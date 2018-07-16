Asia Times: Австралия готовится ловить подлодки КНР в Южно-Китайском море
Австралия усиливает свой военно-морской флот с британской помощью, и это, вероятно, вызовет недовольство со стороны китайского руководства. Во время переговоров в Лондоне в прошлый вторник, 10 июля, министр обороны Австралии Кристофер Пайн и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подчеркнули, что их страны привержены укреплению военного потенциала, взаимодействию и инновациям посредством расширения промышленного сотрудничества, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.
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Встреча состоялась после того, как австралийское правительство подписало с британской оборонной компанией BAE Systems контракт на строительство девяти современных противолодочных кораблей. Сумма сделки составляет $26 млрд. Канберра выступает против расширяющегося военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживает американские операции по поддержанию свободы навигации в Южно-Китайском море, которые направлены на противодействие китайскому процессу милитаризации.
Британский фрегат типа 23 HMS Argyll, оснащенный сверхзвуковыми ракетами Sea Ceptor, направляется в Восточную Азию. Два других британских военных корабля уже размещены там для поддержки военно-морских операций США. Один из них — фрегат типа 23 HMS Sutherland — принял участие в учениях с Королевским австралийским флотом в последние несколько месяцев.
Компания BAE Systems построит для ВМФ Австралии девять фрегатов типа 26, которые должны будут заменить фрегаты типа «Анзак». Строительные работы должны начаться в 2020 году, и ожидается, что первый военный корабль введут в эксплуатацию в конце 2020-х годов. Новые австралийские фрегаты будут оснащены американской корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «Иджис» и стандартными ракетами SM-2.
Следует отметить партнеров, подписавших соглашения о защите пяти держав: Великобританию, Новую Зеландию, Сингапур и Малайзию. Кроме того, Австралия укрепляет оборонительные связи с Японией, Южной Кореей и Индией. Излишне говорить, что все эти страны в основном враждебны к военным достижениям Китая в Южном и Восточно-Китайском морях и в Индийском океане.
Австралийское правительство обеспокоено растущей силой подводного флота Китая. Военно-морской флот Народной Освободительной армии имеет в своем распоряжении 73 подводные лодки, из которых десятка подлодок, как говорят, является атомной.
Однако российские подводные силы также находятся под пристальным наблюдением австралийских военно-морских стратегов. Москва, которая в последние годы укрепила военное сотрудничество с Пекином, имеет в своем распоряжении 21 подводную лодку, развернутую в западной части Тихого океана, включая ряд атомных кораблей класса «Борей» и «Акула». Кроме того, к ноябрю 2020 года к российскому тихоокеанскому флоту присоединятся две мощные дизель-электрические подводные лодки типа «Варшавянка».
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В Восточной Азии идет гонка вооружений, и Австралия принимает в ней участие, инвестируя миллиард долларов в передовые военно-морские системы. Помимо девяти новых фрегатов, в будущем планируется развернуть 12 дизельных электрических подводных подлодок Shortfin Barracuda, разработанных французским военным подрядчиком Naval Group и 12 самолетов P-8A Poseidon Maritime Patrol, изготовленных по заказу США.
Разработанный для многоцелевых миссий, британский фрегат способен выполнить широкий спектр задач. Хотя будущие военно-морские силы Канберры не будут сопоставимы с Пекином. Всё это может сработать при помощи США.