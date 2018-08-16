Послеледниковая эпоха голоцена закончилась. Началась новая эпоха — нооцен
Доклад профессора географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма«Система солнечных циклов и возмущения атмосферы земли» на XIII конференции «Физика плазмы в Солнечной системе», которая прошла в Институте космических исследований РАН 12−16 февраля 2018 года. Предлагаем читателям познакомиться с расширенной версией доклада.
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Одна из причин наблюдаемых в последние годы небывалых природных аномалий заключается в том, что мы живем при смене целого ряда больших солнечных циклов, измеряемых веками и тысячелетиями. Это наиредчайшее событие произошло 14 апреля 1990 года, когда закончились эпоха голоцена, длившаяся после таяния материковых ледников 11 440 лет и охватившая восемь 1430-летних циклов, каждый из которых, в свою очередь, состоял из восьми 179-летних планетных саросов, включавших в себя по восемь 22-летних циклов.
Сарос или драконический период — интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев (в среднем приблизительно 6585,3211 суток или 18,03 тропического года), по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке.
Вместе с ней ушли в прошлое периоды, также кратные 8: 91 500-летний (11 440×8) и 732 000-летний (91 500×8), отмеченные колебаниями магнитного поля Земли, его инверсией, резким потеплением и похолоданием климата. Каждый из макро‑ и мегациклов, подобно 22-летнему циклу солнечной активности, был образован двумя неодинаковыми половинами — нечетной и четной. Обнаружение восьмеричной и двоичной временной организации ближнего космоса открывает благоприятные возможности для сверхдолгосрочного прогнозирования предстоящих изменений среды обитания.
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Введение
В современной науке удовлетворительно изучены внешние проявления двух крайне разномасштабных климатообразующих факторов, при том, что ни их происхождение, ни механизмы влияния нельзя считать выясненными. Речь идет о коротких 11-летних и 22-летних циклах солнечных пятен и многотысячелетних колебаниях облучения земного шара Солнцем, открытых М. Миланковичем. В практических целях нам особенно важно иметь точные данные об энергии, определяющей состояние биосферы на протяжении десятилетий и столетий, однако сведения о периодичностях именно такого размера очень ограничены и противоречивы. Проблема недостаточности знаний может быть решена, если отказаться от априорных представлений об автономности небесных тел и перейти к эмпирическому обобщению накопленных данных, начав с рассмотрения динамики Солнечной системы.
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Событие 1990 года
Как показывают расчеты, звезда в своем движении вокруг центра тяжести (барицентра) Солнечной системы периодически, точнее, раз в 179 лет оказывается на минимальном расстоянии от него (Рис. 1).
В последний раз сближение произошло в 1990 году (Рис. 2).
при огромной скорости движения светила (Рис. 3).
Естественно, что в первую очередь рассматриваемая экстремальная ситуация отразилась на самой звезде: увеличилась площадь солнечных пятен в обоих полушариях (Рис. 4),
участились вспышки (Рис.5)
и расширилась корона (Рис. 6).
Одновременно снизилась интенсивность галактических космических лучей (Рис. 7).
Процесс сближения оказал существенное влияние на все без исключений оболочки планеты и даже само ее ядро. Момент прохождения Солнца у барицентра Солнечной системы 14 апреля отмечен возмущением мантии Земли, которое фиксировалось необычным увеличением энергии глубокофокусных землетрясений (Рис. 8).
Откликом земной коры, судя по результатам высокоточных радиотелескопных измерений, стало сжатие Северо-Атлантического сегмента (Рис. 9).
Немедленная реакция Мирового океана на космическое воздействие выразилась в резком подъеме уровня воды (Рис. 10).
Фактическое совмещение двух главных центров тяготения вызвало ряд кратковременных аномалий в атмосфере, включая ее верхние слои (Рис. 11).
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Иерархия солнечных циклов
Яркие и разнообразные внешние проявления момента сближения гравитационных центров 14 апреля 1990 года наводят на мысль, что этим событием был ознаменован переход одного 179-летнего солнечного цикла в другой с долговременными последствиями для Земли и биосферы. Месячные данные по солнечным пятнам позволяют установить, что такого рода периодичность активности действительно наблюдается, причем по форме она подобна 22-летнему циклу с минимумом в середине (Рис. 12).
В реальности обнаруженного цикла убеждает сопоставление частей двух рядов, отстоящих друг от друга ровно на 179 лет (рис. 13).
Еще одно доказательство существования 179-летнего цикла дает обработка восстановленных чисел Вольфа (Рис. 14).
