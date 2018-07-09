Неделя в Татарии прошла с уклоном в экономику и налаживанием новых бизнес-связей: участие в «Иннопроме», соглашение с китайской провинцией Хэйлунцзян, соглашения о сотрудничестве с Курганской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областями, участие главы республики в церемонии инаугурации президента Турции и нефтяной саммит в республике.

Татария

Глава региона Рустам Минниханов стал «Почётным разведчиком недр», звание которого ему присвоили на ежегодном нефтяном саммите. На мероприятии Минниханов заявил, что проблема ухудшения ресурсной базы в этой сфере — общероссийская и нужны рентабельные технологии добычи, а ещё нужно «активно идти на внешние рынки», и добавил, что «то, что мы имеем, надо еще уметь продавать».

На нефтеперерабатывающем комплексе компании «Татнефть» — «ТАНЕКО» на прошлой неделе запустили две новые установки, которые позволят увеличить выпуск авиационного керосина ряда марок и дизельного топлива «Евро-5».

Комитет по туризму Татарии подсчитал экономический эффект от чемпионата мира по футболу — 2018, который составил около 11 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше, чем изначально планировалось. И это несмотря на то, что средний чек туристов составлял порядка 37 тыс. рублей — больше, чем среднереспубликанская зарплата в месяц.

В сфере трудовых прав — скандал. На 488 предприятиях региона работники в 2018 году получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

А вот в долевом строительстве, наоборот, приятные новости. Власти республики пообещали в 2018 году сдать шесть проблемных долевых объектов и закрыть «квартирный вопрос» для 568 дольщиков.

Разделение министерства по делам молодёжи и спорту Татарии на два ведомства весьма недёшево обошлось бюджету. Численность работников ведомств вырастет в два раза против работавших в едином министерстве, расходы на зарплаты вырастут в семь раз в месяц, а размещать министерство по делам молодёжи планируется в особняке, который ранее предстояло реализовать за 110 млн рублей и пополнить на эту сумму казну региона.

Определяются кандидаты на основные выборные кампании сентября 2018 года. На мандат, освободивший после перехода Марата Садыкова на пост министра здравоохранения, претендуют шестеро — журналист, бизнесмены, помощник депутата Госдумы и депутат Казанской гордумы. Всего в регионе на 2 и 9 сентября намечено 209 кампаний.

Благотворительный фонд Тимура Исламова, специализирующийся на профилактике ВИЧ и помощи наркозависимым, по результатам внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов. Эксперты считают, что это «приведет к ухудшению ситуации с распространением ВИЧ» в регионе.

В Альметьевском районе разворачивается скандал с участием главы города. Казанские СМИ считают, что Айрат Хайруллин «в шаге от уголовного дела», а инициатор этого — фермер, который хотел выращивать картошку в районе альметьевской «рублёвки», на том участке, что вроде бы находится в аренде у Хайруллина. Сам глава нефтяной столицы региона отрицает свою причастность к этому делу, хотя в его декларации за 2017 год некий земельный участок на 2,9 тыс. кв. м фигурирует.

Нефтяной саммит

В Татарии на прошлой неделе прошёл ежегодный нефтяной саммит, который с 2001 года принимает у себя база отдыха в пгт. Карабаш. В этом году пленарное заседание было посвящено теме человеческого капитала как базиса технологического прорыва нефтегазового комплекса республики. Участие в мероприятии принял замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Открывая саммит, Рустам Минниханов отметил, что ждёт открытия в Альметьевске высшей школы нефти международного уровня.

«Нефтяная промышленность — это основа экономики нашей республики и в целом для нашей страны сегодня и завтра. Мы понимаем, что такой центр обучения должен быть. В последние годы мы в республике работаем в части создания ресурсных центров, потому что вся наша система начального профессионального образования была оторвана от жизни. И вот сегодня уже порядка 30 ресурсных центров есть в республике, и эта работа и далее будет продолжена», — заявил он, а говоря о подготовке специалистов добавил, что «это должны быть люди новой формации» и не нужно закрываться периметром региона, страны, а нужно — «активно идти на внешние рынки».

Tatarstan.ru Президент Республики Татарстан Устам Минниханов. Нефтяной Саммит 2018

По словам Минниханова, «то, что мы имеем, надо еще уметь продавать», так как «за 75 лет накоплен огромный потенциал», и «все это надо упаковывать и правильно продавать», и, по его мнению, «молодежь с этим справится».

