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Связка между закупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 и поставками Турции американских истребителей пятого поколения F-35 появилась относительно недавно. Когда в ноябре 2016 года стало известно о переговорах российской и турецкой сторон по вопросу С-400, поначалу США отнеслись к этому событию относительно спокойно. Ведь Турция ранее не раз использовала прием обращения к альтернативным поставщикам вооружений для того, чтобы добиться у Вашингтона преференций.

Так было тогда, когда Анкара вела переговоры с китайской компанией, выигравшей тендер на системы ПВО большой дальности. Не случайно на определенном этапе США стали предлагать Турции вместо российских С-400 свою систему Patriot. Анкара согласилась, но при условии, что получит от американцев технологии, которые позволят начать совместное производство этих систем. Но Вашингтон отказался. Вот что писало в этой связи турецкое издание Yeni Safak: «США решительно отклонили запрос Турции о передаче технологий и даже потребовали гарантий того, что турецкие инженеры никак не будут вмешиваться. Вдобавок, если бы Америка продала Анкаре Patriot, то эти батареи, купленные за миллиарды долларов, по окончании срока их эксплуатации, вне зависимости от того, использовались они или нет, пришлось бы вернуть Америке и с нуля запускать процесс, связанный с приобретением новых систем. К тому же Турция, как и при каждой подобной оборонной закупке, должна была бы сообщать Америке, где она использует ракеты Patriot и против кого, а американские военные периодически приезжали бы в Турцию и пересчитывали ракеты».

Система Patriot

Россия поступила иначе, обозначив двухступенчатый план: на первом этапе предложила закупку готовой продукции, а на втором — совместное производство, и в декабре 2017 года подписала с Турцией кредитное соглашение по С-400. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва «отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением и предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа». При этом по ходу развития событий становилось ясно, что речь идет уже не только о каких-то технических или финансовых вопросах, и многое перетекает в политическую плоскость доверия или недоверия к Анкаре со стороны ее партнеров по НАТО. Перепрыгнуть этот барьер США оказались неготовыми, даже несмотря на то, что Турция для создания национальной системы ПВО подписала соглашение о совместном производстве с Францией и Италией. Только после этого Вашингтон стал оказывать на турок повышенное давление, угрожать различными санкциями, и, как заявлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, «качественно изменить двусторонние отношения».

Не молчали и другие союзники Турции по НАТО, заявлявшие, что в случае развертывания на ее территории С-400 «южная система обороны альянса будет скомпрометирована». Однако Анкара не согласилась с такими аргументами и обозначила новую цель: не только покупать, но и продавать оружие, развивать свою оружейную индустрию, используя собственные и зарубежные передовые технологии. И лишь на этом этапе Вашингтон сделал сильный ход, пообещав заблокировать поставку американских истребителей F-35. Как сообщает американская газета The Washington Times, Сенат США одобрил свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35 из-за ее намерений купить С-400. Но не будем спешить с выводами, которые делают сейчас многие российские эксперты, заявляя, что сделка с поставками Турции американских самолетов заморожена. Это не совсем так. Окончательное решение за Пентагоном, который должен проанализировать ситуацию и в течение 90 дней предоставить Конгрессу доклад о том, как прекращение участия Анкары в программе F-35 может повлиять на американо-турецкие отношения, а также на планы Турции по приобретению российских С-400. На данном этапе Пентагон считает, что сделка по F-35 «носит политический характер», а вот Эрдоган уверен в том, что и президент США Дональд Трамп не допустит введения санкций в отношение Анкары из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем. На наш взгляд так оно и будет, поскольку ни Турция, ни США не намерены разрывать союзнические отношения.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Другое дело, как Вашингтон будет оценивать действительно новую политику Турции в отношении с Западом в целом и с НАТО в частности, ориентированную, как ни крути, но все же на определенную независимость, но без перехода пока что «красной черты» в отношениях с НАТО и США. Как пишет известный турецкий аналитик Атилла Есилада, «Турции рано или поздно придется делать выбор между НАТО, Европейским союзом и Ираном с Россией». Хотя не сегодня и не завтра.