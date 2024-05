Решение Вашингтона о создании специальной «Группы иранских действий» (IAG), оглашённое госсекретарём США Майклом Помпео 16 августа на пресс-конференции, направлено на дальнейшее нагнетание эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. «Торг» шоумэну Дональду Трампу не удался — Иран не приемлет переговоров по темам, касающимся его национальных интересов, в особенности в сферах безопасности и военной мощи. Шантаж США-Израиля не прошёл, о чём свидетельствовало то, что во время встречи с десятками тысяч людей в хосейнии (место для проведения траурных мероприятий — прим.) имама Хомейни 13 августа верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи, резко осудив американский «метод» добиваться переговоров с Ираном, жёстко заявил: «Я запрещаю переговоры с США так же, как и имам Хомейни. Исламская Республика может вести переговоры с США только тогда, когда она достигнет благоприятной мощи и суверенитета, которые сведут на нет давление США и их доминирующие усилия, когда эти усилия не будут оказывать никакого влияния на Иран. Сегодня это не так», сообщало агентство Mehr News.

Как видим, сработал эффект «сжатой пружины» — но пружина не сломалась, а начинает, пока медленно, выгибаться вперёд, чтобы ударить «сжимавшую» сторону. У любителей спекулировать на трудностях, связанных с односторонними «санкциями» США, как свидетельствует из той же речи аятоллы Хаменеи, настанут труднейшие времена. Уже 17 августа, т. е. через сутки после объявлений Помпео, в развитие тезисов аятоллы Хаменеи выступил с заявлениями министр внутренних дел ИРИ Абдолреза Рахмани Фазли, подчеркнувший, что «враги пытаются превратить социальную напряжённость, недовольство и протесты в беспорядки», сообщало агентство IRNA. Он сослался на высокий уровень безопасности в стране и сказал, что иранский народ не позволит врагу подорвать его безопасность. Министр внутренних дел отверг возможность войны между Ираном и США и сказал, что Вашингтон использует экономику как инструмент давления на Тегеран. И в этом он тоже повторил аятоллу Хаменеи, который в своих заявлениях подчёркивал, что «не будет ни войны, ни переговоров». Фазли призвал уменьшить зависимость бюджета страны от нефтяных доходов в попытке противостоять иностранным санкциям. Учитывая же ещё пару-иную фактов из жизни Ирана истекшей недели, мы вправе заявить, что именно с середины августа 2018-го Иран плавно возвратился к стратегии «экономики Сопротивления», которая характеризовала развитие страны с дней Исламской революции и вплоть до июля 2015 г., когда была заключена пресловутая «ядерная сделка» — Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) .

Однако не советовали бы раздувать инсинуаций на тему — мол, вот, Иран отказался от переговоров, поэтому США «ответили». Политика администрации Барака Обамы в отношении Тегерана, в особенности в первый президентский срок Обамы, ничем не отличалась от ярко выраженной антииранскости курса нынешней администрации Трампа. И Иран тогда постоянно указывал на то, что его спецслужбам известно о планах свержения законной власти в ИРИ, созданных в США и Израиле. Америке тогда понадобилась смена госсекретаря Хиллари Клинтон на Джона Керри, чтобы избавиться от иллюзий и начать серьёзные переговоры с Тегераном, при посредничестве ЕС, Франции, Англии, Германии, России и Китая, что и увенчалось документом JCPOA. Под давлением Израиля и сионистского лобби в Вашингтоне, Трамп с первых дней своего президентства называл этот документ «глупостью», и чем это кончилось, мир знает — и выход США из JCPOA, и перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что стало толчком к возобновлению арабской «Интифады» в Палестине и секторе Газа, к росту антиамериканских настроений в исламском мире и т.д. В свою очередь Обама отказался от агрессивных планов против Ирана только тогда, когда на протяжении 2011−14 гг. иранские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) около 20 раз сбивали и сажали «беспилотники» США и Израиля. Причём в одном из случаев Обама был вынужден унижаться и просить (!) Тегеран о возвращении целёхонького БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel под прозвищем «Кандагарский зверь», который вскоре после «отлова» несколько месяцев в 2011 г. иранские военные демонстрировали миру, наглядно доказывая, что у США в отношении Ирана сохраняются агрессивные намерения.

