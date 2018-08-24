Всё внимание сейчас приковано к турецкой лире. Ее падение было стремительным. В 2018 году она уже потеряла более 40% своей стоимости по отношению к доллару. Для Турции, которая сделала ставку на приток иностранных кредитов, это создает ужасные риски, пишет Виджай Прашад в статье для издания Asia Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Огромный долг в сочетании с давлением со стороны США подталкивают Турцию к обрыву. Повлияет ли экономический кризис Турции на ЕС, а затем и на другие страны? Является ли ситуация в Турции предвестником нового глобального кризиса, еще более опасного, нежели тот, с которым столкнулся мир в 2007—2008 годах?

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Кредитный кризис 2007—2008 годов на самом деле не закончился. Проблемы, связанные с крахом рынка жилья в США и последующими долговыми проблемами в мировом банковском секторе, всё еще не устранены. Тщательные рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, Международной организации комиссий по ценным бумагам и Международной ассоциации страховых надзоров были в значительной степени проигнорированы. Вместо подлинной реформы в финансовом секторе правительство Соединенных Штатов удерживало свою процентную ставку около нуля и наполнило финансовую систему потоком долларов.

В таких странах, как Турция, частные компании начали получать больше кредитов в долларах от международных финансовых учреждений для финансирования своей деятельности и даже спекулятивных инвестиций. В страну хлынул долларовый поток. Иностранные спекулянты использовали эти деньги для инвестиций в местные валюты, в том числе в ценные бумаги государственного сектора.

Турецкие лиры

Согласно данным Института международных финансов, приток долларов в страны со средним уровнем дохода сохранялся в течение нескольких лет. В конце 2011 года задолженность 30 крупнейших развивающихся рынков составила 163% от их ВВП. Выход из финансового кризиса 2007−2008 годов был обусловлен экономическим ростом, финансируемым за счет долга, что обеспечило возникновение разного вида «мыльных пузырей» за последнее десятилетие.

Общий объем глобального долга оценивается в $247 трлн. Это цифра, которая не может не заставить задуматься. Значительная часть этого долга направлялась на финансирование расширения финансового сектора, а не на развитие продуктивных и социально выгодных секторов. Это модель экономического роста, которая требует увеличения объема долговой нагрузки для обеспечения своего финансирования.

«Мыльный пузырь» глобального долга может быть взорван в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку суммарная задолженность таких стран, как Аргентина, Бразилия, ЮАР и Турция, приближается к $1 трлн. Большую часть долга им придется отдавать в долларах. Смогут ли они заменить существующие кредиты новыми кредитами? Кто даст деньги странам, которые, похоже, оказались на краю обрыва?

Финансовые кризисы не новы для Турции. В апреле 1994 года и феврале 2001 года в стране произошли крупные кризисы. В обоих случаях страна потеряла значительную часть своего ВВП и своих валютных резервов по мере роста процентных ставок. Восстановление осуществлялось с помощью программы МВФ «Переход к сильной экономике». Программа Международного валютного фонда подтолкнула Турцию к «либерализации капиталовложений» причудливым способом: ее банкам было предложено заимствовать средства в долларах с международных рынков капитала и выдавать деньги в лирах отечественным инвесторам. Правительство Турции использовало неустойчивый приток краткосрочного капитала для финансирования непроизводительных проектов. Впоследствии Турция не смогла обеспечить достаточный уровень экспорта для финансирования своего значительного внешнего долга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Однако в 2011 году Турции казалось, что всё удастся уладить. Турция была на пороге вступления в Европейский союз, отношения с Соединенными Штатами находились на высоте, турецкие бизнесмены присматривались к рынкам Ливана, Сирии, стран Персидского залива и Северной Африки. Когда война в Сирии подорвала региональную политическую ситуацию, турецкий экспорт в арабский мир снизился, страна столкнулась с кризисом беженцев, а правительство Турции начало новую войну против курдов.

Потом пришла администрация президента США Дональда Трампа и ввела пошлины на импорт стали и алюминия из Турции. Банкиры, которые предоставляли деньги Турции, испытали шок и трепет. Всё это сильно ударило по лире. Частный сектор Турции в течение года должен выплатить $220 млрд. Неспособность выплатить эти платежи, а также еще один крах лиры может привести к кризису в Европе, который затем окажет влияние на мировые финансовые рынки. Ситуация в Турции вполне может запустить новый глобальный кризис, так же как ипотечный кризис в США в 2007 году.