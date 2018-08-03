В политике американцы особенно бессовестны и одновременно примитивны. Говорю «особенно», потому что политика — это вообще пространство, где совесть присутствует мало. Но присутствует. Возможно, это бывает и у американцев, но мне с такими случаями в моей профессиональной жизни встречаться не приходилось (я говорю не о милых улыбках на переговорах и дипломатических раутах, а о политической конкретике действий на уровне правительства).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Что касается примитивизма, как иначе можно назвать очередное использование ими в международных делах схемы «хорошего» и «плохого» полицейских?

«Хороший» полицейский — это, понятно, Дональд Трамп. Он только что отметился очередными рассуждениями на тему, как он хочет «поладить» с Путиным и Россией.

«Плохие» полицейские — в конгрессе. Они вносят новый проект нового закона о новых санкциях против нашей страны. При этом пугают: мол, уж эти-то санкции будут «сокрушительными».

Whitehouse.gov Конгресс США

Реальность же заключается в том, что и один, и другие — полицейские, «право имеющие». Думать иначе они не приспособлены.

Посмотрел недавно последний, седьмой сезон их сериала «Родина». Это как раз о «российском вмешательстве». Русские там отпетые негодяи: например, мальчик лежит в больнице с ранением, а «они» публикуют в сети фейковые фото, что ему не оказывают помощи, и это приводит к волнениям с человеческими жертвами.

А про то, как сами спровоцировали человеческие жертвы в Вильнюсе в декабре 1991 года, не хотите вспомнить? Или про Тбилиси, когда ими была вброшена «новость» об использовании военными сапёрных лопаток и это тоже привело к обострению ситуации? О Югославии, Ираке, Сирии? О событиях на Майдане?.. Короче, снимают про себя, а говорят, что это «русские».

Darko Dozet Бомбардировка Белграда авиацией НАТО. 1999

Никакие «плохие» полицейские нас, надеюсь, не запугают. А «хорошие» — в заблуждение ввести не смогут.

Но этого мало. Надо работать над собой — так, чтобы, как у Аркадия Гайдара, «Великий буржуин» вновь вынужден был признать: бились с ними сорок царей да сорок королей, бились, бились, да только сами разбились.