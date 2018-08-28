В 2018 году после многолетней реставрации открылся храмовый комплекс Почозерского погоста, что в Кенозерском национальном парке. Это один из трех храмовых деревянных «тройников» (зимняя, летняя церкви и колокольня) Архангельской области и один из семи сохранившихся в стране. Но это гораздо более значительное сооружение, чем, например, «тройники» в Неноксе и Ворзогорах — не только размерами, но и не в обиду другим, красотой.

Владимир Станулевич Вид с колокольни на Спасскую шатровую церковь (1783 г)

Особость Погоста уходит корнями в глубину многих столетий — он находился на середине древнего Кенского волока, который был известен еще с времен неолита, и задействовался в новгородской колонизации Севера с XI века. Особенно оживленно здесь было в период обострения отношений Новгорода и Москвы в XV веке, когда вологодские пути в Двинские земли для новгородцев закрылись.

Трасса из новгородских земель на Двину и Белое море проходила через Почозеро — река Волхов — Ладожское озеро — река Свирь — Онежское озеро — река Водла — ее приток река Мышьи Черевы — волок (6 верст) — озеро Волоцкое — река Волошева — Почозеро — река Поча — Кенозеро — река Кена — река Онега — Белое море. Если шли не в море, а на Двину — через Ямецкий волок у нынешней деревни Пустынька на Онеге переходили на реку Емцу, по которой спускались в Северную Двину.

Первое документальное описание волока можно читать в «Писцовой книге Обонежской пятины» 1563 года: «Да в Водлезерском же Погосте на Настасьинской земле на Мышьих Черевах волочек Кемской, а через тот Волочек торговые люди из Ноугородские земли ходят с товаром в Заволоцкую землю, а из Заволоцкие земли в Ноугородские земли водным путем в судех, а великого князя крестьяне Настасьинские волости на Мышьих Черевах через тот волочек товар волочат, а найму емлют з беремени по денги».

Собственно Волок, длиной 6 верст, к которому подходили по левому притоку Водлы — реке Мышьи Черева (очень мелкой и извилистой, как мышкины кишочки), начинался в несуществующей ныне деревне Заволочье, пересекал болотистый водораздел, и заканчивался в также несуществующей ныне деревне Яблонь-Гора (она же Волок) выходя на речку Режма, недалеко от впадения ее в Волоцкое озеро.

Почозеро, отличающееся от окрестных водоемов бухтами и спокойными водами, на трассе играло роль «тихой заводи» — для ремонта и отдыха лодок-ушкуев.

Существующий храмовый комплекс 1783 года постройки перестраивался в 1880-х и в 1940-х годах. Размерами и благолепием он обязан не столько зажиточности жителей Почозерской волости в XVIII веке, а заданными когда-то давным-давно размерами первоначальной церкви — в период когда Кенским волоком шло большое количество грузов и людей, каждый из которых оставлял по берегам какие-то деньги, или благотворителю из местных «торгующих крестьян» Ивану Каскову, на чьи средства ремонтировались церкви в XIX веке.

Первой из существующих была возведена шатровая церковь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Спаса Бога Нашего Иисуса Христа (для простоты называемая Спасскою) (1783, 1882−1883 гг.), колокольня (XVIII век), ограда (XVIII век), ограда кладбища-погоста (XVIII век) и последней — церковь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи.

Спасская церковь — высотой 37 метров, воздвигнута вместо обветшавшего храма XVII века с использованием его материалов. Посвящение церкви Животворящему Кресту уходит в византийскую историю, когда ежегодно, в первый день августа, его часть, хранившуюся в домовой церкви византийских императоров, несли в храм Святой Софии и освящали ею воду для исцеления болезней. Спасский церковный придел в честь Обретения Главы Иоанна Предтечи в 1880-х годах превратился в отдельную, зимнюю, церковь посвященную также Иоанну Предтече. Интересно, что и это посвящение имеет византийские корни — глава пророка Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа и казненного царем Иродом Антипой, была погребена в сосуде на Елеонской горе. В царствование императора Константина Великого, два инока в Иерусалиме увидели во сне Иоанна Предтечу указавшего, где закопана его голова. Такие посвящения святыням византийского периода говорит о древности первоначальных церквей Почозерского погоста.

В 1880-е годы Спасская церковь обрела целых два иконописных «неба» — в молельном помещении и в алтаре, и резной иконостас длиной 8,5 и высотой 4,5 метра. 12-гранное алтарное небо несло изображения Вседержителя, деисусного чина и четырех евангелистов. «Небо» молельного зала из 16-ти граней состояло из образов архангелов, апостолов, евангелистов и святых. По просьбе благотворителя Ивана Краскова центральный медальон «неба», в отличии от традиционных — с образом Спасителя, содержал изображение его небесного покровителя — Иоанна Лествичника.

