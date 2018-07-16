Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

По состоянию на 14 августа в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №4 Запорожской АЭС и на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС продолжается средний плановый ремонт, на энергоблоке №4 Ровенской АЭС — капитальный плановый ремонт.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 16 июля продлила срок эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС на 20 лет. На столько же продлён срок эксплуатации энергоблока №4 Запорожской АЭС.

25 июля во время очередного заседания правительство утвердило технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Общая стоимость достройки блоков составит 72,4 млрд грн. в ценах середины 2017 года, из которых 46,3 млрд грн. будет стоить оборудование. Срок строительства — 84 месяца со дня начала строительства, при этом энергоблок №3 хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году. Отметим также, что долгое время Украина утверждала, что степень готовности этого энергоблока 92%, однако в последних документах говорится о 75% готовности. Ранее мы уже сообщали, что Украина отказалась от использования российского оборудования для достройки энергоблоков — реакторную установку поставит чешская Scoda. Напомним, что, согласно планам Киева, после достройки данные энергоблоки будут работать на экспорт в ЕС, поэтому Европа пристально следит за процессом.

«Угольные блоки работают больше вследствие снижения производства электроэнергии со стороны АЭС… Причина традиционна в таких случаях — простой и ремонт атомных блоков», — описывает текущее положение дел украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Действительно, весной энергетике Украины приходилось обходиться 8−9 работающими блоками АЭС, остальные находились на плановых ремонтах. За первое полугодие эти простои обошлись энергетике в 2,13 млн тонн угля (в сравнении с расходом в январе-июне 2017 года) — именно столько пришлось дополнительно сжечь ТЭС и ТЭЦ, чтобы компенсировать простой блоков АЭС. Сейчас, как можно видеть, ситуация несколько исправилась.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Производство электроэнергии на Украине в январе-июне текущего года выросло до 79,873 млрд кВт•ч (+1,9% к аппг). Однако к атомным энергоблокам это не относится: АЭС, наоборот, сократили производство до 40,033 млрд кВт•ч (-12,2% к аппг). Таким образом, доля атомной генерации в энергетике Украины в I полугодии составила 50,3%.

Впрочем, пока никакой катастрофы в отрасли нет. Сами атомщики утверждают, что работали по согласованному с правительством плану и в I полугодии выполнили его на 101,4%.

«Энергоатом»

Президент компании «Энергоатом» Юрий Недашковский обвинил прошлый состав национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в создании искусственных убытков для компании.

«НКРЭКУ прошлого состава начало практиковать выборочный подход, применяя для тепловой генерации индикатив, а для атомной — «затраты+». В прошлом году мы прогнозировали [тариф на отпуск электроэнергии АЭС — Ред.] 0,72 грн./кВт•ч, получили 0,47 грн./кВт•ч. Компания разработала и утвердила финансовый план, согласованный со всеми министерствами, ведомствами и КМУ, но уже после утверждения финплана в конце года НКРЭКУ сняло еще 3,3 млрд гривен, чем загнало компанию в искусственные убытки… В результате тепловая генерация и банковский сектор, который ее обслуживает, в выигрыше за счет «Энергоатома»: частный бизнес зарабатывает на государственных активах», — объясняет чиновник.

Его слова подтверждает статистика, опубликованная интернет-ресурсом «Реалист» в конце июля. АЭС Украины в 2017 году произвели 56,6% всей электроэнергии, получив за это всего 28,1% средств энергорынка. Да, атомная энергия — самый дешёвый вид генерации, однако это не повод фактически обкрадывать ядерщиков.

И дело не только в убытках, но и в появившихся трудностях в отношении с западными партнерами.

«Сегодня Европейский банк реконструкции и развития не позволяет делать выборку более 71 млн долларов из привлеченного с фондового рынка США кредита в размере 250 млн долларов на строительство ЦХОЯТ (Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива) именно из-за неудовлетворительного уровня тарифа на электроэнергию, производимую на АЭС. Парадокс ситуации заключается в том, что мы получили средства, но не можем их использовать», — добавляет Недашковский.

Energoatom.kiev.ua Юрий Недашковский

Манёвр главы «Энергоатома» тоже понятен. Теперь он обставляет дело так, словно все беды — от прошлого состава комиссии и её руководителя. И первые результаты действительно есть — НКРЭКУ уже заявила о том, что пересмотрит тарифы для «Энергоатома», а также «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго». В частности, с 1 октября для оператора АЭС тариф увеличится до 0,628 грн/кВт•ч (это меньше, чем просил Недашковский). К тому же повысить тариф для атомщиков планируется в т.ч. за счёт гидроэнергетиков — им тариф понизят.

