На днях западные технологические компании нанесли удар по пропагандистской машине Трампа. Facebook, Apple, Spotify и YouTube удалили контент, связанный с Алексом Джонсом, который является автором теории заговоров, которая получила широкое распространение среди сторонников Трампа. Джонс говорит о том, что террор 11 сентября был устроен самими властями, а расстрелы в школах устраивают демократы, чтобы таким образом добиться контроля над продажей оружия. Поскольку цензуры в Штатах нет и борьбы с репостами тоже, то управы на Джонса нет, и он уже заявил о том, что это все козни демократов.

Michael Zimmermann Алекс Джонс

Происходящий запрет контента — самый наглядный пример глянцевой, но тоталитарной западной цензуры. Прозападные СМИ прогнили. И люди это видят. Поэтому отказались от фейкньюс первых телевизионных кнопок и сами стали заниматься добычей контента. В ответ на это западные информационно-технологические ТНК ввели запрет на доступ людей к той информации, которая не устраивает элиты «черного миропроекта».

И, как мы видим, якобы «частная собственность» этому никак не сопротивляется. Все четко взяли под козырек. Это не Роскомнадзор, государственная организация, однако все частники четко и оперативно выполнили приказ из одного центра. То есть то, о чем нам говорили в советской время, о едином центре принятия решений на Западе и о том, что все эти «частные СМИ» — это лишь бутафория для отвода глаз честной публики — оказывается, было правдой.

На то, что Запад восстанавливает жесточайшую тоталитарную цензуру, на мой взгляд, должно как-то отреагировать российское внешнеполитическое ведомство. Введение цензуры — это самое непосредственное нарушение прав человека и свободы слова — главнейших демократических ценностей. Указание на это, массовая информационная работа по данному факту со стороны России способствовали бы росту демократии в мире. Мы не должны оставить народы Запада наедине с тоталитарной информационной машиной по промывке мозгов.

Западная цензура не является внутренним делом Запада. И этот факт надо сделать одним из главных в нашей информационной кампании по противодействию западной тоталитарной информационной машине.

Michael Zimmermann Алекс Джонс

Дело не в Алексе Джонсе. Дело в том, что создан прецедент тотального исключения неудобного контента. Сегодня это будет Алекс Джонс. Завтра будет — Александр Бродский, послезавтра — Дональд Трамп. Цензура недопустима в любых ее проявлениях. И если Запад подставляется, то нам надо отрабатывать эту тему по полной, точно так же, как в свое время Запад сделал тему информационных запретов в Советском Союзе одним из главных инструментов разрушения советской власти.

Сегодня, в ежедневном режиме осуществляя давление по этой теме на Запад, мы можем точно так же работать с общественным мнением стран Запада, показывая тотальную преступную цензуру элит, которые думают только о собственном финансовом благополучии. Именно Россия сегодня может и должна нести свет объективных знаний и происходящих событий в мире гражданам западных стран, освобождая их таким образом от тоталитарной машины по промывке мозгов в лице Facebook, Apple, Spotify и YouTube, состоящих на службе «черного миропроекта».

Вводимая тотальная цензура имеет и другой важный аспект. Обычно восстановление тотальной цензуры происходит накануне войн. Действия «черного миропроекта» по запрету неудобного им контента говорят о подготовке к такому развитию событий со всей очевидностью — фиговый листок свободы слова отбрасывается с той же легкостью, с которой «черный миропроект» начинает демонстрировать свою фашистскую и сатанинскую сущность.