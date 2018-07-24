Россия и Белоруссия — союзные государства с тесными экономическими, политическими и социокультурными связями. Однако планируемая в последние двадцать лет интеграция так и не случилась. Более того, в последние годы мы всё чаще наблюдаем сложные российско-белорусские конфликты, которые то и дело возобновляются. Союзные государства, по сути, всё больше отдаляются друг от друга. От того, как теперь будут развиваться отношения между Москвой и Минском, зависит будущее всего Союзного государства.

Белоруссия

Какую роль в этом процессе играют СМИ? С одной стороны, в некоторой степени отражают взгляды населения стран и, главное, — позицию властей. С другой, оказывают влияние на формирование представлений людей по различным вопросам, касающимся российско-белорусских отношений. Информационные агентства здесь играют роль «поставщиков» новостей другим СМИ, то есть занимают ключевую роль в этом процессе. Корреспондент ИА REGNUM провёл контент-анализ по двум ИА Белоруссии — государственному «БелТа» и столичному «Минск-новости».

Для исследования был выбран период с января по июнь 2017 года по неделе в каждом месяце, что обусловлено происходящими событиями, которые связаны с увеличением напряжения в отношениях между странами и последующими попытками сторон разрешить кризисные вопросы. Например, события вокруг нефтегазового кризиса, споров из-за контроля на границе, поставок «санкционки» через республику или экспорта продовольствия. За исследованный период в агентствах «БелТа» и «Минск-новости» было опубликовано в общей сложности 7 672 материалов на разные темы, из них 409 — на российскую тематику (около 5,3% от общего количества). Основная часть пришлось на «БелТу» — 376 материалов (91,9%), на второе агентство — 33 материала (8,1%).

Какие это тексты и о чем они?

Больше всего белорусские информагентства пишут о России и российско-белорусских отношениях в контексте политики — 27,9% (114 материалов), экономики (21,5% — около 88 материалов), социальной сферы (19,1% — 78 материалов), о происшествиях (13,4% — 55 текстов), о культуре (10,5% — 43 текста), о науке (3,9% — 16 текстов) и о спорте (3,7% — 15 материалов).

ИА REGNUM Диаграмма

В материалах белорусских ИА, связанных с Россией, нередко встречаются эмоционально окрашенные слова, что может говорить о субъективном подходе к освещению событий. В 33,3% случаев это положительно окрашенные слова, а 7,3% — отрицательные. В остальных 59,4% случаев каких-либо эмоционально окрашенных слов не встречается.

ИА REGNUM Диаграмма

Однако отсутствие или наличие таких слов ещё не говорит о том, как в целом подаются материалы. Субъективизм может выражаться и через подбор фактов, их подачу, недоговорки или попросту умалчивание. Для этого далеко не всегда необходимо «острое слово». Так, в 11,2% случаев материалы ИА Белоруссии имеют ярко выраженный негативный посыл, в 50,4% — положительный. Лишь в 38,4% случаев материалы нейтральные.

ИА REGNUM Диаграмма

В каких текстах белорусские ИА чаще всего используют эмоционально окрашенные слова?

ИА REGNUM Диаграмма

Для ответа на этот вопрос мы исследовали соотношение тем и таких слов. Здесь сразу можно заметить, что среди материалов, в которых было использовано негативно эмоционально окрашенное слово, 60% — о политике. 13,3% приходится на экономику, по 6,7% на социальную тему и происшествия. Яркие тому примеры — растиражированное в СМИ высказывание председателя Белорусской федерации легкой атлетики, депутата палаты представителей В.А. Девятовского о том, что «со стороны союзника к договоренностям то и дело приплюсовываются разного рода оговорки»; или материалы о том, что «без российской нефти белорусы проживут», и тому подобное.

В текстах о культуре и науке негативно окрашенные слова и выражения же не встречаются вовсе. Положительно часто встречаются в материалах о культуре (20,6%). Например, это тексты, посвященные Дню Победы, с комментариями политиков и артистов («демонстрирует величие той огромной страны, которая победила фашизм», «мы должны быть вечно благодарны тем, кто завоевал Великую Победу»).

Это значит, что события в сфере культуры представлены в позитивном ключе, вызывают гораздо больше положительного эмоционального отклика и являются аспектом сближения позиций двух стран. Политика и экономика России для белорусских ИА, напротив, является аспектом существенного разграничения взглядов.

А как насчёт общей коннотации материалов?

Данные о соотношении общей коннотации материалов и тем демонстрируют несколько иной результат. Дело в том, что здесь основная концентрация материалов с общей негативной оценкой России сосредоточена в сфере происшествий (50%). Такой результат может быть связан тем, что в апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл теракт, о чём информагентства активно писали, а кроме того, негативная оценка часто даётся в материалах, посвященных наркотрафику.

