С момента своего вступления в должность мэр Москвы Сергей Собянин решительно проводил политику, направленную на ликвидацию объектов «нецивилизованной торговли». После первых заявлений и показательных «расчисток» муниципалитеты смело взяли на вооружение новую идеологию мэрии Москвы и запустили серию административных кампаний, которые нередко сопровождались множеством эксцессов — вместе с действительно нелегальными постройками под снос шли и случайные жертвы чиновничьего произвола. Пытаясь сделать систему прозрачнее и избавиться от «теневой» составляющей, власти пошли наиболее простым путём, сильно централизовав управление розничной торговлей и тем самым резко ограничив возможности для малого бизнеса. Параллельно этот процесс сопровождался ростом арендных ставок на торговые павильоны, что вызвало значительную монополизацию отрасли. В настоящее время государство пытается реформировать правовую базу взаимодействия между малым бизнесом и властью, однако полезного применения результаты таких усилий, по крайней мере в Москве, могут и не найти — передел рынка уже состоялся, и, может быть, ничто так хорошо не свидетельствует об этом, как то, что теперь власти не боятся допускать сносы «самостроев» только по решению суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос ларьков в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Против рынков и ларьков

В принципе, открытые розничные рынки и развалы начали явно притеснять уже на излёте периода управления городом Юрием Лужковым. В 2000-х годах в Москве насчитывалось более 200 рынков, которые стихийно сформировались в черте столицы. Оборот одного Черкизовского рынка, по некоторым оценкам, колебался в районе 10−25 млрд долларов ежегодно, а с учётом теневого сектора назывались многократно большие показатели — до 125 млрд долларов в год. Первым звоночком, предвещавшим большие перемены, и стало закрытие 29 июня 2009 года этого Черкизовского рынка — наверное, главного символа московской стихийной торговли, — из-за нарушений санитарных и пожарных норм.

При Лужкове возникли и первые попытки ликвидации всевозможных ларьков и киосков. В 2006 году киоски начали заменять торговыми рядами, спустя два года, опять же из-за несоответствия товаров стандартам качества, мэрия попыталась серьёзно сократить число торговых палаток в городе. Тем не менее в целом эти меры носили ограниченный и половинчатый характер, поскольку считалось, что розничная торговля создавала существенный объём рабочих мест для малообеспеченных слоев населения, и большая кампания против нелегальных и полулегальных объектов торговли создаст сильную социальную напряжённость.

Превратить борьбу со стихийной розничной торговлей в системную политику было суждено уже сменившему Лужкова в 2010 году Сергею Собянину. Новый градоначальник сразу объявил о своём желании привести розницу в «цивилизованный вид», а за этим последовали и конкретные действия, принявшие вид административных кампаний против различных торговых точек.

Первые шаги в этом направлении, при том весьма радикальные, были сделаны уже в ноябре 2010 года — в городе в экстренном порядке началась «зачистка» ларьков. Показательно были уволены главы Тверской и Пресненской управ, отправлен в отставку начальник департамента потребительского рынка и услуг. «Показухой» дело не ограничилось, и в 2011—2012 годах в Москве развернулась масштабная расчистка городской территории от нестационарных объектов торговли, в том числе и временных (некапитальных) рынков. По данным правительства Москвы, по сравнению с 2010 годом число палаток в городе сократилось с 14 тыс. до 8,5 тыс., а число розничных рынков — с 77 в 2010 году до 53 в 2013 году.

В 2011 году был ликвидирован и один из крупнейших московских вещевых рынков в Лужниках. После крупной проверки московское правительство просто отменило постановление №106 от 2003 года, которое разрешало на территории спорткомплекса установить 2,5 тысячи торговых лотков и 550 складов. Общая прибыль на рынке, по словам Собянина, достигала 400 млн долларов ежегодно.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос ларьков, торговых палаток в Москве

С тех пор количество розничных рынков в Москве постоянно сокращалось — поводом часто служили серьёзные нарушения в организации их работы. Только за 2012 год в городе закрылось 18 временных (некапитальных) рынков. Многие рынки пришлось закрывать и из-за криминальной обстановки — после того как в октябре 2013 года в Западном Бирюлево было совершено резонансное убийство, власти взялись за эту работу с особым усердием.

В 2015 году открытые городские рынки в основном либо закрылись, либо переехали в капитальные здания. Параллельно мэрия разбиралась и с объектами помельче — в конце 2013 года правительство выпустило постановление №819 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». За 2014−2016 годы в соответствии с этим постановлением в Москве было снесено около 2 тыс. капитальных объектов «самостроя». Наиболее скандальным моментом стала «ночь длинных ковшей» — 18 февраля 2016-го, когда разом было снесено до сотни объектов.

