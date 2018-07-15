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Апостольские послания не писались как строгие инструкции — ни Павел, ни прочие апостолы не выделяли никак то, что они считают самым важным, а что является разъяснением деталей этого важного. Нынешние христиане, многие их них полагающие, что сам Новый Завет как книга свят настолько, что и прикасаться боязно немытыми руками, твердо и уверенно скажут, что там все одинаково важно без различий. «Здесь каждое слово блестит золотом», — возвышенно сообщают на проповеди. Тем самым не делая важным ничего. На золото любуются обычно, надраивают его, чтобы смотрелось. В учении же не так. Его не следует надраивать, иначе может совсем потухнуть.

В читаемом на литургии сегодня, 15 июля, апостольском послании к Римлянам апостола Павла содержится как раз базовый богословский посыл, из которого следуют все прочие:

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию».

Да нет, скажут, главное — это когда Павел писал про любовь такими красивыми, проникновенными словами, что всем вообще нравится. Или про «безумие мира сего». А как он говорил о том, что надо хвалиться скорбями! Мурашки по коже. Мурашки мурашками, но в голове тоже надо что-то иметь. В предложении слова имеют разное значение, если их переставить или что-то убрать, смысл из него уйдет или обрежется. Так и в учении важна каждая мысль, как бы много их не проговаривалось. Однако многие из них являются вспомогательными. И очень важно понять в учении, что относится к «подлежащему» и к чему относится «сказуемое», что есть «глагол», а что «имя». Иначе учение станет выглядеть как предложение, в котором все слова переставлены.

Эль Греко. Св.Апостол Павел. 1598

Люди любят одеваться в яркое, чтобы на них обратили внимание. И обращают внимание тоже на яркое. Между тем яркое — это лишь одежда, не содержание. Встречают по одежке, провожают по уму, гласит известная поговорка. Находя для себя даже в Евангелиях яркие, «созвучные» их какому-то сиюминутному настроению слова, люди иногда полагают, что найденное и понравившееся им и есть самое главное. Из таких ярких, ударных или «поэтических» фрагментов мозаично и сложено нынешнее христианское учение, его рыхлый костяк, при котором прочее отнесено на периферию и косвенно лишь помогает «спасаться» («личностям», конечно, каждая из которых совершенно «неповторима»), входя в набор спасательных практик, из которых каждый же выбирает для себя наиболее удобную. Или духовник за него выбирает, напротив, неудобную. Тысячу поклонов с Иисусовой молитвой! Например.

Вот так учат, как заведенные, друг друга, что надо «стремиться к любви», вместо того, чтобы ее задействовать, «верить» в тысячи мелочных предписаний, десоциолизируя тем самым Благую весть, делая даже для себя совершенно непригодными и те евангельские поучения, которые им, как яркая одежда, однажды понравились. Встретив ее по одежке, провожают ее от себя, так с нею и не пообщавшись. С Павлом не исключение. Между тем суть сказанного апостолом в том, что человеческая жизнь осмысленна лишь тогда, когда она проживается для других. Не для себя одного. Заодно же богословски он постулирует, что именно в этом состоит человеческое неприятие Бога. Христа злословили за то, что Он учил пробиваться через собственный эгоизм, через «угождение себя», отвергать его как главный человеческий порок. Тем самым было явлено, в чем именно состоит отступление от Бога, злословие Его.

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду», — кажется, совсем не к месту продолжает Павел. Здесь, надо признать, очень неудачный перевод. Не то чтобы неточный, а как-то коряво все слова сложены, так что связь с предыдущим не совсем очевидна. Читать следует так, что прежде было писано про злословие злословящих, но это, как и все прочее, писалось ради того, чтобы люди учились понимать, а не просто вслух исполняли разные священные слова, не осмысливая того, о чем говорится. То есть Павел ясно намекает на то, что и прежде писанное следует понимать, уметь соотносить свои чаяния со сказанным. И это задача совершенно посильная, особенно в нашу эпоху тотальной, как принято считать, грамотности.

Нередко приходится себя спрашивать, отчего бы князям церкви, начальству, короче, сейчас не привести учение хотя бы для себя и следом для всех прочих в надлежащий вид, а не патетически вскрикивать каждый раз, что для них «истина — Христос», считая это полноценным и достаточным объяснением, ни к чему больше не обязывающим. И не рассказывать сказок о том, что как они едва открыли Евангелие (в детстве ли, в зрелом ли возрасте, версии разнятся), то им сразу все стало ясно, истина вошла без скрипа и сейчас они с ней живут по-соседски, лишь грехи мешают ей забраться в самое сердце. Если это имитация собственной избранности, то даже как имитация выглядит довольно примитивно. Вроде так послушать со стороны образованного верующего — речь вполне складная, предложения составлять умеет. А почему же мысли сложить во что-то вменяемое совсем не выходит? Все какие-то мурашки, вздохи, охи и ахи…