«Отказ в повышении тарифа до уровня, который обозначили атомщики — вполне логичный и закономерный шаг. У атомной энергетики нет лоббистов, станции целиком и полностью находятся в государственной собственности, а украинская энергетика работает по старому капиталистическому принципу «приватизация прибыли, национализация убытков», — отмечает в комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Кстати, валить на предыдущий состав НКРЭКУ все грехи есть причины не только у «Энергоатома». Источники информагентства УНИАН указывают на постановление органа, принятое в 2017 году, но получившее известность только теперь. Им утверждался новый порядок цен на урановое сырьё, закупаемое «Энергоатомом» — для этого должны использоваться информационные обзоры Ux Weekly и Nuclear Market Review. Комиссия приняла такое решение, якобы заботясь об интересах потребителя и с целью минимизировать отпускную цену АЭС через уменьшение себестоимости уранового сырья, использующегося для фабрикации топлива. Однако по факту это означает, что украинский производитель уранового концентрата (Восточный горно-обогатительный комбинат) останется без сбыта — ВостГОК сегодня продает «Энергоатому» сырьё значительно дороже.

«НКРЭКУ заставляет «Энергоатом» отказаться от закупки урановооксидного концентрата украинского производства, фактически уничтожит отечественную уранодобывающюю отрасль и увеличит долю российского производителя в структуре импорта», — отмечает собеседник УНИАН.

Nuclear Regulatory Commission Оксид урана

Аудиторы государственной аудиторской службы зафиксировали нарушения в деятельности «Энергоатома» на общую сумму более 123 млн грн. — об этом говорится в отчёте за 2017 год. Большую часть справок о нарушениях в компании «приняли к сведению», устранив нарушения на сумму почти 105 млн грн.

В свою очередь балансовая комиссия «Энергоатома» на заседании в Киеве 9 августа признала удовлетворительной работу обособленных подразделений компании.

В январе-июне «Энергоатом» увеличил прибыль почти вдвое — на 95,6% (3,186 млрд грн.), об этом говорится в отчётности компании. Однако динамика увеличения прибыли начала падать. Напомним, по итогам I квартала компания сообщала об увеличении прибыли в 3,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С другой стороны, минфин обнародовал список из 25 госпредприятий, имеющих наибольшие фискальные риски. Возглавили перечень «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця» и как раз «Энергоатом».

"Дело отнюдь не в том, что данные предприятия находятся в государственной собственности. Дело в том, что все они становятся «дойными коровами» для чиновников и олигархии, которые выкачивают деньги из предприятий и не занимаются их развитием», — комментирует Иван Лизан.

И это справедливый тезис. Подобные гиганты энергетики нередко находятся в государственной собственности. Взять ту же Electricite de France (EDF) — крупнейшего в мире оператора атомных станций.

За январь-май «Энергоатом» закупил ядерного топлива на 213,5 млн долл. (+21,7% к аппг). Из этой суммы 138,6 млн долл. получила корпорация ТВЭЛ, а 74,87 млн долл. — Westinghouse.

Согласно сообщению пресс-службы «Энергоатома», на трёх энергоблоках (№1 ЗАЭС, №2 ЮУАЭС, №2 ХАЭС) будет внедрена технология нормированного первичного регулирования частоты. Для этого используется программно-технический комплекс системы регулирования турбины. Эти блоки станут пилотными, в дальнейшем подобные комплексы установят на всех АЭС. Таково требование европейской энергосистемы: по европейским стандартам отклонение частоты от 50 Гц должно составлять не более 0,02 Гц.

Westinghouse

19 июля СМИ сообщили, что энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС впервые полностью заполнили топливом компании Westinghouse — ранее загрузки были смешанными. После этого, спустя несколько дней, ЮУАЭС-3 подключили к сети. Инцидентов на энергоблоке пока не зафиксировано, комментариев от чиновников и специалистов о том, как идет работа в новых условиях — тоже нет.

Sunpp.mk.ua Южно-Украинская АЭС

Энергоблок №2 этой же станции планируется перевести полностью на топливо Westinghouse в 2020 году (сегодня он загружен им наполовину). Также в 2019—2021 гг. на топливо Westinghouse переведут 4 из 6 блоков ЗАЭС.

ЧАЭС

Очередной скандал в атомной энергетике — в конце июля внезапно ушёл в отставку генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Причиной такого решения стал его конфликт с руководством минэкологии и природных ресурсов. В заявлении на имя рабочего коллектива станции её бывший директор написал, что суть конфликта — в финансовых вопросах:

«20 июля на Ассамблее доноров [объединяет 28 стран мира, которые собирают средства на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС — Ред.] я был исключен из состава украинской делегации. Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участие в обсуждении критичных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС», — пожаловался уже уволенный чиновник.