Не будем недооценивать — с 2013 г. в Иране у власти президент Хасан Роухани и его команда, условно считающаяся на Западе «реформаторами». Администрация Роухани, при значительной роли посредников из России и Китая, взяла у аятоллы Хаменеи своеобразное разрешение не ведение переговоров с Западом. В 2015-м Роухани после возвращения из Вены в Тегеране встречали прямо как национального героя, да и верховный лидер тогда как бы взял паузу — мол, ну, посмотрим, как пойдут события. Прошло всего лишь 3 года, и США безусловно нарушили свою часть обязательств по JCPOA, причём многократно, что из года в год подчёркивалось Тегераном. И все эти годы и посредники из «группы шести», и МАГАТЭ неизменно признавали — Иран неукоснительно выполняет свои обязательства по документу JCPOA. Однако тщательное отслеживание публикаций в иранских СМИ в 2011−18 гг. и их анализ не обманывал — Тегеран всегда ждал попыток США «переиграть» сделку, изменить тематику и направленность переговоров. Не случайно ещё даже в последний год правления Обамы иранские должностные лица, и в первую очередь высший генералитет, неоднократно заявляли, что ни о чём ином, кроме «ядерной сделки», Иран с Америкой вести переговоры не намерен. Да что там — с Америкой! — ни с кем в мире не обсуждает ИРИ вопросы своей собственной безопасности и военных секретов.

Теперь вернёмся к заявлениям Помпео. Заранее оговоримся: слова у госсекретаря не менее лицемерные, чем у всех его предшественников. Обратим внимание — формирование «Группы иранских действий» (IAG) происходит в канун 65-летия американской операции против Ирана, когда в 1953 г. ЦРУ совершило переворот против демократически избранного правительства Мохаммеда Мосаддыка. Назвав директора госдепартамента по планированию политики Брайана Хука руководителем IAG, Помпео заявил: «Мы привержены целому ряду усилий правительства по изменению поведения иранского режима, и IAG обеспечит, чтобы госдепартамент оставался тесно синхронизированным с нашими межведомственными партнерами. IAG также будет лидировать в наращивании усилий со странами, которые разделяют наше понимание иранской угрозы», сообщал ресурс Tasnim News. Выступая перед журналистами после Помпео, сам Хук заявил, что «пагубная деятельность» Ирана была «широкомасштабной», а новая стратегия Вашингтона касается всех проявлений «иранской угрозы». «Новая IAG будет сосредоточена на реализации этой стратегии», — добавил Хук, который будет иметь также и официальный титул специального представителя по Ирану. И хотя американцы клянутся-божатся, что якобы у них нет намерений свергать конституционный строй в Иране, мол, «только поведение изменить» — Тегеран на мякине никто не может провести. Тем более уж — лживые США, которые «пойманы с поличным» международным сообществом ещё на «пробирке Колина Пауэлла» и «иракском оружии массового уничтожения», которое так и не найдено или «его ищут до сих пор». Не говоря даже о том, что с лета 2014-го Иран многократно доказывал, в том числе и фактографически, что всякие террористы типа «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ) (организации, деятельность которых запрещена в РФ) в Ираке и Сирии — это суть «прокси-армии» США и Израиля по переформатированию Ближнего Востока, и их общая цель — ликвидация Ирака, Сирии и ряда других государств региона в угоду американо-сионистской программе «Глобальный Ближний Восток».

Естественно, что оценки Ираном заявления о создании в Вашингтоне IAG — резко отрицательные. Казалось бы — что тут ещё выяснять, если аятолла Хаменеи запретил переговоры с США. Ведь это — уже закон, которому все обязаны следовать. Но важно понять, на каких направлениях готов противодействовать Иран, и не менее главное — как. Вначале 14 августа в интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Иран не изменит свою политику в регионе из-за санкций США и угроз. Иран не будет ограничивать своё влияние на Ближнем Востоке, несмотря на растущее давление со стороны США. Иран никогда не будет вести переговоры о своей ракетной программе, потому что наши ракеты никому не угрожают». Далее глава иранского МИД также сказал, что идея сформировать антииранское арабское НАТО — это всего лишь бесполезное заблуждение и заезженная политика. Он добавил, что Саудовская Аравия осуществляет зловещую политику в Йемене, а западные страны являются соучастниками этих преступлений из-за их молчания и поставок оружия. Зариф также напомнил об экономической войне США против Турции, заявив, что Тегеран полностью поддержит Анкару перед лицом санкций США.

