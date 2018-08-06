Проходящие в Москве российско-японские переговоры министров иностранных дел и обороны в формате «2+2» сенсации не принесли. Да это и не предусматривалось. Однако сам факт подобных встреч и обмена мнениями не только по вопросам двусторонних отношений, но и по актуальным проблемам, касающимся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да и в мире в целом, безусловно, заслуживает позитивной оценки, ибо свидетельствует, кроме всего прочего, о провале замысла недругов России взять нашу страну чуть ли не в кольцо блокады, вытеснить ее на периферию мировой политики. Как сообщало ИА REGNUM, переговоры проходят откровенно и содержательно. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил:

Mil.ru Япония и Россия

«Сегодня мы с министром обороны Японии, господином Онодэра подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации. Диалог получился откровенным, открытым».

Kremlin.ru Южные Курилы

При этом была высказана надежда на продолжение содержательного обсуждения наиболее важных и острых вопросов. А их накопилось немало. Япония должна ответить, как будет совмещать свою политику расширения политических и экономических отношений с Россией с обязательствами, вытекающими из военного союза с США, которые объявили нашу страну одним из своих основных противников, или попросту врагов. Как известно, до последнего времени Токио беспрекословно следовал военной стратегии страны-сюзерена, подчинял свои усилия по усилению обороноспособности с целями и задачами Вашингтона и Пентагона.

Видимо, в Кремле хотели бы получить более убедительные разъяснения курса Токио на активное участие в создании явно направленной против России и Китая глобальной системы ПРО, предназначенной для сокращения возможностей российских вооруженных сил наносить ответные удары в случае ракетно-ядерного нападения. Утверждения о том, что современнейшие и весьма дорогостоящие американские системы ПРО устанавливаются на японской земле исключительно с целью противостоять «ракетно-ядерному нападению КНДР» по своей убедительности сродни рассчитанным на простаков заверений о том, что установленные непосредственно у границ РФ американские системы ПРО в Восточной Европе якобы не имеют никакого отношения к России и призваны противостоять ракетному оружию Ирана и той же КНДР.

Видимо, не будет обойден и вопрос о том, как дальше строить отношения с КНДР, руководство которой, отойдя от воинственной риторики, демонстрирует миролюбие и стремление прекратить конфронтацию, налаживать диалог, а в перспективе и сотрудничество с сопредельными странами, включая Японию. Если Россия и Китай усматривают в этом позитивные тенденции и по мере их усиления предлагают снимать экономические санкции, наложенные ООН на КНДР, то официальный Токио продолжает требовать «максимально давить» на Пхеньян, принуждая его к односторонним уступкам и полному разоружению. Заметим, что такая линия плохо координируется с периодическими заявлениями премьер-министра Японии Абэ о желании провести прямую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения накопившихся во взаимоотношениях двух стран проблем, включая проблему захваченных в 70−80-е годы прошлого столетия японских граждан.

На наш взгляд, пора обсудить и выработать меры доверия между военными ведомствами двух стран и находящимися под их руководством войсками, особенно в пограничных районах. Ибо постоянные тревоги и вылеты самолетов ВВС Японии «для перехвата» российских военных самолетов, совершающих тренировочные полеты в нейтральном воздушном пространстве и не нарушающих японскую границу, нагнетают ненужную напряженность, а панические сообщения японских СМИ о «российских бомбардировщиках у японских берегов» пугают простых японцев, возбуждают недобрые чувства в отношении соседней страны.

Ну, а что касается политических и дипломатических отношений двух стран, то они, как известно, искусственно стопорятся давно потерявшей актуальность проблемой заключения между двумя странами мирного договора. Здесь позиции сторон противоположны — японское правительство упорно требует от Москвы отказаться от законно принадлежащих нашей стране Курильских островов в пользу Японии, а российское руководство при полной поддержке народа по этому вопросу твердо заявляет, что суверенитет России над всеми Курильскими островами сомнению не подлежит. И обе стороны не проявляют признаков изменения своих позиций.

В связи с этим недоумение вызывает мнение вызвавшихся комментировать встречу в формате «2 + 2» экспертов газеты «Вечерняя Москва», утверждающих, что «в ближайшее время можно ждать реальных решений, в первую очередь — заключения мирного договора». Мягко говоря, более чем смелое утверждение. Остается предположить, что экспертам этой газеты известно то, что сокрыто от большинства специалистов по отношениям двух стран, включая японских.