Этот цикл образован двумя неодинаковыми по активности половинами, представляющими собой известные 89-летние циклы Ганского-Глейссберга. Картина полного подобия 179-летней и 22-летней периодичностей (Рис. 15) говорит о единстве их природы, которое подчеркивается соподчиненностью: восемь 22-летних циклов составляют 179-летний цикл.
Если 179-летний цикл образует своего рода единицу временной организации известной нам материи, то должны быть, очевидно, найдены и циклы длительностью 358 лет (179 лет х 2) и около 715 лет (358 лет х 2). Соответствующие свидетельства мы находим в материалах наблюдений за солнечными пятнами (Рис. 16)
и данных по восстановленным числам Вольфа (Рис. 17).
Всё указывает на то, что мы имеем дело с начальными звеньями иерархии солнечных циклов. Одним из подтверждений данной гипотезы выступает цикличность движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы (Рис. 18 и 19).
Заметим, что, по имеющейся информации, около 2600 лет назад наступил Субатлантический климатический период.
Обращает на себя внимание тот факт, что цикл длительностью в 1430 лет охватывает в точности восемь 179-летних циклов. Вывод о существовании 1430-летнего солнечного хрона поддается эмпирической проверке. В случае его соответствия природе вещей, глубокие минимумы солнечной активности в разных циклах должны занимать симметричное положение. И временное совпадение действительно проявляется (Рис. 20). Палеогеографическим свидетельством реальности 1430-летнего цикла выступают так называемые события Бонда — похолодания Северной Атлантики с интервалом около 1500 лет.
Наличие восьмеричной закономерности дает основание продолжить ряд: 1430 лет х 8 = 11 440 лет. Как обычно, этот цикл состоит из двух различных половин; их длительность равна 5720 годам. Важно подчеркнуть, что именно 5700 лет назад произошла смена жаркого и влажного Атлантического периода прохладным Суббореальным. Мы получаем в итоге эпоху голоцена, начавшуюся, согласно последним радиоуглеродным датировкам, 11,3−11,7 тысяч лет назад. Можно думать, что в 1990 году послеледниковье сменилось новой эпохой, которую логично назвать нооценом, имея в виду глобальную (не только конструктивную, но и деструктивную) роль в биосфере человека, вооруженного знаниями.
Следующие звенья иерархии солнечных циклов:
1) 11 440 лет х 8 = 91 520 лет. Это эксцентриситетный цикл Миланковича, длительность которого принимается равной 93 000 годам.
2) 91 520 лет х 8 ≈ 732 200 лет. Это период раннего, среднего и позднего плейстоцена, начавшегося, как полагают, примерно 780 тысяч лет назад.
Интересно, что дальнейшая экстраполяция выявленной регулярности приводит нас в мессинский век эпохи миоцена (780 тыс. лет х 8 = 5865 тыс. лет), выделяющийся грандиозными природными катаклизмами, включая неоднократное высыхание Средиземного моря.
Таким образом, впервые удалось объединить в одну систему все известные циклы по принципу их солнечного происхождения, что открывает путь к сверхдолгосрочному прогнозированию. Исследования в этом направлении требуют особенно полной информации об отклике разных частей земного шара на космические воздействия длительностью в сотни и тысячи лет.
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У границы больших циклов
Поиск следов, оставленных последней сменой больших солнечных циклов в 1990 году, приводит к обнаружению крупнейших климатических аномалий в Евразии. Одна из них связана с многолетним острым дефицитом атмосферных осадков на широтах южнее 50° с пиком, приходящимся на 1989−1991 годы (Рис. 21).
Другой была термическая аномалия, приуроченная к высоким широтам, которая в Европе и Западной Сибири достигла максимума в 1990 г., а восточнее — на год позже (рис. 22).
Поскольку экологические и социально-экономические явления, могущие быть последствиями космического воздействия, лучше всего отражаются статистикой в Скандинавии, рассмотрим для примера реакцию природы, хозяйства и населения Норвегии на потепление 1990 года. Этот феномен, между прочим, не находящий до сих пор объяснения в климатологии, был связан с резким изменением циркуляции атмосферы (Рис. 23), причины которого будут раскрыты ниже.
Благоприятные условия, в частности, сокращение до многолетнего минимума площади льдов в Баренцевом море, дали импульс для быстрого увеличения численности рыб с коротким жизненным циклом (Рис. 24).
На сельскохозяйственных землях страны в 1990 г. был собран уникальный урожай (Рис. 25).