15 августа гендиректор министерства внутренних дел по делам границы Шахрияр Хайдари заявил, что теракты, совершённые в последнее время в приграничных районах Ирана, поддерживаются шпионскими агентствами некоторых арабских и западных государств: «Инциденты, которые иногда осуществляются на северо-западных и юго-восточных границах Ирана террористическими группами, поддерживаются некоторыми западно-арабскими странами и агентами разведок враждебных государств». Он также раскритиковал соседние государства за свободный режим контроля за своими приграничными районами, отметив: «В приграничных районах всегда были угрозы для нашей мощи, но мы всегда пользовались своей разведкой, службами безопасности и военным превосходством над террористическими акциями на границах», сообщало агентство Fars News. В тот же день президент Роухани на заседании кабинета министров отклонил предложение Вашингтона о переговорах, заявив: «В настоящее время Исламская Республика ведёт переговоры со всем миром. Однако сама Америка действовала таким образом, что уничтожила обстоятельства, необходимые для переговоров. Они сожгли свои мосты. Теперь Америка стоит на другой стороне», — отметил президент Ирана, добавив: «Если честно, она должна снова исправить этот мост», сообщала газета Tehran Times.

19 августа глава МИД ИРИ Зариф высказался уже конкретно по IAG. «Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мохаммада Мосаддыка, восстановив диктатуру и закабалив иранцев на следующие 25 лет. Теперь «группа действий» по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда», — написал глава внешнеполитического ведомства ИРИ на своей странице в Twitter по случаю годовщины переворота 1953 года в Иране, сообщает IRNA. И эта американская IAG «придерживается той же политики давления и дезинформации, которую Вашингтон использовал в организации переворота 1953 года в Иране», создание «Группы иранских действий», объявленное госсекретарем США Помпео, «соответствует мечте Вашингтона повторить сценарий переворота через давление, дезинформацию и демагогию». 20 августа официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми на брифинге заявил, что «акт США по Ирану является психологической и экономической войной и не принесёт никакой выгоды», сообщило IRNA. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что создание «группы действий» по Ирану накануне годовщины переворота 1953 г. в стране напоминает об истории враждебных отношений США с Ираном за последние десятилетия. Он добавил, что такой шаг США идёт вразрез с международными правилами. Говоря о практических актах ЕС по JCPOA, Кассеми заявил, что политическая позиция ЕС по ядерной сделке ясна, но выразил неудовлетворение скоростью процесса, призвав европейские страны как можно скорее предпринять усилия в этом отношении. Был и «ответ» военных — министр обороны и поддержки вооружённых сил ИРИ бригадный генерал Амир Хатами в интервью иранскому гостелеканалу IRIB заявил: «В целях укрепления сдерживающего потенциала мы сделали акцент на усилении ракетной мощи Ирана; вслед за тем несколько дней назад была представлена ракета отечественного производства «Фатех Мобин». Ракетная мощь как сдерживающая сила является одним из приоритетов Ирана. Учитывая инвестиции врага в область ракетного щита, мы должны повысить точность ракет. В следующие 3 дня будет представлен и новый истребитель Ирана». А замминистра оборонной промышленности ИРИ Мохаммад Ахади заявил, что Иран представит новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373», который является аналогом российского С-300, к концу текущего иранского года (который завершится 20 марта 2019 г. — прим.), сообщило IRNA.

Но была реакция и с «другого фланга», которая ясно показала, что в Тегеране прекрасно осознают, на чём именно собираются сосредотачивать свои усилия американская IAG, да и сионистское лобби Америки, которое, по нашему убеждению, непосредственно причастно к формированию у администрации Трампа антииранского вектора. Помнится, даже в Иране сам факт назначения Джона Болтона советником президента США по нацбезопасности трактовали именно как возобновление враждебной политики Вашингтона конкретно против Тегерана, да и в целом на Ближнем Востоке. Болтон — ведь это не просто ярый иранофоб и так называемый «неокон», он ещё и представитель особых кругов на Западе, давным-давно именующихся «христиано-сионистами». Приходится констатировать, что политпрогнозы иранских аналитиков были совершенно точны, когда они со дня назначения Болтона в администрацию Трампа буквально часы считали, когда США выйдут из «ядерной сделки» и предпримут новые антииранские шаги. Было время в конце 90-х — начале двухтысячных, когда США в целях расшатать единство и стабильность в Иране делали откровенную ставку на этнические меньшинства в ИРИ. И, к слову, пока в рамках «курдской карты» и разработок США в этом направлении мы видим, что эта направленность в «работе» спецслужб США не снята с повестки дня.

