



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Судя по заявлениям бакинских политиков и многочисленным публикациям в местной прессе, недавние события в Гяндже потрясли азербайджанское общество, перед которым встали проблемы, которые необходимо решать властям. И вопросы, на которые нужно давать ответы.

Напомним, что во время проведения Азербайджаном масштабных военных учений в зоне противостояния с Арменией в Республике Арцах (Нагорный Карабах) буквально спустя час-два после аварии на Мингечаурской ТЭЦ была парализована вся энергосистема республики, а в Гяндже состоялось покушение на главу исполнительной власти Эльмара Велиева. Затем в Гяндже прошел несанкционированный митинг, при разгоне которого погибли два офицера полиции. Первоначально официальный Баку заявлял, что имеет дело с событиями криминального свойства. Но позже он заговорил о действиях исламистких радикалов, об их поддержке извне с кивком в сторону Ирана и даже об «армянском и русском следах».

Мы не будем спешить с какими-либо выводами, которые предстоит сделать все же азербайджанским правоохранительным органам. Сегодня речь о другом. О том, как азербайджанский агитпроп вырабатывает аргументацию в обоснование какого-либо положения, какие использует логические приемы для подтверждения истинности своих суждений, выстраивает способы связи между тезисом и выводами. Взяв в руки учебник логики, обозначим: тезис должен быть ясно и точно сформулирован и оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства. Нарушением этого правила может быть ошибка («потеря тезиса») либо уловка («подмена тезиса») или «логическая диверсия».

President.az На церемонии открытия проекта TANAP

Вот почему вызывает удивление повышенное стремление близких к власти бакинских политологов в так называемом «гянджинском силлогизме» в качестве первой посылки квалифицировать события в Гяндже в качестве ответа «врагов» на запуск газопровода TANAP, который подается официальными изданиями и политиками как единственный гарант энергетической безопасности Европы. «Если учесть, что в мире давно идет настоящая газовая война и вдобавок наша страна находится между двумя государствами, которые имеют огромные и, как говорится, частично ущемленные интересы (имеются в виду санкции против Ирана и прессинг против российского господства на европейском рынке) в мировом нефтегазовом рынке, — пишет азербайджанский эксперт Гусейнбала Салимов, — то сразу станет ясным, почему же запуск TANAP должен был сопровождаться какими-то неприятными политическими осложнениями в Азербайджане». И добавляет:

Наш газовый проект имеет огромные геоэкономические перспективы, так как и страны Центральной Азии не скрывают свою заинтересованность в расширении или дополнительном развитии данного транзитного коридора, который уже получил название «энергетического Шелкового пути. Если учесть и такое обстоятельство, что сейчас США стремятся выйти на новый уровень взаимоотношений со странами Центральной Азии, особенно, с Казахстаном, стараясь использовать его морские порты для военной логистики, тогда станет ясным, что транскаспийский энергетический коридор не является плодом фантазии только политических мечтателей и футурологов и в один прекрасный день может превратиться в реальность».

Фантазии действительно налицо, как и ложный тезис. Согласно данным американского издания Oil Price, в настоящее время более половины потребляемой в Евросоюзе энергии импортируется. Россия поставляет 37,4% природного газа из общего ежегодного объема в 600 млрд кубометров, который получают страны — члены ЕС. По TANAP планируют отправлять около 13 млрд кубометров газа. Москва в сотрудничестве с Анкарой в настоящее время строит трубопровод «Турецкий поток». Потребление природного газа в Турции составляет 50 млрд кубометров в год. 24−25 млрд обеспечивает Россия. Азербайджанские 16 млрд кубометров газа несопоставимы с российскими 193 млрд. К тому же, по сведениям авторитетных западных экспертов, Баку намеренно завышает данные о запасах углеводородного сырья в своем секторе Каспия, тогда как суммарные запасы нефти в регионе оцениваются в 48 млрд баррелей, что составляет всего 3,5% мировых запасов нефти.

Ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

Поэтому эта посылка в «гянджинском силлогизме» апеллирует ко внутренней аудитории, но она — некорректный способ перевода внимания с внутриполитических проблем на внешние и надуманные «угрозы» без логической увязки через выставление нерелевантных вопросов и не по существу главной проблемы. Однако, исходя из этого, многие в Азербайджане уверены в том, что события в Гяндже были организованы «внешними силами», и потому оценивают волнения только как часть глобальной войны за передел сфер влияния в регионе. Одновременно чуть более корректно, хотя не совсем, выстраивается другой силлогизм. Так, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на мероприятии, посвященном второй годовщине попытки государственного переворота 15 июля в Турции, заявил о схожести событий, произошедших в Турции, с событиями, произошедшими в Гяндже.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка переворота с участием военных. Гасанов — чиновник компетентный, раз он так говорит, то это означает, во-первых, признание факта попытки госпереворота в Азербайджане или наличия в республике серьезного протестного электората. При этом уточним: события 15 июля 2015 года в Турции до сих пор остаются загадочными, а участие внешних сил в интриге — пока не доказанным. Известны только результаты: выстраивание в Турции жесткой президентской вертикали власти и отход от европейских стандартов демократии. Что же касается Азербайджана, то азербайджанский президент Ильхам Алиев проблему личной власти стал решать вскоре после апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе и закрепил ее по итогам досрочных президентских выборов 11 апреля сего года.

Если он в силу определенных внутренних и, возможно, внешнеполитических причин станет следовать сценарию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, то ему необходимо будет не только завышать масштабность и значимость гянджинских событий, но и определить, подобно Эрдогану, вектор их внешнеполитической ориентации. Для того, чтобы задуманная пьеса соответствовала бы канонам политической драматургии. Не случайно один бакинский эксперт символически озаглавил одну из своих последних статей так: «На нашу долю выпала участь жить в соседстве с Ираном и Россией (после Гянджи)». Он пишет, что «Азербайджан находится в очень сложном геополитическом ареале. Он на севере граничит с Россией и на юге же с Ираном», у которых «довольно серьезные, даже неразрешимые проблемы с Западом». И далее:

Нам особенно трудно найти язык с Ираном. Как бы мы ни старались убедить Тегеран в искренности своих намерений, Иран все равно считает Азербайджан плацдармом для США и Израиля».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль вовлекает Азербайджан в противостояние с Ираном

То есть перебрасывается «мостик дестабилизации» из Ирана в Азербайджан, тогда как в Тегеране все воспринимается с точностью до наоборот. Как заявил в этой связи пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми, против Тегерана «в течение последних недель некоторые центры развернули просчитанную, конкретную психологическую войну». Очевидно то, что в описаниях и в оценках «феномена Гянджи» и его последствий официальный Баку не озабочен подбором аргументов, которые бы стимулировали размышления в направлении плодотворной дискуссии и достижения истины. Признак плохой, но многозначительный, ведь авторитетные азербайджанские специалисты не исключают в будущем повторения гянджинских событий.