Глава Татарии отметил, что если нет современных специалистов, то «о какой цифровой экономике мы можем говорить».

"Вся эта система требует уже совершенно других навыков. Мы каждый год посещаем форум в Давосе и знаем — мир стоит перед большими изменениями», — заявил он.

Говоря о проблемах, Минниханов заявил, что актуальной остается задача развития сырьевой базы, вовлечение в эффективную разработку трудноизвлекаемых запасов.

«Проблема ухудшения ресурсной базы — общефедеральная. Доля так называемых сложных запасов как в структуре открываемых месторождений, так и в добыче постоянно увеличивается. Сейчас 60−70% добычи в России уже можно причислить к трудноизвлекаемым запасам. Нужны рентабельные технологии добычи», — резюмировал он.

Напомним, в Татарии в первом полугодии 2018 года добыто порядка 17,641 млн тонн нефти, что на 0,7% меньше, чем за такой же период 2017 года. Спад связан с выполнением Россией условий соглашений «ОПЕК плюс».

В рамках саммита Рустаму Минниханову присвоено звание «Почетный разведчик недр». Приказ об этом подписан министерством природных ресурсов и экологии РФ, а отличительный знак вручил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

В преддверии саммита глава региона совместно с Сорокиным дали старт работе двух новых установок гидроочистки керосина и дизельного топлива на заводе «ТАНЕКО». Они позволят увеличить выпуск авиационного керосина марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 тыс. тонн и дизельного топлива «Евро-5» — до 3 млн тонн в год. Объём инвестиций в проект превысил 307 млрд рублей. Новые установки позволили также увеличить число рабочих мест еще на 80.

«В Татарстане накоплен хороший опыт в области импортозамещения, создана уникальная база компетенций, которые будут основой для дальнейшего развития страны», — заметил замминистра энергетики РФ.

Татария на «Иннопроме-2018»

Делегация Татарии активно поработала на Международной выставке промышленности и инноваций «Иннопром-2018», которая прошла с 9 по 12 июля в Екатеринбурге.

Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах на 2018−2020 годы.

«Уверен, что документ, который мы подписали сегодня, приведет к расширению сотрудничества и увеличению товарооборота», — отметил Евгений Куйвашев.

President.tatarstan.ru Евгений Куйвашев и Рустам Минниханов подписывают соглашение на вытсаве Иннопром-2018

Аналогичный документ был подписан и с Челябинской областью. Рустам Минниханов заявил, что у двух промышленно развитых регионов «есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества».

"На межрегиональном уровне необходимо учиться друг у друга, перенимать опыт в вопросах развития инвестиционной привлекательности, реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов», — добавил он.

Следующим регионом для налаживания связей стала Нижегородская область. По словам главы Татарии, регионы являются взаимодополняющими, и с врио губернатора Глебом Никитиным обсуждались «все вопросы, в том числе связанные с системой управления и работой с муниципалитетами», и в результате «подписана «дорожная карта», определяющая дальнейшие действия».

Неделя в экономике

Среди важных событий сферы экономики на прошлой неделе можно отметить визит делегации провинции Хэйлунцзян в Казань, участие Рустама Минниханова в церемонии инаугурации президента Турции, итоги от ЧМ-2018, подведённые Казанью, и ситуацию в трудовой сфере.

Делегация китайской провинции Хэйлунцзян во главе с губернатором Ваном Вэньтао прибыла с рабочим визитом 11 июля, в тот же день глава делегации встретился с главой Татарии. Последний отметил, что провинция — это важный центр китайской тяжелой промышленности и республика заинтересована «в развитии сотрудничества с данным регионом». Результатом встречи стало подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между сторонами. Это пятый документ данного формата, подписанный регионом с китайскими провинциями. Его ключевым моментом стал вопрос логистики.

«Очень важно, чтобы была реализована возможность прямых авиационных рейсов. Все эти вопросы мы сегодня обсудили, и я уверен, что потенциал провинции Хэйлунцзян и Республики Татарстан будут взаимно дополнять друг друга. Результаты можно будет увидеть уже в ближайшее время», — добавил Рустам Минниханов.

Напомним, по итогам 2017 года товарооборот между республикой и КНР вырос на 50%, составив $565 млн.

