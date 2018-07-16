Австралия усиливает свой военно-морской флот с британской помощью, и это, вероятно, вызовет недовольство со стороны китайского руководства. Во время переговоров в Лондоне в прошлый вторник, 10 июля, министр обороны Австралии Кристофер Пайн и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подчеркнули, что их страны привержены укреплению военного потенциала, взаимодействию и инновациям посредством расширения промышленного сотрудничества, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Korabli.eu Фрегат типа 23 HMS Sutherland

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Встреча состоялась после того, как австралийское правительство подписало с британской оборонной компанией BAE Systems контракт на строительство девяти современных противолодочных кораблей. Сумма сделки составляет $26 млрд. Канберра выступает против расширяющегося военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживает американские операции по поддержанию свободы навигации в Южно-Китайском море, которые направлены на противодействие китайскому процессу милитаризации.

Британский фрегат типа 23 HMS Argyll, оснащенный сверхзвуковыми ракетами Sea Ceptor, направляется в Восточную Азию. Два других британских военных корабля уже размещены там для поддержки военно-морских операций США. Один из них — фрегат типа 23 HMS Sutherland — принял участие в учениях с Королевским австралийским флотом в последние несколько месяцев.

Richard Grant Фрегат типа 23 HMS Argyll

Компания BAE Systems построит для ВМФ Австралии девять фрегатов типа 26, которые должны будут заменить фрегаты типа «Анзак». Строительные работы должны начаться в 2020 году, и ожидается, что первый военный корабль введут в эксплуатацию в конце 2020-х годов. Новые австралийские фрегаты будут оснащены американской корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «Иджис» и стандартными ракетами SM-2.

Следует отметить партнеров, подписавших соглашения о защите пяти держав: Великобританию, Новую Зеландию, Сингапур и Малайзию. Кроме того, Австралия укрепляет оборонительные связи с Японией, Южной Кореей и Индией. Излишне говорить, что все эти страны в основном враждебны к военным достижениям Китая в Южном и Восточно-Китайском морях и в Индийском океане.

Австралийское правительство обеспокоено растущей силой подводного флота Китая. Военно-морской флот Народной Освободительной армии имеет в своем распоряжении 73 подводные лодки, из которых десятка подлодок, как говорят, является атомной.

Однако российские подводные силы также находятся под пристальным наблюдением австралийских военно-морских стратегов. Москва, которая в последние годы укрепила военное сотрудничество с Пекином, имеет в своем распоряжении 21 подводную лодку, развернутую в западной части Тихого океана, включая ряд атомных кораблей класса «Борей» и «Акула». Кроме того, к ноябрю 2020 года к российскому тихоокеанскому флоту присоединятся две мощные дизель-электрические подводные лодки типа «Варшавянка».

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В Восточной Азии идет гонка вооружений, и Австралия принимает в ней участие, инвестируя миллиард долларов в передовые военно-морские системы. Помимо девяти новых фрегатов, в будущем планируется развернуть 12 дизельных электрических подводных подлодок Shortfin Barracuda, разработанных французским военным подрядчиком Naval Group и 12 самолетов P-8A Poseidon Maritime Patrol, изготовленных по заказу США.

Разработанный для многоцелевых миссий, британский фрегат способен выполнить широкий спектр задач. Хотя будущие военно-морские силы Канберры не будут сопоставимы с Пекином. Всё это может сработать при помощи США.