Недавняя победа на праймериз Демократической партии в Нью-Йорке представительницы социалистов-радикалов Александры Окасио-Кортес стала побудкой для обновленного обсуждения темы кризиса идеологии в США. Ветераны и финансисты Демократической партии говорят об осечке и успокаивают, однако растущее влияние ультралевых и происламистских общественников там становится все более заметным. Республиканская партия всегда страдала от попыток внедрения расистских и неонацистских отбрызгов. Тем не менее долгое время уже обоим крупнейшим сообществам удавалось оставлять радикалов в «офсайде». Замечаем ли мы признаки первых неудач в удерживании особо бурливых потоков от вливания в американскую общественную жизнь?

(сс) David Shankbone «Демократические социалисты Америки». Митинг на Wall Street

Победившая в Нью-Йорке представительница «Демократических социалистов Америки» представлена либеральной прессой США и Запада как восходящая звезда. Еще за полгода до победы в Нью-Йорке Окасио-Кортес ведущая британская проводница либеральства «Гардиан» вышла с большой статьей под заголовком «Почему молодые американцы влюбляются в социализм» и указала на то, что за год после победы на выборах Дональда Трампа ее ряды умножились в четыре раза и достигли 24 тысяч активных членов. Поэтому неудивительно, что после победы «социалистки-радикалки» всегда вольномыслящая и антиамериканничающая «Нью-Йорк Таймс» порадовала своих читателей статьей под заголовком «Миллениальные социалисты идут».

(сс) DonkeyHotey Александра Окасио-Кортес

Пропаганда левачества всегда подчеркивает вовлечение молодежи в мутные потоки радикальных идей. Как известно, миллениалами зовутся представители поколения, родившегося с 1982 года и далее. Иными словами, это встретившие 2001 год вовсе юными. В США и в Великобритании принято в либеральных кругах отождествлять эту молодежь с Берни Сандерсом и Джереми Кобрином. На краях там обнаружатся представители радикальных исламистских группировок и разного рода «афроамериканские» расисты. Насколько обоснованы заявления леволиберальных лжеапостолов о вхождении антиамериканских тенденций в американское общество? При вхождении в серьезное обсуждение новых тенденций в американском обществе принято ссылаться на цифры различных исследований, на общественного мнение. И тут мы сразу сталкиваемся с тем, что каждый предлагает нам результаты, соответствующие его идеологической направленности.

Возьмем опубликованное в либеральной Washington Post (28.10.2017) исследование о мыслях и чувствах американцев через девять месяцев после вступления в должность президента Трампа. Как вы догадываетесь, опрос должен был отражать разочарование и негодование, проповедуемое каждодневно этой газетой. Вышло, что 71% американцев считают, что раздробленность общества достигла небывалых масштабов, а 29% полагают, что все как обычно. Естественно, что 7 из 10 опрошенных заявили, что администрация Трампа слабо функционировала. И газета вышла с заголовком, что общественная тревога достигла уровня времен войны во Вьетнаме. Приблизительно в то же время вышло с жалящими общественное сознание результатами исследование «Фонда памяти жертв коммунизма». Как легко понять, речь идет об антикоммунистической группе, которая должна всегда говорить об угрозе коммунизма. У них вышло, что только 42% молодежи относятся позитивно к капитализму. 44% опрошенных отдают предпочтение социализму. Коммунизм и фашизм получили при опросе по 7%. Это позволило директору фонда Мариону Смиту покритиковать систему образования, не умеющую охранить души молодых людей от идеологической диверсии тоталитаризма. И заявить о важности увеличения финансирование фонда.

(сс) Free-Photos Люди на Центральном вокзале Нью-Йорка

А что мог сказать по этому вопросу «Институт Джоржа Буша»? Напомним, что там озабочены широким распространением демократии и американского образа жизни в более умеренном виде, нежели принято у демократов. Только около 40% американцев, появившихся на свет после 1982 года, видят в демократии нечто важное и ценное. Иначе среди опытных и пожилых. 77% американцев возраста от 65 и более лет верят в ценность демократии. Короче, надо жертвовать на фонд и работать! Ну, а если опрос проводит такой орган пропаганды против президента Трампа и его политики, как телекомпания NBC? Она должна показать, что американцы верят в демократию, но нынешняя администрация их разочаровывает. Так и было сделано полтора месяца назад при помощи центра исследования общественных веяний Pew Research Center. По их данным, более восьмидесяти процентов опрашиваемых заявляют, что демократия, законность, ответственность и права человека чрезвычайно важны и дороги им. А далее только около тридцати процентов довольных и согласных. И заголовок о пессимизме граждан США в связи с политикой администрации и ее способностью придерживаться принципов демократии. Читатель спросит: и чему это нас учит? На первый взгляд, мало что можно вынести из опросов, которые составляются тенденциозно с совершенно явными политическими задачами. Тем не менее прямого перевирания при системе опросов в Америке не наблюдается. Прежде всего, мы видим, как молодые люди мало знакомы с предметами обсуждения. Поэтому дают противоречивые ответы.

Да и тематика, изначально далекая от сознания подавляющего большинства молодых людей. Сколько среди опрошенных по теме капитализма и социализма читали Карла Маркса или Милтона Фридмана? Куда больше дети постмодерна заняты проблемами экономики и инородной иммиграции.

(сс) The Friedman Foundation for Educational Choice Милтон Фридман

В качестве абсурдного и гиперболического примера часто вспоминаю беседу в соцсети с молодым человеком, попросившимся во «френды», имея у себя на «стенке» нацистскую символику и изображение Гитлера. Я ответил ему, что не только не хочу иметь его в друзьях, но есть у меня друзья, физически уничтожавшие ему подобных. Он очень обиделся. За что я его так? Он относится с уважением ко мне и очень любит Израиль. Когда я выразил недоумение, он ответил: «Я слышал, что у Гитлера были когда-то проблемы с евреями, и я не знаю, почему. Но у меня никаких проблем нет сегодня». Ну, друзьями мы так и не стали…

Но вывод мне представляется поучительным. Новое поколение действительно меньше ценит собственную систему управления и меньше верит в непогрешимость демократии. Да, ассоциативный ряд миллениалов основан никак не на спорах о Марксе и о холодной войне. Они не желают идеологических споров. И никакие манипуляции этого не изменят.