Среди значимых событий как экономической, так и политической сферы можно отметить подписание соглашения о сотрудничестве с Курганской областью, которое состоялось во время рабочего визита Рустама Минниханова в Курган. В его рамках стороны будут расширять торгово-экономические связи, а для Татарии особый интерес, по словам Минниханова, «представляют машиностроительные, фармацевтические и агропромышленные предприятия Курганской области». Документ рассчитан на срок с 2018 по 2020 годы. Взаимный товарооборот между сторонами на сегодня достигает 1,2 млрд рублей.

«Из Курганской области республика получает муку, машины для коммунального хозяйства, лекарства и медицинские изделия, автобусы и комбикорма», — отмечают в правительстве РТ.

Ещё один важный визит главы республики на прошлой неделе был в Турцию. Рустам Минниханов принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В аэропорту его встретили посол Турции в России Хусейн Дириоз, посол России в Турции Алексей Ерхов, министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак. Минниханов был одним из немногих глав регионов, кто вошёл в состав официальной российской делегации.

А вот в родных краях Минниханова не всё гладко. На 488 предприятиях Татарии выявлен факт выплаты зарплат ниже минимального размера оплаты труда, который в начале 2018 года был 9,5 тыс. рублей, а с мая стал 11,2 тыс. рублей, отмечает «Коммерсантъ».

По данным Татарстанстата, на начало июня 2018 года в республике зарегистрировано 117 455 организаций и 96 976 индивидуальных предпринимателей.

В Казани же, наоборот, радуются дополнительному доходу, принесённому чемпионатом мира по футболу — 2018, шесть матчей которого прошли в городе. И хотя средний чек гостей столицы республики был около 37 тыс. рублей, что выше 33 тыс. рублей —среднереспубликанской месячной зарплаты, но всё же в мэрии считают, что прогнозный показатель был недобран.

Tatarstan.ru Волк Забивака

По информации главы госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, туристы потратили в республике в дни ЧМ-2018 около 11,2 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем получено в 2017 году от сферы туризма, но в 1,7 раза меньше запланированных показателей — в 19 млрд рублей. Иванов отметил, что Казань посетило 300 тыс. туристов из 36 стран мира.

«Чемпионат мира по футболу дал огромный экономический эффект для индустрии гостеприимства и отрасли туризма, увеличив доходы субъектов предпринимательской деятельности и дав огромный маркетинговый эффект для Республики Татарстан в целях привлечения новых туристов», — заявил он.

Последний матч Казань приняла 6 июля.

Дорогая оптимизация и особняк для министерства

Планы по разделению министерства по делам молодёжи и спорту, вот уже третий год возглавляемого Владимиром Леоновым, анонсировали в апреле 2018 года. Инициатором выступил глава региона Рустам Минниханов. 21 июня 2018 года на очередной сессии Госсовета РТ инициатива получила официальное одобрение депутатов, и уже 22 июня в правительстве появились два новых министерства из одного. Направление спорта остался курировать всё тот же Леонов, а молодёжную политику отдали бывшему замглавы исполкома Казани, имевшему опыт в этой сфере на уровне города, — Дамиру Фаттахову. Его кандидатуру казанские СМИ назвали почти сразу, и прогноз подтвердился.

На днях стало известно, во сколько такая оптимизация кабинета министров обойдётся бюджету. Если раньше Леонов имел возможность назначить трёх заместителей, то теперь на оба ведомства число высокопоставленных чиновников составляет шесть единиц. В целом же штатная численность обоих ведомств — 93 человека вместо 55, что трудились в едином министерстве. Выросли и расходы на фонд зарплаты. Ежемесячно вместо 280 тыс. рублей оба ведомства будут тратить свыше 2,036 млн рублей. Но и это не все расходы на старте.

Для министерства по делам молодёжи планируется выделить целый особняк, который ранее планировали реализовать за 110 млн рублей и пополнить на эту сумму казну региона.

«Минмолодежи, созданное в июне этого года, будет располагаться в доме Апанаевых, построенном во второй половине XVIII века. Изначально здание было двухэтажным, в советское время к нему пристроили 3 этаж. В начале 2000-х дом забросили. Его реконструкция завершилась в 2014 году. После этого здесь располагался офис компании «Лизинг-Трейд». В августе 2016 года здание выставлялось на продажу за 110 млн рублей», — пишет издание Inkazan.

