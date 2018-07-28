Профессор географического факультете МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Юрьевич Ретеюм закончил исследование, посвященное влиянию сверхновых звезд на биосферу. С некоторыми результатами этого исследования мы знакомим наших читателей

Годичные кольца

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Введение

Подвержена ли биосфера, продукт активности Солнца, воздействию со стороны других светил Млечного Пути? Положительный ответ на этот важный вопрос еще в 1950 году дал палеонтолог О.К. Шиндевольф, выдвинув гипотезу о влиянии вспышек сверхновых звезд на развитие живых организмов. Потребовалось много времени, чтобы пройти путь от постановки соответствующего эксперимента и сбора единичных фактов до обнаружения наиболее убедительных (на сегодня) свидетельств — отклика деревьев, запечатленного в их годичных кольцах.

Автор впервые обнаружил последствия всех семи известных событий генерации космических излучений в период с 185 по 1604 годы, основываясь на итогах анализа свыше 1000 рядов древесных колец самого долгоживущего вида растений.

Начало рассматриваемого междисциплинарного направления связано с именами Б.П. Константинова и Г.Е. Кочарова, предложивших в 1965 году восстанавливать показатели галактических космических лучей в прошлом по данным регистрации изотопов 14С и 10Ве. Эта идея способствовала проведению пионерного исследования по реакции туркестанского можжевельника на последние вспышки сверхновых, выполненного Н.В. Ловелиусом в 1973 году. К сожалению, работы такого рода не имели продолжения более 30 лет.

Полученные в 1974 году экспериментальные результаты по содержанию изотопа углерода 14С в кольцах 400-летних деревьев, резко повышавшегося в моменты появления сверхновых звёзд SN 1572 и SN 1604, подтвердили принципиальную возможность обнаружения следов сверхновых в оболочках планеты. Вскоре, благодаря определению концентраций 10Ве в керне гренландского льда, удалось найти признаки взрыва очень близкой (находившейся на расстоянии всего 150 световых лет от Солнечной системы) сверхновой звезды 10−40 тыс. лет назад. Дополнительные сведения по 10Ве, 14С и 36Cl полностью подтвердили предположение о вспышке сверхновой около 35 тыс. лет назад.

Впоследствии было установлено, что галактические космические лучи приносят на Землю, в частности, изотоп железа 54Fе, аномально высокие концентрации которого вероятно приходятся на время ускоренного видообразования биоты. Однако принятые методы реконструкции фауны пока еще не обладают точностью, необходимой и достаточной для однозначного объяснения феномена геохимических и палеонтологические совпадений.

Очевидно, чтобы убедиться в реальности явления, сходного по свой природе эффекту, предсказанному О.Г. Шиндевольфом, требуется поиск прямых доказательств.

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Вспышки сверхновых и их детекторы

На сегодня по критериям большой длительности наблюдений разными свидетелями появления светила, его фиксированного положения на небосводе, необычной яркости, небольшой галактической широты и существования остатка в Млечном пути (Рис. 1) достаточно определенно выделяется группа из семи близких вспышек сверхновых (Табл. 1).

Рис. 2. Многотысячелетняя остистая сосна в горах White Mountains. Фото Marla Todd

Таблица 1. Хорошо известные сверхновые звезды