В настоящий момент администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить режим санкций в отношении Ирана, который был снят после подписания ядерного соглашения в 2015 году. Вашингтон стремится создать «глобальную коалицию, чтобы оказать давление на Иран и остановить (его гнусное поведение)». Трамп намерен оказать на Иран максимальное давление, чтобы подписать с ним более выгодную сделку по ядерной программе. Однако Трамп может потерпеть неудачу, пишут Ариан Табатабай и Дина Исфандиярова в статье для американского издания The Foreign Policy.

Mil.ru Флаги России и Ирана

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Не только европейские союзники США отказываются выходить из ядерного соглашения с Ираном и вводить новые санкции, но также КНР и Россия готовы поддержать Тегеран. Иран традиционно смотрит на Россию и Китай как на бастион, в котором можно укрыться от посягновений со стороны Запада.

После Исламской революции 1979 года, когда был свергнут поддерживаемый США шах Мохаммед Реза Пехлеви, Иран оказался в международной изоляции. Вашингтон предпринял меры в ответ на кризис заложников и антизападную риторику нового режима, перерезав все связи с Тегераном. Совместно со своими союзниками США стремились сдержать новый режим. Вскоре Соединенные Штаты и Европа — когда-то ключевые партнеры Ирана — прекратили политические, экономические и военные отношения с Тегераном. В результате Ирану пришлось налаживать связи со странами, которые не придавали особого значения антииранской политике Запада.

Мохаммед Реза Пехлеви

На протяжении десятилетий после революции 1979 года Тегеран продолжал укреплять свои политические, экономические и военные связи с Пекином и Москвой. Во время ирано-иракской войны Китай оказал Тегерану военную поддержку. Китай был практически единственным поставщиком, который готов был предоставить Ирану военную технику. Когда война закончилась, Пекин взял на себя ведущую роль в постконфликтном восстановлении страны, сконцентрировав усилия на инфраструктурных проектах и поставках потребительских товаров.

Россия начала работать с Тегераном в конце 90-х годов в рамках развития портовой и железнодорожной инфраструктуры Ирана. Когда практически все поставщики ушли из иранского ядерного сектора, Москва стала постепенно наращивать свое присутствие, достигнув квазимонополии к началу текущего века.

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Пекин и Москва неохотно участвовали в международных усилиях по изоляции Ирана после того, как в 2000-х годах были обнародованы секретные аспекты иранской ядерной программы. Россия и Китай использовали международную изоляцию Ирана для расширения своих позиций и влияния в стране. Иран, в свою очередь, использовал отношения с Москвой и Пекином для компенсации ущерба, причиненного санкциями. Тегеран также стремился построить с Россией и Китай сложные политические связи, которые Москва и Пекин стали бы защищать в случае, если бы Запад снова захотел установить международную изоляцию.

Kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

Однако Тегерану было совсем непросто выстраивать отношения с Россией и Китаем, в основном из-за их ненадежности и некачественного исполнения работ. Например, российские и китайские проекты могли затягиваться на долгие годы. Москва строила атомную электростанцию вблизи города Бушер в течение 19 лет, а Пекин ввел в эксплуатацию первую линию метро в Тегеране только через пять лет с момента подписания соглашения между Китаем и Ираном. Работы по расширению метро продолжаются по сей день.

К 2012 году, когда Иран был уже сыт по горло отношениями с Россией и Китаем, он предпринял попытки возобновить отношения с Западом. Иран вернулся за стол переговоров. Тегеран жаждал нормализации статуса страны на международной арене и стремился к получению доступа к международным рынкам, поставщикам и более качественной европейской продукции. Но как показала история, Иран не может полагаться исключительно на Запад, поэтому Тегеран продолжал углублять свои связи с Россией и Китаем.

В последние несколько лет Россия сыграла важную роль в развитии иранской ядерной и аэрокосмической промышленности. Россия также обеспечила поставки самолетов. Всё это в значительной степени поддерживает иранскую региональную деятельность на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

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Иран становится для Китая всё более привлекательным партнером, учитывая зависимость Пекина от энергоресурсов и его инициативу «Один пояс и один путь». Китай по-прежнему принимает активное участие в развитии инфраструктуры Ирана, включая строительство плотин, электростанций, цементных заводов, сталелитейных предприятий, автомагистралей и аэропортов. Обе страны также предоставляют Ирану военные технологии и проводят совместные военные учения в Персидском заливе и Каспийском море.

English.khamenei.ir Си Цзиньпин и Али Хаменеи

Россия и Китай присутствуют на иранском рынке на протяжении многих лет и хорошо в нём ориентируются. Обе страны ищут способы для того, чтобы изолировать свои и местные иранские банки от воздействия американских санкций.