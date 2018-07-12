Ведущий конструктор китайских лунных аппаратов Е. Пэйцзянь (Ye Peijian) заявил следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Вселенная — это океан, луна — это острова Дяоюйдао, Марс — это остров Хуанъянь. Если мы не отправимся туда сейчас, хотя мы способны на это, нас проклянут наши потомки. Если другие отправятся туда, тогда они возьмут верх, и вы уже не сможете туда отправиться, даже если захотите. Это веская причина».

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Отсылка к островам Дяоюйдао (острова Сенкаку) и к острову Хуанъянь (Скарборо-Шол) свидетельствует о том, что Китай рассматривает Луну и Марс как объекты, представляющие большое астрополитическое значение, а не простой научный интерес, пишет Малкольм Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.

Китай считает, что острова в Восточной Азии имеют жизненно важное значение для обеспечения собственной морской безопасности. Комментарий ведущего конструктора китайских лунных аппаратов указывает на то, что космос будет иметь стратегическое значение для Пекина в ближайшие десятилетия.

В конце ХХ века профессор Школы перспективных аэрокосмических исследований ВВС США Эверетт Долман предложил ввести понятие «астрополитика». По словам Долмана, астрополитика изучает «взаимосвязь между космическим пространством и технологиями и развитием военных и политических стратегий». Такой подход отличается от традиционного геоцентрического подхода к космосу, в рамках которого ключевое внимание уделяется тому, какое влияние оказывает космос на земные дела. Долман указывает на то, что космос содержит в себе безграничные ресурсы. Время астрополитики и астростратегии уже скоро наступит. Бурное развитие коммерческого космоса должно произойти в 2020-х годах, что может привести к смещению менталитета от геоцентрического к космоориентированному.

Андрей Грук ИА Красная Весна Храм Неба. Пекин. Китай

Конечно, Е. Пэйцзянь говорит о долгосрочной перспективе исследования космоса. Марс находится на большом расстоянии от Земли, вследствие чего он не будет иметь большого астрополитического значения в течение многих десятилетий. Луна — это другое дело, учитывая ее гравитационную близость к «околоземному пространству».

В 2020-х годах, вероятно, большой интерес будут представлять ресурсы, расположенные на Луне или околоземных астероидах. В подобных условиях традиционный геоцентрический подход к космосу будет все больше и больше оспариваться. В то же время продолжится развитие космических технологий, включая появление более дешевых многоразовых ракет, космические запуски с самолетов-носителей, появление гиперзвуковых аэрокосмических самолетов. Попасть в космос будет легче, быстрее и дешевле. В результате технологического развития конкурентная борьба в космическом пространстве может обостриться.

Появление космических сил США, которые предложил создать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, могло бы прийтись как раз на 2020-е годы, когда новые технологии позволят расширить спектр возможностей в космосе. Тем не менее идея Трампа подверглась жесткой критике, поскольку создание космических сил США могло бы столкнуться с финансовыми проблемами, учитывая и без того огромный государственный долг США. Как бы там ни было, создание космических сил — это идея, которая созвучна своему времени. Ее нельзя отбрасывать без глубокого анализа рисков и возможностей.

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Сейчас важно понять, что движет космическими устремлениями Китая. Если Пекин рассматривает космическое пространство с точки зрения Долмана, тогда американским стратегам следовало бы хорошенько задуматься. Планеты Солнечной системы обладают стратегическими запасами минеральных богатств, которые к концу следующего десятилетия окажутся в пределах досягаемости.

Айтен Юран Красная луна над городом

В Вашингтоне должны понять: либо Китай будет контролировать Луну и другие небесные тела, либо кто-то другой. Устраивает ли США и их союзников подобный сценарий развития событий? Космические миссии США, необходимость в которых может возникнуть в будущем, могут полностью отличаться от тех космических задач, которые в настоящий момент решают ВВС США.