиным сундуком, для их детей стало чуть не каменным веком. И хотя мы-то понимаем, что классика важна, нужна, без неё столького не постичь, — школьники наши недоумевают: «Какое это имеет отношение к моей жизни?»

Рудольф Эрих Распэ. «Занимательный Мюнхаузен»

Вообще-то имеет. Только это объяснить сложно. Но есть такие книги, которые помогут помочь.

Рудольф Эрих Распэ. Занимательный Мюнхаузен

Рудольф Эрих Распэ. «Занимательный Мюнхаузен»

Одно из самых правдивых повествований о жизни барона: перед тем как барон расскажет нам свои истории, приводится хроника его жизни.

Из которой, к примеру, мы узнаём, что отец барона Карла-Иеронима и так далее обладал весёлым нравом и посещал Клуб весёлых и находчивых. Это многое объясняет. А, например, утром 10 января 1739 года барон врывается на передней половине лошади в турецкую крепость и наводит там страх и ужас.

Или вот 7 декабря, когда барон вернулся из России с любовью и взялся за труд «Санкт-Петербург — город контрастов».

Как широко известно в узких кругах, связи барона с Российской империей были куда более давними, глубокими и прочными, чем принято считать. Взять хоть якорь дяди барона, Рудольфа, который барон бросил в его петербургском доме по адресу Английская набережная, 16.

Жаль, очень жаль, что в хронике нет подробностей! Очень хочется знать, какой, например, сорт пельменей предпочитал барон. Известно только, что он очень их любил и отчасти по этой причине прибыл в Россию (есть ещё другие причины). Или какие именно мелодии исполнял барон на дудочке-зюлейке, игрой на которой увлёкся в турецком плену. Где заодно работал пчелиным пастухом (что?!.)? Мы понимаем, что такие подробности просто не влезли бы в столь насыщенное повествование. Потому что одни только голые факты производят поистине неизгладимое впечатление.

Сами же истории снабжены превосходными доказательствами и кое-какими учебными материалами, которые обязательно принесут пользу молодому поколению.

Внимание! Книга изрисована вдоль и поперёк одним дядей. Его имя тоже известно: дядя Коля Воронцов.

Ожидается в издательстве «Лабиринт».

Юлия Яковлева. Азбука любви

Школьная программа по литературе — вещь трудноусвояемая. Нет бы честно объяснить детям: все эти многотомные терзания — о любви, от любви, про любовь. От того же самого и потому же самому, что происходит с роковой неизбежностью, как бы взрослые ни пытались оградить, защитить, подстраховать. Ведь, положа руку на сердце, вся классическая литература и представляет собой не что иное, как многократные и разнообразные попытки профилактики разбитых сердец. Просто что-то пошло не так, всё запуталось, и теперь те же взрослые ломают головы, как бы объяснить подросткам, для чего, собственно, им так необходимо читать классику.

Хотя всё просто.

Например, Дездемона — типичный случай скоропалительного выбора слишком эмоциональной девушки. Думала ли ты, Дездемона, как будешь жить с этим человеком и что он вообще за человек?

Или вот леди Макбет. Так стремилась в жизнь другого человека, так хотела его изменить, что просто растворилась в его жизни. А Макбет по-прежнему не менялся в ту сторону, куда ей хотелось. Не мог. А когда решил переломить себя, стал несчастным. Стоило оно того?

Или вот Мокий Парменыч Кнуров — он ведь на самом деле любил бесприданницу Ларису Огудалову! Это точно, потому что он был готов на самое страшное: начать тратить накопленное! Но на языке Ларисы любовью называлось совсем другое. У ее любви были усы. Усы Сергея Сергеевича Паратова.

Бесспорно, что мнение автора не так уж бесспорно. Наоборот, очень, мы бы сказали, чрезвычайно спорно! Любой человек лет от четырнадцати найдёт что возразить.

И это хорошо. Просто замечательно. Давайте же перечитаем оригиналы и будем спорить, думать, дискутировать, искать верные пути и решения проблем.

Для того и написана эта книга.

Которую вот-вот выпустит «Самокат».

Андрей Некрасов. Приключения капитана Врунгеля

В издательстве «А и Б» выпустили комментированное переиздание приключений знаменитого капитана. То ли дальнего родственника самого правдивого барона, то ли, может быть, каждой стране — по своему самому правдивому рассказчику, а только кое-что со временем (и не только по этой причине) стало неочевидно и даже непонятно современному читателю. А ведь это очень жаль!

Чего стоит одна из самых ярких аллюзий — «Книга о вкусной и здоровой пище». Ведь это было явление! И в книге очень выразительно показано, как глубоко эта книга проникла в сознание обывателя.

Или слово «трусики», в котором, кстати, нет ничего смешного. Просто-напросто этим словом обозначалась до 1930-х годов пляжная и спортивная одежда, например шорты.

Будет очень обидно, если современный читатель упустит одно из самых смешных мест, где Врунгель говорит:

«…разрешите представиться, профессор географии Христофор Врунгель. Путешествую тут с научной целью. А это мой слуга и проводник индеец Фукс».

Ведь это ирония над всей приключенческой литературой! Но опознать её подростку уже тяжело. Произведения Жюля Верна и «Тома Сойера» Марка Твена в наши дни читают мало. Так же, как и неоднократно поминаемые в комментариях произведения Юрия Коваля, Владимира Обручева и «Двенадцать стульев». Так что это повод!

Сами же приключения капитана Врунгеля предстанут перед современным читателем в совершенно другом свете. Это уже не безобидная детская книжка, а пародийная повесть-сказка: острая, ироничная, не просто имеющая отношение к реальной жизни, а именно ею и порождённая! Бытовые явления и неурядицы, политические события, международные отношения — всё это наша история. Или так: это время нашего детства. Которое сейчас уже наши дети пытаются понять.

Иллюстрации к этой книге, кстати, выполнил Кирилл Чёлушкин.

Мария Гельфон. Комментарий к трилогии Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль»

Не так много найдётся взрослых, у кого в детстве трилогия о детстве Сашеньки Яновской не была бы любимой книгой. Вот только снова: то, что было понятно несколько поколений назад, кажется непостижимым современным подросткам. Непонятные явления быта, необъяснимые с точки зрения современности поступки и эмоции — всё это было бы интересно, если бы было понятно, как к этому подступиться. «Взрослый комментарий к детской книге» выпустили недавно. Расходится уже не первый тираж.

Иван Поммо. «Троя — и нет войне конца»

Иван Поммо. «Троя – и нет войне конца»

Иван Поммо. «Одиссей — хитроумный герой»

Иван Поммо. «Одиссей – хитроумный герой»

Француз Иван Поммо, который классику знает и любит, придумал, как помочь детям разобраться, что в гомеровском эпосе к чему. Он нарисовал графический роман! И когда иллюстрации и рисованные вставки «перетянули» на себя часть исторического материала, вопросы «кто на ком стоял?» кончились, а греки и троянцы стали понятны и близки. Вместе со своими олимпийскими покровителями. Которые, кстати, выполняют комедийную функцию: они со своими чисто человеческими пристрастиями запутались сами и запутали земные дела. Ещё один слой как раз этот момент и проясняет: наши дни, современный отец пытается объяснить детям, как случилась (и никак не могла закончиться) эта война. Вот так и случилась. Боги забыли о справедливости, и каждый творил что хотел.

Словом, ясность тут вносится не только по историческому материалу. По вопросам морали тоже. Очень хорошо помогает поразмыслить над вопросами миропорядка.

Рекомендуется средним и старшим школьникам, а также взрослым.