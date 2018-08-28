В деле издания книг есть такой небольшой, но важный подраздел, как переводы. Когда литература одной страны переводится на другие языки, это своеобразное культурное влияние на мир. Когда на язык этой страны переводится иностранная литература — это показатель умения держаться в русле мирового прогресса. Серьезный показатель эффективности государства и общества. Как же с этим обстоят дела в Казахстане?

Анри Матисс. Женщина, читающая в саду. 1903

Обратимся к статистике. За основу возьмем относительно доступные статистические сборники «Печать Республики Казахстан» за 2011−2014 годы и сборник «Печать стран СНГ в цифрах» за 2015 год. Ниже приведена картина за пять лет.

Общее количество переводных изданий в Казахстане

Параметры

2011

2012

2013

2014

2015

320

178

209

120

110

1669,09

398,04

619,69

256,59

191,20

5216

2236

2965

2138

1738

За этот период количество переводных изданий упало в три раза, их тираж — в восемь раз, а средний тираж переводного издания — в три раза. Картина удручающая. И даже более печальная, чем общие показатели книгоиздания в стране.

Абстрагируясь от такой динамики, посмотрим, что именно переводят и издают в Казахстане. (Складывается впечатление, что в основном переводы выпускает государство: или через выпуск социально-важной литературы, или через деятельность Ассамблеи народа Казахстана для языковой поддержки).

В первую очередь надо отметить тот факт, что переводов с казахского языка издается мало и с каждым годом все меньше. Это значит, что без знания казахского языка очень трудно ознакомиться с казахской литературой, в том числе с литературными новинками. При этом в СССР книги казахских классиков в русском переводе продавались везде. Соответственно, сейчас общая востребованность, тиражи и гонорары писателей падают.

Падает и количество переводов с русского на казахский, но это компенсируется большим количеством (80−90% ассортимента) книг на русском языке в книжных магазинах.

Несмотря на постоянный рост количества казахстанцев, владеющих английским, количество переводимых с английского книг тоже падает. Поэтому особенно важна госинициатива о переводе 100 учебников по гуманитарным наукам с английского на казахский — это не только увеличит общее количество изданий, но может подстегнуть рынок.

Не лучше ситуация и с переводами с китайского — просто мизерное количество. При этом Китай — очень важный сосед для Казахстана, и крайне важно развивать в стране китаеведение.

Зато растет количество переводов с арабского языка. И скорее всего — за счет религиозной и околорелигиозной литературы.

Количество переводных изданий в Казахстане по языкам

Язык, с которого сделан перевод

2011

2012

2013

2014

27

19

21

7

64

25

24

15

15

6

3

7

142

85

107

27

30

22

28

53

3

1

1

3

39

20

25

8

Также важны тиражи переводных изданий. Единственный «свет в тоннеле» — это переводы с арабского. За четыре года тираж вырос почти на 30%. У всех остальных было падение. У переводов с казахского — в пять раз, русского — в 10, турецкого — 13 раз, английского — 27 раз, китайского — семь раз, других языков — восемь раз. В общем, ниша у переводов достаточно небольшая.

Тиражи переводных изданий в Казахстане по языкам

Язык, с которого сделан перевод

2011

2012

2013

2014

65,2

28,05

35,14

14,3

302,7

76,8

88,95

28,85

26,5

20

4

2

992,04

129,7

366,15

36,24

120

110

60

157,7

15

1

2

0

147,65

32,85

63,45

17,5

Средние тиражи переводных изданий тоже падают, но не столь значительно. По всей видимости, тут сказывается, что многие из них — государственный заказ с минимальным тиражом 2000 экземпляров.

Средний тираж переводного издания в Казахстане

Язык, с которого сделан перевод

2011

2012

2013

2014

2415

1476

1673

2043

4730

3072

3706

1923

1767

3333

1333

286

6986

1526

3422

1342

4000

5000

2143

2975

5000

1000

2000

0

3786

1643

2538

2188

В общем, в Казахстане дела с переводными изданиями обстоят очень плохо.

В Казахстане любят сравнивать свои показатели с российскими. В России тем временем, по данным Книжной палаты, в 2017 году количество переводных изданий вышло из привычного диапазона 11,5−12,5 тысяч в год и достигло 15 тысяч. Общий тираж снова достиг 70 миллионов экземпляров.

Данные переводных изданий по России

Параметры

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12 515

12 681

11 692

11 628

12 516

15 121

67 315,7

71 079,4

61 486,9

59 442,8

54 806,8

70 217,3

5379

5605

5259

5112

4379

4644

При этом переводы с английского занимают 60% от общего количества, и их тираж достигает почти 50 миллионов экземпляров. Так что Россия была и остается основным источником переводов для всего русскоязычного сообщества.

Данные переводных изданий с английского языка по России

Параметры

2012

2013

2014

2017

7442

7364

6738

9226

42 310,00

45 688,30

39 492,90

49 555,50

5685

6204

5861

5371

Казахстан сейчас уступает России по количеству изданий в 100 раз, а по их тиражу — в 366 раз. Это такое отставание, которое ничем ликвидировать нельзя.

Впрочем, сравнивать можно не только с Россией. В сборнике «Печать стран СНГ в цифрах» за 2015 год есть данные по шести странам СНГ. В таблице данные дополнены указанием номинального ВВП страны — показателем, насколько развита ее экономика.

Переводные издания в некоторых странах СНГ в 2015 году

Страна

ВВП страны, млрд долларов США

Количество изданий

Тираж, тыс. экз.

Печатные листы-оттиски, тыс.

Средний тираж

1 368

11 628

59 442,8

913 050,4

5112

91

1652

5 098,4

91 465,0

3086

56

545

1 312,9

20 029,4

2409

7

114

122,5

1672,8

1075

184

110

191,2

3878,7

1738

8

16

35,9

775,1

2244

Если судить по ВВП, то Казахстан должен опережать Украину и выпускать по 2500—3300 переводных изданий в год. Однако сейчас он находится между Киргизией и Таджикистаном, хотя у него ВВП больше, чем у Киргизии в 26 раз. Развитая экономика не гарантирует интереса к чтению, умения издавать переводы книг, желания знакомиться с самой новой иностранной литературой.

Очевидно, что развитие книжного рынка должно стать одной из целей развития Казахстана в принципе.

Казахстанцам действительно нужна модернизация сознания — иначе за научным прогрессом в мире не угнаться. Или нужно хорошее знание английского языка всем поголовно, причем на таком уровне, чтобы читать специализированную литературу. Такую цель имеет программа трехъязычного обучения. Но насколько это все реализуется — непонятно.

Читайте также: Книги в Казахстане: модернизация сознания или борьба с безграмотностью?