В Узбекистане сегодня, 1 августа начались экзамены в высшие учебные заведения, впервые в новейшей истории республики экзамены будут проходить не в один день во всех университетах и институтах, а распределены по вузам вплоть до 15 августа.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Данное нововведение дает возможность абитуриентам подавать документы сразу в несколько учебных заведений.

Система высшего образования Узбекистана — одна из самых коррумпированных отраслей страны, в текущем году она значительно реформирована. Возможности получения коррупционных доходов в отрасли существенно ограничились новыми правилами, это касается и вопроса вступительных экзаменов в вузы.

В прежние годы

О коррупции при поступлении в узбекские вузы в прежние годы были осведомлены даже школьники. Те из них, родители которых имели значительные денежные средства или обладали властными полномочиями, находились в полной уверенности, что вопрос с поступлением в институт фактически решен.

Chris Price Коррупция в Узбекистане

Другие тешили себя надеждой, что их родители смогут накопить нужную сумму или найти необходимые «связи» в верхах.

Мзда за поступление в ряде вузов доходила до 60−70 тысяч долларов. К таким вузам можно было отнести Ташкентский медицинский институт, Ташкентский юридический университет, Университет мировой экономики и дипломатии и некоторые другие.

Коррупционные схемы при поступлении в вузы были разными. Например, так называемая система бункер предполагала укрытие преподавателей в каком-либо помещении в зоне сдачи экзаменов, откуда определенным абитуриентам передавались правильно заполненные экзаменационные листы.

Также, тем, кто «заплатил», мог быть предоставлен мобильный телефон, по которому абитуриент узнавал нужную ему (ей) информацию для успешной сдачи экзамена.

Широко практиковалась замена абитуриентов «экзаменационными неграми», которые по документам абитуриента сдавали вступительные тесты.

Несмотря на то, что за сдачей экзаменов бдительно следили специально приставленные сотрудники, в том числе и со стороны Службы национальной безопасности, деньги решали все, и в вузы поступали в основном те, кто имел возможность дать крупную сумму в виде взятки или по протекции. Абитуриенты, владеющие солидным багажом знаний, тем не менее имели мало шансов стать студентами.

Реформа

С 2018/2019 учебного года введены новые правила поступления в высшие учебные заведения.

В частности, в столичные вузы вступительные экзамены будут проводиться в специально отведенном месте — в павильонах выставочных залов или других местах повышенной вместимости.

Test2018.uz Прямая трансляция с экзамена

Во время экзаменов будет организована онлайн-трансляция. Кроме того, для родителей абитуриентов на внешнем фасаде зданий, где проводятся тесты, установлены большие мониторы, позволяющие бдительно следить за процессом.

Наблюдение за экзаменами можно осуществлять и вдали от места проведения, на специальном сайте test2018.uz.

При этом результаты экзаменов можно будет узнать на следующий день, что сокращает возможность подмены экзаменационных листов и другие коррупционные действия. В прежние годы итоги вступительных экзаменов объявлялись не ранее, чем через две недели, что давало коррупционерам время на различные махинации.

У входа в экзаменационные залы установлено спецоборудование, способное идентифицировать абитуриента на соответствие с личными данными.

Появилась широкая обратная связь населения с властью. Теперь на различные нарушения можно пожаловаться в государственные порталы, в том числе лично президенту страны, что также отпугивает коррупционеров, включая и в системе высшего образования.

Отток образованной молодежи

В Узбекистане в настоящее время функционируют 84 вуза, включая 21 университет, 35 институтов, а также 15 их филиалов в регионах, две академии. Также, в стране присутствуют семь вузов, созданных совместно с зарубежными высшими образовательными учреждениями из России, Великобритании, Италии, Сингапура, Южной Кореи и Китая.

UzReport.uz Студенты Узбекистана

Вместе с этим в республике существует огромный неудовлетворенный спрос на образовательные услуги, наблюдается большой разрыв между спросом на высшее образование и предложением со стороны системы высшего образования.

