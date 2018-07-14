Петербург распрощался с чемпионатом мира по футболу. Общее впечатление от мундиаля: северный город справился с нашествием южного карнавала. Но отпускать зарубежных болельщиков не хочется так же сильно, как и расставаться с чувством праздника.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

«Скоро все уедут, мне даже жаль, — делится впечатлениями петербурженка, которая всегда была далека от футбола. — Никогда игры не смотрела, но здесь даже меня захватила эта атмосфера».

Петербург — самый северный город-миллионник в мире, погода здесь сурова, как и характеры, а в Скандинавию большинство жителей наведываются чаще, чем в соседние российские регионы. По иронии судьбы, именно этот город наводнили исключительно латиноамериканские и ближневосточные болельщики, порой повергая в шок местных жителей.

За весь групповой этап чемпионата мира Петербург не принял ни одной европейской сборной. Да, неподалеку, в Зеленогорске, квартировали англичане. За высоким забором, которым специально обнесли их базу, гости из Туманного Альбиона устраивали перепасовку резиновыми утками и соревнования в бассейне на надувных единорогах — у каждого свой метод борьбы со стрессом. Но играли они не здесь.

Нет, Петербург, конечно, ждал сборные Марокко, Ирана, Египта, а затем сразу — Коста-Рики, Бразилии, Аргентины и Нигерии. «Наши так не болеют», — признавали горожане, глядя на зарубежных гостей.

Марокканцы и иранцы первыми посоревновались в громкости на стадионе «Санкт-Петербург», который возвели специально для чемпионата почти за 50 млрд рублей на Крестовском острове. Вокруг долгостроя было столько скандалов, а после официальной сдачи в эксплуатацию его так часто приходилось «доделывать», что некоторые скептики опасались за жизнь и здоровье посетителей. Но арена выдержала.

Обе команды выглядели очевидными аутсайдерами в группе с Испанией и Португалией. Но их болельщиков это не волновало — такого грохота Петербург еще не слышал. Марокканцы в бордовых фесках, зажигательные иранские девушки, сбросившие хиджабы, восточные «вувузелы» не замолкали ни на секунду все 90 минут. Иран случайным образом победил на последней минуте за счет автогола. Вдоль аллеи, ведущей от стадиона к станции метро «Крестовский остров», выстроилась живая цепь ОМОНа, но никто и не пытался устраивать беспорядки. Шумные и радостные, фанаты просто разошлись. Уже к следующему матчу полицейских было намного меньше. Никакого безумия, только футбол.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик сборной Ирана

Правоохранители в Северной столице вообще вели себя крайне любезно на протяжении всего месяца. Улыбались, когда к ним обращаются, и даже позволяли иностранцам делать с собой селфи. У местных лишь расширялись глаза, когда они видели такую учтивость — все знают, как российская полиция реагирует на просьбы сфотографироваться. Многократно именно полицейского можно было заметить в метро, подробно и доходчиво что-то объясняющим заплутавшему иностранцу. Петербуржцы переживают, что этот праздник жизни скоро кончится. Оказалось, что можно просто веселиться на улицах, кричать и петь, и тебя никто не будет донимать или останавливать.

Впрочем, часто добродушие тоже проявлялось выборочно. «Насмотревшись на зарубежных болельщиков, я подошел и так и спросил у полицейского, мол, а если я сейчас достану бутылку пива и посижу тут, можно? Он улыбнулся и ответил: «Иностранным гостям можно. Вам — нет», — поделился впечатлениями петербуржец, который не захотел быть привлеченным по административной статьей за распитие спиртного в публичном месте.

Пока щедрые иранцы сметали с петербургских прилавков всю сувенирку втридорога, в Петербург уже нагрянули египетские «фараоны». Здесь они встретились со сборной России и потерпели сокрушительное поражение 1:3. Сумасшедший разгром саудитов в первом матче сборной России со счетом 5:0 все еще казался каким-то непонятным сном. Но в Петербурге, после встречи с египтянами, вера в отечественную команду укрепилась. «Мы едем домой, — сокрушались в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM египтяне. — У нас были билеты на еще одну игру. Но наша команда, лучшая команда в Африке, была просто уничтожена».

Затем в Петербурге были бразильцы, которые лишь чудом не «проиграли вничью» Коста-Рике, забив два мяча на добавленных минутах. К тому моменту сборная Бразилии выглядела на турнире неожиданно блекло. Чего не скажешь о бразильских болельщиках. Те, вполне ожидаемо, устроили в Петербурге настоящий карнавал. Горожане приходили к стадиону, даже если не было билетов — просто чтобы почувствовать себя в Рио. Перья, индейские повязки, расшитые бусинами юбки, головные уборы в виде гигантских попугаев, грохот барабанов и постоянные попытки отправить песнями домой сборную Аргентины — самого заклятого врага любого бразильца.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильская болельщица

«Все наши песни — они об Аргентине, других нет», — признавался бразильский болельщик. После каждого матча бразильцы вели себя так, будто они уже завоевали Кубок мира. И даже когда Бразилия с треском вылетела с чемпионата, получив два мяча от Бельгии в четвертьфинале, ее болельщики не успокоились. Они пришли на полуфинальную игру между Бельгией и Францией в Петербурге и праздновали проигрыш «красных дьяволов» сильнее, чем сами французы — свою победу. И, конечно, какой бразильский праздник без хита «Месси, чао». Можно сказать, что своего добились — аргентинский форвард к тому времени уже смотрел матчи по телевизору.

