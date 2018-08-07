Вчера, во вторник 7 августа, стало известно о том, что СК и МВД Белоруссии провели обыски в офисах крупнейших националистических интернет-порталов — Tut. by и БелаПАН. Было возбуждено уголовное дело в связи с фактами неправомерного доступа в 2017—2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное агентство БелТА. По подозрению в совершении преступления задержаны ряд сотрудников информагентств.

Vk.com/mvdgovby Белорусский ОМОН

Естественно, весь необандеровский сегмент белорусского интернета зашелся в громких протестах — как, мол, так, нарушение свободы СМИ, цензура и так далее. Смешно. Когда прозападные силовики по команде Макея-Якубовича «мочили» регнумовцев Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца, что-то таких тезисов с их стороны слышно не было. Наоборот, все националистические и бандеровские СМИ республики вместе с государственными как под одну копирку кричали — «Правильно, ату их! Дать максимальные сроки!».

Они думали, что группировка Макея-Якубовича взяла власть в стране и оттеснила Александра Лукашенко от управления идеологическими процессами в стране. Однако, как мы видим, эта ситуация была лишь частным случаем потери управления идеологией со стороны белорусского президента, которая явилась следствием длительных наветов противников белорусско-российской интеграции на ее сторонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Тем не менее сейчас журналисты ИА REGNUM, хоть и ограничены в правах, но на свободе, а информационная линия ИА REGNUM (раньше других увидевшего опасность украинского сценария в республике) на борьбу с откровенной русофобией и ростом агрессивного национализма в республике признана правильной, в результате чего к ней с недавнего времени подключились и другие ведущие СМИ и телеграм-каналы России.

Поэтому, в контексте происходящих в республике событий, дело Tut. by и БелаПАН, естественно, не является никаким запретом этих СМИ или цензурой. Это серьезный политический удар по окопавшейся в окружении белорусского президента прозападной и резко русофобской группировке Макея-Якубовича. Поскольку именно Tut. by и БелаПАН являются наиболее массовыми интернет-СМИ республики, имеющими наибольший охват аудитории, постольку именно они и были наиболее ценными информационными ресурсами группировки Макея-Якубовича.

Anatol Mikhnavets Белорусские националисты

Почему я могу так говорить. Потому что главный собственник Tut. by Юрий Зиссер, как и ныне главный редактор этой кампании Марина Золотова, лично в 2007 году выступили за запрет публикаций информационно-аналитического портала «Империя», который как раз и начал свою работу в июле 2007 года, на страницах Tut. by за то, что в них отстаивались идеи белорусско-российской и евразийской интеграции.

Мало того, что на Tut. by был введен запрет на перепечатку публикаций «Империи», был введен запрет на упоминание портала «Империя» даже на форумных ветках. Как только появлялась ветка с упоминанием публикации «Империи» и ее обсуждением, она тут же каленым железом выжигалась с форума, чтобы люди даже не знали, что есть такой портал, на котором они могут увидеть публикации против местных русофобов и в поддержку идей белорусско-российской и евразийской интеграции! И все записные прозападные журналисты делали вид, что никакой цензуры тут и рядом не стояло. В то время как более полной и тотальной цензуры и представить невозможно.

James Ledbetter Цензура в Интернете

А сейчас эти же люди (например, Светлана Калинкина с «Белорусского партизана», которая также запретила мой блог на этом ресурсе) говорят о том, что цензура это плохо. Но вы же сами ею занимаетесь, как только вам предоставляется любая для этого возможность. Какие же вы демократы после этого? На самом деле это вы боитесь демократии и свободы слова как огня.

Именно портал Tut. by, как наиболее посещаемая интернет-площадка республики, начиная с 2000-х годов занял очень аккуратную, но легко отслеживаемую на протяжении длительного времени позицию по подрыву имиджа России, по очернению русского и других народов России, по насаждению в белорусском обществе неприкрытой русофобии и агрессивного национализма — достаточно почитать форум этого издания даже сейчас, чтобы в этом убедиться, если они еще не затерли соответствующие форумные ветки.

Поэтому удар нанесен очень точно и очень вовремя. Другие оппозиционные ресурсы имеют незначительную посещаемость (около 10−30 тысяч в день) и работают на очень небольшую часть белорусской публики — доморощенных необандеровцев, которые и без СМИ будут такими. А вот удар по наиболее массовым изданиям, которые довольно тонко проводили политику русофобии и закулисной поддержки агрессивного национализма в отношении массового общественного сознания — это серьезный удар по необандеровским силам в республике, ведомым кланом Макея-Якубовича.

От нанесенного удара Tut. by и БелаПАН оправятся не скоро, если оправятся. И лучшим вариантом для Юрия Зиссера, конечно, является продажа скомпрометировавшего себя своей русофобской политикой информационного ресурса, пока его стоимость не начала резко снижаться, чтобы другие люди вдохнули в него новую, полноценную жизнь.