Между тем в норвежских лесах потепление начала 1990-х годов, очевидно, вызвало противоречивые эффекты: рост деревьев, как правило, улучшился (Рис. 26),
но численность массовых охотничьих животных уменьшилась (Рис. 27).
Тепловая аномалия 1990 года, повысив продуктивность сельской, лесной и охотничьей отраслей хозяйства, создала предпосылки для рекордного повышения уровня доходов занятого в них населения (Рис. 28).
Совокупность благоприятных экологических и экономических факторов способствовала росту рождаемости в стране (Рис. 29).
Однако потепление 1990 года обусловило и повышение смертности населения на 4,3% по сравнению со средним уровнем за период 1980—2000 года.
Приведенные выше показатели характеризуют только небольшой круг явлений, вызванных к жизни космическим событием 1990 года.
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Природа аномалии 1990 года на Земле
В чем же причина возникновения описанных выше реакций? С географической точки зрения, соответствующую проблему нужно формулировать в терминах источника энергии, который породил столь разнообразные и разветвленные реакции, несмотря на сопротивление среды. Ясно, что это не была солнечная радиация, поскольку прирост мощности потока полного излучения звезды в 1990 году не превысил 0,04% от нормы. Очевидно, речь должна идти только о процессах, которые были инициированы движением ядра как результата сближения Солнца с барицентром Солнечной системы. Внешние эффекты перемещения ядерной массы планеты, как и следовало ожидать, сосредоточены главным образом в Северном полушарии, ближайшем к Солнцу в апреле. Другие доказательства решающей роли ядра могут быть получены с помощью мысленных критических экспериментов. Они призваны показать, что энергия, выделившаяся из недр Земли, есть продукт реакции глубинного водорода с кислородом. Суть их такова: если высказанное предположение истинно, мы обнаружим два неизвестных ранее феномена. Во-первых, это образование очень крупной аномалии общего содержания озона в атмосфере к северу от 60° на долготе около 102° (район Таймыра), куда смещалось 14 апреля 1990 года выделяющее водород ядро. Во-вторых, это резкое замедление скорости вращения Земли во время сближения Солнца и барицентра Солнечной системы благодаря дрейфу ядра в северном направлении под углом к полярной оси.
Обращение к фактическим данным (Рис. 30 и 31) убеждает нас в том, что оба критических эксперимента дали положительный результат, ибо никакое альтернативное объяснение выдвинуть невозможно.
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Историческая миссия 1430-летнего цикла
Какое значение будут иметь наблюдаемые нами переходные события для цивилизации? Ответить на вопрос помогает сравнение системоформирующей роли разных больших циклов. Анализ приводит к выводу, что 1430-летняя периодичность внесла самый заметный вклад в исторический процесс. Это утверждение можно проиллюстрировать примером эволюции относительно хорошо изученных культур Китая.
Земледелие в бассейне реки Хуанхэ зародилось на рубеже
Просуществовав около полутора тысяч лет, культура Яншао уступила место культуре Луншань совершенно иного облика с монохромной черной и серой керамикой (Рис. 33).
Смена культур произошла в обстановке частых катастрофических наводнений и похолодания климата — потрясений глобального масштаба, которые в палеогеографии получили название «4200 лет до нашего времени». Теория больших солнечных циклов уточняет положение этого рубежа — 2300 год до н.э. Она также ограничивает период наиболее сильных возмущений планеты примерно двумя веками, что и видно по реконструкциям природы северных районов страны.
Следующий, более близкий к нашим дням, момент контакта двух 1430-летних циклов приходится на 890 году до н.э. Это в точности время гибели самой загадочной из цивилизаций древнего Китая — культуры Сансиндуй (Рис. 34).
Наконец, последний 1430-летний рубеж датируется 559 годом н.э. Почти весь VI век отличался хаосом общественной жизни и глубоким упадком страны, которая была раздроблена на 16 враждовавших между собой династий. Целостность империи была восстановлена в 581 году.
Фрагменты сходной картины мы обнаруживаем в других регионах Старого и Нового Света.
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Заключение
С каменного века люди стремились раскрыть закономерности периодических движений в космосе, чтобы получить инструмент для предвидения. Сопряженное изучение процессов, протекающих в горячем и холодных небесных телах, позволило установить систему циклов, включающую элементы, которые соразмерны человеческой истории. Их использование помогает понять общую направленность современных изменений в биосфере. Начало множества больших циклов близкого и далекого прошлого указывает на вероятное развитие событий в предстоящие десятилетия, принимая во внимание тот факт, что в 1990 году произошла смена периодичностей. Очевидно, нам следует ожидать дальнейшее снижение солнечной активности.