К слову, именно петербургский матч мог стать для Лионеля Месси последним, но не стал. Здесь Аргентина после двух провальных выступлений встретилась с Нигерией. Даже ничья позволила бы молодой африканской команде пройти вперед. Это был один из самых драматичных матчей для стадиона «Санкт-Петербург». Из нигерийских зрителей до России мало кто добрался, зато аргентинцы заполнили весь 65-тысячный стадион. Оказалось, что, когда в одной чаше собираются болельщики одной-единственной команды, скандируют одно и то же или свистят, эффект создается такой, будто тебе надели на голову жестяное ведро и колотят по нему половником. Аргентина с трудом выцарапала победу. «Мы играли будто дома, — признался тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли. — Мы счастливы».

Видя многотысячные толпы аргентинцев на улицах, петербуржцы всерьез опасались за городскую недвижимость в случае проигрыша команды Месси. Обошлось. Хотя в целом чемпионат мира в России запомнится очень небольшим количеством чрезвычайных происшествий с участием болельщиков. Казалось, поражение даже самыми страстными фанатами воспринимается как повод, скорее, для печали и уныния, может быть, для пары (десятков) бокалов на улице Рубинштейна, но не для агрессии.

«У нас и аргентинцы играли, и англичане приезжали. Мы думали, они разнесут нам всё в центре. Но нет, хожу, смотрю — сидят спокойно в пабах, на террасах, пьют пиво, поют. Если появляется где-то музыка, то кучкуются рядом и танцуют. Ну, и мы с ними», — делился впечатлениями житель Нижнего Новгорода, прибывший в Петербург.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты

Этот мундиаль не принес побед ни Латинской, ни Центральной Америке, ни Африке, ни Азии. Стадия полуфинала вышла тотально европейской. Многие уехали, многих петербуржцы не хотели отпускать, чтобы не лишаться этого ощущения постоянного карнавала. «Мы отмечаем не победу, — пытался объяснить неунывающий панамец после проигрыша его команды 1:6 от Англии. — Мы отмечаем сам фестиваль. Для нас это радость». Панама впервые в истории сумела забить на Кубке мира, и это уже был повод для ликования.

В плей-офф в Петербурге встретились сначала Швеция и Швейцария, а затем Бельгия и Франция. Шведы и французы устроили шествия до стадиона, но в целом проявили себя как гораздо более сдержанные болельщики. Да и команды на поле играли в оборонительный футбол. «Нас обманули! Мы ждали красивой игры!» — сокрушались некоторые петербуржцы.

К счастью, тоску последних матчей чемпионата в Петербурге сумели разбавить англичане и вернувшиеся сюда ради «утешительного» матча бельгийцы. Третье место турнира заслуженно досталось Бельгии, однако встреча вышла увлекательной. На стадионе к тому времени уже было лишь 15−20 тыс. иностранцев, еще 40 тысяч зрителей были родом из России. Они веселились и громко приветствовали любые атакующие действия обеих команд, бурно аплодировали, неоднократно пускали «волну». Все понимали, что для многих это последний матч мирового футбольного первенства, на котором им предстоит побывать в жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты празднуют третье место сборной

«Мы в восхищении. Я знал, что Петербург — это потрясающе красивый город. Изначально моя поездка не предполагала его посещения, хотя я очень хотел. Но вдруг, в самый последний момент, появился билет на матч, а за ним — билет на поезд из Нижнего в Санкт-Петербург. И я понял: это знак. Я приехал меньше чем на сутки. Надеюсь, я вернусь», — рассказал житель Коста-Рики.

За время чемпионата мира Северная столица России приняла более 600 тыс. болельщиков — как российских, так и иностранных. Эта цифра не сильно отличается от той, что Петербург показывает обычно за летний месяц — многие обычные туристы отказались от поездки в дни мундиаля из-за дороговизны и забитых отелей.

«Первый канал» накануне чемпионата подготовил ролик под называнием «Санкт-Петербург, каким его увидят болельщики». Там одной из ключевых точек обозначен Спас на Крови — собор на набережной канала Грибоедова, где расположилась фан-зона FIFA. Сама фан-зона оставляла желать лучшего — там негде сесть, мало места, ее постоянно приходилось закрывать из-за наплыва посетителей. Казань, Сочи или Москва подошли к вопросу более основательно.

А купола самого Спаса на Крови оказались спрятаны за строительными лесами. Как и другие многочисленные здания в районе Дворцовой набережной, Миллионной улицы, Сенной площади, чью реставрацию задумали именно накануне мундиаля, а закончить почему-то не успели. Так что болельщики увидели не совсем тот Петербург, что могли бы. Но — в отличие от других городов России — у Северной столицы есть шанс исправить недостатки.

Теперь Петербург готовится принять три групповых матча и четвертьфинал Евро-2020. Он состоится 3 июля на том же стадионе «Санкт-Петербург», который, может быть, за последующие годы приобретет новое название. Остается надеяться, что через два года Северная столица предстанет перед мировым футбольным сообществом во всей красе.