Более того, Игорь Грамоткин отметил, что его лишили возможности погасить задолженность станции перед пенсионным фондом Украины, а также оплачивать текущие расходы станции, в т.ч. и заработную плату персоналу.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская трагедия

Со стороны минэкологии провоцирование подобных конфликтов и разборок — довольно сомнительное решение. Атомная энергетика Украины недофинансирована хронически, это не секрет. Но отказывать в деньгах ЧАЭС — игра с огнём.

Министерство экологии, которое и координирует работу зоны отчуждения, заявило, что контракт с Грамоткиным и так истекал через несколько месяцев, причем продлевать его не планировалось.

И.о. министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш заявил, что еще в декабре прошлого года встал вопрос о целесообразности продления контракта с господином Грамоткиным.

«Тогда в минэкологии проконсультировались с партнерами из ЕБРР и приняли решение дать этому человеку еще один шанс завершить взятые его предприятием обязательства. Однако мы оказались в ситуации, когда сроки введения в эксплуатацию необходимых объектов были на грани срыва. Об этом во время совместных совещаний неоднократно докладывало руководство государственного управления зоной отчуждения, поэтому не думаю, что при таких условиях целесообразно было бы говорить о продолжении контракта. Конечно, в минэкологии обращали внимание и на многочисленные журналистские расследования в отношении господина Грамоткина», — сообщил Вакараш.

Малые реакторы Holtec International

Мы уже неоднократно писали о желании «Энергоатома» сотрудничать с американской компанией Holtec International, которая занимается разработкой малых атомных реакторов предполагаемой мощностью 160 МВт. Предполагаемой, потому что действующей модели на сегодняшний день нет, а появится она, по оптимистичным расчётам, к середине будущего десятилетия. Однако оператор атомной отрасли Украины уже сегодня зачем-то строит свои прогнозы с опорой на эти реакторы: «Энергоатом» планирует размещать эти блоки на площадках существующих АЭС, вводя их в эксплуатацию вместо действующих блоков.

Сейчас оказалось, что сотрудничать с Holtec International собирается не только «Энергоатом». Компания «Атомные энергетические системы Украины» также подписала меморандум о поддержке и продвижению проекта малых модульных реакторов SMR-160. В настоящее время эта компания занимается разведкой и доразведкой месторождений урана на Украине, а также собирается получить лицензию на добычу урана. Как видим, одними только месторождениями урана интересы собственников не ограничиваются.

«Давайте снова делать ТВЭЛы вместе!»

Загадочная история с возобновлением активности вокруг проекта строительства с Россией предприятия по фабрикации топлива для АЭС на Украине не завершилась.

Напомним, по информации, появившейся в июле, Украина нашла китайских инвесторов (China Nuclear Fuel Corporation, входящая в китайский же концерн CNEIC), которая якобы готова выкупить российскую долю в совместном предприятии «Завод по производству ядерного топлива», созданном в 2010 году для строительства такого предприятия на паритетных основах правительствами России и Украины.

ТВС-Квадрат ТВЭЛ

Однако это не единственная подобная компания. Ещё в начале 2000-х годов Украина, Россия и Казахстан создали предприятие «УкрТВС» — с той же целью. Однако в прошлом году Украина окончательно решила выйти из этого проекта. Доля в «УкрТВС» была приватизирована летом 2017 года бизнесменами Леонидом Крючковым, Нурулисламом Аркаллаевевым и пулом всё ещё неизвестных инвесторов за 47,8 млн грн.

Во второй половине июля на сайте агентства по развитию фондового рынка появилась информация о том, что в конце июня состоялось собрание акционеров компании «УкрТВС». Во время собрания был назначен наблюдательный совет, а также директор «УкрТВС» — Юрий Неретин (Работал на ЧАЭС, недолгое время её возглавлял. Успел также поработать главным инженером на строительстве Белорусской АЭС). Таким образом получается, что теперь на Украине сразу 2 предприятия готовы строить завод по фабрикации топлива.

В «УкрТВС» настаивают, что даже если China Nuclear Fuel и выкупит долю РФ в «Заводе по производству ядерного топлива», то наладить производство у неё всё равно не получится. Китайская компания действительно имеет лицензию на производство кассет для реакторов ВВЭР-1000. Однако эта лицензия имеет ограничения: она действует только на территории Китая, а кассеты должны использоваться только для китайских АЭС. Тогда как сама «УкрТВС» намерена приобрести лицензию «Росатома» для производства кассет на Украине и для украинских станций. Как и в прошлый раз, рискнём предположить, что это далеко не конец истории.