Комплекс Почозерья стал настолько неординарным, что при посещении Севера его запечатлел художник Иван Билибин, поместивший рисунок на почтовую открытку и в первый том 13-ти томной «Истории Русского искусства» (1910) И.Э. Грабаря.

В XX веке Почозерский погост прошел тяжелые испытания, но они не были настолько тяжелы, чтобы его уничтожить. Возможно потому, что Кенозерье осталось на отшибе военных действий Гражданской войны с ее крайним ожесточением.

О тех годах напоминает только памятнику церкви, на могиле милиционера Петра Ушакова, расстрелянного белыми тарасовскими партизанами 28 декабря 1919 года. По воспоминаниям, тело Ушакова белые запрещали хоронить, и его, с риском для жизни, выкрали местные жители и похоронили в Филипповской, у церквей. Таким уважением пользовалась милиция в те годы.

В отличии от мест боев 1918—1920 годов, где приходы закрывались сразу после войны, в Почозерском храме службы иногда велись до 1938 года. В 1920-х церковная утварь была вывезена из зимней церкви Иоанна Предтечи, но официально она была закрыта только в 1938 году. В 1936 году в летней Спасской устроили клуб. В зимней Иоанновской в годы войны разместили начальную школу, но видимо дети задавали ненужные вопросы, и школу переместили в частный дом.

Работники национального парка записали воспоминания местного жителя Н.В. Попова:

«В 38-м году начали рушить все помещения, колокола, колокольню рушили. Хотели сделать школу, но школы не получилось. Колокола на низ сбросили, две баржи подошли. Эти мелки колокола тащили волоком туда, на баржу, а крупный, большой колокол, он центральный, по-моему, был, утащить никак не могли. А этот соседский мужчина разбивал его на куски, и так перетаскали на баржу и увезли … не знаю, куда они увозили. Тогда все рушили, иконы тоже бросали, тут такой беспорядок был. А что бабушки — придут плачут, а ничего нельзя — стоят товарищи, которым нужно скласть на баржу и увезти. Вот так творилось тут нехорошо, церковь брошена. … Отец Василий долго переживал, бедный, послужил немного и тоже убрался. Тут восстановлений больше не было, а все рушили…».

В 1948 году произошло редкое для Севера событие — Почозерский комплекс поставили на государственную охрану, но уже в следующем году шатер колокольни сдуло ураганом. Госохрана не вылилась в ремонтные работы — колокольня так и стояла полуразрушенной — целой оставалась только шатровая Спасская. В 1959 году Почозерский сельсовет попросил государство «о списании Филипповской церкви как памятника архитектуры», и разместил в подклете службы Приозерного леспромхоза, а в самой Спасской склад зерна. Часть икон была расхищена (или сохранена частниками?), часть пошла на заколачивание окон, часть валялась вперемежку с мусором. В 1971 году сотрудники музея Андрея Рублева вывезли в Москву 11 сохранившихся икон, оставив в церкви записку:

«Граждане! Эту церковь ежедневно посещают 15 человек, подумайте о вслед идущих, не расхищайте остатков церковного имущества».

В 1974 году «комплекс сооружений в деревне Филипповская» снова был включен в список памятников культуры государственного значения, а в 1980-х были проведены консервационные работы силами студенческого отряда «Атеист».

Нынешняя реставрация велась с перерывами с конца 1990-х годов. Ее проект создавался по фотографиям Ивана Билибина. В 2002 году на шатровой Спасской церкви были применены уникальные технологии замены сгнивших венцов без раскатки — методом подъема сруба мощными домкратами для замены бревен. Вывешивалось до 250 тонн!

Но реставрация то шла, то замирала, и завершилась только, по словам работников национального парка, благодаря «личной поддержке президента Путина». Завершала ее по контракту с Минкультом РФ «Поморская плотницкая школа». Все старые конструкции церквей, находящиеся в хорошем состоянии, школа оставила на своих местах. Для восстановления лемеха главок были изготовлены 7000 осиновых лемехов. В Спасской церкви установлены копии «небес» и музейная экспозиция. На колокольню подняты колокола, отлитые в Воронеже на заводе «Вера» — три зазвонных (трельных), четыре средних (альтовых) и один басовый (благовестный). Самый большой, 290-килограммовый, с изображениями Почозерских церквей, заслуженно несет надпись:

«Трудами Кенозерского Национального парка в церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня Почезерского погоста Плесецкого района Архангельской области. Лит лета 2017 от Р.Х.».