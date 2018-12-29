16 августа состоялась торжественная выкатка первого глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Теперь самолёт будет проходить наземные и лётные испытания, первый полёт машины ожидается в сентябре. Какие новые возможности получат Воздушно-космические силы (ВКС) России с появлением Ту-22М3М на вооружении?

Rusarmy.com Ту-22М3М

Чего не хватало Ту-22М3?

В базовой модификации дальний бомбардировщик Ту-22М3 имеет возможность разгоняться до максимальной скорости около 2300 км/ч (при крейсерской скорости 930 км/ч), боевой радиус составляет около 2500 км (зависит от бомбовой нагрузки, высоты и скорости полёта), нормальная боевая нагрузка составляет 12 000 кг, а максимальная вдвое больше — 24 000 кг. В своём прежнем облике этот самолёт обладает достаточно хорошими лётными характеристиками, однако машину подводят достаточно скудный набор вооружения и устаревшее радиоэлектронное и навигационное оборудование.

Основным «калибром» Ту-22М3 является противокорабельная крылатая ракета Х-22 в различных модификациях (против наземных целей с ядерной боеголовкой, противокорабельная с активной радиолокационной головкой самонаведения и т. п.). В наиболее совершенной модификации Х-22НА ракета способна поражать корабли на дальности до 300−400 км. Однако сама по себе Х-22 уже очень устарела как морально (особенно это касается помехозащищённости и сложностей эксплуатации, связанных с заправкой жидкого топлива), так и физически.

В реальных конфликтах — в той же Грузии в 2008 году или в Сирии — мы практически всегда видим Ту-22М3 с неуправляемыми свободнопадающими бомбами. Такое применение самолёта возможно только при отсутствии у противника действующей системы противовоздушной обороны (ПВО), но даже в этом случае предполагает использование большого количества боеприпасов, а также разрушение больших площадей гражданской инфраструктуры (если объекты противника находятся в населённом пункте). Высокоточное же вооружение Ту-22М3 применять не мог.

Vitaly V. Kuzmin Ту-22М3 — до модернизации

Ту-22М3 стал ближе к стратегическим бомбардировщикам?

О планах по модернизации 30 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М известно ещё с 2012 года. Тогда речь шла о выполнении работ примерно до 2020 года, однако теперь становится ясно, что эти сроки сдвинутся ближе к середине 2020-х годов, так как на сегодняшний день пока на испытания выходит только первый самолёт линейки. Известно, что основные изменения претерпевает электроника самолёта — заменяются радиоэлектронное и навигационное оборудование, самолёт получает возможность применять современное высокоточное оружие. Продлевается и срок службы самолёта.

На фоторепортаже с выкатки самолёта видна и другая очень интересная особенность — судя по всему, самолёту вернули систему дозаправки в воздухе. Она не ставилась на серийные Ту-22М3 согласно Договору между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) от 18 июня 1979 года. Надо сказать, что этот договор так и не был ратифицирован, однако стороны достаточно долго придерживались его буквы по некоторым пунктам.

На сегодняшний день действующий договор СНВ-3 не вносит каких-либо ограничений по самолёту Ту-22М3, он только ограничивает количество стратегических вооружений, в том числе и тяжёлых бомбардировщиков, носителей ядерного оружия. Согласно пункту 80 протокола к договору СНВ-3 (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2 469 305/), к таковым относятся самолёты с дальностью более 8000 км (согласно тому же документу, речь идёт о дальности без дозаправок в воздухе) и/или несущие крылатые ракеты большой дальности (с дальностью полёта более 600 км). Если подходить к вопросу по букве договора, то по пункту о дальности полёта Ту-22М3 стратегическим бомбардировщиком не становится (хотя с учётом возможных дозаправок его боевой радиус становится практически неограничен). А вот по пункту о вооружении уже есть вопросы. Модернизированный Ту-22М3М получил новую крылатую ракету Х-32. Её характеристики в различных источниках отличаются, однако её максимальную дальность полёта оценивают в 600−1000 км. И вполне очевидно, что будут использоваться как ракеты с неядерной, так и ядерной боевой частью. В этом свете вполне возможно, что могут возникнуть требования по включению Ту-22М3М в список тяжёлых бомбардировщиков по договору СНВ-3. Это не станет для России проблемой, так как включение 30 новых носителей даже не приблизит страну к запретной отметке в 700 единиц (по последним данным, у России имеется 527 развёрнутых стратегических носителей).

Что же касается новых возможностей самолёта, то очевидно, что с новой крылатой ракетой Х-32 машина вновь станет серьёзной угрозой для кораблей противника и сможет эффективно бороться с наземными целями, не входя в зону ПВО противника. В будущем машина сможет применять и перспективные дозвуковые крылатые ракеты Х-50 (предполагаемая максимальная дальность 1500 км) и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». В этом смысле Ту-22М3 получит совершенно новые возможности. Надо отметить и другое новшество — самолёт лишился кормовой пушки (её наличие в современном бою вряд ли спасёт от истребителей противника), вероятно, получив вместо неё дополнительное оборудование радиоэлектронной борьбы.