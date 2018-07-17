Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин только что завершили переговоры в Хельсинки. СМИ вынесли один единственный вердикт: все произошедшее было катастрофой. По словам сенатора-республиканца Джона Маккейна, это было «одно из самых позорных выступлений американского президента», пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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Резкой критике подверглись не темы, которые были подняты на саммите, не политические уступки, которые мог бы сделать Трамп, а явная двусмысленность Трампа по поводу «вмешательства» Москвы в президентские выборы 2016 года. В 2017 году Трамп также отрицал причастность России к «вмешательству» в выборы, как будто у Москвы вообще не было никаких мотивов для вмешательства в избирательную систему США. В этот раз произошло другое: Трамп не только упустил шанс публично отчитать Путина, но также предположил, что слово Путина по данному вопросу более надежно, чем единодушное мнение всего разведывательного сообщества США и результаты отдельных расследований, проведенных комитетами по разведке палаты представителей и сената США. Казалось, что Трамп намеренно решил обмануть сам себя, вообразив, что признание позиции Путина волшебным образом позволит трансформировать нынешние отношения между США и Россией в какие-то особые отношения. Корреспонденты, освещавшие переговоры, были просто «ошеломлены».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

Возможно, мы так никогда и не узнаем, удалось ли Трампу занять более агрессивную позицию в отношении российских кибератак, когда он проводил конфиденциальные переговоры с Путиным. Сейчас это, наверное, уже не имеет особого значения. По словам председателя комитета сената по международным отношениям Боба Коркера, совместная пресс-конференция Трампа и Путина «заставила нас посмотреть на то, как нация может легко поддаться влиянию». Уже появились различные спекуляции, согласно которым, у Москвы есть на Трампа весомый компромат. Иначе как еще можно объяснить его покорность Путину?

Если главной целью встречи в Хельсинки было принятие политически смелого шага в стремлении к более стабильным и более конструктивным отношениям с Москвой, комментарии Трампа о вмешательстве России оказали негативное влияние на внешнеполитическую цель. Даже самый крикливый антироссийский ястреб в Вашингтоне не сможет доказать, что сближение между США и Россией не будет отвечать интересам США. В конце концов, Соединенные Штаты и Россия — это страны, на долю которых приходится 90% мирового ядерного запаса, и которые нередко оказываются на противоположных сторонах баррикад. На Украине российские военные поддерживают пророссийские силы, сражающиеся с украинской армией, которой США поставляют противотанковые ракеты. В Сирии ВВС США совершают авиаудары по позициям российских наемников. Российские порты открыты для северокорейских танкеров несмотря на то, что резолюцией Совета Безопасности ООН установлены санкции против КНДР.

Оставить американо-российские отношения в нынешнем состоянии означало бы полное отсутствие политической мудрости у американского руководства. Утверждение Трампа о том, что позитивные отношения с Кремлем — «это хорошо, а не плохо», полностью отвечают интересам США, даже если он не может объяснить, почему это так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

Проблема в том, что Трамп любит все усложнять. В Вашингтоне уже давно укоренилась российская оппозиция, порой граничащая с паранойей. Республиканцы и Демократы занимают противоположные позиции, как только речь заходит о необходимости выбрать меру наказания для правительства Путина. В сегодняшнем политическом климате сотрудничество с Москвой по любому вопросу станет в лучшем случае пустой тратой времени, а в худшем случае — актом вероломства.

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Короче говоря, улучшение американо-российских отношений — это дело долгое и трудное. Трамп заслуживает доверия, поскольку он попытался сломить сложившуюся тенденцию, согласно которой против России нужно ввести как можно больше санкций. Остается только надеяться, что отказ от мнения американского разведывательного сообщества в отношении «вмешательства» в последние президентские выборы США не спровоцирует реакцию американского истеблишмента, которая ликвидирует все возможности для внешнеполитической разрядки.