Однако основная концентрация материалов с общей положительной оценкой России снова сосредоточена в текстах о культуре. Так, эта сфера в целом белорусскими информационными агентствами оценивается позитивно, чего нельзя столь определённо сказать о других областях взаимодействуя России и Белоруссии.

Какие инфоповоды?

Примерно в половине случаев ИА используют какое-либо событие как информационный повод (51,8% или 212 материалов), в остальной половине инфоповодом является чье-либо высказывание (48,2% или 197 текстов). Второй подход более характерен для «БелТы». В агентстве «Минск-новости» заявления политиков, экспертов крайне редко используют как повод для создания текста.

Распределение оценочных слов в материалах разного типа

Однако другое дело, когда инфоповодом становится чьё-либо высказывание, ведь живая речь куда эмоциональнее, ярче и, разумеется, субъективнее. Тогда эмоционально окрашенных слов нет только в 44,3% случаев. В 44,7% используются положительно эмоционально окрашенные слова. Например, высказывания Александра Лукашенко, которые цитируют агентства, о союзной стране: «Россия — это святое» или «Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Потому что это наши соседи».

Зачем делить информационные поводы по критериям «событие» и «высказывание? Когда были изучены данные о соотношении типов материалов и эмоционально окрашенных слов, то выяснилось, что среди материалов, где инфоповодом является событие, в 73,6% случаев отсутствуют эмоционально окрашенные слова в отношении РФ. В остальных случаях они в основном положительные (22,6%) и лишь в 3,8% случаев отрицательные.

В 11,2% случаев встречаются отрицательные эмоционально окрашенные слова. Например, заявления того же Лукашенко о России уже в другом ключе: «не мешайте торговать» (России); «просто наплевательское отношение» и так далее.

Сами информационные агентства стараются не использовать эмоционально окрашенные слова в отношении России, пытаются формально выдерживать нейтральный тон. Тем не менее когда речь идёт, например, о комментарии, то инициаторы высказываний часто куда более эмоционально высказываются о России и по вопросам российско-белорусских отношений.

Связано ли прямо использование эмоционально окрашенных слов с общей оценкой России?

Данные о соотношении общей оценки России и эмоционально окрашенных слов в отношении РФ выявили интересную ситуацию. В целом в текстах с общей положительной коннотацией материалов чаще всего используются положительные эмоционально окрашенные слова (60,7%). В более или менее нейтральных материалах эмоционально окрашенные слова обычно не используют (89,8%), а в материалах с общим негативным посылом — основная концентрация эмоционально негативно окрашенных слов (50,0%).

Казалось бы, всё логично. Однако сложно не заметить, что только в половине текстов с негативной коннотацией используются какие-либо «острые» слова. Что же в остальной половине? В 47,8% случаев, когда информагентства Белоруссии никаких эмоционально окрашенных слов не используют, общий посыл текста негативный. То есть здесь для читателя нет каких-либо «слов-маркеров», по которым можно было опознать материал как необъективный. Это вовсе и не обязательно. Здесь за ширмой нейтральности скрывается легко считываемый негативный посыл.

ИА REGNUM Диаграмма

Что всё это значит?

Контент-анализ показал, что хотя образ России в «БелТе» и «Минск-новостях», скорее, представлен нейтрально, в целом он соответствует актуально проводимой белорусскими властями политики «многовекторности», которую многие специалисты считают весьма противоречивой, недостаточно эффективной, а главное — разрушительной для Союзного государства. В результате если в социокультурной сфере информагентства республики демонстрируют близость и взаимопонимание по отношению к России, то освещение политических и экономических вопросов представлено в ином контексте и демонстрирует наличие существенных противоречий между странами.

При этом сами белорусские ИА пытаются формально выдерживать нейтральный тон. Но в это же время дают на своих площадках возможность спикерам высказывать куда более эмоциональные заявления в отношении союзного государства, которые довольно часто негативны и которые оказывает значительное влияние на формирование образа России. То есть, по сути, косвенно перекладывают ответственность.

Заметно, что за счёт отображении в белорусских ИА государственной политики «многовекторности» образ России в белорусских информагентствах несколько меняется в зависимости от степени «дружественности» в определенный период между нашими странами. Например, до разрешения нефтегазового конфликта информационные агентства республики делали упор непосредственно на заявления политиков по этому поводу, которые часто имели довольно заметную негативную окраску. Позднее желание сослаться на чье-либо мнение у ИА не пропало, но поскольку сами высказывания (в основном политиков и чиновников) были посвящены восстановлению взаимоотношений и наращиванию сотрудничества, то и образ России в материалах информагентств несколько изменился в положительную сторону.

Так какой он, образ России? Нельзя сказать, что он явно положительный или, напротив, негативный. Куда более актуально говорить о нейтрализации образа России. Он, судя по материалам агентств «БелТа» и «Минск-новости», в целом мало соответствует образу союзного для Белоруссии государства.