Читайте также: Разделение министерства в Татарии увеличило расходы на зарплаты в семь раз

Сентябрьские выборы

2 и 9 сентября 2018 года в Татарии пройдут сразу 209 избирательных кампаний, но в основном — уровня депутатов сельских поселений. Самыми крупными из предстоящих можно назвать довыборы в Госсовет (2 сентября), мандат в котором освободился после переходы Марата Садыкова на пост министра здравоохранения.

В Центризбирком РТ документы подали уже шестеро претендентов. В их числе — журналист, выступающий в защиту берегов Волги и реки Казанки от застройки, Юлия Файзрахманова; депутат думы Казани Алексей Серов (представитель КПРФ); предприниматель из Чистополя Василий Новиков; директор компании из Кукморского района Рустем Хасанов; помощник депутата Госдумы РФ Марсель Габдрахманов и кандидат от справедливороссов, депутат Совета Тураевского сельского поселения Менделеевского района третьего созыва, индивидуальный предприниматель Ильнар Сираев из Тукаевского района.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Самый молодой кандидат — 34-летний Сираев, а старше всех единственный уже не только подавший, но и зарегистрированный Марсель Габдрахманов, которому в октябре исполнится 57 лет.

Читайте также: Журналист против депутата Казани: в Татарии делят место в Госсовете

Депутатов предстоит довыбрать в думе Казани и Набережных Челнов — и там, и там имеется по два свободных мандата.

Читайте также: Один день — 208 избирательных кампаний: Татария готовится к 9 сентября

Самые бурные баталии Татарию ожидают в 2019 году, когда будут выбирать депутатов Госсовета региона, и в 2020 году, когда истечёт срок полномочий Рустама Минниханова.

Благотворительный фонд с приставкой «ино»

Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (Фонд Тимура Исламова), который создан для профилактики ВИЧ и помогает наркозависимым, по результатам внеплановой проверки включили в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Организация создана 12 лет назад в Набережных Челнах, и в её целях прописаны «проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ», соцпомощь наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, секс-работницам. Одним городом работа фонда не ограничивается.

«10.07.2018 мы узнали о том, что Фонд Тимура Исламова признали иностранными агентами. Интересно то, что мы узнали об этом не от Минюста РТ, а из средств массовой информации. С 13 июня по 20 июня проводилась внеплановая документальная проверка деятельности фонда, но официально акт о проверке не получен», — сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.

На сайте организации в списке источников финансирования указаны министерство здравоохранения РТ, ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения РТ», «Открытый институт здоровья» и AIDS Healthcare Foundation Россия. Финансирование последнего позволило провести тестирование на ВИЧ более 600 жителей региона.

«Ежедневно к нам обращаются 30−40 человек, мигранты, больные ВИЧ и туберкулезом, секс-работницы, жертвы изнасилований», — отметил в комментариях «Коммерсанту» руководитель фонда Тимур Исламов.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что данный фонд «давно и последовательно поддерживался республиканскими властями», что не повлияло на включение в реестр иноагентов.

«С новым статусом организации будет крайне сложно. Увеличатся проверки, постоянная отчетность, которая изведет коллектив любой маленькой организации. При этом избавиться от клейма «иностранного агента» через суд практически невозможно», — уточнил правозащитник, добавив, что данный ход Минюста «приведет к ухудшению ситуации с распространением ВИЧ» в регионе.

Сам Исламов в интервью изданию «Idel. Реалии», также являющемуся иноагентом, отметил, что «ситуация на поляне некоммерческих организаций очень поменялась» и «организации, имеющие независимое мнение, сегодня не нужны», а нужны те игроки, «которые очень предсказуемы и понятны». А Тимур Исламов известен в Татарии ещё и своей разгромной статьей о ВИЧ, опубликованной в ноябре 2017 года, в которой говорилось о том, что «эпидемиологическая ситуация в Татарстане ухудшается, а денег на профилактику выделяется все меньше». Тогда на неё, по словам самого автора, «были отголоски», что региону «такая слава не нужна».

"Тогда тоже были отголоски по поводу того, что «Татарстану такая слава не нужна, у нас международные мероприятия, а ты тут пишешь такие пасквили». Такие мнения тоже были», — заявил в интервью изданию глава фонда.