Однако заявление министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейеда Аббаса Салехи Амири на совместном заседании советов по общественной культуре, состоявшемся 16 августа в провинции Зенджан, говорит о том, что спецслужбы Ирана знают и о новом направлении подрывных действий США-Израиля. Министр призвал правительственных чиновников «практиковать единство, дружбу и учитывать национальные интересы в большей степени, чем раньше». «Мониторинг текущей ситуации, решение актуальных проблем и развитие социальной и культурной деятельности в стране являются главными задачами советов по общественной культуре. В настоящее время существует ряд социальных и культурных проблем, как на провинциальных, так и на национальных и региональных уровнях», — сказал Салехи Амири, отметив, что «решение социальных и культурных проблем должно осуществляться строго за счёт синергии и сотрудничества всех ответственных организаций», сообщало Mehr News. Он заявил, что число пользователей Интернета в Иране 2000 г. находилось на уровне 250 000, в то время как этот показатель в настоящее время достиг более 40 миллионов. Он также указал на необходимость укрепления культуры национального единства и дружбы, а также сохранения национальных интересов в стране, и сказал: «В нынешней ситуации, когда страна сталкивается с культурным вторжением, укрепление сектора общественной культуры является обязанностью».

Понятно, что публично высказаться о необходимости ещё более тесной консолидации внутри страны министра Салехи Амири побудили заявления и решения аятоллы Хаменеи и президента Роухани, связанные с перестройкой общественных ожиданий в сторону подготовки к длительной конфронтации с США. Причём ряд отзывов из Тегерана убеждает в том, что иранцы знают — сейчас та же вашингтонская IAG предпримет атаку на… конфессиональные меньшинства Ирана. Хотим напомнить — при всём том, что в Иране никогда не замалчивали наличие этнических меньшинств, согласно Конституции ИРИ, при формировании парламента, местных законодательных органов и органов госуправления, за точку отсчёта взято наличие конфессиональных, а не этнических меньшинств. По этому принципу в иранском Мажлесе (парламенте) гарантированы депутатские мандаты христианам, иудеям, язычникам (огнепоклонникам) и т.д. Так, допустим, в парламенте 2012 г. у христиан было 9 депутатских мандатов (5 у армян и 4 — у ассирийцев и халдов), у иудеев — 3, у зороастрийцев — 2. Вот в такую среду и были вброшены «тезисы» госсекретаря США Помпео о якобы «нарушении прав религиозных меньшинств в Иране». Ну, поскольку сами США обозначили «направление главного удара» по Ирану, то и ответ Вашингтону был дан «по этой линии». Первым ответил депутат Мажлеса, генсек Ассирийского универсального альянса (объединяет ассирийцев и халдов-христиан — прим.) Юнатан Бет Колиа. Как сообщало IRNA, он отклонил «заботу» США о христианах Ирана, заметив, что религиозные меньшинства в Иране могут сами защитить свои права и не нуждаются в попечительстве и помощи США. Бет Колиа указал на зверства против мусульманских меньшинств в Мьянме и подверг критике молчание США по отношению к преступлениям, совершённым против них. Ассирийский депутат также осудил марионеточные режимы США, в том числе репрессивное поведение Саудовской Аравии против своего народа. Далее он просто «хлестал по щекам» и США, и Израиль: «Сионистский режим, приняв законы против арабов на оккупированных палестинских территориях, нарушает их гражданские права. Но США молчат. Мир знает о расистском поведении по отношению к «цветным» гражданам США и иммиграционные законы, и ситуация с правами человека в США граничит с варварством. Отделение детей от родителей-мигрантов и их размещение в лагерях в США напоминает всем о нацистских концентрационных лагерях».

«Ассирийская община в Иране не нуждается в «благословении США», она пребывает в мире и спокойствии в Исламской Республике Иран, — подытожил депутат Бет Колиа, сообщило Mehr News. — Было бы лучше для политиканов из Америки, для Трампа найти решения относительно того, что они сделали, и подумать о своих действиях и действиях своих мелких союзников в мире против религиозных меньшинств, а затем проявлять симпатии к другим». Гораздо мягче выступил против антииранской политики США армянский архиепископ Тегерана Св. Себух Саркисян, но и его слова — типичная пощёчина Вашингтону. Как сообщало агентство ISNA, он осудил поведение Дональда Трампа в отношении Ирана, включая его выход из ядерного соглашения 2015 г. «Ранее в августе, демонстрируя свою ненадёжную и нестабильную личность, Трамп объявил о повторном введении ядерных санкций против Ирана с целью противодействия непокорной и настойчивой воле иранского народа», — отметил архиепископ Саркисян. Он также осудил действия Трампа как неэтичные, заявив, что девизы президента США, в том числе «Америка в первую очередь» и «Америка превыше всего», подстрекают к национализму, предрассудкам и ксенофобии, которые нарушают самые основные права человека.

