Практически при всех контактах японских лидеров с российскими руководителями ставится вопрос о помощи в разрешении проблемы возвращения на родину похищенных спецслужбами КНДР в 70−80-х годах прошлого века японских граждан. Безусловно, такие похищения следует квалифицировать как государственное преступление и добиваться скорейшего и полного разрешения проблемы. Тем более что северокорейский лидер Ким Чен Ир на встрече с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 году признал факт похищений, осудил такие действия в прошлом и принес официальные извинения.

Цитата из к/ф «Похищение Фредди Хайнекена» реж Даниэль Альфредсон. 2014. Нидерланды, Бельгия, Великобритания, США Похищение

При этом лидер страны подчеркнул, что не отдавал приказов о подобных спецоперациях, и люди, которые ответственны за похищения, делали это, чтобы заявить о себе и выслужиться. Он пообещал, что виновные будут «вычислены и наказаны».

Тогда северокорейские власти отпустили «на побывку» на родину захваченных пятерых японцев, получив от японских властей обещание об их возвращении. Находясь в то время в Японии, был свидетелем прибытия на родину после долгих лет фактического плена японцев, которых в молодом возрасте под покровом ночи схватили и переправили, по одной из версий, на подводных лодках на территорию КНДР. Когда прибывшие в Японию похищенные сходили по трапу, на груди у всех были пришпилены традиционные и, как говорят, обязательные для ношения значки вождей — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Из опасения быть наказанными за ослушание прибывшие несколько дней не снимали значки. Отстегнули они их только тогда, когда было принято решение нарушить договоренность и не возвращаться на «новую родину». Вполне очевидно, что это предусматривалось северокорейскими властями и было использовано в качестве подтверждения того, что японцам верить нельзя.

Laika ac Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

Признание Пхеньяном похищения японцев и возвращение пятерых из них возбудили возмущение и подогреваемую СМИ волну протестов и требований немедленно вернуть всех насильно увезенных граждан Японии. Была организована Национальная ассоциация спасения японцев, похищенных в Северной Корее, и Ассоциация семей жертв похищений. Нельзя было без глубокого сочувствия видеть на экране телевизора плачущих родителей, умолявших вернуть их детей.

Спецслужбы КНДР захватывали японских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Но были и с трудом поддающиеся объяснению случаи захвата детей. Наиболее известна история Мэгуми Ёкоты, которой на момент пропажи было всего 13 лет. В японской прессе высказывалось предположение, что не все люди были похищены намеренно. Часть из них могла случайно обнаружить северокорейского агента, и их забирали, чтобы предотвратить утечку информации. Такую версию связывают с похищением этой японской школьницы.

Основная версия целей похищения японцев сводится к тому, что они предназначались для преподавания японского языка в северокорейских разведшколах. Как мне объясняли компетентные в данном вопросе японцы, довольно многочисленные в КНДР японские жены, вернувшихся в 50-е годы прошлого столетия на родину корейцев, постарели и не владеют современным японским языком, не знают нынешней ситуации в Японии, неологизмов и т. д.

Однако более реалистична версия о том, что японцы требовались для создания на основе их реальных биографий легенд для северокорейских разведчиков, действующих в различных странах. В первую очередь в Южной Корее и Японии.

По различным данным, в КНДР остаются в качестве заложников еще от десятка до сотни японцев. Официально же северокорейские власти признали факты похищений 13 японцев и японок. Утверждается, что пятеро отпущены, а остальные якобы умерли. Однако предоставленные по требованию японского правительства останки умерших, по утверждению Токио, оказались прахом других людей.

Власти Северной Кореи передали в Японию и якобы останки выше упомянутой Мэгуми Ёкоты, утверждая, что она совершила суицид в 1993 (позже дату изменили на 1994) году. В Токио провели генетическую экспертизу и установили, что пепел из кремированного тела не принадлежит этой японке.

По поводу случившегося в 70−80-е годы автору этих строк доводилось подолгу разговаривать как с японцами, так и с проживающими в Японии корейцами. И если первые в основном клеймили северокорейские власти за чудовищную жестокость, пренебрежение человеческой жизнью, искалеченные судьбы совершенно невинных людей, то вторые давали свое видение происходящего.

(сс) PublicDomainPictures Невольники

Этнический кореец, профессор одного из университетов Японии, признавая ошибочность и неправомерность поведения северокорейских спецслужб, в то же время обратил внимание на то, что в годы аннексии Кореи японцы, особенно в годы войны, насильно, в прямом смысле в качестве рабов перевозили на территорию Японии, в частности на Сахалин, сотни тысяч корейцев для работы на рудниках и вредных производствах. И почему-то никто в Японии об этом вспоминать и каяться не спешит. К тому же, говорил он, между двумя странами сохраняется состояние войны. А на войне, как говорится, все средства хороши. В том числе и спецоперации.

Определенная доля резона в этих словах присутствует. Но одно дело совершать диверсии против вооруженных сил противника, подрывать его потенциал, и другое — калечить жизни безвинных молодых людей и даже детей.

Как бы то ни было, власти КНДР должны честно раскрыть все факты о судьбах погибших, отпустить оставшихся в живых и не пытаться использовать похищенных в качестве политической карты при переговорах. Есть признаки того, что необходимость такого подхода осознает нынешнее высшее руководство КНДР. Сообщают, что в июне сего года Ким Чен Ын приказал своим помощникам «еще раз объяснить» Токио обстоятельства, касающиеся похищенных японцев. В СМИ связывают это с прошедшим американо-северокорейским саммитом, на котором президент США Дональд Трамп, выполняя настоятельную просьбу японского премьера Абэ, похоже, предложил Киму постараться продолжить диалог с Токио по поводу печальных событий с похищением людей.

Насколько возможно прилагает усилия и российское внешнеполитическое ведомство. Одним из подтверждений этого является предложение организовать встречу Абэ с Ким Чен Ыном во Владивостоке во время экономического форума. Одним из результатов такой встречи могло бы стать закрытие весьма омрачающего отношения этих двух стран вопроса.