Напомним, по итогам 2017 года в республике зарегистрировано 22,3 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. И при этом официально минздрав РТ говорит, что убыль ВИЧ-инфицированных в регионе наблюдается второй год подряд.

Недострой и дольщики, обманутые в ожиданиях

Республиканские власти вспомнили об обманутых дольщиках, которые наравне с вкладчиками «лопнувших» банков являются одной из крупных проблем региона. Премьер-министр Татарии Алексей Песошин совместно с прокурором региона Илдусом Нафиковым посетили сразу несколько проблемных строек. Там же, на месте, стороны обсудили некоторые возможные шаги решения проблем и напомнили, что в 2018 году планируется ввести в строй шесть долевых объектов общей площадью 45,4 тыс. кв. м. Это позволит решить жилищный вопрос для 568 дольщиков.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В поле зрения властей попал один из самых проблемных домов — жилой дом в квартале 68 на улице Амирхана, застройщиком которого выступал ООО «Маг-Строй». Замглавы республиканского правительства Рустам Нигматуллин отметил, что тут вопрос под контролем и «есть контакт с дольщиками». Следующим стал объект холдинга «Фон», чей руководитель Анатолий Ливада признан банкротом и проходит фигурантом уголовного дела о хищении 2,34 млрд рублей у порядка 3,2 тыс. дольщиков. Высокая комиссия посетила ЖК «МЧС» на улице Ак. Губкина. Осмотрены были дома №2, №3, №4 жилого комплекса. Уточняется, что дом №5 на сегодня в технической готовности 94%. В целом в доме 102 квартиры и 76 дольщиков.

Рассмотрели чиновники и ситуация по дому №4 жилого комплекса «Симфония» на улице Павлюхина, на которую активно жалуются Рустаму Минниханову на его странице в инстаграме. А вот до 14-летнего долгостроя ЖК «Миллениум сити», чьи дольщики уже и митинговали, и письма открытые писали, и в Книгу рекордов Гиннесса попасть пытались, надеясь привлечь внимание властей к проблеме, так комиссия и не добралась.

Читайте также: Флешмоб отчаяния в Татарии: 14-летний недострой, опасные дороги

Земля с уголовной «примесью»

В Альметьевском районе, который называют не иначе как нефтяной столицей Татарии, разворачивается скандал с участием главы города Айрата Хайруллина.

Местный фермер попытался взять в аренду земельный участок в Новоникольском сельском поселении района для посадки овощей (в том самом месте, что у местных жителей зовётся альметьевской «рублёвкой»), но это ему не удалось. Пытались получить участок и иные лица на торгах, но также потерпели неудачу.

Дело было в 2016 году, в местном издании было опубликовано сообщение о торгах, на которые поступило четыре заявки, одна из которых от главы района.

«Однако заявки двух первых претендентов якобы получили отказ — исполком нашел в них нарушения условий подачи заявления. При этом оперативники пришли к выводу, что отказные уведомления были направлены незаконно», — пишет издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что оставшийся конкурент сам отказался от участия в аукционе, но следствие считает, что на него надавили.

Издание уточняет, что речь идёт об участке на улице Земская, 16д в посёлке Завод Новоникольского сельского поселения. Его общая площадь — 2916 кв. м, кадастровая стоимость — 210 418,56 рубля. Разрешённое использование — для индивидуальной жилой застройки.

В процессе разбирательств выяснилось, что несколько раз участок в собственность пытался получить житель района, который много лет обрабатывает этот надел, но документов на него не имеет.

«Это мой участок, я им пользуюсь 100 лет. С 1954 года он закреплен за нашей семьей. Но я его в свое время не оформил, а когда попытался, мне всякие палки в колеса начал исполком вставлять. По всякому пытался, и через суд — запретили оформлять. У исполкома в Новоникольском все схвачено. А потом я узнал, что эта земля с 2016 года — за Хайруллиным, главой района», — цитирует местного фермера Юрия К. портал.

Издание уточняет, что, по их данным, «материалы проверки переданы в следственный комитет РФ по РТ, где пока ничего не комментируют».

Отметим, в декларации о доходах Айрата Хайруллина без указания адреса в списке используемого имущества есть участок идентичной площади.

Напомним, главой района Хайруллин является с конца сентября 2015 года, а до этого он руководил исполкомом района. С мая 2012 по март 2015 года он работал помощником главы региона по экономическим вопросам.