Снос вызвал большое возмущение даже среди тех, кто не имел отношения к ликвидированным ларькам и павильонам — как и в 2010 году, решения принимались быстро и радикально, в результате чего под снос попадали и «случайные жертвы» — тем более что муниципалитет тогда обладал весьма широкими полномочиями и мог признать объект незаконным даже при наличии у владельца права собственности и без решения суда.

«Надо понимать, что само наличие такой бумаги — права собственности — не означает, что существовали юридические обоснования для возникновения такого права. Необходима либо гражданско-правовая сделка (купля-продажа, получение земли в аренду, либо акт введения объекта в эксплуатацию). Таких актов не было, несмотря на документ о праве собственности», — пояснял в своё время председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.

Красноречивым свидетельством неразборчивости властей в ходе сносов стал эпизод, когда владелец одной из палаток в Перовском районе Москвы смог выиграть дело против мэрии, получил право на компенсацию за нанесенный ему ущерб и продолжение своей деятельности. В ходе процесса выяснилось, что павильон в Перовском районе просто вычеркнули из схемы размещения торговых площадей, а затем снесли. А через полгода, накануне второй волны сносов осенью 2016 года, власти начали выплачивать компенсацию владельцам подлежащих сносу самостроев при условии их добровольного демонтажа, тем самым фактически признав свои ошибки в ходе «ночи длинных ковшей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток

Московская мэрия в очередной раз стала решать вопросы радикально и без оглядки на «сопутствующие потери», но так или иначе своих целей в итоге достигла. Как отметила член Совета депутатов Северного Медведково Москвы Наталья Володина, за последние пять лет городские улицы радикально преобразовались — не только исчезли ларьки и павильоны, но и в результате усиленной работы полиции удалось практически искоренить стихийную торговлю продовольственными товарами.

«Не всё получается. Армия бабушек у метро — она непобедима. Некоторые жители возмущаются, не хотят, чтобы их трогали. С другой же стороны, мы понимаем санитарную опасность такой торговли. Но в любом случае стало иначе. Активно действует полиция, устраивает рейды по местам, где раньше часто машины торговали мясом, яблоками. За последние годы в этом отношении поменялось очень многое», — отметила она.

Поиск решения

При Лужкове городская земля сдавалась в аренду компаниям, которые затем самостоятельно строили на ней нестационарные торговые объекты и сдавали их другим предпринимателям. Такой подход был признан неэффективным и содержащим явный коррупциогенный фактор, поскольку фирмы-арендаторы оказывались тесно аффилированными с местными чиновниками из районных управ. При Собянине сферу розничной торговли попытались переформатировать, однако альтернативный подход в этой сфере был выработан не сразу.

В 2011 году Москомархитектура опубликовала схему размещения нестанционарных торговых объектов в Москве — в неё вошли 10,4 тыс. объектов, в том числе 8,5 тыс. единиц круглогодичного функционирования. К 2013 году большинство нестационарных торговых объектов, вошедших в схему размещения, было заменено на современные сооружения модульного типа, соответствующие санитарным нормам.

Mos.ru Рынок в Москве

Ларьки начали разыгрывать на аукционах, сдавая их в среднесрочную аренду. В 2011—2012 годах в Москве проведено 2470 аукционов на право аренды нестанционарных торговых объектов. Впрочем, до поры до времени московская мэрия не могла определиться с собственными же правилами и периодически начинала «с чистого листа», требуя от собственников то перестраивать павильоны, то покупать новые, которые бы отвечали установленным нормам, заодно снося «неправильные» торговые точки.

Лишь с 2015 года московские власти начали придерживаться единого порядка действий в отношении «самостроя», который окончательно ликвидировал рудименты «лужковских» традиций: после того как городские власти отказывались продлевать договор аренды земли с его владельцем, павильон сносили, а затем на освободившемся месте строились новые торговые точки. Эти объекты с тех пор строятся по единому плану и имеют чёткую специализацию, принадлежат государству и сдаются малому бизнесу в аренду по итогам электронных конкурсов.

Надо отметить, что в начале 2010-х годов намерения столичного градоначальника совпали и с общегосударственной тенденцией. Например, в 2012 году были введены поправки к федеральному закону о продаже спиртных напитков в ларьках у остановок — торговля пивом стала разрешена только в магазинах общей площадью не менее 50 кв. м. Уже в то время аналогичные меры, например, Минздрав готовил и в отношении продажи табака.

Эти меры вызывали возмущение малого бизнеса. Характерны публикации этого периода — новации в сфере розничной торговле в Москве предприниматели и эксперты характеризовали не иначе как «передел рынка», который привёл к переходу многих торговых точек под контроль к лицам, аффилированным с городскими чиновниками.

Впрочем, как раз именно во времена Лужкова многие торговые ряды и павильоны были особенно тесно связаны с чиновниками на местах. В конце концов, в том числе и под этим предлогом проводились массовые сносы павильонов в 2016 году: тогда СМИ пестрели сообщениями о том, что меры московского правительства, наконец, помогут избавиться от коррумпированных элементов и околокриминальных компаний, которые, арендуя под торговые площади московскую землю, были непосредственно связаны с чиновниками «лужковского призыва».