Таким образом, мы видим, что ожидать смягчения напряжённости в ирано-американских отношениях не стоит. И если США нацелились на «заботу» о конфессиональных меньшинствах Ирана, а вначале американцам ответили христиане — ассирийцы и армяне, то тут, видимо, проявляется и недовольство тем, что, к примеру, в той же Сирии, а также Ираке, христиане Ближнего Востока (а это армяне, ассирийцы и халды) в итоге выступили на стороне сирийского президента Башара аль-Асада и других союзников Ирана. Ну, как США «помогают» христианам региона — видно было по тому примеру, что во время американо-английской оккупации Ирака резко уменьшилось количество христиан в этой стране. А армянская община Ирака, по сути, больше не существует — до 90−95%% иракских армян покинули древнее Междуречье, а в ряде провинций Северной Сирии их существованию до сих пор сохраняются реальные угрозы. И христиане Ирана всё это помнят, соответственно, вряд ли стремятся к дестабилизации Ирана и потворству внешним силам в их антииранских планах.

Итак, христиане Ирана отвергают «помощь» США в защите интересов христианских общин ИРИ. Тогда о ком же «заботиться» Вашингтону? Согласно Всемирной книге фактов ЦРУ, от 90 до 95%% населения Ирана составляют шииты, ещё 5−8%% — сунниты, оставшиеся от 0,6 до 2%% — религиозные меньшинства: христиане, иудеи, зороастрийцы, мандеи, бахаи, сикхи, индуисты и др. Как мы уже упоминали, христиане, иудеи и зороастрийцы официально по Конституции ИРИ признаются меньшинствами и пользуются такими привилегиями, как зарезервированные места в Мажлесе. Однако даже западные источники признают, что в Иране ни одно конфессиональное меньшинство не преследуется и не ущемляется, за исключением бахаев. В Иране бахаизм официально не признан и, по некоторым сведениям, подвергается преследованиям (напр., International Federation for Human Rights. Discrimination against religious minorities in Iran, 01.08.2003 г. — прим.). Ну, правами бахаев Ирана Запад давно «занимается», но их численность настолько мизерна, что вряд ли подрывная американская группировка IAG будет активно «разрабатывать» тему бахаев в Иране. Христиане уже сказали «нет» Вашингтону. Полезть с «помощью» к огнепоклонникам, думается, американцы сами не рискнут — в их религии и традициях заложены чуть ли не первоосновы древнейшей Арианны — Ирана, тут не разгуляешься, учитывая штампованность и схематичность действий спецслужб США. Остаются… евреи-иудеи? А тут трудно будет доказать ущемление прав. Даже телеканал Euronews (см. http://ru.euronews.com/2016/02/25/iran-s-religious-minorities-ready-to-vote-in-general-election — прим.) в 2016 г. отмечал: «В Иране проживают более 10 тысяч евреев — наибольшее количество в мусульманских странах. «Голосовать на выборах — наш государственный долг, поэтому евреи примут в них широкое участие, — говорит этот иранский еврей… В Тегеране функционируют 10 синагог. Эта, расположенная в центре иранской столицы, вмещает 500 человек. Но еврейские семьи собираются не только здесь — община располагает своим школами, больницами, домами престарелых, библиотеками и конференц-залами в других районах и других городах. Подчеркнём, что даже во время ирано-иракской войны синагоги в Иране ни на день не закрывались, а в необходимых случаях, в частности, когда были волнения «зелёной революции» 2009 г., власти выставляли усиленные охраны при культовых центрах конфессиональных меньшинств — не было ни одного нападения против христианских церквей и синагог. Ну, а еврейский депутат Мажлеса Сиамак Море-Цедек в марте 2017 г. так «приложил» премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, как себе не позволяли даже иранские чиновники: «Нетаньяху — обезумевший кровопийца, движимый расистской идеологией, возглавляющий преступный режим, убивающий детей и женщин и оккупирующий палестинские территории», сообщал тогда англоязычный телеканал Press-TV.

Крах США-Израиля на иранском направлении вполне ожидаем. Вопрос лишь — ценой каких жертв, и сколько лет продлится очередная «прокси-война» против Ирана. Стабильностью и не пахнет, учитывая также явное недовольство США подписанием недавней Каспийской конвенции.