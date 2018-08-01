Пожалуй, одним из главных событий на минувшей неделе для затеянной официальным Минском либерализации экономики страны стало вступление в силу нового антимонопольного закона. Как и следовало ожидать, рука об руку с пресловутым «раскрепощением» бизнеса шагают нечестная конкуренция и злоупотребления крупного бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Шило на мыло

В белорусском министерстве антимонопольного регулирования и торговли на эту проблему обратили внимание давно, а в июне глава МАРТ Владимир Колтович говорил, что его ведомство выступает против монополизации рынка розничной торговли. Так, частники уже жаловались на высокие торговые надбавки, сложности с попаданием ряда товаров на полки магазинов и некоторые другие факторы дискриминации поставщиков.

Лишь за первое полугодие 2018 года в МАРТ поступило 199 обращений о нарушении антимонопольного законодательства, специальная комиссия рассмотрела 62 эпизода, из которых в 12 случаях были выявлены нарушения. Что случилось?

— два случая злоупотребления доминирующим положением на рынке;

— в четырёх эпизодах произошло нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию;

— в пяти — нарушение запрета на ограничивающие конкуренцию действия, согласованные действия госорганов;

— один случай нарушения запрета на соглашения, ограничивающие конкуренцию.

За нарушения были уплачены штрафы в общей сложности на 52,7 тысяч рублей. И хотя подобных случаев пока не так много, речь идёт все же об официально рассмотренных эпизодах. К тому же на «свободном» рынке, где бизнес готов сделать всё ради повышения прибыли, нередко встречается и ценовой сговор производителей. Этим летом в республике уже произошло резкое повышение цен на мясо птицы (на 9%). В МАРТ на это обратили внимание, подозревая договорённость производителей.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Колтович

3 августа в Белоруссии вступила в силу новая редакция закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», за счёт которого инструментарий министерства антимонопольного регулирования расширился. Здесь предполагается сразу ряд изменений. Например, вводится запрет на копирование чужого фирменного стиля, власти планируют бороться и с практикой ценовых сговоров производителей. МАРТ сможет действовать на опережение, предостерегая и вынося предупреждения возможным нарушителям. За нереагирование на предупреждение предпринимателей будут привлекать к административной ответственности, однако в случае быстрого устранения проблем не придётся даже платить штраф.

Еще одно изменение в законе — теперь за монополии могут привлекаться к ответственности как юридические лица, так и некоммерческие организации и даже физлица, также контролировать будут сделки не только с акциями, но и с имуществом, за исключением совсем мелких. Помимо этого, за счёт сравнения цен чиновники планируют бороться с необоснованным завышением или занижением цен, а за счёт гармонизации с Договором о ЕАЭС — с картельными сделками.

Белорусские чиновники этот закон позиционируют, безусловно, как эффективный инструмент для борьбы с монополиями. В таком же свете его подают и в СМИ республики. Не окажутся ли в итоге положения этого закона способом давления на предпринимателей, как это часто бывает, и не найдёт ли здесь сам бизнес очередные лазейки для расширения на рынке, можно будет оценить нескоро.

Похвала за либерализацию

В то же время за меры по либерализации в строительстве Минск удостоился новой похвалы от Всемирного банка, который финансирует проведение в Белоруссии удобных для себя экономических изменений. Во время онлайн-конференции «БелТА» начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич заявил, что эксперты ВБ высоко оценили принятые в республике меры.

Сейчас Белоруссия занимает 22-е метро в рейтинге ВБ Doing Business по критерию получения разрешений на строительство. Эту позицию белорусские чиновники считают достаточно высокой и надеются подняться в списке ещё выше, Всемирный банк такие ожидания разделяет. Однако Юшкевич всё же не стал прогнозировать улучшение позиции в рейтинге, заявив, что и в других странах происходят изменения в строительной сфере.

Либерализацию экономики Белоруссии в различных рейтингах поддерживают и международные агентства. Правда, речь идёт о весьма скромных цифрах. По мнению американских экспертов Fitch Ratings, по итогам 2018 года в республике ожидается экономический рост в 3,5%, в 2019 — в 2,5%, и всего в 2% в 2020 году. В Fitch Ratings оценили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Dehty Белорусский Париж

Специалисты агентства считают, что Белоруссия — аккуратный заёмщик, в состоянии платить по кредитам, экономическая ситуация в стране становится стабильнее, также увеличиваются внутреннее потребление и инвестиции. К тому же финансовую поддержку республика получает от России. Однако существует немало факторов, которые Fitch Ratings беспокоят. Например, большой размер внешнего долга при скромных золотовалютных резервах: госдолг достиг 52,5% ВВП на конец прошлого года. Fitch ожидает роста дефицита общегосударственного бюджета до 2,6% ВВП в этом году и 3,5% ВВП — в 2019. Отмечаются и весьма слабые перспективы дальнейшего роста, и проблемы в банковском секторе.

Интересно, что чуть ли не самым важным негативным фактором для экономики американские эксперты считают влияние крупного государственного сектора, который в 2017 году обеспечил 47% ВВП. Формально Fitch Ratings не устраивает высокая долговая нагрузка в сочетании с низкой производительностью труда. Однако на деле это может быть непрозрачным намёком на то, что приватизацию госпредприятий стоит проводить активнее. Ведь считается, что от большинства «экономических болезней» якобы можно избавиться, передав производство в руки бизнеса.

Одно ясно наверняка: иностранные «партнёры» официального Минска продолжают целенаправленно поддерживать либерализацию экономики, где главным приоритетом становятся отнюдь не сами люди, а бизнес, который способен и на ценовой сговор против потребителя, и на нечестную конкуренцию между собой. Однако такая поддержка может реализовываться не только за счёт прямых инвестиций или кредитов, но и за счёт престижных рейтингов и мало-мальски положительных прогнозов. Последние, по сути, мало значат для экономики, но зато заставляют чиновников чувствовать свою значимость.