«Эти собственники, а также и все другие владельцы демонтированных торговых павильонов городским властям прекрасно известны. Практически по каждой из этих построек в своё время шли судебные разбирательства. Мы оспаривали законность нахождения этих объектов в городе», — заявлял тогда по этому поводу глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Тем не менее был у борьбы с торговыми павильонами и ещё один аспект: благодаря действиям московской мэрии оказались в привилегированном положении крупные торговые сети. После массового сноса торговых павильонов конкуренция за оставшиеся объекты резко обострилась, что лишь способствовало консолидации рынка в руках немногих крупных игроков.

Формально Москва стимулировала участие малого и среднего бизнеса, руководствуясь установленными правительством РФ критериями — до 800 млн рублей и до 100 сотрудников для малого бизнеса и до 2 млрд рублей и до 250 сотрудников для среднего. Однако крупные компании легко обходили правила, создавая множество малых подконтрольных предприятий. В конечном счёте резко возросшая стоимость аренды торговых точек на аукционах вытесняла мелких производителей и делала их бизнес нерентабельным.

Ошибки и недостатки

В 2013 году правительство Москвы провозгласило, что ключевая составляющая торговли города заключается в стационарной торговой сети и «развитии малоформатных магазинов шаговой доступности в спальных районах и по месту работы». Однако спустя четыре года решить эту задачу так и не удалось: оказалось, что чрезмерная централизация управления розничной торговлей пошла во вред.

В частности, хоть и город распределял торговые точки с учётом обеспеченности жителей районов магазинами, однако из виду систематически упускалось удобство расположения. Это ужесточило конкуренцию за право аренды в наиболее людных местах и подстегнуло рост цен.

Даниловский рынок Даниловский рынок

Наконец, произошли и диспропорции в предложении товаров, тем более что мэрия также взяла на себя обязанность административно утверждать предназначение сдаваемых в аренду павильонов (например, под киоски с мороженым и прессой отдавали почти три четверти всех объектов). Видимо, именно результатом такого управления стало то, что 2017 году предприниматели отказались арендовать 14%, или 713 построенных Москвой киосков.

По словам руководителям «Политической экспертной группы» Константина Калачева, подобные диспропорции наблюдаются во многих районах Москвы, и их можно было избежать, если бы правительство Москвы придерживалось более гибкой политики в отношении малого бизнеса.

«В целом посыл был правильным. Что касается пространства возле станций метро, например «ВДНХ», там ликвидация павильонов была скорее к лучшему. Снос ларьков вокруг метро «ВДНХ» — «за» обеими руками. Снос же каких-нибудь фруктовых ларьков в Останкино — против, они там никому не мешали. Я за то, чтобы торговля была в шаговой доступности, а не только в супермаркете — чтобы были небольшие специализированные магазины. Поэтому здесь отношение неоднозначное. Если это часть благоустройства, заботы над городским пространством — у входа в метро, в центральной части города ларьки могут быть неуместны. Но в спальных районах они вполне могли бы существовать на прежних условиях», — указал Калачев.

Между тем недавно президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах сноса самовольных построек. Теперь если собственник не знал и не мог знать о действии ограничений на использование земельного участка и получал все необходимые разрешения, его постройка не будет считаться самовольной, а решение о сносе будет выноситься судом.

В целом законом серьёзно ограничиваются полномочия органов местного самоуправления, чтобы не допустить впредь новых эксцессов, как это бывало при ликвидации «самостроев» до последнего времени. Отныне отношения между бизнесом и властью вернутся в нормальное русло, считает гендиректор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский.

«Когда в 2016 году начался массовый снос самостроев, многие назвали это слишком жёстким решением и «расправой над частным бизнесом». Действительно, многие бизнесмены утратили доверие к московской администрации, так как не было уверенности в том, что, следуя указаниям властей, через год не попадёшь вновь в ситуацию, когда твой бизнес опять признают нелегальным. Тем не менее московские власти не останавливаются — принимаются решения для восстановления нормальных взаимоотношений между бизнесом и властью», — заявил он.

«Во-первых арендные ставки стали понятнее, нет накрутки десятков посредников, все торги выполняются через аукцион. В конце июля этого года были приняты изменения в закон, в рамках которых права собственников уже так просто не нарушить, для сноса потребуется решение суда. Кроме того, нельзя забывать, что многим бизнесменам была предложена компенсация за снесенные постройки. Полагаю, что вопрос с владельцами уличных точек сейчас имеет больше политический, нежели экономический характер», — заключил политолог.

Читайте также: Право третьей ночи: Москва спустя два года после массового сноса ларьков