Эксперты объясняют это ограниченностью капитальных и преподавательских ресурсов учебных заведений при растущем количестве населения. Согласно данным министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана, в 2017 году в высшие учебные заведения страны поступили всего 9% абитуриентов от общего количества желающих. При этом, примерно 27 тысяч студентов уехали учиться в зарубежные учебные заведения, в основном в Россию.

Другой причиной неудовлетворенного спроса является то, что основные учреждения высшего образования сосредоточены в столице республики — Ташкенте.

Кроме того, население, желающее получить высшее образование, сталкивается с финансовыми проблемами. Обучение в узбекских вузах не по карману большей части населения страны.

С другой стороны, такие страны, как Россия и Китай предлагают обучение по государственным квотам или по прямым наборам вузов на бесплатной основе. Многие из студентов, уехавших учиться за рубеж, после окончания высших учебных заведений остаются работать в этих странах.

В результате, в Узбекистане наблюдается отток активной молодежи, которая, будь на то возможность получения образования в Узбекистане, могла бы в дальнейшем внести заметный импульс в развитие страны.

Планы по внедрению дистанционного образования

В качестве решения по удовлетворению спроса на высшее образование в Узбекистане готовится концепция по внедрению электронного обучения с помощью МООК технологий (массовый открытый онлайн-курс, МООК — Massive Open Online Course). Ее проект вынесен на всенародное обсуждение на национальном портале республики.

Обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм дистанционного образования. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов и преподавателей.

AlfredMuller Удаленное образование

В 2017 году количество обучающихся с помощью МООК в мире достигло 81 миллиона человек, 800 высших учебных заведений мира предоставляли более 9400 различных курсов дистанционного обучения через эту систему.

В создавшихся в Узбекистане условиях, МООК несомненно удобный и низкозатратный механизм предоставления массовых образовательных услуг населению. Вместе с этим, в стране есть и противники этого метода обучения. Их основные аргументы против состоят в том, что организация такого учебного процесса может быть далека от совершенства, соответственно знания учащихся не могут быть полными.

Противники данной технологии обучения отмечают, что в республике пока нет опыта организации дистанционного образования, четкого графика учебного процесса, структурированного содержания курса, жесткого контроля и аттестации обучающихся.

В Узбекистане сегодня применяются отдельные элементы электронного обучения, однако они не предоставляют полные курсы дистанционного образования. Также в действующем законе Республики Узбекистан «Об образовании» от 29 августа 1997 не существует четких определений понятий дистанционного образования, МООК и не регламентированы механизмы его осуществления. Для более эффективного внедрения возможностей дистанционных технологий данные понятия и механизмы их осуществления должны быть четко регламентированы в проекте закона «Об образовании».

Также следует разработать единый регламент, по которому вузы Узбекистана могут осуществлять дистанционное обучение. Такой регламент каждое учебное заведение сможет использовать как «подсказку» при разработке своего собственного, исходя из сформировавшейся внутри вуза системы преподавания, контроля успеваемости и т.д.

Требования к материальной базе электронного дистанционного обучения во многом связаны с используемыми моделями обучения, однако независимо от используемой модели, необходимо обеспечить достаточную пропускную способность каналов связи. Образовательное учреждение, реализующее электронное дистанционное обучение, примерно должно иметь пропускную способность каналов связи не ниже 512 Кбит/с на одного пользователя, находящегося в здании для организации взаимодействия в режиме видеоконференций, и 10 Мбит/с на 100 пользователей, одновременно подключенных к системе электронного дистанционного обучения. Обучающийся должен иметь возможность использовать канал связи с пропускной способностью не ниже 512 Кбит/с, для более комфортной связи рекомендовано 1 Мбит/с. Во многих городах Узбекистана, кроме Ташкента, такой возможности не имеется, не говоря уже об отдаленных регионах и сёлах.

По данным специалистов Центра электронного правительства Узбекистана, для дальнейшего развития МООК технологий необходимо создать Национальный открытый университет и привлекать к нему соответствующих специалистов. Данный университет должен кооперировать как с местными, и так и с ведущими мировыми образовательными учреждениями для предоставления в Узбекистане массовых онлайн курсов.